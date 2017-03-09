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Московский листок

Имитация борьбы с коррупцией продолжается

Опубликовано 09.03.2017 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 1

коррупция бюрократ чиновник
Имитация борьбы с коррупцией продолжается

Начался судебный процесс над бывшим губернатором Сахалинской области Хорошавиным. Думаю, что процесс будет смешнее чем над Васильевой. С ним идут три подельника. По информации следственного комитета они получили в качестве взяток 609 миллионов рублей. "Гигантская сумма". Неужели два года следствие мурыжило расследование на 609 миллионов рублей. По меркам воровства чиновниками в России это же копейки. При этом с Хорошавиным задержано три его подельника. Значит на брата приходится по 152 миллиона. А телевидение показывает ценные вещи на 500 миллионов рублей. Несколько коттеджей только в Москве. Земельные участки и миллионы наличных нескольких государств. Здорово поработало следствие. Пора отпускать. А взятки продолжаются. Бывший генерал внутренних войск В.Варчук получил взятку в 10 миллионов рублей. Пришлось закрыть получателя. Про тысячи все забыли, в ходу только миллионы, иногда в иностранной валюте.

После ареста Улюкаева громких задержаний не наблюдалось. Народ подумал, что чиновники образумились и больше не воруют. Теперь будут работать на государство и народ. Однако не тут - то было. Просто берут больше и лучше готовят операции.

Допустим, что власть поборола коррупцию. В бюджет потекли миллионы, которые должны были быть разворованы. Но наполнения нет. Бюджет дефицитный и нет даже предпосылок к его увеличению. Оказывается предпосылки есть, но на уровне пиара. Фракция в думе от партии "Справедливая Россия" предложила уменьшить аппетиты депутатов и установить зарплату в размере 35 тысяч рублей. Давайте похлопаем и завалим справедливороссов телеграммами одобрения. После того как шок проходит начинаешь соображать. А с чего бы это? Кто же в России добровольно откажется от халявных денег. Таких нет не только в России, но и по всему миру. Конечно единичные случаи есть. Например в США миллиардер пришёл на разваливающийся автомобильный завод и чтобы совсем не развалить назначил себе зарплату в один доллар. Чтобы быть юридически официальным управленцем. Но только не в России.

В интернете опубликована информация о зарплате чиновников. Меньше 117 тысяч зарплат нет. Зарплата депутатов Госдумы 360 тысяч рублей. С осени 2014 года составляла 420 тысяч. Сокращение произошло, когда наступил кризис. Тогда все чиновники добровольно согласились уменьшить зарплату на 10 %. Депутатам деваться было некуда пришлось согласиться. Представляете 360 тысяч рублей зарплата депутата. А что он делает? Голосует за то, что присылает Кремль и правительство. Народу от этой думы стало легче жить? Нет не стало. Наоборот с каждым годом жизнь народа ухудшается. Кто ни будь задумывался о том, зачем такая дума нужна? При этом на её содержание уходят миллиарды рублей. При подготовке бюджета власть планирует на содержание одного депутата в месяц 500 тысяч рублей. Посчитайте в год сумму расхода. Оправдывает депутаты расходы бюджета? Власть держит думу для Запада и США. У нас как у всех - демократия, законы принимаются депутатами, которых выбрал народ, а значит он ( народ) им доверяет. А мы по 57 миллионов не ходим на выборы, однако хотим жить по человечески. На самом деле живут только чиновники и депутаты, а на всё остальное в государстве не хватает денег.

Но мы забыли упомянуть, что депутаты пользуются льготами, которых не было в Советском Союзе. Поэтому правительство планирует на месяц на каждого депутата по 500 тысяч рублей. Вот это и составляет депутатскую зарплату. Неужели так будет всегда? Это зависит от нас. До того народ либо обленился, либо отупел, что не хочет поднять одно место и сходить на выборы. Выборы мы провалили, а жизнь ухудшается. Надо готовиться к следующим выборам в 2018 году. ГО-ТО-ВИТЬ-СЯ. Это значит иметь если хотите родственную связь со всем рабочим классом всех предприятий посёлка, города района. Забыть о личных амбициях, во главу угла поставить общественное. Только сообща мы можем решить проблему выживания народа. Власть свою проблему решила ещё в 1993 году. И после военного переворота никто из чиновников не бедствует. Они нахапали на несколько поколений и большую часть средств вывезли за рубеж. Не плохо бы было если бы нашёлся лидер, которому бы поверил народ и отстоял свою независимость и право управлять государством согласно статьи 3 Конституции РФ. Такая зарплата, разве это не коррупция? Самая настоящая коррупция только под прикрытием государства.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!!TOT-BOG--GRJDJOT!!&&& написал 09.03.2017 00:52
"После ареста Улюкаева громких задержаний не наблюдалось. Народ подумал, что чиновники образумились и больше не воруют. Теперь будут работать на государство и народ. Однако не тут - то было. Просто берут больше и лучше готовят операции."
- Таки обычное дело - противник стал осторожнее...
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