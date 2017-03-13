Очевидное и вероятное, но не решаемое

Кто может сказать о количестве экономических, инвестиционных и ещё бог знает каких форумов проведено в России за последние 16 лет? Все эти форумы гайдаровского разлива и их цель одна - занять хоть у чёрта как можно больше денег. На каждом форуме подписываются документы о намерениях зарубежных фирм вкладывать деньги в экономику России. Говорят, что на последнем подписались на 700 миллиардов. Форумов много, договоров подписывается тоже много, а люди живут всё хуже и хуже. И власть не делает из этого выводов. Какова причина нищеты. Надо отметить, что в это же время крупные компании наварились и наварились вполне прилично.

И вот на Сочинском инвестиционном форуме держит слово вице - премьер правительства О.Голодец. Не самая бедная чиновница. От завода "Норильский никель", где она раньше работала получает пенсию в 200 тысяч рублей. И зарплата раза в два больше. За два месяца больше миллиона. Жить можно. Выступая говорит, что в России рабочая сила недооценена. То есть зарплата не соответствует выполняемым работам. А почему она это говорит на форуме? Надо сказать это на совещании правительства, на заседании думы. Поставить вопрос перед президентом. В конце концов обратиться к народу. Ведь нас обманывают. Заработанные деньги собственник присваивает себе. Она знает, но не говорит, что на этом стоит капитализм. Выпрашивать достойную зарплату дело безнадёжное. Выход один - ликвидировать капитализм, заменить его на плановую экономику. И кто на это согласится? Тогда пенсии в 200 тысяч не будет. Вот поэтому Голодец озвучила проблему, показав свою осведомлённость и пустила рабочим пыль в глаза, на этом разговор о зарплате закончился. Да её и никто не поддержал. Коммунисты должны были ухватиться за это откровение, но у них другие задачи. Им надо говорить о "десяти шагах", которые они никогда не пройдут.

Голодец связывает уровень зарплаты с производительностью труда. Связать можно, но не в этом дело на данном этапе. Знает Голодец какую прибыль получает собственник на этом отсталом оборудовании? Не знает. Вот надо сперва часть прибыли раскинуть на производителей, а потом говорить о производительности труда и замены устаревшего оборудования. То есть довести сперва зарплату до уровня высокоразвитых государств. Чиновники на всех уровнях говорят о России как о великом государстве. Так в чём величие? Величие в нищете. Нет государств с такой зарплатой рабочих. Нет государств в которых зарплата топ -- менеджеров доходит до 22 миллионов рублей да ещё премиальные. А потом можно говорить о производительности труда и замене оборудования. И рабочие в этом будут заинтересованы и окажут помощь хозяину предприятия.

Далее О.Голодец информирует форум: "На уровне МРОТ у нас сегодня в России работают 4,9 миллионов человек. И сегодня минимальный уровень оплаты труда ниже, к сожалению, прожиточного минимума. Доведение его до прожиточного минимума, до конкурентноспособного уровня даст серьёзный выигрыш и производству, и экономике, и людям". И это говорит человек ответственный за социальную сферу в государстве. Да её за это судить надо или гнать из правительства. 10 -го марта на передаче у А. Кузичева звонит гражданин с Дальнего востока и говори, что работает на крупном энергетическом предприятии и получает 13 тысяч рублей. Имеет троих детей. За квартиру по ЖКХ зимой платит более 10 тысяч. Как жить? А президент ранее говорил, что средняя зарплата на Дальнем востоке 50 тысяч рублей. Таких звонков было несколько и не только с Дальнего востока. Голодец об этом не знает? Она ратует за то, чтобы зарплату довести до прожиточного уровня. Нет такого прожиточного уровня ни в одной развитой стране мира. Но ведь Россия великое государство. А почему в стране нищенская зарплата? Да потому что такие как Голодец, Миллер, Сечин и десятки тысяч крутящихся вокруг Кремля и правительства воруют миллиарды. Они не знают куда девать деньги. Забивают ими квартиры, машины ищут ходы вывоза за бугор. Чиновники обнаглели и окончательно потеряли совесть.

Разговор на форуме шёл и о инвестициях. Для этого и собрались. Однако уже пять лет как инвестиции сворачиваются. Можно сказать, что дураков нет вкладывать средства в падающую экономику. Значит наша экономика зависит от иностранных вложений. Нет вложений, нет развития. Так и будем сидеть разинув рты и ждать с моря погоды. А где свои средства? СМИ в начале прошлого года информировала народ о том, что правительство на 100 миллиардов долларов закупило какие - то бумаги США. Зачем? Что это даст экономике? Вот куда США и Запад должны направить санкции. Правительство не думает о том, что США могут закрыть доступ России к миллиардам, которые вложены в экономику Америки. И тогда Россия банкрот. Точно как наши чиновники говорят об Украине.

Доведя минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума и это будет являться конкурентноспособным уровнем. Смотрите как просто. А можно жить на такую зарплату? Это не правительство а сумасшедший дом, которых надо не в психушку, а на парашу лет эдак на 15. К сожалению в тюрьмах на заключённого расходуется больше чем на гражданке.

Далее на форуме Голодец говорит о каком - то отсутствии мотивации у бизнеса делать долгосрочные инвестиции сдерживает рост экономики. А почему такое положение в стране? Давайте передадим предприятия в государственное управление и разработаем план развития этого предприятия. В нём предусматривается модернизация производства, а значит повышение производительности труда и естественно рост заработной платы. Почему этого нельзя сделать? Да потому что от частного предприятия кормится не только собственник, но и сотня чиновников. Ведь сама Голодец получает пенсию не от государства, а от частного предприятия за счёт нищенской зарплаты рабочего. В России собственник не думает о завтрашнем дне. Хапнул сегодня, если не загудел, то будет хапать пока не убьют или пока не арестуют. Правда в большинстве случаев собственники успевают убежать за бугор. Почему бюджет трещит по швам, хотя есть серьёзные предприятия с миллиардными прибылями. Потому что государство получает только налог и то не всегда полностью, а вся прибыль уходит в карман собственнику. На днях в Татарстане ЦБ отозвал лицензии у трёх банков. Ущерб до 230 миллиардов рублей. Но вроде пожара не было. Значит эти деньги украли. Таких банков за последние годы ликвидировано более 300 - сот. А каков ущерб?

Собственник держит деньги в банках под проценты и не вкладывает в производство. А зачем вкладывать. Все мы смертны. Такова политика государства. В США миллиардеры начали появляться через двести лет после образования государства. А в России сразу после вооружённого переворота. Хапок миллиардов долларов отбросил экономику Росси на 50 лет назад, а народ в крепостное право. Банкир ведь тоже живёт от процентов и живёт очень даже хорошо. В начале двухтысячных годов баков и кредитных организаций в России насчитывалось более 1300 штук. А сейчас чуть больше 500. Бывший банкир Лебедев рассказывал на телевидении, что значительная часть баков была создана только для отмывания денег. И сколько они отмыли и вывезли за бугор? Сотни банкиров проживают на Лазурном берегу Франции и имеют миллионные дворцы и никто их не тревожит. Банкир банка "Москвы" хапнул 360 миллиардов рублей и прожигает их на Лазурном берегу Франции. И тишина. Все довольны. В том числе и О.Голодец. И как это стало известно, власть выделяет 329 миллиардов этому банку и он продолжает работать. Воруйте дальше. А сколько таких случаев. Каждый из тех у кого ЦБ отозвал лицензии.

На форуме Голодец напомнила о том, что в 2015 году по сравнению с 2014 годом прибыль предприятий выросла на 76 %. А инвестиции сократились на 9 %. В 2016 году прибыль выросла на 23 %, а инвестиции сократились ещё на 3 %. Что - то надо делать, но никто из членов правительства этого не знает. Вот контора создалась на головы народа. Сами жируют, а народ на грани вымирания и никто не знает, что надо предпринять. Надо немедленно сменить правительство и возбудит уголовные дела по отношению премьера и его заместителей. Может они сознательно работают на развал страны или являются завербованными сотрудниками ЦРУ. Не может нормальный человек так развалить экономику страны. Ведь не надо было создавать новые производства, на первом этапе надо было не допустить закрытия десятков тысяч предприятий. И снова приходится вспомнить Е.Примакова. Ну почему его не назначили премьером в 2000 - ом году. Он мог ещё несколько лет поработать. Побоялись, что некоторые чиновники окажутся за колючей проволокой.

Заканчивая выступление О.Голодец говорит: "Если экономика не будет перезапущена, то ничего не будет". А кто должен перезапустить экономику? И что значит перезапустить? Она продолжает: "Сегодня нарушены основные экономические принципы, которые надо восстанавливать и мы ждём этого восстановления в программе 2018 года и в 2025 года". Но ведь бюджет на 2018 год не предусматривает перезапуск экономики. И там нет ни слова о перезапуске. Думаю, что в правительстве никто об этом не знает, в том числе и сама Голодец. Чиновники боятся обратиться к народу, который бы помог перезапустить экономику. Странно ведут себя и коммунисты. Они вообще не участвуют в обсуждении проблемы нищеты народа. Дело идёт к бунту и об этом уже говорят на центральном телевидении. Политологи говорят, что такой порядок в стране продержится не более года или полтора.