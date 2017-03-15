Дальневосточный гектар: из куля в рогожку

Наше ненаглядное правительство в очередной раз возлюбило свой народ. Заявлено, что на Дальнем Востоке земли много, работать некому, даем каждому по гектару.

ЦЕЛЬ (формальная) - предотвратить отток населения и привлечь новых переселенцев, как это сделал Столыпин более ста лет назад. Маркс, ссылаясь на Гегеля, как-то заметил – история повторяется дважды, первый раз в виде трагедии. Второй раз в виде фарса.

Лежит на поверхности, что заявленная цель абсолютно невыполнима, что-то вроде пожелания пошить теплые одеяла из перистых облаков. Почему народ уезжает? Земли не хватает? Бери сколько надо, только обрабатывай. Всем (кроме правителей) известно, что цены у нас московские, а зарплаты только и хватает на заплаты. Вот и причина.

В силу особенностей наших природно-климатических условий, требующих особых трудозатратных технологий, рентабельное с/х производство возможно только хорошо оснащенными крупными хозяйствами, да и то при помощи государства.

В советское время существовала государственная программа привлечения переселенцев на Дальний Восток в целом и Амурскую область в частности. Переселенцам предоставлялся новый дом, участок, живность, оплачивалась дорога для всей семьи, что-то еще… Стоимость переселения одной семьи обходилась государству более 20 тыс. р. КПД переселения, несмотря на усилия государства, был очень низким.

А что хотят сейчас – приезжай, бери гектар и… И что? Ничего, не для этого затеян этот шабаш. Что можно сделать на гектаре или нескольких? Минимальные доли процента желающих, может, что-то и сделают – пасеку, семеноводство, кроликов разведут… А остальные делать ничего не будут и не собираются, так, «срубить» что-то на халяву, дают – бери, может, что-то и «отломится».

РЕАЛЬНАЯ цель этой аферы лежит в другой плоскости. По сути дела идет повтор некой ваучеризации, только вместо ваучера выступает дальневосточный гектар. Результатом проведенной одним незабвенным рыжим отморозком операции, был разгром промышленности и куча бледных поганок-миллиардеров. Кто-то надеется, что эта «гектаризация» закончится иначе? Вольному – воля.

В РФ установился интересный режим. По форме – разливанная демократия, по содержанию – воровство. Воруют всё и везде, даже на строительстве космодрома, стратегического объекта и то украли несколько миллиардов. Разворовано всё. Что бы еще украсть?

Земля не при делах. Земля – это капитал, который со временем только возрастает, даже если вообще ничего на ней не делать.

ПРИСВОИТЬ, УКРАСТЬ землю – вот суть всей этой гектарной свистопляски.

Начнем с Дальнего Востока. С/хозяйство порушено, населения мало, земли много… Простор! Лапша найдётся, только уши подставляй!

Самые лакомые куски – охотничьи угодья, места отдыха, прибрежные зоны, пригороды и пр. давно уже поделены между местными и московскими проходимцами.

Всякая шваль и воронье, слетающиеся на халяву, обрабатывать ничего не собираются и не будут. Но может придумать что-нибудь в свою пользу. Допустим, взять кредит под обещанные 8 процентов и ищи ветра в поле.

Имеются сведения, в Москве собирают заявления у бомжей, а это сотни и сотни гектаров. Для начала! Далее расширится – дело техники. Можно взять даже самую далекую пустошь, построить на ней хранилище для отходов (в тайне!). Весь мир готов платить огромные средства, чтобы избавиться от суперядовитых отходов, которые невозможно утилизировать. Для проверяющих можно выкопать ямку с водой, запустить туда пару карасей, вот, мол, рыбоводством занимаюсь. Заодно, приготовить для них презент – чемодан, другой с купюрами разного цвета и большого номинала. Не впервой!

Не останутся в стороне и наши заречные соседи. С помощью подставных лиц, экспансия кратно усилится. Правоохранители без работы не останутся, да разве за всем углядишь.

Раскинет свои загребущие длани и ненасытная алчная РПЦ. Всевышний им не простит, если упустят момент. Как грибы начнут расти монастыри, которые, судя по доходящим сведениям, превратились в добровольные трудовые концлагеря, с рабским трудом. Что взять с рабов божьих?

Ящик Пандоры открыт. Чем закончится это изначально-преступное действо? Богатые станут богаче, бедные – беднее, наглые – наглее, проблемы – проблемнее…

Как-то правительство объявило о создании на ДВ ТОРов – территорий опережающего развития. Амурская область как аграрная неизбежно превратится в Территорию Обвального Разрушения, в ТОР, чего и добивались.