В «Народной палате Подмосковья» прошел круглый стол по вопросам утилизации ТКО на территории Московской области, незаконной работы полигонов ТБО, а также проблеме планов строительства на территории региона мусоросжигательных заводов.

Данному круглому столу предшествовало заседание Народной палаты по экологическим проблемам Рузского района, на котором выяснилось, что незаконное захоронение отходов 1-5 класса опасности, незаконный перевод земель Лесфонда и сельскохозяйственных земель в промышленное назначение, под эгидой рекультивации полигонов, это – общая тенденция Правительства Московской области на территории всего региона. Действия многих чиновников можно квалифицировать, как – экоцид, причем, осознанный! Что не только запрещено законодательством, но и выглядит совершенно отвратительно в год экологии.

Налицо очередная профанация должностными лицами, говорят одно, а делают прямопротивоположное.

Подведя итоги выступлений экологических активистов и экспертов из Дмитровского, Солнечногорского, Ступинского, Рузского, Чеховского и иных районов, председатель Народной палаты Дмитрий Трунин вышел с предложением создать оргкомитет по вопросам экологии, куда войдут, как активисты, так и эксперты, которые принудят экологические и надзорные ведомства навести порядок в сфере размещения и утилизации отходов, а органы власти не только делать популистские заявления в отношении экологии, а принимать необходимые меры, чтобы остановить подмосковный экоцид.

Кроме того, Народная палата будет освещать, и популяризировать развитие экологически чистых технологий. Сделает вопрос сортировки и переработки мусора, как приоритетное развитие отросли, вопреки предлагаемому мусоросжиганию. А также будет приостанавливать попытки правительства Московской области перевести охраняемые земли Лесфонда и сельскохозяйственных земель в промышленное назначение.

По итогам круглого стола были сформулированы основные направления, по которым будет работать оргкомитет. Так, например, сам Дмитрий Трунин займется антикоррупционными расследованиями в отношении размещения отходов, включая просроченные товары и отходы со скотобоен.

Кроме того, эксперты и активисты будут организовывать круглые столы в Общественной палате Российской Федерации и в Госдуме. Будут привлечены многочисленные экологические организации, включая Гринпис. А также проведено разоблачение не только экологической недопустимости мусоросжигания, но и его экономической нецелесообразности, хотя зачастую, чиновники оправдывают сжигание дешевизной.

Большое внимание будет посвящено информированию населения и воспитанию экологического образа мышления у подрастающего поколения.

Ну, и, конечно же, выявлению несанкционированных свалок.

Пока это только первые организационные шаги, за которыми последуют действия в наведении порядка в экологической среде.