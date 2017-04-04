Действительно затишье кончилось, возможно оно и не начиналось, но об этом народу не известно. Хотя силовики говорят, что за год предотвращают несколько сот террористических актов. Теперь есть о чём поговорить, а то уже Украина надоела. Телевидение даже сняло фильм об украинском говоруне С.Ковтун. Теперь он цветёт и на передачах чувствует себя более уверенно. Жаль, что теперь на несколько дней проблема Украины будет отодвинута на второй план. Людей больше волнует произошедший теракт и его последствия. Последний или всё только начинается. Отдохнули надо работать. Но вряд ли чиновники Кремля примут меры для стабилизации обстановки, хотя теракт подталкивает к этому.

Наверняка преступник действовал не в одиночку. Во - первых надо получить заказ. Во - вторых приобрести компаненты бомбы, а они на улице не валяются, да и взять инкогнито не получится. Кто - то всё равно знал, что готовится выступление противников нынешней власти. Что хотели сказать террористы, совершившие взрыв? Они ведь не хотели убивать невинных людей. Они хотели чтобы на их хозяина обратило внимание руководство страны. Исполнители это пешка в смертельной игре. В Иркутске получил пожизненное заключение новый Чикатило. Количество убивших и изнасилованных перевалило за 60. И траур не объявляют. А преступление до конца не раскрыто. Возможно дойдёт до 80 - ти убиенных. В Астрахане застрелено два сотрудника полиции, остановивших автомобиль. У них было своё оружие и теперь пополнился арсенал оружием полицейских. Гуляет по России - матушке оружие почти свободно. А власть сокращает наружную службу. В Подмосковье в стоящей автомашине обнаружено два трупа.

Иногда в современной литературе авторы вспоминают оптимизацию милиции под выдающемся министре Р.Нургалиеве. Например в книге Е.Сатановского "Если б я был русский царь". Чем оптимизация закончилась? Сократили наружную службу и особенно участковых и переименовали милицию в полицию, потратив на эту бестолковщину миллиарды рублей. Знает об этом власть? Конечно знает, но это же касается простого народа, который пользуется общественным транспортом и вообще на улице он никем не защищён. И даже в квартире. Большинство чиновников как раз защищены от воздействия преступников и это привело к разрушению службы участковых. Придурок один раз по пьяному делу зашёл в троллейбус так его до сих пор вспоминают и даже потратили миллиарды на строительство центра. При этом миллионы рабочих не получают нищенскую зарплату годами. Нет денег, но вы держитесь, у нас - то есть.

Толи наш народ отупел, толи он согласен умирать бомжами? Участковый первый человек, который должен раскрывать преступления, но самое главное не должен допускать совершения. Он должен знать всех кто живёт на его участке и систематически посещать квартиры. Люди не должны его бояться. Появился новый человек на его участке, участковый первым должен знать о нём. Если потребуется вести наблюдение. Контролировать каждый шаг если новичок вызывает подозрение. Что же на самом деле? Участковый до пенсии не может обойти квартиры участка. И люди в большинстве не знают кто он и что он. Пример интересный в нашем посёлке произошёл в прошлом году. Ходит по квартирам полицейский чиновник с участковым и спрашивает хозяев: "Вы знаете своего участкового?" Ответ один: " Не видели не знаем". Это в кино красиво показывают. Совершилось убийство сотрудник уголовного розыска и следователь начинают расследование с участкового. И он оказывается знает этих людей. Только в жизни всё наоборот. Почему так происходит? Да потому что в бюджете нет денег на содержание, а на содержание чиновников есть с зарплатой в миллионы рублей. И ведь никто не возмущается. Все согласны.

Невольно заметил такую закономерность. Наш сердобольный народ, переставший думать головой, приносит цветы к памятному месту, где совершается убийство ни в чём не повинных людей. В эти дни продавцы цветов в душе радуются прибыли. А вдруг ещё что - то случится.

Теракт произошёл как раз в тот момент, когда В.Путин встретился с президентом Белоруссии. Думаю, что это помогло им договориться. Крамольная мысль, но она верна. И слава богу, что договорились.

С утра пораньше слушаю по радио В.Соловьёва. Он зачитывает пришедшие эсэмэски. Все одинаково думать не могут. Некоторые винят власть в том, что случилось в С-Петербурге. Конечно по статусу Владимир Рудольфович крестит их по полной. Иногда сообщает номера телефонов. Правильно это или нет не знаю. И вот организовывает голосование. Задаёт такой вопрос. "Власть способствовала теракту? Через несколько минут повторяет вопрос и уже в другой редакции. "Теракт организовала власть? " Ну конечно не власть. Но власть способствует не только терактам, но и митингам несогласных. Закончился первый час передачи с В.Соловьёвым и 10 минут говорят сотрудники компании. Ведущий произносит: "Говорить с оглядкой, лучше вообще не говорить". Какая нестыковка в поведении ведущих эфир. Вина власти в том, что разрушена служба участковых. В советское время терактов на территории СССР не было. Сейчас время изменилось, теракты повсюду. Почему? Да потому что к власти пришли не дальновидные политики. Поэтому народ должен подсказать властным чиновникам, что надо делать. Восстановить службу участковых хотя бы до уровня как в СССР. А в связи с тем, что теракты стали нормой жизни некоторых групп людей и даже руководителей государств, то надо эту службу удвоить или даже утроить и дать самую высокую зарплату, отняв миллионы у многочисленных чиновников. В.Соловьёв вспоминает частенько телеканал "Дождь", и сегодня не обошёл его стороной. Отзывы плохие о власти. И сам же говорит, что его якобы поддерживает Д.Медведев. Бывает у них на передаче и приглашает на свои пресс-конференции. А при чём здесь народ?

Телевидение информирует народ, что на другой станции обнаружено самодельное взрывное устройство изготовленное под огнетушитель. Огнетушитель под пиджаком не пронесёшь. Значит корпус огнетушителя сперва гражданский человек принёс в дом, трудился некоторое время заряжая. Наверное, тот кто собирал бомбу не является исполнителем. Значит уже группа. Вот где нужен участковый. Изготовили взрывное устройство в двух экземплярах, в кармане их в метро не пронесёшь. Да и обнаружили второй уже после взрыва.

Нет связи с участковым. То он бумаги пишет, то отчитывается перед руководством, то пытается оказать себе материальную помощь. Участковый должен жить на участке. Трудно решить эту проблему? Нет не трудно. Надо просто думать по государственному и работать на народ и государство.

Обсуждая проблему теракта некоторые журналисты и политики говорят о сплочённости. Бред сумасшедших. Толпы народа на улицах после теракта принимают за сплочённость. Метро закрыли и народу деваться некуда вот они и оказались на улицах. На выборы не пришло 57 миллионов человек - это и есть сплочённость. Некоторые компании дали указание водителям такси оказывать помощь без оплаты. Не все поняли. Да и кто упустит копейку. Даже в автобусах плату брали, но только не завышая. А таксисты некоторые в два - три раза повысили проезд. Вот наша сплочённость. И всё потому, что власть перестала ощущать народ. И живёт она совершенно по другому сытно, богато.

Привезли губернатора Удмуртии А.Соловьёва в Москву. Заворовался! Взятка в 140 миллионов рублей. Он один такой? Меркушкин не сходит с интернета. Что только о нём не пишут. И что? Власть отреагировала, она вообще не обращает на это внимание.

О какой сплочённости можно говорить если прибавка к пенсии некоторым старикам составит 29 рублей. Это же издевательство над народом. Топилин говорит, что пенсии немного подрастут. Вот именно немного. А рост тарифов по ЖКХ куда девать?

Власть живёт в другой стране, а работает в России вахтовым методом. И дома, яхты и даже самолёты за бугром. Одна стоянка яхты, самолёта заберёт всю зарплату. Но чиновники себе ни в чём не ограничивают. А.Соловьёв просто показал как живут и работают губернаторы. Взяткодателя не оценил, расслабился слишком и потерял нюх. Ещё не известно чем закончится. Может и вернут миллионы. У властных структур опыт в таких делах есть. А мы не должны забывать, что в будущем году выборы. Не промахнуться бы.