Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Факт в том, что при капитализме люди отстаивают право на жизнь в отличии от народа России

Опубликовано 11.03.2017 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 0

нищета деньги правительство пенсионер
Факт в том, что при капитализме люди отстаивают право на жизнь в отличии от народа России

Казалось бы вопрос детский. У одних мнение формирует средства массовой информации, у других социальное положение, у третьих материальное положение и каким путём оно достигнуто. У меньшинства мнение формируется на основании анализа событий происходящих в стране и даже за её пределами. Но главным в этом вопросе является материальное положение человека.

Слушаю по утрам на радио "Вести - ФМ" В.Соловьёва. Умный и образованный человек, начитан имеет прекрасную память. Но иногда такое наговорит, что хочется кричать так чтобы он услышал. Потом остынешь и понимаешь, что его мнение ещё никому не удавалось опровергнуть. Разговаривая о некоторых телевизионных передачах перешёл на коррупцию. Коррупция и воровство это синонимы одного понятия. Он говорит, что воруют везде и во всех странах. Так создан человек. Воруют в Великобритании, в США и конечно в России. И задаёт вопрос: "Допустим, что воровать прекратили и что дальше?" Этот вопрос повторяет несколько раз. Помолчав, переходит на другую тему, не попытавшись ответить. Не даёт возможности ответить слушателям. С деревень дозвониться практически невозможно. Да и противоречить ему нет смысла. Может просто оскорбить. В.Соловьёв человек при деньгах. Пожалуй он один из немногих, который своей головой заработал состояние. Но что подумает человек с неустойчивым характером? Подумает, что без воровства не существует государств. Что же делать? Большинство населения России живут на нищенскую зарплату. Политики и даже чиновники правительства говорят, что за чертой бедности живёт около 22 миллионов человек. Не совсем так. Такой черты бедности, которую установило наше правительство нет ни в одной развитой стране. В цивилизованных странах нет зарплаты 10 - 15 тысяч рублей. Можно перевести в доллары, но курс - то ЦБ меняет, чтобы спекулянты наварились ещё больше. В побеждённой Германии беженцам выплачивают по 45 тысяч на наши рубли. Обычный врач получает 5 тысяч "Евро". Переведите в нашу валюту. А мы при этом усваиваем проблему воровства. Как бут - то так и должно быть. Но ведь деньги с неба не падают и на деревьях не растут. Их надо заработать - создать материальные ценности, которые будут заменены на деньги. И материальные ценности народ создаёт, а вот результатами пользуются только собственники, чиновники, депутаты и просто ворьё которые и поддерживают такой режим в стране. Небольшой кучке всё, а народу что останется. Здесь спора нет. При капитализме так и должно быть. Государственная машина стоит на страже капитала. А народ что отвоюет, то и получает. Например, в Германии в конце прошлого года бастовали толи пилоты, толи диспетчера требовали увеличения зарплаты. Бастовали долго. Собственник терял миллионы. Правда результат мне не известен. Факт в том, что при капитализме люди отстаивают право на жизнь в отличии от народа России.

Так вот давайте подумаем над вопросом В.Соловьёва, "Что дальше?" Воровать перестали. Если воровать перестали, то надо вернуть то, что было украдено ранее. А это около 3 - х триллионов долларов. Они ведь не будут лежать мёртвым грузом, они будут работать создавая новые и более наукоёмные материальные ценности. А это достойная зарплата, пенсии, детский капитал и развитие страны. Медицина, образование, дороги, ЖКХ и так далее. Всё это принесёт новые доходы в казну государства. Приведу пример по нашему региону. Медицину практически закрыли. Путин подписывая указы в 2012 году, требуя увеличения зарплаты медикам в два раза. Правительство надеясь на рынок денег не нашло. Однако пошли по другому пути. Навязали оптимизацию иначе говоря сокращение должностей и на этой основе повысить оставшимся зарплату. Фокус не удался. Зарплата не только не выросла, а наоборот уменьшилась. А где средства, которые высвободились от оптимизации? Ответа нет, да и правительство об этом никто и не спрашивает. А если спросишь, то тебе всё равно никто не ответит. Уж если коммунисты на вопросы избирателей не отвечают, то что говорить о правительственных чиновниках. Будешь настаивать можешь загудеть.

На фоне нищеты народа, беспредела на рынке, который продаёт не годную пищу, пытаюсь найти ответ на информацию в интернете о материальном положении нашего премьера. Оторопь берёт от богатства. Зачем всё это? Две квартиры, усадьба, база отдыха с домиком в 4 тысячи квадратных метров, 1,12 га земли на территории заповедника "Утриш", ещё одна усадьба в городе Плёс, вилла в Мурманской области и ещё кое что в Петербурге и в Тверской области. Либеральный читатель скажет, что это враки. Допустим, но как можно так складно придумать. Ведь там есть постройки и журналисты разговаривали с соседями и администрацией этих районов. Не все говорили правду, но она (правда) всегда найдёт выход. О некоторых приобретениях есть упоминание во многих книгах, в том числе у В. Большакова "Охота за золотом Путина". Ему - то зачем наговаривать на "уважаемого" чиновника? Более того сам чиновник вряд ли сможет системно посещать эти объекты. Однако их надо содержать. Вряд ли премьерской зарплаты хватит на их содержание. Одна квартира в Москве требует около 5 тысяч долларов по линии ЖКХ в месяц. Наверное их содержание возложено на управление делами в правительстве? Хозяин барин.

В интернете появляются комментарии пользователей, но единицы и они никакого значения для страны не имеют. Такова природа капитализма, а тем более бандитски - воровского. Значит никакого формирования мнения нет и быть не может. Есть мнение у отдельного человека, но оно не может охватить хотя бы сообщество нищих. Мы разъединены не только по доходам, но и по содержанию головы. Не хотим шевелить мозгами, а надо бы. Миллер и Сечин не согласились с мнением правительства ограничить зарплаты топ - менеджерам. Так кто командует в Российском государстве? Правительство или?... Думать надо и действовать.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
Навальный опять оклеветал Сечина. Нет, ну просто возмутительно!
Навальный опять оклеветал Сечина. Нет, ну просто в...
11.03.2017
Игорь Стрелков: второго шанса на Украине нет…...
11.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Навальный опять оклеветал Сечина. Нет, ну просто возмутительно! (0)
В Воронеже выяснилось, что судебная система - это такой бизнес (0)
Эрдоган призвал Россию снять санкции с турецких компаний (1)
Роснефть по законам мафии избавляется от мистера Фикса, исполнителя Улюкаев-гейта (0)
Российские "крысы" пытались поторговать останками своей индустрии на руинах джамахирии (0)
Медведев забанил Навального в Instagram (6)
Убийство Коммуниста в ЛНР скрывают, зато списали на ВСУ убийство Гиви (1)
Двум думакам-жириновцам Германия дала от ворот поворот (3)
В Госдуме предложили отменить ОСАГО (8)
Гонщицу Мару Багдасарян приговорили к одному году исправительных работ (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: В арт-галерее "Рукав"
Максим Калашников Максим Калашников: ПОПЫТКА СОЗДАТЬ УКРОФАШИЗМ ФИНАЛ УКРАИНЫ
Дарья Митина Дарья Митина: Пoд впечатлением
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Оказалось, мою книгу о великих людях изуродовали
Максим Калашников Максим Калашников: Девальвация рубля и наоборот: это не помогает!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss