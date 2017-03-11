Факт в том, что при капитализме люди отстаивают право на жизнь в отличии от народа России

Казалось бы вопрос детский. У одних мнение формирует средства массовой информации, у других социальное положение, у третьих материальное положение и каким путём оно достигнуто. У меньшинства мнение формируется на основании анализа событий происходящих в стране и даже за её пределами. Но главным в этом вопросе является материальное положение человека.

Слушаю по утрам на радио "Вести - ФМ" В.Соловьёва. Умный и образованный человек, начитан имеет прекрасную память. Но иногда такое наговорит, что хочется кричать так чтобы он услышал. Потом остынешь и понимаешь, что его мнение ещё никому не удавалось опровергнуть. Разговаривая о некоторых телевизионных передачах перешёл на коррупцию. Коррупция и воровство это синонимы одного понятия. Он говорит, что воруют везде и во всех странах. Так создан человек. Воруют в Великобритании, в США и конечно в России. И задаёт вопрос: "Допустим, что воровать прекратили и что дальше?" Этот вопрос повторяет несколько раз. Помолчав, переходит на другую тему, не попытавшись ответить. Не даёт возможности ответить слушателям. С деревень дозвониться практически невозможно. Да и противоречить ему нет смысла. Может просто оскорбить. В.Соловьёв человек при деньгах. Пожалуй он один из немногих, который своей головой заработал состояние. Но что подумает человек с неустойчивым характером? Подумает, что без воровства не существует государств. Что же делать? Большинство населения России живут на нищенскую зарплату. Политики и даже чиновники правительства говорят, что за чертой бедности живёт около 22 миллионов человек. Не совсем так. Такой черты бедности, которую установило наше правительство нет ни в одной развитой стране. В цивилизованных странах нет зарплаты 10 - 15 тысяч рублей. Можно перевести в доллары, но курс - то ЦБ меняет, чтобы спекулянты наварились ещё больше. В побеждённой Германии беженцам выплачивают по 45 тысяч на наши рубли. Обычный врач получает 5 тысяч "Евро". Переведите в нашу валюту. А мы при этом усваиваем проблему воровства. Как бут - то так и должно быть. Но ведь деньги с неба не падают и на деревьях не растут. Их надо заработать - создать материальные ценности, которые будут заменены на деньги. И материальные ценности народ создаёт, а вот результатами пользуются только собственники, чиновники, депутаты и просто ворьё которые и поддерживают такой режим в стране. Небольшой кучке всё, а народу что останется. Здесь спора нет. При капитализме так и должно быть. Государственная машина стоит на страже капитала. А народ что отвоюет, то и получает. Например, в Германии в конце прошлого года бастовали толи пилоты, толи диспетчера требовали увеличения зарплаты. Бастовали долго. Собственник терял миллионы. Правда результат мне не известен. Факт в том, что при капитализме люди отстаивают право на жизнь в отличии от народа России.

Так вот давайте подумаем над вопросом В.Соловьёва, "Что дальше?" Воровать перестали. Если воровать перестали, то надо вернуть то, что было украдено ранее. А это около 3 - х триллионов долларов. Они ведь не будут лежать мёртвым грузом, они будут работать создавая новые и более наукоёмные материальные ценности. А это достойная зарплата, пенсии, детский капитал и развитие страны. Медицина, образование, дороги, ЖКХ и так далее. Всё это принесёт новые доходы в казну государства. Приведу пример по нашему региону. Медицину практически закрыли. Путин подписывая указы в 2012 году, требуя увеличения зарплаты медикам в два раза. Правительство надеясь на рынок денег не нашло. Однако пошли по другому пути. Навязали оптимизацию иначе говоря сокращение должностей и на этой основе повысить оставшимся зарплату. Фокус не удался. Зарплата не только не выросла, а наоборот уменьшилась. А где средства, которые высвободились от оптимизации? Ответа нет, да и правительство об этом никто и не спрашивает. А если спросишь, то тебе всё равно никто не ответит. Уж если коммунисты на вопросы избирателей не отвечают, то что говорить о правительственных чиновниках. Будешь настаивать можешь загудеть.

На фоне нищеты народа, беспредела на рынке, который продаёт не годную пищу, пытаюсь найти ответ на информацию в интернете о материальном положении нашего премьера. Оторопь берёт от богатства. Зачем всё это? Две квартиры, усадьба, база отдыха с домиком в 4 тысячи квадратных метров, 1,12 га земли на территории заповедника "Утриш", ещё одна усадьба в городе Плёс, вилла в Мурманской области и ещё кое что в Петербурге и в Тверской области. Либеральный читатель скажет, что это враки. Допустим, но как можно так складно придумать. Ведь там есть постройки и журналисты разговаривали с соседями и администрацией этих районов. Не все говорили правду, но она (правда) всегда найдёт выход. О некоторых приобретениях есть упоминание во многих книгах, в том числе у В. Большакова "Охота за золотом Путина". Ему - то зачем наговаривать на "уважаемого" чиновника? Более того сам чиновник вряд ли сможет системно посещать эти объекты. Однако их надо содержать. Вряд ли премьерской зарплаты хватит на их содержание. Одна квартира в Москве требует около 5 тысяч долларов по линии ЖКХ в месяц. Наверное их содержание возложено на управление делами в правительстве? Хозяин барин.

В интернете появляются комментарии пользователей, но единицы и они никакого значения для страны не имеют. Такова природа капитализма, а тем более бандитски - воровского. Значит никакого формирования мнения нет и быть не может. Есть мнение у отдельного человека, но оно не может охватить хотя бы сообщество нищих. Мы разъединены не только по доходам, но и по содержанию головы. Не хотим шевелить мозгами, а надо бы. Миллер и Сечин не согласились с мнением правительства ограничить зарплаты топ - менеджерам. Так кто командует в Российском государстве? Правительство или?... Думать надо и действовать.