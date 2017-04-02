Не понимаю

Чуть ли не с первых дней новой России звучат призывы, планы и обещания бороться с коррупцией, это едва ли не главная задача нового демократического и свободного государства. Эта тема не сходит с экранов телевидения, из выступлений и программ руководителей государства. Коррупция, правда, все растет, но я не об этом. Общепризнано, что борьба с коррупцией - одна из главных задач государства. И вот, наконец, эти призывы восприняли широкие массы населения и присоединили к хору официальных борцов свой голос. О чем еще можно мечтать, теперь общими усилиями власти и народа уж точно этот враг будет повержен.

Но вместо восторга по поводу выросшего сознания народа, готового присоединиться к борьбе руководства и, более того, призывающего усилить эту борьбу, повысить требования к чистоте руководителей государства и государственных служащих, вместо одобрения этой инициативы проснувшегося народа митинги и шествия, в большинстве городов, где получены заявки на их проведение, были запрещены, а проведенные вопреки запрету мероприятия были проигнорированы всеми официальными органами СМИ. Выход тысяч участников в десятках городов был не замечен СМИ, обсуждающими со смаком каждую автомобильную аварию.

Однако в век интернета и открытого мира эта необычайная активность людей с широким участие молодежи и сотнями задержанных была замечена миром и широко обсуждается. С непростительным запозданием пришлось и нашим СМИ и некоторым руководителям признать, что что-то неразрешенное состоялось. И явно неохотно началось обсуждение.

Но, основная тема обсуждений не положение с коррупцией, осуждается не то, как можно воровать и брать взятки, как это позорное явление ликвидировать, хотя бы как явление государственного масштаба, обсуждается и осуждается не это, а то, как кто-то посмел выйти на улицы несмотря на непонятно чем вызванный запрет. Что же страшнее? Коррупция или несанкционированный выход на улицы людей, одобряющих борьбу с коррупцией?

Так что же главное — коррупция и борьба с нею или нарушение необъяснимого запрета начальства на не просто мирное, но нужное, полезное обществу и государству мероприятие, требовавшее усиления этой борьбы и выразившее готовность народа присоединиться к этой борьбе, к которой столько лет призывает руководство страны, и требование его вычистить это руководство и борцов в коррупцией от коррупционеров в своих рядах.

И еще мне непонятно, есть ли четкие правила, разрешающие проведение мирного общественного шествия, и какую ответственность несут официальные лица, необоснованно не давшие разрешение на такое мероприятие.