За правдой - благосостояние народа

Давно не приходилось читать откровенное и правдивое интервью актёра и режиссёра В.Меньшова в газете "АиФ" № 8 под заголовком "У нас цензура рубля, а не государства". Такую же статью Г. Полуэктова публикует газета "Ветеран" № 8 "Непримиримое не примирить". Что - то происходит с редакторами СМИ, которые наверное решили помочь президенту провести прозрачные и честные выборы. При этом возникает вопрос. Но ведь перед каждыми выборами президент ставит такую задачу не просто огульно, а предупреждал губернаторов, что сделано и сейчас. И что получается в действии? Чем дальше в лес тем больше нарушений. И никого не сняли, и не наказали, потому что нарушения устраивают власть. Например, на последних выборах за законодательную власть сыграл и народ, который отупел до скотского состояния. 57 миллионов избирателей не пришли на выборы. Читатель скажет, что автор плохо отзывается о народе с которым живёт. Да плохо и делаю это сознательно. Пусть обидятся и в отместку пойдут на выборы. За нас никто и никогда ничего не решит. И этому есть примеры. Крым власть не хотела возвращать боялась Запада и США. Но народ пришёл на референдум на уровне 97 % и проголосовал за возвращение. Кремлю некуда было деваться. Так и сейчас надо прийти и проголосовать всем без исключения, даже на костылях. Не придём так и будем ходить с протянутыми руками и просить милостыню у президента и премьера. Будем писать письма на их имена, которые они не читают.

Смотрите как красиво и правдиво пишет Меньшов. "Мы отреклись от социализма, многие хотели построить капитализм, главное они хотели уничтожить тоталитарного монстра под названием Советский Союз. Разрушить КГБ, милицию, армию. А потом и промышленность - она тоже вся "неправильно устроена". Владимир обобщает и правильные слова теряют смысл и остроту восприятия. КГБ - элита Советского Союза могла сама арестовать всякого. Однако Ельцин арестовал Крючкова , Язова и других, которые сходили с трапа самолёта. Это о чём говорит? О бестолковости власти. О предательстве офицеров КГБ и Советской Армии. Именно о предательстве, но их никто в этом не уличил. Тишина как на кладбище.

Оказывается в России есть общественная организация "Офицеры России", руководители которой Анатолий Хохлов, Александр Михайлов - генерал КГБ, теперь пристроился в полицию. Этих двух господ мне удалось найти в интернете. 21 - го февраля написал письмо и отправил электронной почтой, но ответа не получил. Назвал их предателями Отечества. Разве я не прав? Они давали присягу Советскому Союзу и где он сейчас? Видно они обособились в офицерском и предательском сообществе и не желают общаться с гражданскими людьми. Почему? Да потому что советский генералитет при нынешней власти устроился очень даже хорошо. Помните в девяностые годы митинги и шествия? Где они сейчас? Организаторов Кремль купил за наши денежки, прибавив к пенсии по 40 и более тысяч рублей. И митинги исчезли. Их устраивает бандитски - воровской капитализм. Для военных изменить присяге - это значит изменить Родине. На войне она каралась смертной казнью. А разве войны не было? Они - Советские генералы дали команду расстрелять Советскую власть. Сегодня они живут гораздо лучше чем любой российский гражданин и даже офицер. Кого имел в виду Меньшов, говоря "мы" отреклись. Я не отрёкся и мои земляки, и родственники. Надо бы поточнее выражаться. Сейчас каждое слово имеет глубокий смысл. Время для народа тяжёлое. Построить капитализм хотели не многие. Единицы. Горбачёв, Яковлев, Ельцин, Шапошников с Грачёвым - марионетки в руках Ельцина разинув рты ждали приказов, не понимая их смысла. Это на первом этапе. Потом к ним стали стекаться воровские либералы на подобии Чубаиса, Гайдара, Бурбулиса, Авена и так далее по списку. Не зря Е. Примаков дал команду МВД освободить толи 78, толи 87 тысяч мест в тюрьмах. Кто ни будь развил эту тему? Примакова сняли и снова воцарилась тишина. А ворьё так и осталось на своих местах, только воровать стали больше. Он что с потолка взял эти цифры? Это верх воровской элиты. Надо было на корню арестовать Горбачёва и Ельцина, и предать военному трибуналу. Конечно нашлись бы сторонники без этого ни один переворот не случается. Арестовывать - другого выхода не было. Боялись крови, но она пролилась и льётся сейчас рекой. В первые годы Россия потеряла больше миллиона человек. И сейчас люди мрут как мухи. 120 тысяч граждан страны исчезают бесследно в год. При этом ежедневно нас убивают, грабят, насилуют, выгоняют из квартир и предприятий. Люди мрут от недоброкачественной пищи, отравленного алкоголя, недоступности медицины. Этого хотели либералы и примазавшийся к ним генералитет? А где советский офицер гордость Союза? Где он? Предал страну и народ за подачку от президента. Нынешняя власть отменила ГОСы. Что это такое? Теперь на прилавки выставляй всё, что вздумается производителю или спекулянту. Придумали технические нормы, которые утверждают сами производители. Ну какой идиот будет стремиться произвести полезную и качественную продукцию. На первом месте стоит доллар и это устраивает Кремль и правительство. Действительно магазины, рынки завалены продукцией, которую страшно брать. До чего довели страну. Хлеб стали выпекать из пшеницы третьего и четвёртого класса качества. В Союзе на это шло зерно высшего и первого сорта. Поэтому магазины стали выбрасывать хлеб тоннами. В Петербурге, Волгограде, других городах. Вот он капитализм в действии. Можно отдать на корм скоту. Почему - то не отдают. Наверное его скот не ест. Дожили. А мы довольны и голосуем за действующую власть, правда не все.

Горбачёв развалил Западную группировку войск. И все смолчали. Ельцин вообще не занимался армией. Он занимался воровством, о чём я писал неоднократно. Они с Черномырдиным разворовывали займы. Воровали как говорят шахтёры по чёрному миллиардами долларов. Все об этом знали и молчали. Как мог советский человек, зная что разворовывают миллиарды молчать? Простой смертный говорил и даже кричал, но его никто не слышал. В этом и заключается свобода и демократия. Ори сколько тебе угодно, на тебя никто не обращает внимание. Ведь о воровстве Ельцина кричали даже в думе, но никто этого не слышал. Власть была занята разворовыванием богатств страны. Не отличались порядочностью сотрудники ФСБ и милиции. Смотрите какие фильмы сегодня показывает центральное телевидение. В Милиции - полиции бандит сидит на бандите и занимаются только бандитским бизнесом. Сумками передают друг другу валюту. А ведь это в наше время. Что и подтверждает задержанный Захарченко. И это в центральном аппарате МВД. И фильмы точно об этом.

Меньшов говорит, что мы потеряли едва ли не больше, чем в Великую Отечественную войну. Не совсем так. Россия потеряла больше - значительно больше. После войны промышленность Союза была восстановлена за первую послевоенную пятилетку. Сейчас уже прошло 27 лет и не только не восстановили, а продолжаем разрушать. Безработица растёт. Д.Медведев на форуме говорит, что с безработицей решили. А Росстат тут же пишет в интернете, что безработица за прошлый год выросла и составляет 5,6 процентов от активного населения. И это глава правительства. А ведь мы будем за него голосовать. Нет, не прямо за него. А за тандем, который и довёл страну, и народ до нищеты. Даже О.Голодец на форуме говорила о нищете народа. А мы сидим дома и ждём когда дядя за нас решит наши проблемы. И решают. Сорок долларовых миллиардеров России имеют на своих счетах 300 миллиардов долларов (акции немного подросли), а бюджет страны примерно 260 миллиардов долларов. Откуда 300 миллиардов на счетах олигархов? Они их заработали? Они их украли, а мы сидим и ждём с моря погоды. Не будет погоды.

Меньшов дальше говорит: "Сейчас выкарабкивается оборонка, судостроение, авиация. И люди, которые совершили эти страшные преступления, до сих пор определяют нашу экономическую политику. Они должны за это ответить"? А кто это они? Давайте кое что вспомним. С чего начал свою деятельность В.Путин, заняв Кремль. Ещё не заняв, но уже получив согласие Ельцина на Кремль, должен подписать указ о неприкосновенности Ельцина и членов его семьи. Ельцин ведь понимал за воровство миллиардов и голод народа он должен сесть и сесть до конца дней. Думаю, что В.Путин 31 -го декабря подписывает этот указ первым числом января и только тогда, когда Ельцин убедился, что указ подписан записывает отречение от должности. Первым документом Путин спасает главного вора страны из- за которого погибли миллионы народа России. Читатель, вы думаете, что В.Путин не знал о воровстве? Но он ведь сидел на ФСБ, правительстве. Он знал и знает то, что мы смертные никогда не узнаем. В марте за него проголосовало 39 740 434 избирателя. А избирателей в стране около 110 миллионов. Нет даже половины. Надо это иметь в виду. В июле 2001 года подписал дополнение в закон "Об охране окружающей среды, которое разрешило ввоз на территорию РФ ядерных отходов". Он конечно думал о природе и о жизни народа. Далее он амнистирует Олейника. Вытаскивает из Швейцарской тюрьмы Адамова и тоже амнистирует. После таковых действий стала формироваться и команда президента. Воруй тебя спасут. Что и происходит на самом деле. Читатель скажет, а Хорошавин, Кайзер, Улюкаев? Во - первых это не президентская команда. Это сторонние люди. А во - вторых надо же народу запудрить мозги. Власть начала бороться с коррупцией - так думает человек. Подумаешь арестуют 5 - 10 человек от этого политика власти не меняется, а у народа возникают положительные эмоции. Президент передаёт некоторые силовые организации в штат МВД. Например, антинаркотическую службу и по вопросам миграции. Первой будет руководить генерал А.Храпов, второй полковник О.Кириллова. Кто ни будь задумался о причине совмещения? Народу не говорят правду. Мы должны сами её найти. Наркотики - это бизнес, который приносит барыши больше чем продажа оружия. Некоторых руководителей надо было судить, но это вызовет шум среди населения. Кремль провёл эту операция тихо и безболезненно. Никаких уголовных дел. Теперь МВД будет заниматься этими службами. Фактически у МВД своих обязанностей выше крыши. Власть провела оптимизацию и в МВД. Чем закончилась. Провалом. Добросовестных сотрудников под сокращение, кого на пенсию и в основном с наружной службы. Участковый не может познакомится со своими жильцами. А это первоисточник в раскрытии преступлений. Кого это волнует? Власть не волнует, она под охраной за бюджетные денежки. А народ пусть сам себя охраняет. Таможнею службу тоже передали в МВД и даже задержали начальника. Очень много имел, но потом разобрались и вернули деньги и ценности на 100 миллионов рублей. Для чиновника сто миллионов это мелочь. А рабочий за всю жизнь столько не заработает.

Далее Меньшов говорит, что более справедливого общества чем социализм пока не придумано. Неужели за 27 лет народ этого не понял? Экономику развалили, толпы безработных, но ведь они тоже хотят есть. Идти в дворники не каждому эта профессия нравится. При этом чиновники получают по 10 и 20 миллионов рублей зарплаты и президент это оправдывает. Более того они же по году выписывают себе до сотни миллионов премиальных. А рабочие в этих компаниях получают по 8 - 10 тысяч рублей. Но ведь мы же молчим. Согласны. На большой пресс-конференции президенту задали вопрос по поводу миллионных зарплат. Помните ответ? Напомню. В их компаниях работают иностранцы, а у них такие оклады и нам не следует давать повод для разговора. Слова конечно не те, но смысл сохранён. На самом деле и у иностранных менеджеров нет таких зарплат. Американские капиталисты стали миллиардерами через двести лет, а у нас за 8. Ельцин передал страну В.Путину с 7 миллиардерами. А через 8 лет их стало более 100.

Далее Меньшов говорит о том, что оборонка выкарабкивается. А на какие средства? Ни один олигарх и просто вор не внёс пару миллиардов на поддержку главной отрасли страны. Почему? Да потому что Усманов, Потанин, Фридман, Вексельберг, Мордашов и ещё тысяча таких имеют за бугром всё что нужно для жизни богатого человека. Некоторые отслужив сразу уезжают. Например, бывший губернатор Пермского края, который заявил, что уезжает на постоянное место жительства туда где нет русских. Смотрите, люди добрые, он плюнул нам в лицо и не только нам а в основном президенту и его окружению. Ведь такое оскорбление надо выдержать. Власть всё выдерживает, что основано на миллиардах.

Меньшов вспоминает о богатствах Сибири. И реклама есть такая. "Газпром - достояние России". Но только не народа. Например, Миллер за 2014 год получил вознаграждение - 27 миллионов долларов. У него заплата десятки миллионов рублей. Костин - банкир ВТБ за 2014 год получил премиальных 21 миллион долларов, раньше годом - 37 миллионов долларов. Сечин 17,5 миллионов долларов. Греф - 13,5 миллионов долларов, раньше годом - 16 миллионов долларов. Вот так живёт команда нашего президента. А что остаётся нам? Конечно идти в марте и голосовать за президента.

Правдиво Меньшов вспоминает об Октябрьской революции. "Это наше национальное достояние. Надо не современные учебники читать, а взять журналы 20 - х годов двадцатого века". Читать конечно надо, чтобы за повседневностью не забыть историю русского народа. Лучше к чтению надо всем без исключения ходить на выборы и голосовать не ногами, а головой. Тогда история социализма продолжится и никто её не забудет.

В Союзе любой талантливый человек находил дорогу по своим способностям и государство поддерживало таких людей. Сегодня власть вообще никого не поддерживает. Богатые обходятся без государства. Их детки учатся за бугром и ведут себя свободно, даже попадают в полицию. Потом отцы их выручают. Как, например, было с сынком Жукова, который в думе обитает. А вот в России детки богатых живут по свои законам. Например, доченька директора мясокомбината. Власть не может с ней совладать. И таких сотни, которые влияют на погоду в столице. И влияют основательно. Однажды главный полицейский столицы не выдержал и на совещании сказал, что погоду в столице делают приезжие. Это было его последнее выступление. Нельзя так говорить. Власть любит приезжих.

Хорошие ответы Меньшова, но а что дальше? Темнота. Президент часто приглашает некоторых губернаторов и беседует с глазу на глаз. Иногда говорит, что надо посоветоваться с общественностью - с народом. Заботится отец родной. Но это только на словах. Фактически он заботится о чиновниках. Освоившись в Кремле он подписывает закон "О государственной гражданской службе РФ", согласно которому полностью и на неопределённый срок сохраняются льготы и привилегии для государственных чиновников и членов их семей. Это было в июле, а в августе подписывает "Закон № 122 известный также как закон о монетизации льгот". Вот это и есть забота о народе. Люди стали собираться толпами и требовать отмены. Власть на это почти не обращала внимание, потому что толпа, она и есть толпа. Нужна организация и миллионы недовольных. Но мы предпочитаем сидеть в своих халупах и возмущаться молча. Власть это поняла и вообще не обращает внимание на народ. Он стерпит всё, главное правильно преподнести.

Власть развалила общество об этом писать не следует, каждый понимает. Но Кремль пошёл дальше. В.Путин подробно для народа показывает процедуру развода. Все довольны и даже хлопают в ладоши. После этого разводы в стране стали нормой поведения. Власть признала гражданские браки. Раньше церковь называла такие браки проституцией, теперь замолкла. Уже 40 % детей живут в неполных семьях. Чиновники забыли, а может и не помнили, что государство может развиваться только тогда, когда семья стоит на первом месте и обеспечена медициной. Семья и здоровье - залог существование государства. В России появилось новое сообщество - безграмотных. Куда ведёт страну наше руководство?

Из 40 % одиночек мало кто способен вырастить нормального человека при бандитски- воровском капитализме. Многие работают на двух работах, чтобы ребёнок ни в чём не нуждался. При этом ребёнок остаётся один и улица его убивает. Конечно не всех, но многих. А где государство? Его нет. Есть территория, но нет государства. Да об этом никто и не думает. У них совершенно другие заботы. Вот и Г.Зюганов не будет выставлять себя на президентских выборах. Наверное собрался на пенсию. Пора возраст позволяет. Ну кого - то коммунисты выдвинут. Так это надо было делать хотя бы в 2013 году. Чтобы за эти годы его узнал народ и он показал себя. Сейчас они вынут на обозрение кандидата, как чёрта из табакерки, а вдруг окажется, что его кроме самих коммунистов никто не знает. Это же полный провал. Отупел не только народ, но и элита, если такая ещё есть в России.