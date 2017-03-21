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Московский листок

Не только запрещено законодательством, но и выглядит совершенно отвратительно

Опубликовано 21.03.2017 автором Александр Гаврилин в разделе комментариев 1

Не только запрещено законодательством, но и выглядит совершенно отвратительно

В «Народной палате Подмосковья» прошел круглый стол по вопросам утилизации ТКО на территории Московской области, незаконной работы полигонов ТБО, а также проблеме планов строительства на территории региона мусоросжигательных заводов.

Данному круглому столу предшествовало заседание Народной палаты по экологическим проблемам Рузского района, на котором выяснилось, что незаконное захоронение отходов 1-5 класса опасности, незаконный перевод земель Лесфонда и сельскохозяйственных земель в промышленное назначение, под эгидой рекультивации полигонов, это – общая тенденция Правительства Московской области на территории всего региона. Действия многих чиновников можно квалифицировать, как – экоцид, причем, осознанный! Что не только запрещено законодательством, но и выглядит совершенно отвратительно в год экологии.

Налицо очередная профанация должностными лицами, говорят одно, а делают прямопротивоположное.

Подведя итоги выступлений экологических активистов и экспертов из Дмитровского, Солнечногорского, Ступинского, Рузского, Чеховского и иных районов, председатель Народной палаты Дмитрий Трунин вышел с предложением создать оргкомитет по вопросам экологии, куда войдут, как активисты, так и эксперты, которые принудят экологические и надзорные ведомства навести порядок в сфере размещения и утилизации отходов, а органы власти не только делать популистские заявления в отношении экологии, а принимать необходимые меры, чтобы остановить подмосковный экоцид.

Кроме того, Народная палата будет освещать, и популяризировать развитие экологически чистых технологий. Сделает вопрос сортировки и переработки мусора, как приоритетное развитие отросли, вопреки предлагаемому мусоросжиганию. А также будет приостанавливать попытки правительства Московской области перевести охраняемые земли Лесфонда и сельскохозяйственных земель в промышленное назначение.

По итогам круглого стола были сформулированы основные направления, по которым будет работать оргкомитет. Так, например, сам Дмитрий Трунин займется антикоррупционными расследованиями в отношении размещения отходов, включая просроченные товары и отходы со скотобоен.

Кроме того, эксперты и активисты будут организовывать круглые столы в Общественной палате Российской Федерации и в Госдуме. Будут привлечены многочисленные экологические организации, включая Гринпис. А также проведено разоблачение не только экологической недопустимости мусоросжигания, но и его экономической нецелесообразности, хотя зачастую, чиновники оправдывают сжигание дешевизной.

Большое внимание будет посвящено информированию населения и воспитанию экологического образа мышления у подрастающего поколения.

Ну, и, конечно же, выявлению несанкционированных свалок.

Пока это только первые организационные шаги, за которыми последуют действия в наведении порядка в экологической среде.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!QTO-QI-BOG---TOT-!!!&& написал 21.03.2017 01:01
"Подведя итоги выступлений экологических активистов и экспертов из Дмитровского, Солнечногорского, Ступинского, Рузского, Чеховского и иных районов, председатель Народной палаты Дмитрий Трунин вышел с предложением создать оргкомитет по вопросам экологии, куда войдут, как активисты, так и эксперты"
- Таки экология последнее прибежище бездельников и идиотов... То таки да...
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