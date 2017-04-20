Кубань эпохи "подъема с колен"

О 19 апреля и продолжении нашего исследования "поднятой с колен"

19 апреля был с камерой и в Тверском райсуде (где идет фарсовый процесс над инициаторами референдума по "Закону об ответственности власти" Мухиным, Барабашем, Соколовым и Парфеновым). Приехал свидетельствовать в пользу ребят Алексей Навальный. За что ему огромное спасибо - при всей нашей с ним разнице в политических направлениях. Вот почему ребят из ИГПР "ЗОВ" не защищают всякие там Зюганов и Жириновский? Навальный дал краткое интервью "Рой ТВ". Потом поехали мы в стан московских дальнобоев-забастовщиков (2-й км МКАД, Реутов, у ТЦ "Шоколад"). Скоро выложим репортаж "Рой ТВ" с двумя сюжетами.

А пока продолжаем исследование о реальном состоянии "поднятой с колен" РФ. Из Челябинска отправимся в часть Новороссии - Кубань (Краснодарский край).



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Начав исследование истинного состояния РФ во времена «подъема с колен» с Челябинской области - http://forum-msk.org/material/news/13092338.html продолжаем наше зондирование. Сегодня – письма с Кубани. Из богатейшего края Российской империи и Советского Союза, который в 1985 году был очагом и отличной промышленности, и передового агропрома. Кстати, Кубань – часть Новороссии.

Итак, как она живет сегодня? Предлагаю два письма моих читателей…





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Здравствуйте Максим! Никогда никому не писал в И-нете, кроме лично знакомых. Набравшись храбрости, решил написать, как ваш ровесник, хорошо помнящий времена СССР и коренной кубанский простой житель, неравнодушный к судьбе Родины. Не будучи экономистом или организатором производств, могу что-нибудь упустить или неправильно трактовать. Могу поэтому выразить только свой личный взгляд на нашу местную экономику. Конечно не Урал и не Поволжье (как промцентры страны). Но тенденции одни и те же.

Например, в Краснодаре, за прошедшее после катастрофы-91 года время, практически полностью исчезло большинство промышленных предприятий как таковых.

Одним из крайних примеров является банкротство одного из бывших крупнейших предприятий города – станкостроительного завода (объединения) имени Митрофана Седина. Предприятие, созданное еще в XIX веке в тогдашнем Екатеринодаре как механический завод «Кубаноль», при советской власти ставшее одним из ведущих в группе стран СЭВ по серийному производству станков и линий для обработки крупногабаритных деталей, жестоко болело с 1993 года, теряя инфраструктуру и усыхая в размерах производственной территории и рабочего коллектива. В декабре 2016-го объявлено о планах строительства на его месте очередного крупного жилого комплекса.

Другое крупнейшее предприятие - приборостроительное объединение «Краснодарский завод измерительных приборов» - прекратило существование ранее. Перепланированная территория занята под различными организациями - от выставочного центра до райсуда.

Объединение «Краснодарсельмаш», выпускавшее когда-то навесное и буксируемое сельхозобрудование, разобрано и утилизировано. Территорию занимают компании оптовой торговли.

Известные когда-то ведущие мебельные объединения «Кавказ» и «Кубань» разогнаны и утилизированы - территория отдана коммерсантам.

Крупные текстильные комбинаты: камвольно – суконный и хлопчато бумажный - уничтожены. Оборудование давно утилизировано. На территории построены торгово-развлекательные комплексы. Большие бомбоубежища демонтированы и засыпаны грунтом. В городе теперь проблема купить п/ш ткани (вспомним школьную «брежневскую» форму), некогда носимые половиной Советской Армии и качественные х/б материалы. Турция - наше все.

Завод дизельных двигателей «Красный Октябрь» снесен. Территорию занимают коммерсы и элитные жилые комплексы, центр развлечений.

Завод рисоуборочных комбайнов - ликвидирован и утилизирован.

Химкомбинат утилизирован.

Завод тензометрических приборов снесен.

Нефтеперегонный завод прикрыт.

Радиозавод прикрыт.

Механический завод «Кубань», выпускавший 30 лет назад известные сельхозавтобусы, закрыт.

Мясокомбинат закрыт. Строится микрорайон.

Большинство предприятий пищевого производства снесено.

Большинство заводов ЖБИ отдано под оптово- розничные рынки.

Все автопредприятия давно снесены. Построены высотные дома.

Авторемонтные заводы снесены под развлекательные комплексы торговли.

Краснодарское авиапредприятие с большим количеством авиатехники и профколлективом постепенно «деструктурировано» и ушло в историю.

Предприятие сельхозавиации защиты растений постигла та же участь.

И это только крупные предприятия, только пришедшие на память в одном городе, без всякой «мелочи» типа разных мехколонн, промбурводов, ликеро-водочных и молокозаводов.



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Стоит отметить, что все предприятия в советские времена имели большую социальную инфраструктуру (клубы, базы и дома отдыха, пионерские лагеря, детсады, рабочие поселки- микрорайоны и т.п.), имели штаты техспециалистов- тех же ремонтников, необходимый станочный парк и запасы материалов. Сейчас же, серьезная трудность, при необходимости найти более менее квалифицированного токаря с более менее «нераздолбанным» токарным станком.

Сравнительно немногие (единицы), еще пытающиеся барахтаться предприятия ведут деятельность на ограниченных площадях, сдавая в аренду либо продавая (например под застройку) «излишки» территории, «оптимизировав» на порядки работников. Торговля, сплошная торговля.

В общем, налицо завершающаяся полная деиндустриализация экономики с бесповоротным превращением территории в какой-то всеобщий «торгово-развлекательный охраняемый комплекс» с элементами психоза.

В сельхозрайонах края ситуация может чем-то и лучше чем в промышленности (питаться то чем-то надо и в Москву отправлять), но все равно по сравнению даже с эпохой «Урожая-90» сравнения нет.



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Причем, что показательно, в «суровые 90-е» практически все предприятия работали, люди на них были заняты. Да, часто задерживали и надолго, уменьшавшуюся ( по покупательной способности) заработную плату. Из-за этого многие уходили в коммерцию. На нашем предприятии, к примеру, задолженность по выплате з/платы в 97-98 годах доходила почти до года. Молодежь уходила. Многие 30-40-летние терпели и надеялись на улучшения. Но производства, даже выставив за двери работников, стояли ободранные, но целые. В случае изменения «подходов», по крайней мере, было где проводить модернизацию-реконструкцию и куда приводить вновь принятых работников. Массовый же снос «под ноль» пошел именно с началом XXI века. Станки, инвентарь и оборудование, нередко, в срочном порядке, сдавались в утиль. Территория сразу же застраивалась объектами далекими от производственной деятельности, занимая дорогое «место». Тут и там возникала ситуация, аналогичная ситуации вокруг московского ЗиЛа или АЗЛК.

Для изменении ситуации необходимо изменение государственной экономической политики. Местные власти даже при желании мало что могут. В противном случае наша земля утратит остатки суверенитета.



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Несмотря на обилие среди населения «телеголовых», остальные с тревогой ждут ближайшего будущего. Край наш - пограничный. Черноморское побережье Кавказа. С одной стороны Кавказ, со своими джигитами и проблемами. С другой – недалекая (за азовской водой) бывшая УССР, считающая Кубань своей «исторической территорией». Протяженное черноморское побережье («Все флаги в гости к нам…»). Не дай Бог, произойдет с РФ событие, аналогичное СССР-91 (по тому же сценарию, с сидящей без приказа на попе ровно армией). Тогда материковый выход РФ в черноморию с крымским прицепом может ожидать непредсказуемое будущее. В воздухе витает нехорошее предчувствие.

PS. Приближаются майские праздники и по улицам наших городов вновь пойдут очередные реинкарнации «Безсмертного полка» с восторженными толпами обывателей несущих портреты «дорогих усопших», общее дело которых они монетизировали в забугорные машины и телевизоры, а память которых обменяли на «красивую тусовку»...”



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А вот пишет совсем молодой человек…

«Пожалуй, я один из тех, кто является вашим читателем всю свою сознательную жизнь. Это с 15 лет, а сейчас мне 21. В приложении хвастаюсь своей книжной полкой с коллекцией ваших книг, а еще космонавтом и шестеренками, напечатанными на 3D-принтере)) Принтеры, кстати говоря, наши - русские.



Подробной информации на тему ситуации на предприятиях Краснодарского края я, к сожалению, дать не могу. Какие-то предприятия себя хорошо чувствуют, какие-то бедствуют. Все-таки Кубань - нереально богата и превратить ее в депрессивный регион слабо даже самым ярым монетаристам. Но тем не менее, дефицитный бюджет в регионе, который держит крупнейший морской порт страны - Новороссийск, в регионе №1 по развитию сельского хозяйства, в котором несколько курортов, в котором есть свои полезные ископаемые, где объемы строительства уступают одной лишь Московской области, тоже как-то странно. В общем, не буду высказывать (скажу только, что бурного роста нет, но и дела далеко не так плохи, как в других регионах) свое мнение о промышленности края, будучи неуверенным в его верности, но расскажу про текущие проблемы города Краснодара.



Итак:

1. Трущобы в Музыкальном микрорайоне.

Именно трущобами его признали депутаты законодательного собрания края. Оказывается, что целых 200 многоквартирных жилых домов, в которых проживает более 14 тысяч человек были построены незаконно. Подумайте только, целый микрорайон, где нет канализации, где нет горячей воды, где нет газа, где практически нет дорог, где нет ни школ, ни детских садиков, ни клиник. Дома стоят практически стена к стене и балкон к балкону, свободного пространства практически нет. Дома построены ужасно: сырость, тонкие стены и трещины - обычное дело. Из-за отсутствия ливневок район затапливает при любом мало-мальски серьезном дожде. В буквальном смысле затапливает, можно брать лодку и плавать, без шуток. Парковок не то чтобы не хватает, их в принципе нет. Недавно там был пожар, даже по Первому каналу показывали. Так вот, пожарные тупо не смогли подъехать к горевшему дому, настолько узкие там проезды между домами. И вот в таких условиях официально проживают 14 тысяч человек. Район новый, кстати. Там редко найдешь дом старше 2013 года. Цены на жилье там ниже некуда, можно запросто найти однушку за 700 тыс., там часто селятся молодые семьи, которым по карману зачастую только этот вариант. Бедные дети... Несколько фотографий этого местечка прилагаются.







2. Отсутствие социальной инфраструктуры.

Город очень быстро растет. Еще в 2009 году в Краснодаре проживало 710 тысяч человек, а сегодня нас официально 854 тысячи. Но тут есть маленький нюанс: город находится на границе с Адыгеей, от ее ближайших населенных пунктов до центра Краснодара - 10 минут на маршрутке. Жители тех мест де факто - жители Краснодара, просто прописка у них другая. В общем, в городе постоянно находятся более миллиона человек. Постройка новой школы или детского садика - редкий праздник для жителей. Дети вынуждены по пробкам, на общественном транспорте ездить в соседние районы, чтобы попасть в школу. В имеющихся школах уже давно нет мест, работа ведется в три смены. И если в моем детстве были классы "А", "Б" и "В", то сейчас уже есть классы "К". У многих пятиклассников, которым по 12 лет всего, уроки начинаются в середине дня и заканчиваются где-то в 19:30. Добираться до школы дети вынуждены самостоятельно, потому что родители в это время обычно уже давно как на работе. Получается, что ребенок к 21:00 приходит со школы, ужинает и идет спать, уроки делает утром, а потом сразу в школу почти до ночи... И когда они будут развиваться? Когда будут книги читать? Ходить на секции? С друзьями гулять? А если ребенок еще и в Музыкальном микрорайоне живет...



Вообще, со строительством социальной инфраструктуры в городе такая беда, что горожане просто надеются, что Сергей Галицкий - основатель сети гипермаркетов «Магнит» (она началась с Краснодара) когда-нибудь сам вместо властей все построит. Он у нас за свой счет и отличную футбольную (она же и общеобразовательная, дети живут в ней и получают лучшее образование в крае) школу построил, и лучший в Европе стадион, и целую улицу облагородил, и сейчас огромнейший парк строит... В общем, горожане давно потеряли надежду на местные власти и рассчитывают, что какой-то олигарх решит их проблемы. Но Галицкий реально молодец, столько добра ни один олигарх еще не сделал. Может хоть его ФК «Краснодар» однажды отечественный футбол поднимет, в их школе только русские учатся, на замену купленным африканцам... И главное, не за счет государства. Фото со стройки парка прилагается.







3. Дороги.

Говоря по правде, в Крае, пожалуй, лучшие дороги в России. Они широкие, ровные, придорожная инфраструктура тоже на высоте, почти каждый год появляются какие-то новые трассы. Но дороги Краснодара - адская жесть, даже губернатор офигел, когда увидел. Ямы, стертые разметки, узкие тротуары...



3. По сельскому хозяйству в крае. Тракторный марш случился не просто так. Всю землю под себя подмяли крупные агрохолдинги, каким образом они этого добились, говорить не стану. Места для малых фермерских хозяйств практически нет. Некогда процветавшее животноводство давно убито мифическим свиным гриппом и с тех пор не восстановилось. Грустно признавать, но Кубань со своим 5-миллионным населением и шикарным климатом теперь отстает от миниатюрной Белгородской области с населением всего в полтора миллиона человек.



Вообще, явно, что у экономики Краснодарского края большие проблемы, но на фоне других регионов России, на фоне их проблем... Кубань выглядит как высокоразвитый и богатый регион. И многие из тех проблем, которые я хотел описать, я просто не включил в это письмо, потому что это бы выглядело как рассуждение о мелочах перед волной цунами. Действительно, когда я ездил по Волгоградской, Ростовской и Воронежской областям, то был в шоке от разрухи, которую увидел. Будто бы в другую страну попал.



Потенциал Краснодарского края просто огромен. Если поддержать имеющиеся предприятия, если восстановить утерянное животноводство и создать условия для работы небольших фермеров, если восстановить и развить почти утерянное производство аккумуляторов для космических аппаратов, производство измерительных приборов, производство электроники... Реально можно построить второй Сингапур, который оставит позади богатую Москву, куда стекаются деньги со всей страны. Жаль, что пока этим никто не занимается…»







Максим Калашников: У меня есть предложение к вам, друзья мои. Сил у автора сих строк на все не хватает. Прошу: опишите положение дел в ваших регионах. По плану:

- Что происходит с конкретными предприятиями, виден ли тот самый рост реального сектора?

- Уровень зарплат.

- Что происходит в обществе?

Давайте получим картину происходящего в стране реально, вместо царящего на ТВ Серука (Сирия, «ЕР», Украина).