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Московский листок

История - продажная девка патриотизма, или "предчувствие гражданской войны"

Опубликовано 06.04.2017 автором Павел Арзамасцев в разделе комментариев 1

История - продажная девка патриотизма, или "предчувствие гражданской войны"

Вернувшись 26 марта с митинга сел за компьютер и стал осматривать просторы Интернета в поисках того, кто первым сравнит Навального с попом Гапоном. К моему удивлению таковые почему-то не находились. Бесцельно проведя целых два с половиной дня, унылый и разочарованный в третий день вышел на улицу, и тут на тебе – вижу, продается родная наша газета «Наша Пенза» со статьей главного редактора Мельника «Весеннее обострение», в которой и «Гапон» Навальный, и угроза новых революций и много еще, куда более интересного. В общем, не подвели коллеги-журналисты, не подкачали, показали себя Патриотами с очень даже большой буквы.
.
Газету немедленно купил, благо стоит всего семь с полтиной, тираж пять тыщ, печатается почему-то в Саратове (это к вопросу о патриотизме, но о нем чуть ниже). Начало статьи было вынесено на 1-ю полосу и снабжено хлестким фото мужика в куртке с нашитом на рукав имперским флагом и надписью «РОА». При этом фото почему-то было не авторскими, а заимствованными с сайта «Пенза-пост»…
.
Начиналась статья впрочем, не со сравнения Навального с Гапоном. Что Гапон – тут сам Иуда генерал Власов нарисовался с первых же строк: «В годы Великой Отечественной войны в Пензе и на территории области работали пленные немцы. Наши добрые люди относились к ним с истинно христианским милосердием. Сами живя впроголодь, они умудрялись подкармливать военнопленных хлебом, вареной картошкой, другими скудными припасами.
.
Но когда после войны в Пензе по улице Московской провели колонну пленных власовцев, только вмешательство конвоиров спасло предателей из так называемой Русской освободительной армии, сокращенно РОА, от растерзания собравшимся народом.
.
Плевки и ушибы от попадания камней — вот, собственно, и все, чем тогда отделались изменники. Их «фюреру» генералу Власову повезло меньше, точнее, совсем не повезло. Петля на шее во внутренней тюрьме Лефортово по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР — закономерный итог его «освободительной» миссии на стороне фашистской Германии.
.
Но как же быстро мы умудряемся забывать свою историю! В минувшее воскресенье в самом центре Пензы в сквере у часов «Кукушка» среди участников митинга преспокойно разгуливал и даже выступил (!) гражданин с эмблемой той самой власовской армии на рукаве. Сам он или потомок какого-нибудь предателя, или просто «идейный», нацепивший эмблему РОА исключительно в силу непоколебимой уверенности в правоте генерала-изменника, — не столь уж важно. Любопытно другое: именно здесь, под «Кукушкой», нашел он своих единомышленников, стоявших под лозунгами «Пчелы против меда!», пардон, «Навальный против коррупции!». 
«Власовец», расположившийся рядом с красными знаменами, — столь экзотическое сочетание можно наблюдать разве что в какой-нибудь узко специализированной клинике, да и то в период сезонных обострений. Там в одной палате могут вполне мирно сосуществовать и Наполеон, и Ленин, и Сталин вместе с генералом Власовым. А здесь «клинило» отнюдь не в больничной палате. Демократия, однако…»
.
Да, однако, демократия. Поэтому оставим на совести автора историю с поруганием пленных власовцев на Московской. Равно как оставим на совести авторов фильма «Освобождение» эпизод, когда ранней осенью 1943-го года где-то под Киевом наши артиллеристы берут в плен якобы власовского снайпера и тут же на месте его кончают, без суда и следствия.
.
Были ли такие эпизоды в действительности в 1943 году? Разумеется, были. И неоднократно. И не только в 1943-ем, но и в 1942-ом, да и в 1941-ом. Но были ли пленные изменники «власовцами»?
.
Давайте не будем подменять понятия. Сдаваться и перебегать на сторону врага начали с первого дня войны. Известен случай переход к протинику целого полка под командованием майора Крюкова. И задолго до РОА была создана, например, РОНА – Русская освободительная народная армия, впоследствии – бригада Каминского, еще позднее 29-я гренадерская дивизия СС «РОНА» (1-я русская).
.
Поэтому, дабы лучше разобраться в хронологии «иудейства» обратимся к Википедии. Источник не самый надежный, отсылаю к нему лишь потому, что других – масса, в них легко запутаться. А здесь все сжато и конкретно:
.
«Русская освободительная армия — название вооружённых сил Комитета освобождения народов России (КОНР), а также совокупность большинства русских антисоветских частей и подразделений из русских коллаборационистов в составе Вермахта в 1942—1945 гг., преимущественно использовавшихся на уровне отдельных батальонов и рот, и сформированных различными немецкими военными структурами во время Второй мировой войны и имеющая с 28 января 1945 года статус вооружённых сил союзной державы, сохраняющей нейтралитет по отношению к США и Великобритании.
.
Формирование подразделений РОА началось в 1943 году, они привлекались к несению охранно-полицейской службы и борьбе с партизанами на оккупированной территории СССР» (то есть, на передовой они не использовались).
.
1-я дивизия РОА была сформирована лишь 23 ноября 1944 (!) года, чуть позже были созданы другие соединения, а в начале 1945 года в состав РОА были включены иные коллаборационистские формирования.
.
К 22 апреля 1945 года в Вооруженные силы КОНР входили следующие соединения, части и подразделения:
.
1-я пехотная дивизия генерал-майора Буняченко, полностью вооруженная и укомплектованная (около 20000 чел.);
.
2-я пехотная дивизия генерал-майора Зверева, личный состав был вооружен ручным автоматическим оружием до пулеметов включительно, тяжелое вооружение отсутствовало (11856 чел.);
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3-я пехотная дивизия генерал-майора Шаповалова, располагала только кадром добровольцев, невооруженная (10000 чел.);
.
Военно-воздушные силы генерал-майора Мальцева (более 5000 чел.);
.
Учебно-запасная бригада полковника Койды (7000 чел.)
.
Русский корпус генерал-лейтенанта Штейфона (5584 чел.);
.
15-й казачий кавалерийский корпус (32000 чел. без учёта немцев);
.
Отдельный корпус генерал-майора Туркула (около 7000 чел.);
.
Отдельный казачий корпус в северной Италии (Казачий Стан) Походного Атамана генерал-майора Доманова (18395 чел.);
.
Отдельная противотанковая бригада майора Второва (1240 чел.);
.
Вспомогательные (технические) войска в непосредственном подчинении Главнокомандующему (около 10000 чел.);
.
Центральный штаб генерал-майора Трухина, офицерский резерв при штабе подполковника Г. Д. Белая, отдельный кавалерийский эскадрон капитана Тищенко, батальон охраны штаба капитана Дубного, спецотряд по охране ценностей КОНР капитана Анохина (до 5000 чел.);
.
1-я Объединённая офицерская школа генерал-майора Меандрова (785 чел.);
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Всего в этих формированиях, по разным данным, числилось порядка 120—130 тысяч человек. Данные соединения были разбросаны на большом участке фронта от Загреба (Хорватия) и Толмеццо (северная Италия) до Бад-Шандау (юго-западнее Дрездена).
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Однако, значительная этих частей была создана еще до Власова. Собственно «власовцами» были три дивизии, одна даже без вооружения – всего 50-55 тыс. человек – менее половины от тех, кого потом будут называть «власовцами».
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«Боевое крещение» РОА состоялось лишь 9 февраля 1945 года. Ударная группа полковника Сахарова в составе трех взводов, сформированная из добровольцев батальона охраны, учебного лагеря Дабендорф и юнкерской роты, совместно с немецкими войсками принимала участие в боях с 230-й стрелковой дивизией РККА, которая заняла оборону в районе Одера около населенных пунктов Нойлевин, Карлсбизе и Керстенбрух» («власовцев» как видите, участвовало чуть более батальона, это, в общем-то «ни о чем»).
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Потом начались дела посерьезнее. «20 марта перед РОА была поставлена задача захватить и оборудовать в качестве опорного пункта плацдарм на восточном берегу Папенвассера между Кепицем и Штепеницем и обеспечить проход судов по Одеру у выхода в штеттинский порт. 13 апреля 1945 года началась реализация плана — 1-я пехотная дивизия РОА начала боевые действия против РККА на плацдарме «Эрленгоф», в районе действия немецкой 9-й армии. Авиационную поддержку наступления осуществляли эскадрильи ночных бомбардировщиков ВВС РОА. После мощной артподготовки и авиаударов 2-й и 3-й полки атаковали позиции 119-го укрепрайона советской 33-й армии южнее Фюрстенберга. Атака 3-го полка с юга после упорного боя, перешедшего в рукопашную схватку, была отбита к середине дня с большими потерями для наступающих. После короткой передышки атака была повторена, но вновь захлебнулась. Подразделения отошли на исходные позиции. Более успешными были действия 2-го полка, атаковавшего плацдарм с севера при поддержке 12 танков и нескольких самоходных орудий. Здесь удалось продвинуться на 500 м, овладеть первой линией окопов и продержаться на ней до следующего дня. Потери убитыми составили 370 человек». (Опять же – серьезными такие потери для 20-тысячной дивизии не назовешь).
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«По окончанию боёв 1-я дивизия РОА была переведена из группы армий "Висла" в группу армий "Центр" в подчинение немецкой 275-й пехотной дивизии и на нее возлагалась задача оборудования тыловых промежуточных позиций сразу за линией обороны немецкой дивизии. Командир дивизии Буняченко приказал отвести дивизию в тыл, откуда она двинулась в сторону Чехии.
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28 марта 1945 года, на последнем заседании президиума КОНР в Карлсбаде было принято решение стянуть все части РОА в одном пункте в районе Альп и там соединиться с 15-м Казачьим кавалерийским корпусом КОНР, который вошёл в состав РОА. Руководители РОА надеялись таким образом продемонстрировать силу и мощность армии и привлечь политический интерес западных держав, которые пока относились к власовской армии весьма прохладно. На случай, если бы в обозримом будущем не произошло ожидаемого разрыва союзнической коалиции, предполагалось присоединиться к отрядам четников бывшего военного министра югославского королевского правительства в изгнании Драга Михайловича и продолжать борьбу в горах Балкан до изменения общей обстановки. Обсуждался также и весьма авантюрный с виду план — пробиться к Украинской повстанческой армии, которая до сих пор представляла собой значительную силу в тылу у советской армии. Впоследствии, осознав неизбежное поражение Германии, руководство РОА в последних числах апреля 1945 года приняло решение выйти из подчинения германского командования и пробиваться на Запад с целью сдачи в плен союзникам. 
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В это же время 1-й дивизии представилась возможность, не предусмотренная первоначальным планом, — присоединиться к национальному чешскому восстанию. В начале мая 1-я дивизия РОА совместно с чешскими партизанами приняла участие в Пражском восстании против Германии, фактически освободив Прагу ещё до подхода Красной армии.
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После занятия Праги советскими войсками раненые власовцы, оставленные в пражских госпиталях, были немедленно убиты. Кроме того, в Праге и её окрестностях было расстреляно без суда и следствия около 600 военнослужащих РОА. На Ольшанском кладбище в Праге есть памятник на могиле 187 безымянных бойцов РОА и генералов РОА Боярского и Шаповалова. 
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В соответствии с решениями Ялтинской конференции, после окончания боевых действий в Европе большинство членов РОА было передано советским властям; многие были расстреляны без суда и следствия. Руководители армии были повешены в Москве 1 августа 1946 г. Власов был арестован СМЕРШем 12 мая, начальник его штаба генерал Трухин — 15 мая. Генералы Жиленков, Малышкин, Буняченко и Мальцев добрались до расположения американских войск, но были переданы СССР. Все они были осуждены и повешены в Москве 1 августа 1946 г.»
.
Двойной агент 
.
Существует, однако, версия, что Власов на самом деле был вовсе не изменник, а внедренный в Рейх агент, который действовал если и не по указке, то, по крайней мере, с одобрения самого Сталина. И Власов не был на самом деле расстрелян, а жил под чужой фамилией, всячески обласканный как то: удостоен звания маршала и Героя Советского Союза. С вероятностью в 146 % - это вымысел, но кто-то же за каким-то хреном делает из Власова героя, и даже за каким-то хреном делает такие вот фотожабы.
.
А бывший главный редактор «Военно-исторического журнала» генерал-майор Виктор Филатов даже написал книжку на эту тему. Книжка местами кажется бредом, а местами вроде как и не бредом, но безусловного одно: Власов самого великого фюрера великого рейха развел как последнего лоха и банально кинул. Поскольку в немецком тылу в течение нескольких месяцев ошивалось пятьдесят тысяч здоровых мужиков, дармоедов по сути, которые разными путями увиливали от фронта, и которых немцы были вынуждены содержать и кормить. Участие в боевых действиях принимали эпизодически, малыми силами да и то на исходе войны. А в самый последний момент повернули оружие против своих благодетелей. Одно слово – предатели.
.
А тем временем…
.
Реально же за Рейх воевали отнюдь не «власовцы», а вышеупомянутая РОНА, Русский Корпус и прочие казаки фон Паннвица - Краснова – вот те да, те действительно пролили немало кровушки – особенно досталось югославским партизанам и польским повстанцам Армии Крайовой. Поэтому общепринятый и объединяющий термин «власовцы» - не более чем пропагандистский штамп. Который был действительно необходим в годы войны. Однако сейчас, когда многие общественный организации, РПЦ за рубежом, часть казачества на полном серьезе требуют реабилитации фон Паннвица и Краснова и ставят им памятники, следовало бы отличать зерна от плевел. Тут самое интересное, что и те, и другие, и третьи считали и считают себя патриотами России. Разве генерал Краснов не был патриотом России, разве не любил ее? Но любовь к Родине – это такая штука, что Родине от нее порой нехорошо. И, кстати, господин Мельник тоже, наверное, считает себя Великим Патриотом – как России, так и земли Пензенской. Хотя газету свою печатает в Саратове.
.
Не Власов так Гапон?
.
Теперь пару слов собственно о Навальном, ради которого, полагаю, вся эта писанина и была писана – я имею ввиду виду не мою краткую историю власовского движения, а упоминание господином Мельника Навального в одном контексте с Власовым в статье «Весеннее обострение». 
.
Поскольку на митинге в Пензе Навального не было, пришить ему братание с власовцами было сложно. И тогда господин Мельник просто и незатейливо заявил, что ничто под луной не ново: «Навальный — это очередной «раскрученный» провокатор, Гапон XXI века, который призывает народ к свержению законной власти, чтобы ввергнуть страну в хаос очередных революционных смут и потрясений».
.
Но позвольте, господин Мельник, если Навальный – Гапон, то кто тогда Путин? Оно ведь знаете - наклеить на Навального ярлык провокатора куда проще, чем водрузить на голову Владимира Владимировича корону. Опять же, наследников по мужской линии у Гаранта нет. Чем это кончалось на Руси – плавали, знаем.
.
Что касается выступления Александра Максимова (так зовут человека с нашивкой РОА), то организатор митинга Иван Финогеев еще за несколько дней заявил: слово дадут всем. Дали слово и Максимову (никакого восторга от его слова не испытывая). Основная суть его претензий к Медведеву, насколько я понял, сводилась к тому, что «Димон» Медведев якобы сплагиатил, или попросту, говоря, украл из политической программы генерала Власова 65-летней давности идею о раздаче каждой семье по гектару земли. С той лишь разницей, что Власов предлагал раздавать землю в Центральной России, а Медведев – на Дальнем Востоке. Ну что же – претензии такого рода тоже имеют место быть – кража интеллектуальной собственности – это тоже, по сути, кража. 
.
И «или потомок какого-нибудь предателя, или просто «идейный», нацепивший эмблему РОА исключительно в силу непоколебимой уверенности в правоте генерала-изменника» Александр Максимов, тоже, наверное, любит Родину. Начитавшись книжек генерала Филатова и откровений «РПЦ за рубежом», можно встать и на их точку зрения, и не просто стать, а отстаивать ее на митингах, раз уж такие случаются, когда всем дают высказаться. И если кто-то в этот момент держит над его головой красный флаг, еще не значит, что оба они сумасшедшие и обоих весенние обострение. Сумасшествие тут совсем ни причем, это стояние-состояние совсем из другой оперы, это из оперы: «Достали, суки!»
.
Надо сказать, что как только вышла статья Мельника, в Интернете сразу появилась версия о том, что это провокация наших спецслужб – дескать специально привели его на митинг, чтобы таким образом сам митинг и его организаторов скомпрометировать. Сдается мне джентльмены, что это не так – хронологически не сходится: спецслужбы «выстрелили» бы моментально, в тот же день. Да и вообще не считаю Максимова провокатором. Взглядов его не разделяю, против того, чтобы он их высказывал, особых возражений не имею, но провокатором его не считаю по вышеназванным причинам.
.
Провокатором в данном случае скорее является автор статьи Мельник. Для Мельника (который, судя потому что фото своих не сделал, то и на митинге скорее всего не был), Максимов – это подарок судьбы. Власов, Госдеп, «оранжевая революция», Гапон, Навальный – вот пазл и сложился, да еще какой пазл, «пэрсик», а не пазл! И статья – это, скорее всего, запоздалый заказ одного чиновника ведавшего политикой, который как раз в день ее выхода слетел со своего поста. Кстати, некоторые участники митинга весьма возмущены его статьей и собраются подавать в суд. В сети сейчас идет сбор подписей.
.
Но вернемся однако, к теме «Власов и власовцы». Для закрепления, так сказать.
.
«Вторая гражданская война»
.
Лет десять назад в русскоязычном интернете существовал сайт с таким названием, потом как-то незаметно исчезнувший. Не могу сказать насколько сайт был посещаем и востребован, но контентом он был насыщен довольно богато, сам контент откровенно «белым», а основной посыл контента заключался в том, что Великая Отечественная война была в значительной мере Второй гражданской войной. 
.
Надо сказать, что во Второй мировой войне практически ни одна из стран не избежала элементов войны гражданской – где в большей степени, где-то в меньшей. Особенно крупномасштабные внутренние «разборки» велись в Югославии, Греции, Китае. Франция практически разделилась на два государства. Стреляли друг в дружку там не особенно активно, зато после окончания войны посадки были массовыми.

Ну и Советский Союз не миновала участь сия. По разным оценкам, на стороне немцев воевало до 800 тыс. граждан СССР. Цифры вполне сопоставимы с гражданской 1918-1922 гг., в которой принимало участие не так уж и много войск, как это принято считать: у Деникина на пике численности было не более 150 тыс., у Колчака – 400 тыс., 20-тысячная армия Юденича это вообще ни о чем. Таковы были особенности войны – летом 1918 года 40-тысячный чехословаций корпус (три дивизии по сути) поставил на уши почти всю Советскую Россию - от Пензы до Владивостока.
.
Не так уж велики были и потери. Если даже бегло посмотреть биографии генералов и офицеров в «Энциклопедии белого движения» Волкова, то выясняется, что подавляющее большинство из них не погибло, а благополучно свалило за рубеж: кто в Европу, кто в Китай, а кто в Южную Америку.
.
Невелики были потери и у красных: число погибших уровня командира дивизии можно пересчитать по пальцам: Азин, Пархоменко, Щорс, Чапаев… Что командармов и командующих фронтами, то Муравьев, Сорокин, Миронов, Думенко – это жертвы внутренних разборок, а не павшие на поле боя.
.
То есть, основания для того, чтобы считать ВОВ одновременно и гражданской войной имеются.
.
И объективности ради стоит признать, что Власов был одним из виновников и разжигателей этой войны. 
. И опять ради объективности стоит признать, что Власов не сильно преуспел на этом поприще. Оно и в самом деле – очень трудно спасающихся от возмездия на территории Германии людей заставить воевать за какой-то мифический гектар в Центральной России. УПА или прибалтийские «лесные братья» оказались куда круче «власовцев».
.
Предчувствие гражданской войны
.
Те, у кого хватило времени, сил и терпения дочитать вышеприведенное занудство до конца, надеюсь, поняли, что я не пытаюсь ни обелить, ни очернить Власова. Поскольку история наша – это такая история…
.
В нашей истории, например, была такая история, когда передовые науки – кибернетику с генетикой – объявили «продажными девками империализма». Теперь вот и саму историю как продажную девку пользуют все, кому ни лень. Когда проворовались, патриотизм становится таким трендом, что мама не горюй.
.
Сегодня – просто патриоты, завтра - еще большие патриоты, послезавтра – суперпатриоты по контролю и уничтожению просто патриотов. Конкуренция среди патриотов становится все острее и острее. И все острее предчувствие гражданской войны на этой почве. 
.
Кто первый встал – того и тапки, у кого больше ресурсов – тот и победит в этой войне, после окончания которой в очередной раз выяснится, что победителей не могло быть в принципе. 
.
У господина Мельника ресурсов на первый взгляд явно больше, чем у господина Максимова. Как результат – Максимов уже объявлен без пяти минут пациентом психушки.
.
Но невольно возникает вопрос – а кто в этом случае сам господин Мельник? Доктор? Возможно.
.
Только главный принцип любого лечения – «Не навреди!»
.
И посему, сдается мне, джентльмены, что что-то здесь не так.
.
Не – все не так, ребята!



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Всего комментариев к статье: 1
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Мы не хохлы - хохлы не мы!
Бей хохлов, спасай Россию! написал 06.04.2017 00:23
Гапон был прежде всего - хохол, да еще и западный.
А Навалянный - он кто такой?!....
А насчет того, что если Навальный - это современный Гапон, то кто Путин:
Путин - это современный Распутин.
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