Наше светлое будущее под вопросом

Проблема суицида среди подрастающего поколения России выходит на государственное телевидение. Уже потеряли 700 подростков. На днях на первом канале А.Кузичев обсуждал эту проблему целый час. Но обсуждение оказалось поверхностным. Не было обозначено ни одного существенного вопроса. Кто эти подростки? Хулиганы, двоечники, или они из нового сословия безграмотных? Нужно исследование. Но на первый взгляд это вполне нормальные ребята и даже отличники - это наше будущее. Остаются вышеперечисленные, а будущее нации уходит в мир иной.

При обсуждении проблемы суицида участники заговорили о наказании. На первых порах штрафы. Осталось неясным, кого наказывать? Родителей или педагогов? Думаю, что ни того, ни другого. Родителям надо работать и работать в две смены, чтобы обеспечить нормальное существование семьи. Не будет же мама водить школьника на улицу и обратно. В настоящее время большинство родителей вообще не имеют времени разговаривать с детьми. Да и уже после полутора или двух смен сил не остаётся. Более того сейчас улица и интернет имеют большее влияние на подростков чем родители. В этом оказывает огромное влияние расслоение народа. Один приезжает в школу на шикарном автомобиле, а другой в старых кроссовках топает.

Наконец этой проблемой озаботился и президент. На совещании с силовыми структурами говорит, что надо возбуждать уголовные дела на организаторов сайтов. На телевидении было сказано, что эти сайты идут к нам из-за рубежа. Поступило предложение, что в России надо создавать киберполицию. Вот ведь до чего дожили. Никто не говорит, что надо завод построить, чтобы люди могли работать и содержать семьи, чтобы своевременно выплачивать хотя бы нищенскую зарплату. Ещё одну организацию дармоедов. Может она действительно нужна, но где взять средства на её содержание. С народа конечно.

Ребёнок смотрит телевидение и иногда передачи на которых взрослые обсуждают проблемы подрастающего поколения. В студии стоит галдёж, при котором трудно понять о чём говорят. И это взрослые, которые занимают ведущие кресла в государственных учреждениях. Читатель скажет, что автор преувеличивает. Нет, дорогой, вы понаблюдайте за детворой, если они смотрят эти программы. Вот мы и подошли к главному вопросу, почему так происходит и что надо делать, чтобы не утратить хотя бы в мыслях "светлое будущее"?

В войну потеряли 27 миллионов человек. Это цвет нации. Погибли лучшие, что и привело к расстрелу доблестной армией советскую власть. Недобитые бандеровцы свергли власть в Украине. Надо сохранять генофонд. А где его брать? Он добровольно уходит в мир откуда не возвращаются.

Ребёнок отсидел пять уроков, пришёл домой, пообедал и что? В доме никого нет. Родители на работе. Хорошо если есть бабушка, но она только накормит, школьник старших классов не будет с ней проводить время. Нужны спортивные залы, дома культуры, нужны детские организации, которым бы взрослые или они сами выбирали себе занятия - интересные занятия. В советское время власть не бросала детей на произвол судьбы. Работала с детьми, начиная с детского сада. Сегодня либеральная власть, лишённая перспективного мышления, отказалась от идеологии, всё бросила на самотёк. Взрослые выживают, основываясь на полученных навыках при советской власти. А что молодёжь? Её воспитывает улица и интернет никто не имеет представления чтобы убрать подрастающее поколение в спортзалы, дома культуры, в которых действуют десятки кружков.

Президент и премьер иногда посещают технопарки, которых в стране простому сметному найти не представляется возможным. Это пиар для властных структур. Для их открытия и существования нужны приличные средства. Для пиара средства находятся, а вот для подростков нет. На первых порах надо создать помещения доступные для каждого желающего. Чтобы он мог либо пешком, либо на общественным транспортом за 15 - 20 минут добираться до такого помещения. Местную власть обязать организовать кружки по интересам хотя бы на минимальном уровне. Заинтересовать молодёжь заниматься в таких кружках.

Демократы ругают пионерские, комсомольские организации, которые занимались молодёжью. Да было много несуразного, но подросток был в коллективе, который занимался полезным для общества и государства делом. Что в этом плохого?

Чем же сегодня занята молодёжь. Читатель, вы смотрите телеканал "Домашний" на 14 - ой кнопке? Ужас берёт от такого просмотра. Идут передачи "По делам несовершеннолетних" иначе говоря суды над подростками. И какие же это дела? Убийства да такими способами, что ЦРУ бы позавидовала. Малолетка режет ножом мужчину, другой помаленьку подсыпает в пищу яд, третий душит соперницу. Девочки в 13 лет беременеют и делают аборты. Папаша живёт с несовершеннолетней не родной дочерью. И она ждёт его до своего совершеннолетия, чтобы выйти замуж, а за этот срок изводят жену. Сердобольная мамаша на суде говорит, что их девочка умная, хорошая мы ей купали квартиру чтобы она жила с Колей - притирались друг к другу. Что же творится в стране? Родители полностью признали бандитски - воровской капитализм. А ведь церковь это называет проституцией. Мы все стали набожными, восстановили или построили тысячи церквей и приходов. Зачем? Я знаю студентов, которые на деньги родителей снимают квартиры, находят девочку из своего окружения и живут как муж и жена. Я спрашиваю одного, а вы не хотите оформить брак по закону? А зачем, нам и так хорошо. Власть показав пример, разваливает семимильными шагами семьи. Страшно смотреть такие передачи.

Давайте вместе посмотрим на телевидение. В девяностые годы девочки раздевались за деньги на улице только до нижнего белья. Сегодня полностью. И вот одна девица на передаче у А.Кузичева смотрит на эту запись и говорит: "Что она не могла приобрести кружевное бельё?" Оказывается проблема не в том, что молодёжь потеряла стыд, а в том, что бельё не для богатых. И ведь сидящие в студии дяди и тёти не бедного десятка проглотили это бесстыдство. Приведу показательный пример из передачи, которую вела Ника Стрижак. В московской студии сидит Мария Кислицина - комиссар молодёжной организации "Наши". Ей Стрижак задаёт вопрос: "Что сегодня главное для молодёжи?" Она не задумываясь отвечает: "Секс и любовь!" Надо что - то ещё говорить? Попробую. Идёт реклама. Голос за кадром. " Я дала ребёнку лекарства и он спал всю ночь. Мы тоже все выспались. Правда не все". Есть подтекст этой рекламы? Есть. Другая. Идёт реклама какой - то мути. Голос за кадром: "Занимайтесь любовью дольше!" Во что превратили понятие "любовь"? При коммунистах мы любили родителей, родственников, Родину, власть. Сегодня мы кого должны любить, а самое главное как? Принять рекламируемое лекарство и ... Страна потеряла нынешнее поколение. Люди ещё не осознали, что последствия непредсказуемые.

Государство может нормально развиваться только тогда, когда власть все свои средства и действия направляет на сохранение семьи, здоровья общества и образования. Сегодня этими главными для государства проблемами никто не занимается. Вернее занимаются только на разрушение. Сорок процентов детей растут в неполных семьях. Они не растут, а существуют. Восемь из десяти новорождённых имеют отклонение по здоровью. И восстановить дано не всем. А те детки которым повезло до конца дней своих будут не совсем здоровыми. Вряд ли мальчики будут годны к армии. О разгроме образования можно говорить часами. Именно образованные люди и могут восстановить здоровое поколение. Что же произошло в России, что образование упало до написания своей фамилии. А то, что образование отдано в органы местного управление. Власть всё столкнула в регионы. Тогда зачем министр образования РФ и его аппарат? Зачем в каждом регионе свой министр и штат бездельников. Что происходит в стране? Разве президент не знает об этом? Знает! Тогда почему власть развалила образование? Ответ есть. Подготовить неучей - потребителей. Они будут безмолвны как рабы. Что и есть на самом деле. Пять миллионов людей живут на зарплату ниже прожиточного минимума. Значит они голодают, но ведь никто не возмущается. Чиновники получают по 10 - 20 миллионов рублей в месяц, народ об этом знает и продолжает голодать. Президент и премьер тоже говорят о малой зарплате, но дело не идёт. Надо подтолкнуть чиновников, чтобы они изменили положение. Никто на это не способен. Что и требовалось доказать. Мы рабы и в этом всё сказано.

Президент проводит совещание с сотрудниками Следственного комитета и говорит о порядочности и честности граждан. Для подтверждения этого предлагаю читателю книгу В.Воронова "Продать и предать", В.Прибыловского "Перекличка В.Путина". Очень полезные книги. В этих книгах есть ответ на все вопросы касающиеся жизни людей и государства.

Читатель, давайте выберем пять минут тишины и спокойствия и зададим себе один вопрос: " Что полезного для народа сделала власть при бандитски- воровском капитализме за 26 лет правления? Можем вопрос усложнить и для государства?

Не знаю как у вас, но я не могу найти ни одного положительно примера действия власти. Развалили трудовое законодательство. Образование и медицину перевели на платную основу, хотя Констимтуция трактует , что это должно быть бесплатно. Вдумайтесь, читатель. Президент является гарантом соблюдения Конституции РФ. Где санатории, дома отдыха в которых отдыхали рабочие по профсоюзным путёвкам? Где пионерские лагеря? И главное нет зарплаты. Она есть, но только не для большинства населения страны. Вся зарплата в руках чиновников. В советское время рабочий, а тогда работали все, разрешал свои проблемы на производстве. Сегодня нас бросили к адвокатам, которых ранее мы и не знали, только слышали о их существовании. Без них невозможно человеку решить ни одной проблемы. А адвокат бесплатно не работает, у рабочего на них нет денег. Да и суды стоят на страже олигархата. Так что же полезного получил народ при нынешней власти? Только рабское существование. Надо что - то делать. Так не должно продолжаться. Народ вымирает. В год население России уменьшается на 129 тысяч человек. Такое уменьшение происходит за счёт рождаемости мусульманского населения. А почему? Да потому что в этих республиках порядка больше. Конечно в южных республиках случаются и теракты. Но не народ в этом виноват. Если бы власть сохранила Россию хоты бы с той экономикой, которая была к концу восьмидесятых, то сейчас в мире командовала бы парадом именно Россия и народ бы жил в достатке. Сейчас живут только чиновники, воры и те кто им прислуживает на добровольной основе.

А скоро выборы. И с чем мы придём к этой знаковой дате? Неужели снова не придём?