Разорить изнутри и задрапировать снаружи

Принято решение и на этот День победы задрапировать Мавзолей В.И.Ленина. Об этом уже, кажется, почти все сказано - мол, победу одержал не некий абстрактный народ, а был в этой войне верховный главнокомандующий, была партия, и сам "оригинал" парада победы закончился выбрасыванием знамен нацистской Германии к подножию мавзолея - именно к нему, а не к абстрактному какому-то месту. А на трибуне этого самого мавзолея и стоял верховный главнокомандующий.

Но, как видим, пропагандистская машина кремля твердо держит курс на декоммунизацию, хоть мы уже и видели, к чему эта декоммунизация привела на Украине, в Прибалтике, Грузии и прочих местах. Да, собственно, у нас она приводит к тому же самому, только гарнир немножко отличается.

И тут мне подумалось, а что, если бы День победы на Красной площади отмечали не мы, а победившие в войне нацисты?

Наверно, они бы День победы отмечали обязательно, только не 9 мая, а в какой-то иной памятный день - ну, например, в день разгрома большевистских орд под Москвой или Сталинградом. Кидали бы куда-нибудь красные знамена. Обязательно кого-нибудь повесили. Истребили бы евреев и других "расово неполноценных".

А вот Мавзолей Ленина точно бы не разрушили! Самого вождя мирового пролетариата, конечно же, перезахоронили бы, да хоть бы и на Волковом кладбище в Петербурге, среди миллиона погибших при блокаде, обеспечившей великую победу Рейха - даже табличку бы поставили, чтобы водить гитлерюгенд и туристен: здесь лежит основатель жидобольшевицкого государства Ульянов-Ленин. И рядом бы поставили плевательницу, потому что культурная нация.

Но сам мавзолей работы архитектора Щусева обязательно сохранили бы как ein architektonisches Denkmal. Только бы, конечно, драпировали на день рождения фюрера или день ихней победы.

У меня есть в архиве старая фотография времен нацистской оккупации Таганрога. Очень интересная.

Это самый разгар оккупации, на площади перед городским парком - весь цвет города, обращает на себя количество священнослужителей. Видимо, весь наличный состав. К церкви оккупанты явно благоволят. Служителей синагоги не видно по понятным причинам. Мусульманской общественности тоже.

Митинг посвящен знаменательному событию - переносу памятника Петру Первому к воротам городского парка, основанного царем-реформатором как Аптекарский огород. Тогда аптекарские огороды были модны в Европе. Памятник в этом плане многострадальный, был создан Антокольским по личной просьбе Чехова (на 100-рублевой купюре его копия в Архангельске, а в Таганроге оригинал), он перенес целых 13 перемещений, пока не остановились на нынешнем его местоположении в сквере его имени, над портом, который тоже он и основал. Вот одно из перемещений и отметили культурные нацисты городским митингом.

То есть умные оккупанты не уничтожали культурные ценности, они их как бы даже оберегали и вообще ставили себя в противовес "большевицким варварам". Писатель Ревин, мальчишкой попавший в оккупацию, рассказывает, что в городе даже работал исполком, с тем же практически кадровым составом, что и при советской власти, и занимался решением примерно тех же вопросов. Например, когда в дом родителей писателя попал снаряд (выпущенный, естественно, большевицкими варварами"), фашистский исполком выделил им новое жилье, благо после истребления или бегства части населения свободной жилплощади образовалось, видимо, достаточно. Тем более, Таганрог считался тогда украинским городом, а украинцы были хоть и "неполноценной нацией", но все же почти арийцами.

У писательницы Щербаковой, школьные годы которой тоже отчасти пришлись на оккупацию, неподалеку, в соседней Донецкой области, есть такой момент в одной из повестей - взрослая уже женщина говорит, что мол, ничего, нормально жили при немцах. Евреев, конечно, уничтожили, "но нормальным людям ничего не делали"...

Так что, думаю, не тронули бы нацисты мавзолей. Только разорили бы изнутри и задрапировали снаружи. Потому что культурная европейская нация.

Ну так и современные российские власти тоже люди культурные...