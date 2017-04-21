Тула лицом вниз

Опубликовав письма читателей о реальном состоянии Челябинской областей и Кубани (http://forum-msk.org/material/region/13099346.html), выдаю в свет то, что мне написали из Тулы.

***

«…Справка по Туле и области.

1. Оборонка.

"Штамп" - производство ракет для РСЗО, и много чего ещё, самый крупный оборонный завод Тулы - уничтожен, осталась полукустарная линия по штамповке кривых самоваров.

Комбайновый завод - жатки для С/х, и много что из оборонки - уничтожен.

Завод "Октава" - электроника для оборонки и космоса, уникальная "чистая комната" - уничтожен.

Тульский оружейный завод (ТОЗ): численность работников менее 10% от советских, коммуникации сгнили, оборудование дряхлое, качество стрелкового оружия - ужасающее, завод умирает. В данный момент служит отстирочной для распила оборонзаказа, реальное производство весьма условно.

Тульский машзавод (ТМЗ) - численность работников уменьшилась на порядок, разделён на несколько ООО-шек, производство мотороллеров и мотоциклов "Тула" прекращено в начале 90-х, хотя заявки из стран третьего мира поступают до сих пор.

Разработанные заводским КБ уникальные дизеля, превосходящие по всем параметрам любые импортные аналоги, оборонка категорически отказывается закупать, в итоге КБ разбежалось, все молодые конструкторы или ушли в коммерческие фирмы, или в иностранные моторостроительные компании. Высокопрофессиональный коллектив убит.

Единых технологических цепочек не существует, есть в небольшом количестве хорошие станки, но в линию толком не связаны, и используются нерационально.

НИИ (НПО) "Стрела" - заказы имеются, но предприятие деградирует.

(НПО «Стрела» (ранее - НИИ «Стрела») - разработчик и производитель радаров разведки наземных движущихся целей, радиолокационных и радиолокационно-оптоэлектронных систем охраны территорий, акваторий. Входит в состав концерна ПВО «Алмаз-Антей».

Основные виды выпускаемой продукции:

- "Фара-1" - портативная РЛС разведки и наведения оружия по групповым целям;

- "Монитор-М" - переносная РЛС контроля за перемещением наземных целей;

- "Гамма-ПВ" - береговая стационарная РЛС для контроля за перемещением в прибрежных пограничных и таможенных зонах;

- "Страж" - автоматизированный радиолокационно-оптоэлектронный комплекс охраны территорий и акваторий;

- "Граница" - автоматизированная система охраны границы для радиолокационного и телевизионного контроля сухопутных и водных участков местности;

- "Барьер" - автоматизированные радиолокационно-оптоэлектронный комплекс охраны отдельных объектов со сложной конфигурацией, в том числе покрытых лесной растительностью.

http://wikimapia.org/7469795/ru/Научно-производственное-объединение-«Стрела»

В НПО разработаны стоящие или стоявшие на вооружении системы:

– радиолокационные станции (РЛС) ближней разведки ПСНР-5, СБР-3;

– РЛС артиллерийской разведки наземных движущихся целей СНАР-2, СНАР-6, СНАР-10, СНАР-15;

– РЛС разведки морских целей серии "Голотурия";

– радиоприборные зенитные комплексы "Шилка";

– радиолокационные комплексы (РЛК) определения координат огневых позиций стреляющих минометов, ракет и артиллерии противника и корректировки огня собственных огневых средств АРК-1, АРК-1М, "Зоопарк-1")

Завод "Тулаточмаш" - работает, заказы есть, пока есть оборонзаказ, но всё очень неустойчиво, и переоснащением никто не занимаются, выжимают всё из имеющегося оборудования.

"Сплав" - долизывает ещё советские разработки по РСЗО, в новое не вкладывается, коллектив состоит из пенсионеров, молодёжи почти нет. Новых разработок нет. Медленная деградация. В последнее время работает прачечной по оборонзаказу.

***

КБП (Конструкторское бюро приборостроения)

После отстранения от управления академика Шипунова и его смерти, лакомый кусок заполонили московские менагеры, зарплаты 25-летних сосок в ранге замдиректора больше, чем у целых конструкторских отделов, идёт растаскивание шипуновского наследства. Единственное предприятие, которое после 1991 года росло, правда, в силу нужды, потому что смежники не могли исполнить заказы по требованиям КБП. Было созданно производство "Щегловский вал", где делают комплексы ПВО "Панцирь-м", однако всё делалось очень нерационально и криво, впрочем, лучше в условиях распада сделать было сложно. Заказов более чем достаточно, но аппетиты менагеров из Москвы ничего хорошего предприятию не обещают, деградация уже заметна.

По всей оборонке - в зависимости от сложности изделия, доля импортных комплектующий колеблется от 30 до 70%, то есть ВСЁ оружие производства РФ полностью импортозависимо, и о независимой оборонной промышленности говорить не приходится.

В г. Богородицке уничтожено уникальное производство искусственных кристаллов, аналогов которому не было.

Химическая промышленность работает, Новомосковские и Узловские заводы стабилизированы, но являются филиалами западных компаний, никакой исследовательской работы там не ведётся, тут просто эксплуатируются советские мощности.

Металлургия работает, исправно гонят чугун и ферро-ванадиевые сплавы на экспорт, даже строится производство стали на НПО "Тулачермет", только это предприятие в СССОР было опытным полигоном по созданию новых технологий, его же превратили из НИИ в обычный завод, то есть все научные программы давно свёрнуты и уничтожены. Микроскопом гвозди забивают, потому что это выгоднее, чем в него смотреть.

***

Строительство

Из 28 заводов ЖБИ в области осталось меньще десятка, да и те не самые мощные, и сейчас все они в очень плохой ситуации в связи с падением отрасли.

Строительные фирмы области фактически все обанкрочены, государство массово занимается кидаловом, выжимая откаты из строителей и затем не оплачивая работы, но это закончилось, и теперь у чиновников другая проблема - осваивать средства стало физически некому, всё уничтожено.

Дороги разбиты, делаются на полгода, осенью весь город идеально закатан, весной в иных ямах внедорожник зашитой цепляется.

То есть налицо полное несоблюдение всех возможных нормативов.

Городские коммуникации сильно изношены, часто бывают крупные аварии на водоводах, когда полгорода остаётся без воды на несколько дней, и аварии инфраструктуры будут только нарастать.

Сельское хозяйство в полукоматозном состоянии, поголовье КРС сокращается непрерывно, за последние годы несколько крупных молочных хозяйств пустили стадо под нож, ибо ценовая политика молзаводов делает содержание коров невыгодным, ну а поддержка государства существует только в фантазиях Медведева и Путина.

Уничтожены птицефабрики, дававшие относительно съедобную курятину, свинокомплексы работают, но свинина несъедобна. Как и птица.

Лесное хозяйство уничтожено полностью, ликвидированы более 3 000 рабочих мест, все леса, включая заповедные дубравы Тульских засек, отданы частникам в аренду, никакого ухода за лесом не ведётся. Дуб и ясень окончательно вырубаются. Последний лесхоз посадил последние дубовые гектары в 2011 году, перед своей ликвидацией. Больше воспроизводством лесов не занимаются.

Подмосковный угольный бассейн уничтожен ещё в 90-е, закрыты и затоплены ВСЕ шахты, вся энергетика переведена на газ, что резко увеличивает уязвимость всего Центра РФ при любых катаклизмах, и восстановить это уже невозможно.

Это основные предприятия.

Ну и превращен в лавочку по раздаче дипломов бывший Тульский политех, ныне - университет, который когда-то входил в десятку лучших технических вузов СССР. Нынешний уровень преподавания не дотягивает до хорошего техникума времён СССР…»

Максим Калашников: обычно тут пропагандоны начинают ерничать: «Кошка родила котят – в этом П. виноват?»

А кто виноват в разваленном состоянии промышленности РФ. Обама? Или запрещенное ИГИЛ? Или Омар Хайям? Лихие 90-е продолжались десять лет, «вставание с колен» - уже 17 годков. Пора бы спросить: а что делалось все эти годы? ВВП не может управлять всем, но так и задача его – расставлять на руководящие посты по отраслям и сферам тех, кто может, «конунгов». Ведь и капитан корабля, отвечая за оный в целом, обязан расставить по местам грамотных руководителей – стармеха, штурмана, командиров БЧ. А не может, ставит на командные посты не специалистов, а корешей детства – то это не капитан, а фуфло.

Точно так же глава государства должен был за 17-то лет найти и поставить на руководство команды, способные грамотно выстроить банковскую систему (ибо в РФ нет банков, есть их имитации), отладить выдачу длинных и дешевых кредитов производителям (как в КНР), перестроить налоговую систему в пользу производства, смонтировать разумный протекционизм, наладить отлов и «выжимание» ворья, механизм поиска и выдвижения наверх грамотных управленцев, выстроить нормальную судебную власть (в РФ нет судов, есть их эмуляция в виде судьи Криворучко и басманности, варианта Шемякина суда из русского прошлого).

Почему-то в Китае (хотя положение там в 1978 г. было аховым) такое удалось. Там почему-то реальный сектор развивается. А тут – завал на каждом шагу. А нам все про кошку и котят несут чушь. Да пошли вы со своей кошкой! Вы мне про политику ЦБ РФ и Минфина расскажите. Про то, что Путин упорно держит полностью недееспособное правительство Медведева. Ну да, под строительство в Чехии кредиты дают гражданам под 2,26% годовых, на личные нужды – под 6,9%. А в РФ «льготным кредитом» называют ссуду под 12%. А грефосбер выдает займы под 18-22%. Тогда как рентабельность в машиностроении – 5%. Это не только у нас. Вы о процветающем «Форде» 1960-х (когда авто бешено раскупались, эпохи «Мустанга») у Ли Якокки прочитайте. У «Форда» рентабельность была те же 5%. В нашем ВПК, кстати, в промежуточных звеньях производства – 3-4%. И вы с такими кредитами нам говорите о каком-то росте? Конопли на огороде, чай?

Работать надо было 17 лет, а не развекаться турпоездками и не прожирать нефтяные сверхдоходы в 2000-2014 годах. А то на Украине страусами занимались, в РФ – стерхами. Вот и оказались в глубокой сами понимаете.

А Тула – отражение общего управленческого провала власти в РФ.

***

У меня есть предложение к вам, друзья мои. Сил у Максима Калашникова на все не хватает. Прошу: опишите положение дел в ваших регионах. По плану:

- Что происходит с конкретными предприятиями, виден ли тот самый рост реального сектора?

- Уровень зарплат.

- Что происходит в обществе?

Давайте получим картину происходящего в стране реально, вместо царящего на ТВ Серука (Сирия, «ЕР», Украина).

Опубликую.

Поскольку для меня РФ и Украина – одна страна и один народ, попавшие под власть то алчных дегенератов, то шизоидов (но всяко паразитов и короедов), жду писем и с Малороссии. Подписывайтесь псевдонимами, времена нынче плохие.

Присылайте тексты на t34-85@mail.ru