Гарантии стабильности закончились. Тушим свет!

Открытое акционерное общество «Хакасэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Республике Хакасия. 11 апреля 2017 года для хакасского Саяногорска эти гарантии кончились. В городе с населением в шестьдесят одну тысячу человек за долги муниципалитета перед энергетиками отключили уличное освещение. Первоначально собирались выключить и светофоры, но потом санкции чуть смягчили, и светофоры кое-где остались работать.

Город погрузился во тьму. Вопреки ГОСТам и Сводам правил не освещены автобусные остановки и пешеходные переходы. Для нерегулируемых переходов это критически опасно, пешеходы появляются на проезжей части как ужас, летящий на крыльях ночи. Водители молятся, пока это помогает, не зафиксировано ни одного наезда.

Лишь светом из окон домов освещаются дворы и тротуары, по которым на ощупь пробираются отважные саяногорцы, запинаясь о неровности и попутно вспоминая, как три месяца назад тёмной январской ночью бродячие собаки загрызли женщину.

Проклинают за блэкаут преимущественно местную власть, игнорируя коварного предателя Трампа. Икается и коренному населению Африки вследствие частого сравнения темноты с определенными физиологическими особенностями негров.

На первый взгляд событие не столь уж и примечательное, мало ли у кого из должников за долги отключают электричество. Пусть даже и у целого населенного пункта. Жизнь нынче такая, не стоило из-за этого раскачивать лодку. Однако муниципальное образование г.Саяногорск, состоящее из собственно самого города, маленькой деревушки Богословка и двух рабочих поселков Майна и Черемушки населенный пункт особенный. Городская черта Саяногорска проходит в 400 метрах от жемчужины гидроэнергетики Саяно-Шушенской ГЭС, мощнейшей гидроэлектростанции России и даже Европы. Географически она, конечно, находится в Азии всего в двухстах километрах от ее центра. Видимо, поэтому здесь и царят какие-то азиатские порядки, не поддающиеся логике и здравому смыслу.

- Почему в городе рядом с СШ ГЭС нет света? - задаются простым вопросом обыватели, забывшие сказку «Про белого бычка».

- Денег нет! - разводят руками в мэрии. - Долг уже 10 миллионов, и взять средства негде.

- Как негде? продолжают удивляться обыватели, совсем не разбирающиеся в нынешней экономической политике. Ведь в Саяногорске есть еще жемчужина металлургии, даже две Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы компании РУСАЛ. Олег Дерипаска завсегдатай списка «Форбс», что говорит об их стабильно-прибыльной работе. И вот объясните, уважаемая власть, - как так можно управлять, что город металлургов и энергетиков оказался в полной темноте и без средств к существованию?

- Республика практически все деньги себе забирает, - оправдывается мэр, главный саяногорский «единоросс». Не мы такие, жизнь такая!

- А почему тогда государственный долг Хакасии сравнялся с ее годовым ВВП, республика практически банкрот! А там ведь тоже «единороссы» правят. Где деньги?

- Денег нет…

Получив такой исчерпывающий ответ об умении нынешней власти управлять экономикой, люди обещают ей встретиться на выборах.

А тем временем в саяногорских магазинах наиболее востребованным товаром оказались фонарики и батарейки, что вполне ожидаемо. Впрочем, как и то, что выросли продажи топоров и вил. Видимо, люди готовятся к весенне-полевым работам.