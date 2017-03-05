Призывы так и остались никому не нужными лозунгами

К каждому советскому празднику "лидер" КПРФ публикует в партийной прессе лозунги. Так случилось и в феврале. На первой странице газеты "Правда" опубликовано 27 призывав и лозунгов, которые не имеют ни какого отношения к нынешней России. Да, в России есть полуразгромленная армия и флот, но они не Советские. И они не защитили Отечество, они его предали. Какое отношение экономическая программа КПРФ имеет к армии. И есть ли вообще экономическая программа КПРФ? Вы кто? Вы формируете бюджет страны или хотя бы имеете какое - то влияние на его формирование? Вы балласт в Госдуме и балласт дорогой. Вы не защитили землю, которая вас кормит. Она продана олигархам, чиновникам и просто проходимцам. Вы так здорово защитили, что в стране не производят твёрдую пшеницу и народ кормят зерном третьего и четвёртого классов, которое в Союзе шло на корм скоту. Зерновой союз уже давно просит правительство разрешения на использования зерна пятого класса для производства хлеба. В Союзе скот кормили таким зерном. Язык без костей, живёте по пословице "мели Емеля твоя неделя". Жаль, что неделя превратилась в годы. Вы, Геннадий Андреевич, никогда не трудились на заводах и не знаете, что такое труд и мозоли на руках. А русский язык постепенно деградирует. Вы понимаете разговор нынешней молодёжи? Даже на судебных процессах судьи переспрашивают участников или просят перевести.

Разве от вас зависит разработка и снабжение армии современными видами оружия? Какое отношение к этому вы имеете? Вы молчали даже тогда, когда на армию был назначен табуреточник и практически разорил её. Только от одного женского батальона армия потеряла до пяти миллиардов рублей. Власть остановилась на трёх миллиардах, а вот в некоторых современных книгах говорится, что ущерб превысил пять миллиардов рублей. Пусть даже три, но ведь и они не были возвращены в бюджет страны. Так за какие шиши разрабатывать новые виды оружия? А вы ещё о каком - то бюджете пишите. Вы вообще соображаете о том, о чём говорите и пишите? Вам срочно надо к доктору. Надеюсь у вас средства на это найдутся. Ведь медицина стала платной. Но самое главное, что она (медицина) стала шарлатанской. Смертность в стационарах возросла. Медицина для народа стала недоступна. Вы своими дурацкими лозунгами дурите народ, а власть в это время завела нас в средневековье. В стране 800 тысяч лекарей и шарлатанов, а врачей всего 640 тысяч. Бюджет страны 247 миллиардов долларов, а на счетах у 40 олигархов - 273 миллиарда. Только у сорока, но ведь их больше сотни. А сколько миллиардов хранится в квартирах, автомашинах, может ворьё придумало ещё какие - то хранилища о которых народ не знает. Значит в стране подпольно гуляет ещё один или даже два бюджета.

Как понимать лозунг "Народ и Армия непобедимы?" Какая армия? Которая сейчас или та которая была при Союзе? Если вы о нынешней армии, то она не имеет никакого отношения к народу. Она защищает капитал, которым владеют чиновники, да и вы не обижены.

У вас есть лозунг "Защитим армию - сохраним Россию". Скажите от кого надо защищать? От тех, кто разворовал страну и продолжает воровать? И кто будет защищать? Народ не имеет никакого влияния на армию. Он только работает и создаёт материальные ценности, на которых чиновники содержат армию, не забывая при этом себя. Коммунисты нынешние тем более не имеют никакого отношения к армии. Вы не влияете на формирования бюджета, вы согласились с воровством в армии. Раньше когда вас в думе было большинство и вы могли влиять на бюджет и политику, вы не защитили армию. Предательская власть из коммунистов развалила Западную группу войск, часть оружия попала в Чечню из которого бандиты расстреливали нашу молодёжь, которая в руках не держала оружие. Ваш голос вообще не был услышан. Да вы и не повышали его.

Сколько бестолковщины в этих лозунгах. "Мы за признание республик, экономическую политику под контроль трудящихся, сбережём трудовой рубль, не допустим рост цен и тарифов". Какая бестолковщина. Кто вы? Пишет о росте цен, о коммуналке, о бесплатной медицине. Всё собрали в кучу. И где эти лозунги должны были найти применение? Прежде чем писать эту чушь, надо было открыть Мавзолей Ленина, отмыть и обиходить, создать колонны трудящихся, пригласить диктора с хорошим голосом и приветствовать колонны этими лозунгами. Самому и коллегам по фракции КПРФ стоять на Мавзолее и приветствовать людей, которые поверили вам и пришли на демонстрацию. Ничего подобного у вас нет. Вы пишите эти лозунги на дурачков, к которым примкнули сами. Вы не можете организовать ни одной стоящей демонстрации, ни одного митинга. О лозунгах никто не знает, потому что газета "Правда" по тиражу стала дворовой. А те кому посчастливилось ознакомиться потерял всякий интерес к вам и вашей партии.

Вы сами понимаете что и как пишет ваша партийная пресса? В этой же газете с лозунгами, заметка "Опять обманули". Ниже снимок пикетчиков. О.Дементьев ваш корреспондент пишет: "Несколько дней на Октябрьской площади Пскова... Их активно поддержали коммунисты". Значит этот пикет организовали сами учителя, врачи, профсоюз. А где коммунисты? Они поддержали... Вы оказываетесь на задворках современной политики. Вы предали не только Отечество, вы предали народ и он от вас отшатнулся. Вы забыли о рабочих, исчез пролетариат, вы не принимаете никакого участия в митингах рабочих, бюджетников. Да их и нет. Если выходят 10 человек то это не митинг. Это прогулка на свежем воздухе. Вы вообще устранились от проблем народа. Где профсоюзное движение? Какую помощь вы оказали им?

В двадцатом номере газеты "Правда" коммунисты подводят итог митингам в честь 23 -го февраля. Редакция делает своеобразное вступление в тему под лозунгом "Несокрушимая и легендарная". Действительно 23 - го февраля в некоторых городах России прошли митинги по случаю 99 - ой годовщины Советской Армии и Военно - морского флота. Ну где эта армия и флот? Имею в виду Советский. Армия по мнению авторов этой бредятины должны быть гарантом независимости и безопасности страны, надёжной опорой народа России за свои права и социальную справедливость. На данном этапе гарантом безопасности является ядерное оружие, которое создано в Советском Союзе. Более того армия на случай войны не имеет резерва. Годичные дистрофики по вашему представляют угрозу профессионалам, а тем более боевикам? Про какую социальную справедливость вы пишите? И где она? Найдите хотя бы одну статью Конституции, которую не нарушил Кремль?

Возможно в Москве митинг и состоялся, но это митинг дворовый, а не государства. На сцене больше чиновников чем на площади. Вас даже не пустили на Красную площадь. Ну какие же вы коммунисты? Мавзолей В.Ленина и площадь созданы большевиками. А вы кто? И место ваше на задворках. Но главное, вы с этим согласны. Перед сценой стоит шеренга офицеров из 16 человек разной эпохи с тремя флагами. Это что за почётный караул? Или они охраняют людей на сцене, чтобы их не смели? Что это? Всё это подготовлено для снимка. Ни одного лозунга, ни одного требования. Призывы и лозунги для кого писали? Постояли, сфотографировались и по домам, коммунисты с чистой совестью, если она у них есть. Чиновники в погонах поздравили генерал - лейтенанта В.Соболева. А вот мне не удалось с ним связаться. Ни адреса, ни электронной почты найти не удалось. Вопросы к нему есть.

На митинге выступает генерал В.Соболев. Обратили внимание на его речь. Он кратко напомнил о дате создания Красной Армии, о преимуществе ведения социалистического хозяйствования в стране, о роли Компартии в годы войны, о создании ядерного оружия. Ну где эта армия, где социализм, где партия коммунистов? Где? Фашизм разгромили, а собственных предателей коммунистов, которые разорили Союз поддерживают. Генерал ведь тоже был и есть коммунистом. Какова роль в предательстве? Вы ведь могли пойти в любую воинскую часть и объяснить положение в стране, взять на себя ответственность и арестовать Горбачёва, Ельцина и так по списку. И точка. Сейчас мы бы жили действительно в сильной и развитой стране. Однако сегодня живёте только вы. А мы нищенствуем. Для полноты картины напишите в поисковую строку "Ущерб РФ от ЗОЛАдеяний В.Путина". Только сядьте перед просмотром. Если у генералитета есть совесть, то они должны застрелиться. Не плохо бы и Зюганову посмотреть, на эту информацию. А потом предстать перед народом с отчётом.

Коммунисты дважды предали народ. Самоустранились в 1993 году и позволили предателям расстрелять Советскую власть. Сейчас КПРФ существует на какие средства? На средства бюджета. И Г.Зюганов об этом помалкивает. Сокращены все социальные программы, но бюджет партии не тронут. Зюганов ушёл от теории Марса и Ленина настолько далеко, что вообще не слушает что ему говорят учёные, которые не хуже его знают историю. Партия - то стала буржуазной. Там нет ни одного рабочего, ни одного крестьянина. Если и есть то секретари первичек, которые на бюджете. Коммунисты не сумели построить коммунизм в отдельно взятой стране, а вот для определённой группы людей они построили. И даже план перевыполнили. Их потребность ничем не ограничена. Им доступно всё, что может пожелать человек. О диктатуре пролетариата забыли, встраиваются в диктатуру олигархов и находят понимание. Я несколько раз писал и предлагал Г.Зюганову сойти с трибун и идти в народ, на предприятия, разговаривать с рабочими и слушать их. Геннадию Андреевичу не с чем идти в среду рабочих. Что он им скажет? Напомнит о десяти шагах? А кто о них знает. Но главное как эти шаги превратить в реальность. На эту тему вообще нет даже намёка. Ещё раз напомню. Идёт игра на дурачка.

После избрания шестой думы Г.Зюганов перестал думать, получив 92 мандата. Ему казалось, что наступит период 96 - го года и коммунисты получат большинство. Нет Лебедя и его никто не предаст. Но он забыл о другом. За пять лет он ни разу не появился в среде рабочих. Держал связь через трибуны, вынашивая десять шагов, которые озвучиваются для пиара и прикрытия своего безбедного существования. За эти годы он ни разу даже не попробовал добиться проведения знаковых митингов с конкретными лозунгами. На всех сборищах, съездах пленумах талдычил о мирном переходе власти к коммунистам на путь социализма и плановой экономики. Говорил, что правительство будет сформировано не только из коммунистов, но и из профессионалов партии власти. Заигрывал с единороссами. Для политика это полный повал, но никто этого не заметил. Зюганов может держать удар. Он никогда не сказал плохого слова о президенте. Наоборот часто ссылался на его высказывания. К сожалению эти высказывания никогда не были исполнены. Для Зюганова главное не дело, главное сказать.

Я не политик, поэтому мне никогда не кажется. Пишу то, что точно знаю. Геннадий Андреевич имеет негласный договор с президентом. Иногда из ближайшего окружения Геннадия Андреевича попадает в опалу коммунист. Силовики даже возбуждают уголовные дела. Но всё оканчивается без потерь. Вот это и есть политика нынешней партии коммунистов. Для страны и народа она губительна, не принесёт ничего хорошего ни самой власти, ни государству.

Никто и никогда не пишет и не озвучивает материальное положение премьера. Бедный премьер живёт на зарплату и не в силах что либо изменить в стране. В стране нет развития, идёт сокращение финансирования всего хозяйства страны, в том числе образования, медицины. Кругом воровство, а премьер честен, но нет движения. Ради спортивного интереса поковырялся в интернете. Оказывается имеет хату площадью в 364 квадратных метров с колоннами из горного хрусталя. Под стеклянной крышей зимний сад, круглосуточная охрана. И кто же всё это оплачивает? Налог только по ЖКХ может составить 5 тысяч долларов. На Тихвинской улице ещё одна хата площадью 174 квадратных метров. Якобы от Усманова получил в подарок дворец на Рублёвке. Олигарх может подарить всё что хочет. Проблема в том на какие средства Усманов приобрёл этот дворец? Однако по закону получатель дорогие подарки должен сдать государству. Далее идёт информация об усадьбе в Курской области, базе отдыха в Красной Поляне и ещё шесть участков . Даже страшно писать. Не может нормальный человек иметь такое количество недвижимости. Ведь всё это тянет на миллиарды рублей, которых не хватает в бюджете. А что коммунисты? Они конечно ничего не знают и интернетом не интересуются. Дома у них компьютеров нет - нищета одолела, а на работе нельзя заниматься личными делами. Вот так и живём. Кто - то живёт, а кто - то существует.

Я несколько раз обращался к Зюганову по электронной почте. Он почту не читает. поручил своим помощникам. Они просто издеваются над народом. Пишут идите работайте и не скучайте. И после этого хотят чтобы за них голосовали. Теперь я буду голосовать за ЛДПР. Пусть они победят и тогда Зюганову думаю не поздоровится.