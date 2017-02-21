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Московский листок

А не отлучить ли нам от церкви... РПЦ?

Опубликовано 21.02.2017 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

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А не отлучить ли нам от церкви... РПЦ?

А что? Будучи человеком богобоязненным и даже суеверным, я умышленно отказывался от оценок самовластно-вызывающего решения губернатора Северной столицы Жоржа Полтавченко о передаче Исаакия РПЦ.

Ой, оговорился. Нет, не РПЦ, конечно, как отделенной от государства клерикальной структуры. А ее высшей чиновничьей знати, каковая в связи с кризисом и «уменьшением кормовой базы» начала ощущать выпадающие доходы.

При этом всегда нужно помнить краеугольное указание экономиста Мих.Делягина о том, что коррупция – основа нынешнего строя. Что большинство государственных решений принимается во имя взятки родимой, заноса, распила и отката.

Вот и родилась сделка. Вы нам не только дарите уникальный многомиллиардной стоимости собор со всеми его прибылями, но и даете на его содержание дотации. А мы вам… И тут я умолкаю. Ибо что посулили Георгию Сергеевичу, один господь знает. Очевидно, сделали предложение, от которого он не мог оказаться.

Как член КПСС с 1978 г. городничий прекрасно знает, что раньше такого рода вопрос вынесли бы на бюро. Да не горкома даже, а обкома. Или, скорее всего, ЦК.

А тут он один все обштопал. Почему? Разве Исаакий принадлежит лично ему? Нет. А откуда тогда это беспредельное самоуправство? Кто ему позволил самовольно распоряжаться общегородской собственностью?

Видит, бог, я был против постов президента, губернаторов, мэров, пэров и прочих х...еров. Потому что прав Ильич: монополия – это всегда загнивание. Многолетнее единоличное правление – путь к самовластью, личному обогащению, злоупотреблениям и презрению к нуждам народа.

Я это хорошо наблюдал почти десяток лет на примере бывшего теперь уже брянского губернатора Денина. Работал он директором здешней птицефабрики, но с помощью тогдашнего «серого кардинала» Суркова пересадили его в кресло хозяина орденоносной Брянщины. И понеслась душа в рай…

Новоиспеченный фаворит рулил тусовкой местных «единороссов». И оттого, видимо, почувствовал себя над законом. В одно касание поднял «денежное содержание» своей администрации и свое собственное, изъяв деньги из социальных программ. Оторвал их от больных детей и «чернобыльцев». Назначил главами городов таких же прохвостов, и все вместе начали потрошить областную казну.

Жалобы на его махинации рекой текли в Москву на имя В.Путина, но оставались без реакции. Наконец, хозяин Кремля отстранил его от кормушки «по недоверию», а законники упрятали на 4 года в колонию.

Но не потому, усмехались брянцы, президент убрал мошенника подальше с глаз долой. А потому что на его место присмотрели весьма богатенькую семейку помещиков-миллиардеров Богомазов. Согласитесь, их взнос в державный «общак» мог быть гораздо весомее…

Давно уже у меня на этот счет нет сомнений. Министрами, губернаторами назначают не по профессиональным и деловым качествам. А все больше по «питерскому происхождению», по блату, толщине кошелька, совместному обучению в школе, вузе или сидению на одном горшке в детсаду.

А господин Полтавченко и почти питерский, и тоже служил в КГБ. Вопрос понятен? А потому спокойно взирал на пикеты и митинги ленинградцев, протестовавших против передачи собора олигархам РПЦ, которой он никогда не принадлежал.

Но так было до минувшей пятницы. А в этот день в СМИ вдруг была вброшена сенсационна утечка о том, будто Владимир Владимирович не давал согласия своему питерскому наместнику на экспроприацию Исаакия.

По мнению экспертов, гарант, если и соглашался ранее на сделку, то под напором возмущения земляков решил отыграть назад. Дескать, зачем ему этот геморрой накануне президентских выборов?

Казалось бы, что г-н градоначальник должен был моментально сделать? Конечно, тоже отыграть назад. Признать «ошибку» и извиниться перед горожанами. Куда там!

В воскресенье явно при его содействии был организован т.н. «крестный ход» за захват собора. В него для внушительности были призваны казаки и байкеры во главе с небезызвестным Хирургом.

А это уже был явный шантаж, не имеющий ничего общего с учением Христа о смирении, покаянии, всепрощении. Церковные олигархи сбросили маски и явили миру свое алчное мурло.

Но что было самое примечательное в этом карнавале? А то, что после хороводов с хоругвями начался сбор подписей за… запрет фильма «Матильда». Который, напомню, еще не отснят и который никто не видел. Но его противники подписывались по тому самому принципу: «Не видели, но осуждаем».

И все встало на свои места. В своих абсурдных требованиях к гепрокурору Ю.Чайке не допустить проката «исторического блокбастера» и угрозами уголовного преследователей его создателей депутат Поклонская отражает на позиции крайне правого, реакционного крыла РПЦ.

Его заправилы стремятся не только к личному обогащению, захвату чужой собственности, но и к идеологической власти в России. Ну, хочется им занять место Отдела пропаганды ЦК КПСС.

Но тогда, по мнению одного сетевого остряка, Наталье Владимировне следует сдать мандат и записаться в монашки.

А РПЦ нужно отлучить от церкви, пока не очистится от стяжателей и любителей чужого добра.



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