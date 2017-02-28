Послушаешь наших чиновников, забыв о своих проблемах, действительно покажется, что мы хорошо живём. Открывается новый инвестиционный форум в Сочи. Не зря перестроили Сочи. Есть где провести сборище якобы деловых людей. При этом телевидение нам напоминает, что в прошлом году на форумах было подписано соглашений на 722 миллиарда рублей. Деньги серьёзные, только они и говорят, что народ стал жить лучше. Главное договор, а что было потом никто и никогда от народа не узнает. Куда пошли миллиарды и пошли ли они вообще народу не известно. Жить - то стало тяжелее. Растут тарифы, цены, поборы, а зарплата на нуле, да и пенсии замёрзли. А если считать в зависимости от роста цен, то пенсии падают. Упала и покупательская способность населения. Это признаёт и Росстат.

Большие надежды власть возлагает на нового министра экономического развития. Готовясь к форуму он дал интервью: "Устойчивые темпы роста приведут к увеличению потоков инвестиций, к рациональному использованию трудовых ресурсов, а также к росту производительности. Проекты будут способствовать наращиванию объёмов несырьевого экспорта". Смысл речи Орешкина ничем не отличается от говорильни Улюкаева. "Темпы роста приведут" Где он видел темпы роста? ВВП даже не вышел на нулевую отметку. Откуда рост? "Поток инвестиций". Может не поток, а водопад как в США, когда поток прорвал дамбу. Чтобы росла производительность надо создавать новые заводы на новых технологиях. На данном этапе надо открывать те которые были закрыты в последние годы, дать людям работу. А чтобы применять новые технологии надо образовывать рабочих. Сейчас они растеряли старый опыт, не то, что работать на новых производствах.

На прошедших форумах тоже говорили о потоках инвестиций. И где они? Что стало с экономикой страны? Не только нет развития, даже растёт невыплата зарплаты. Нищенской зарплаты. При этом растёт благосостояние олигархов и просто воров. До чего дожили. Элита России - три сотрудника ФСБ задержаны и подозреваются в госизмене. Какова причина измены? Деньги. Ничего святого не осталось в среде чиновников. Народ нищает, а олигархи меняют яхты, которые походят на плавучий городок отдыха.

"О восстановлении экономической активности в стране свидетельствуют данные опроса предпринимателей, которые показывают улучшение ожиданий бизнеса". Далеко пойдёт Орешкин. "Свидетельствуют" не производство, а опросы. "Опросы показывают улучшение ожиданий бизнеса". Опросы показывают не улучшение производства, а только ожиданий. Народ ждёт уже 27 лет, что наступит улучшение жизни. А улучшение происходит только у чиновников и воров. И это улучшение чиновники и воры даже не срывают, наоборот выпячивают, чтобы все видели как хорошо жить в России. Жизнь народа - то не показывают. В Иркутске две школьницы выбросились с четырнадцатого этажа. Наверное от хорошей жизни. За 27 лет в стране появилось 800 тысяч магов, целителей, колдунов, Лекарей. Врачей всего 640 тысяч. В экономике идёт импортозамещение, а в медицине замещение докторов. Подтверждение этому личный пример. Неделю бегал за врачом, чтобы получить направление на сдачу анализов крови. Получил 14 - го февраля и на следующий день сдал. Сегодня 27 февраля не могу получить результаты. Сперва врач говорила, что некому проводит исследование. А когда я напомнил ей, что кровь не может храниться в пробирке столько дней для анализов, ответила, что некому забить в компьютер. До чего довели медицину. Я записался к частному доктору, а врач говорит, чтобы я никому об этом не рассказывал. Что происходит в стране? Уже врачи настолько оболванены руководством, что не понимают, что сами говорят. Однако вернёмся к теме.

Далее министр говорит: "Снижается число тех, кто говорит о неопределённости экономической ситуации, как о главной проблеме, - с 55 пунктов в декабре 2016 года до 47 в январе 2017 года. Когда же они успели опросить предпринимателей? И сколько было опрошено? 5 или 10, а может два? Опрошенных о неопределённости. Надо не опрашивать, а смотреть на производство. Сколько открыто новых производств, на сколько увеличилось рабочих мест, есть ли рост производительности?

Один опрошенный по Орешкину высказался так: "Складывается впечатление, что Орешкину не даёт покоя слова волшебника Изумрудного города. Вот только очки с зелёными стёклами министр забыл раздать населению". Весьма поучительно.

Не подвёл Орешкина и президент ( сколько развелось президентов) торгово - промышленной палаты С.Катырин. "Локомотивом для российской экономики могут стать строительная и транспортная отрасли, а также сфера образования и технологий". Окончив автодорожный институт и много лет проработав в комсомоле заговорил об экономике. О строительной и транспортной отрасли говорят не один год, в том числе и на многочисленных форумах. И что? Квартиры строят за хорошие деньги, а в некоторых жить невозможно. Однако кроме квартир нужны производственные цеха, но они не востребованы. Рестораны, торговые залы пожалуйста. Обустраивают причалы на Комсомольском озере не только для яхт, но и для людей определённого круга. И в транспорте подвижка есть. Придумали контору "Платон". Сколько собирается средств и куда они идут мало кому известно. Конечно в первую очередь в карманы чиновников, которые возглавляют сбор денежных средств. Катырин говорит, что они могут стать. Стали или нет уже дело девятое. И так на каждом форуме. Говорит о сфере образования и технологий. И что? Образование разрушено. Оно готовит потребителей, но не готовит производителей на современных технологиях. Старики не вечны, а кто будет развивать новые технологии? Для этого нужно настоящее образование с широким кругозором. Не упоминает Катырин о науке. А зачем? Она мало чего может в современной России при бандитски - воровском капитализме. Её оккупируют чиновники, цель которых нажива. Разработка современных технологий требует гигантских затрат. Всё что можно было изобрести в тех условиях, которыми обладал Союз изобретено. Сейчас нужен совершенно другой подход, которого нет и не предвидится в нынешних условиях. Сегодня академики ударились в рекламу, от этого наука пропадёт.

Катырин продолжает: "Сегодня мы видим, что деловая активность постепенно восстанавливается. На мой взгляд, главная задача - поддержать позитивные тенденции и позитивный настрой бизнеса, а для этого прежде всего необходима предсказуемость условий его работы". А когда была настоящая деловая активность, если он говорит, что она восстанавливается? За последние два года закрыто сотни предприятий, многие предприятия работают не полную неделю. Задолженность по зарплате растёт. Некоторые предприятия не получают зарплату до двух лет. О каком восстановлении говорит Катырин. Его зарплата возможно растёт, но от этого в стране улучшения не наблюдается.

"Что касается драйверов роста, то ими, в частности, могут стать отрасли - локомотивы, которые развиваются быстрее, а также имеют значительный мультипликативный эффект. К таким отраслям относятся строительный и транспортный комплексы, особое внимание также должно сделаться сфера образования, информационных технологий". Одно и тоже долдонит, только с применением иностранных слов. Инвестиции из года в год падают, откуда будет рост.

В стране около миллиона вакансий рабочих мест. При этом около 4-х миллионов безработных. Что - то не стыкуется. Как чиновники живут отдельно от народа, так и народ живёт тоже отдельно, но не по своей воле. Нет зарплаты. Рабочий день убьёшь, но ничего не заработаешь. Зарплата 4 - х миллионов рабочих меньше прожиточного минимума. Как жить? Только голодать или воровать, другого выхода нет. Стоимость рабочей силы в России недооценена - так заявила Голодец на форуме. И кто её послушал? Все, но не придали этому значения.

На форуме О. Голодец обрадовала народ. "Прибыль предприятий в 2015 году по сравнению с 2014 годом выросла на 76 %, при этом инвестиции сократились на 9 %. В 2016 году прибыль выросла ещё на 23 %, а вложения в производство сократилось на 3 %. Любой человек скажет, а куда же подевалась прибыль? Конечно ушла в карманы собственников. И об этом никто не говорит ни в правительстве, ни на бесчисленных форумах. Поэтому не растёт и производительность труда. Собственник за счёт нищенской зарплаты получает прибыль как если бы он совершенствовал производство. Но для этого он должен трудиться, а так можно получать прибыль лёжа на пляже на Лазурном берегу.

Пройдёт и этот форум. Что изменится? Ничего, поговорили и разошлись. Можно изменить отношение к экономике страны только поменяв систему. Кто же добровольно откажется от такой халявы. А на серьёзные дела в стране нет энтузиастов. Все перевелись. Появлялись, но тут же исчезали.

На телевидении есть канал "Домашний". Показывают суды над несовершеннолетними. И за что судят? За убийства, отравление, воровство, грабёж, насилие и даже за продажу девственности. Малолетка, готовясь перевалить юношеский возраст, по интернету находит за бугром богатого, который хочет быть первым и решают вопросы мирно, правда не всегда. Читатель, понимаете до чего дошли? Девочки продают себя иностранцам за очень большие деньги. И что будет с нами завтра. Ведь это звучит на всю страну. Желающих будет хоть отбавляй. И они уедут из нашей страны либо станут проститутками, либо будут рожать нашим врагам. Дурдом в действии.