Вперёд к победе социализма!

У коммунистов Советского Союза был лозунг несколько другого содержания. "Построить коммунизм". Но уже в конце семидесятых руководство поняло, что добиться последней стадии развития человечества в одной стране невозможно. Лозунг потихонечку был забыт. Конечно социализм был построен и даже развитой. И вдруг в один день всё рухнуло. Союз распустили, об экономике забыли. Решили, что базар всё исправит и не надо чиновникам власти влезать в жизнь предприятий. Они будут получать налоги и греть мягкие части тела на Лазурном берегу Франции. Действительно директора стали единственными хозяевами предприятий и выжимали из них что только могли. Началось массовое банкротство под лозунгом накопления первоначального капитала. Продавали за границу всё за копейки. Выворачивали в цехах с пола даже металлические плиты, уложенные почти два века назад. Появились первые миллиардеры.

Надо заметить, что в Америке первые миллиардеры появились к конце двухсотлетия страны. Накопления передавались от отцов к сыновьям то есть накапливался капитал не одно поколение. Но мы не могли ждать таких сроков. Человек-то смертен. И уже к концу царствования Бориса в России появилось 7 долларовых миллиардеров. Росстат обрадовал народ, что Россия входит в семью капиталистов. Можно разоружаться, сокращать армию до потребности сдерживания внутреннего порядка. Генералитет это воспринял как приказ к действию. Не увольнять же солдат, которые не дослужили. Стали использовать их на обустройстве собственных особняков и даже попадались такие случаи, что волос вставал дыбом, когда узнавали чем занимается солдат, когда генерал на работе. В отдалённых районах солдаты даже голодали. Всё стало походить на семнадцатый год прошлого столетия. Солдаты в первую мировую голодали и воевали в изношенном обмундировании. Но об этом сейчас никто не говорит. Тогда началось массовое дезертирство. У нас дезертирства нет, но пришлось срок службы сократить до года. Стала ли от этого армия армией? Думаю, что не стала. В.Большаков в своей книге "Охота за золотом Путина" пишет так: "Первые два срока он вёл себя достаточно тихо. Россия держала свою армию на голодном пайке, и Путин смотрел сквозь пальцев на то, как его генералы разворовывают военный бюджет". Появились контрактники, которые воевать будут за деньги и по расписанию. А почему солдаты и не только голодали? Дальше В.Большаков пишет. "По нашим данным из России ежегодно выводится за рубеж грязных денег на сумму около одного триллиона долларов. Русская финансовая разведка "Росфинмониторинг" даёт похожие цифры - около 900 миллиардов долларов. Если кого - то поймают с поличным, то они потом всячески пытаются такого жулика вытащить в Россию, где ему гарантированно ничего не будет. Так было с главой президентской администрации Бородиным, замешанным в деле Мабитекс, да и с другими". Народу известно об амнистии генерала Олейника, который до него был осуждён на 4 года.

Так вот Америка к миллиардерам шла двести лет. В России к 2014 году миллиардеров стало уже около 110 . Раньше Союз был почти во всех начинаниях первым, но не ниже третьего места. Россия по миллиардерам сразу выскочила на третье место в мировой цивилизации. Про науку, медицину, образование власть забыла. В последствии всё это было передано в регионы. Забыли и оставшиеся коммунисты. Они забыли не потому что память отшибло, а потому что поняли, что и при капитализме можно жить припеваючи. А уж тем более при бандитски-воровском. Фактически партия КПСС исчезла за несколько месяцев. Нет люди - то никуда не исчезли, они просто выбросили партийные билеты. Теперь положение в обществе можно было достичь хамством, наглостью и воровством, не считаясь с человеческими жизнями. Из 20 миллионной партии осталось тысяч 150. Геннадий Андреевич сохранил

остатки, переименовав КПСС в КПРФ. В новую партию вошли те кто не успел или не смог занять доходные места. В то же время новая партия создана не для того, чтобы восстановить социализм и плановую экономику, а для того, чтобы верхушка партии жила и ни в чём не нуждалась. Теперь в речах Г.Зюганова не услышишь о направляющей силе партии, о рабочем движении, о способах возврата социализма. Он забыл о пролетариате, как ведущей силы рабочего движения. Пытается на словах приспособить теорию Маркса и Ленина к бандитскому капитализму. И ведь получается даже тогда когда его критикуют учёные, являясь сторонниками плановой экономики. Он всю критику пропускает мимо ушей, знает, что коме критики ничего не будет. Это и есть демократия и свобода слова. Он сам об этом знает на личном примере. Напомню читателям. Однажды Г.Зюганов на заседании думы заявил, что дочь Ельцина украла 28 процентов займа. Его поддержал только В.Илюхин. Уже в то время дума была воровской. Власть развалила не только Союз, но и уничтожила общество. Его нет, нет дружбы даже на одном предприятии. И это Г.Зюганова устраивает. Иногда выходят рабочие небольшими группами на улицу и даже готовят плакаты с требованием зарплат или смены правительства и даже президента. Выходит - то с одного предприятия не более 10 - 15 человек, хотя остальные рабочие находятся в таком же нищенском положении. Коммунисты никогда не говорят, что надо выйти всем и не только с одного предприятия. В городе должен выйти на митинг или демонстрацию весь рабочий коллектив предприятий, чтобы их заметила власть. Но лидер КПРФ сам этого боится, поэтому и молчит. А зачем, он и его окружение живут гораздо лучше чем если бы в стране был коммунизм. Партию превратили в буржуазную и сами стали буржуями.

Однажды телевидение к дню рождения решило показать народу бытовые условия жизни Геннадия Андреевича. Дальше угла веранды и шикарного автомобиля снять не удалось. Может и снял оператор, но народу не показали. Наверное по причине убогости? Что делать все мы живём в России.

Чиновники, политологи говорят, что в России нет цензуры. Даже президент однажды выразился по этому поводу. Сказал, что президента можно критиковать, но без преувеличения, то есть говорить или писать только правду. Выходит, что критиковать нельзя и лидеров думских фракций они ведь не сказали, что критиковать можно, но справедливо. Ни одна статья, в которых я критикую Геннадия Андреевича не попала на страницы газеты "Правда". Многие годы тираж газеты держится на отметке - 100300 экземпляров. Выходит, что подписных средств не хватает на содержание газеты. Либо финансируется из бюджета, либо на средства спонсоров. То есть на налоги, собираемые с граждан. При этом народ не имеет возможности написать в газету. Печатаются только избранные и их статьи однообразны. Конечно из - за дороговизны простой смертный, а их в стране десятки миллионов, не может выписывать газету. Тогда возникает вопрос, кто читает? Сто пятьдесят тысяч коммунистов, а тираж 100300 экземпляров. Даже не все коммунисты могут выписать свою газету. Не кажется ли лидеру партии, что здесь есть какой - то подвох. Деньги на берёзах не растут, а спонсор из своих кровных не даст ни рубля. Куда ни кинь всё хозяйство газеты содержит нищий рабочий. Одним словом те кто платят налоги. Интересно знать, какие налоги платит депутат?

Согласно Конституции в России создан парламент, который якобы избирается народом. Если народ выбрал депутатов значит он (избиратель) может обратиться к депутату. Я обращался к депутатам всех фракций. Получил более ста ответов, но ни один вопрос не был решён. Естественно обращался и к депутатам о т фракции КПРФ. Писал депутату Л.Калашникову. Получил ответ такого содержания. "В чём - то я с вами согласен, в чём - то не согласен. Но ваше мнение для нас важно". Ни на один вопрос ответа не получил. За письмо я заплатил 70 рублей. Для старика это деньги. Калашников прислал письмо на фирменном бланке и в фирменном конверте, за который заплатил народ. Пишу второе и прошу пояснить на счёт согласия и несогласия. Ответа нет. Смотрите как всё просто решается в депутатском корпусе. Такие ответы присылают все к кому я обращался. Во всех письмах пишу, что я голосую всю сознательную жизнь только за коммунистов. Одна коммунистка, она вроде перебежала в другую фракцию пишет ответ. "Надо знать за кого голосовать". Это ответ дебильного человека. Я же написал, что голосую только за коммунистов. Вот такие у нас депутаты.

На нищенскую пенсию за последние годы собрал небольшую библиотеку. Выписывал книги из Москвы почтой. Книги современных авторов. Накопилось 26 экземпляров. Авторы - В.Бушин, В.Большаков, В.Прибыловский, С.Черняховский, Э.Форд, М.Калашников, Н.Зенькович и другие. Меня поразило единомыслие авторов. Как будто они договорились писать на одну тему и с одними персонажами. Первую прочитал книгу М.Полторанина "Власть в тротиловом эквиваленте". Читая на голове поднимался волос. После десятой книги он стал выпадать. Пришлось сделать небольшой перерыв. Но спасти полностью шевелюру не удалось. Да она уже и не нужна. Теперь не выписываю очень дорого, пытаюсь читать в интернете. В 26 книгах не нашлось ни одного доброго слова о нашей власти. Наоборот если принять за основу то что написано, то надо судить всех президентов и премьеров, которые служили народу и Отечеству с 1985 года за исключением Евгения Максимовича Примакова. На этих господах пробу ставить некуда. Особенно то, что вытворяли Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич, работая в Питере. Мне нет необходимости комментировать авторов. Ведь книги доступны всем. Для кого они написаны? Да, книга стала недоступна простым смертным, но ведь депутаты все прочли эти книги и масса других. Никто меня не убедит, что депутаты не читали. Естественно читал и Геннадий Андреевич, и его подельники по фракции. Сознательно употребляю термин "подельники" так как они не товарищи, возможно "господа". Хотелось бы узнать мнение коммунистов фракции об этих изданиях. Если там ложь то почему нет уголовных дел? Ведь дума приняла какой - то закон о лжи на чиновников. (Точную формулировку закона не помню). И вот Геннадий Андреевич выступая в думе или на собраниях единомышленников обязательно упомянет президента. Президент сказал, но правительство не выполняет. Ф.Достоевский написал хорошую книгу, которая называется одним словом. Вот это название точно соответствует действиям Г.Зюганова. Ложь стала государственным инструментом оболванивания народа. Не побрезговал этим инструментом и лидер КПРФ.

Я никак не могу понять поведение всех депутатов. В конце концов законы принимаются те, которые им рекомендует Кремль и правительство. Вот Железняк дерёт горло на всех тусовках, оправдывая действия власти всех уровней. Он что не понимает? Его две дочери учатся за границей в разных государствах. А это лишние расходы. Откуда такие средства? Именно поэтому он лоялен к власти. Здесь о совести и чести говорить не приходится. Надо отметить, что он был кадровым офицером и членом КПСС. В начале девяностых уволился и занялся бизнесом. В 2007 году окончил институт в Швейцарии и уже был депутатом от партии власти. Доход в том году составил более 100 миллионов рублей. Вот такие в партии власти депутаты. И их большинство в думе. А то что народ начинает голодать и смертность из года в год растёт никого это не интересует. Для депутатов медицина доступна.

Конечно я не такой умный как Железняк и депутаты - коммунисты. Все не могут быть одинаково развиты. Чтобы устранить пробел пишу статьи и жду критику в свой адрес. Если не прав то пойму и буду писать умнее, но мои статьи очевидно находят место в мусорном ведре. В статьях критикую политику Геннадия Андреевича. Хочу чтобы оценили простые коммунисты если таковые есть. Фракция КПРФ имеет связь с народом только в одну сторону с высокой трибуны или через интернет. По электронной почте написал письмо и получил ответ от анонимного автора. "Ваше письмо будет доложено Геннадию Андреевичу, ответ читайте на нашем сайте". Кто писал не известно. Коротко и не ясно. Ответ идиота. На сайте вообще нет ответов на такие письма. Там одни доклады, выступления о десяти шагах, которые коммунисты никогда не пройдут. Надо широко шагать, а старики уже не могут, молодых нет и не предвидится. Уважающий себя человек не пойдёт в эту партию, которая как и власть держится на лжи и словесном пиаре. Ведь для народа она ничего не сделала за 23 года существования. Кто хорошо знаком с математикой посчитайте в какую сумму обошлась фракция КПРФ за годы существования в думе. Оправдан такой расход? Пишу статью а на радио "Комсомольская правда" идёт разговор о политике. Звонит человек и говорит о фракции КПРФ. "Они ничего не делают для народа, они устраивают только свою жизнь. Народ сам виноват так как не ходит на выборы". Ведущий программы задаёт вопрос звонившему. "Вы за кого голосовали?" Помявшись отвечает, что за Жириновского. КПРФ на грани исчезновения. Коротко и ясно.

Пишу Зюганову напоминание. Приходит ответ примерно такого содержания. "Идите работать в комитет и не скучайте" . Ответ второго идиота. И после этого они хотят чтобы за них голосовал народ. Впервые не хочу писать правду, но напишу, накипело. Разговаривая с земляками понимаю, что люди настолько озлоблены действиями Г.Зюганова, что просто ненавидят его. Говорят, что он спелся с властью и это правда.

Следует подвести итог. Почему руководство КПСС развалило Союз, сменило удостоверения и теперь разваливают Россию? Ответ прост, как правда. Потому что в советское время руководители партии отучили рядовых коммунистов думать. Рядовой коммунист не мог не только потребовать общественного обсуждения возникающих государственных проблем, но он не мог даже сказать об этом. Восстанавливая экономику Союза после войны семимильными шагами коммунисты поверили руководителям Кремля и уже не смогли вернуть своё "я". Они превратились в простых пешек. Улучшение жизни затмило разум простого человека. И выбраться из этого болота уже не представилось возможным. Сегодня руководство КПРФ полностью повторяет тот опыт. Вот поэтому нет роста рядов партии. Не пройдёт и пяти лет, как партия исчезнет так же внезапно, как и появилась. Конечно если лидер не изменит своё отношение и не примет снова идеи Маркса и Ленина. Мир всё равно придёт к социализму, но только уже без нас. Жаль что народ не успеет пожить снова хотя бы так как жили при коммунистах до их предательства. Сейчас живут только верхи и в этом наша пассивность и надежда на авось.

Я уже писал о том, что всю сознательную часть жизни выписываю газету "Правда". Её тираж замер на отметке хорошего двора, учитывая территорию России. Задумался ли кто ни будь о причинах мизерного тиража главной газеты коммунистов? Я отвечу так. Нечего читать. Газета информирует о митингах на которые выходит 10 - 15 человек, о торжественном вечере в честь дня 8 - е марта, о работе бестолкового штаба протестных действий, о заседаниях думы.На первой странице информирует народ о том, что команда КПРФ снова завоевала Кубок Москвы по мини - футболу. Очень знаковые события. Читать противно. У Коммунистов других проблем нет? Конечно нет. А какие проблемы? Далее информирует о том, что на митинг в Лондоне вышло около 250 тысяч человек в знак поддержки Национальной службы здравоохранения. Когда у нас выходило 250 тысяч человек? Медицина развалена окончательно. В сельской местности пожилому человеку вообще нет возможности попасть к врачу. Меня удивляет публикации на полную страницу или даже на две о событиях Октября семнадцатого года и Отечественной войны. Кто читает эти лекции? Рабочий, крестьянин? Никто, не до этого. Газета из - за малого тиража вообще не попадает в руки рабочего или крестьянина. Более того в партии сейчас нет ни рабочих, ни крестьян. Есть рабы, которые по своему статусу никогда не отличались политической зрелостью. Ни в одной статье нет выводов. Читаю выступление заместителя председателя ЦК КПРФ Д.Новикова. Начал с праздника весны и красоты. Закончил Десятью шагами. А как добиться этого ни слова. Любимые выражения Геннадия Андреевича, когда он заканчивает выступления. "Мы должны, мы сделаем, победа будет за нами". И так 23 года.

Телевидение рекламирует фильм, который снят якобы в США о том, что президент России самый могущественный президент в мире. Как - то странно, всё это не вяжется с действительностью. 22 миллиона граждан, работающих граждан живут на зарплату ниже прожиточного минимума. Да и остальные на грани голода. Думаю, что здесь не всё так просто. Приближаются выборы и администрация президента, а может и олигархи, разжиревшие от халявных денег наняли киношников снять такой фильм. Вот это и есть политика, рассчитанная на рабов. Ведь при капитализме всё продаётся и покупается, были бы деньги.