Какое будущее Поволжья разрушили при Горбачеве, Ельцине и Путине? Почти «Баллада о несбывшемся грядущем»

УЛЬЯНОВСК: ЭПОХА «РАЗВИТОГО СТАБИЛИЗЦА»

Как назвать нынешние времена? Фазой «зрелого путинизма»? Или «развитого стабилизца»? Мы решили ответить на сей вопрос, проведя народное исследование состояния дел в регионах. В самом деле, что мы получили через четверть века «новой России»? Что мы имеем после того, как в 2000-2014 годах на РФ пролились более трех триллионов нефтедолларов? Нормальные страны, получив такие барыши, поднимают на сырьевые доходы сверкающую, архисовременную промышленность. Вон, Норвегия на доходы от нефти, газа и рыбы завела отличное кораблестроение. В РФ же банда клептократов добилась совсем иных «успехов».

Мы слышали голоса Челябинска, Тулы, Кубани, Ненецкого округа.

http://forum-msk.org/material/news/13108095.html

А теперь изучим то, что пишут нам из Ульяновска-Симбирска. Из Поволжья, некогда – очень развитого в Российской империи и Советском Союзе края…

***

«Я родился в конце 1970-х и вырос в среде советских строек. С тех пор, когда формировалось моё мышление, стал фанатом советской техники и особенно, строительных и дорожных машин…

Тем страшнее и больнее мне видеть, как умирает машиностроение и эксплуатирующие технику организации. Сам работаю в ночные смены механиком на производстве - зарплата 12-18 тыр. Да - дороги в РФ это больное место и причин тому тысячи, но всё сводится к одному - рыба гниёт с головы….

Сейчас - о ситуации в регионе по реальному сектору. Как и везде, помпезность и показуха, траты на которые превышают все разумные пределы, затмевают реальные дела. По факту, главное производство региона, знаменитый автозавод УАЗ, в последние годы активно распродаёт свои прилегающие и внутренние территории, сокращая их почти вполовину. Освободившиеся места идут под торговые комплексы и стоянки. Возможно, будут высвобождены территории под жилищное строительство.

Соседнее производство - УМЗ-1, работающее на оборонку, единственное производство в городе, которое кое как работает и даже платит зарплаты в пределах 20-70 тыр. Но устроиться туда нереально. Да и условия там жёсткие.

Ещё один соседний завод - краностроительный УМЗ-2, выпускавший уникальнейшие монтажные гусеничные краны и ширпотребные автокраны, уже с полгода опечатан и жизнь там остановилась. Ни оборудования, ни людей. Глухо. Возглавлял завод долгое время директор член партии КПРФ. Но его, возможно прессовали местные власти. Хотя бы за то, что во всю стену заводоуправления вывесил портрет Генералиссимуса.

Самолётостроительный «Авиастар»... Это был мощный проект, давший толчок к развитию города в 1980-е годы. Так и не вышел никогда на проектную мощность, живёт от случая к случаю, от заказа к заказу. Заказы, как правило, редкие и единичные.

«Гидроаппарат» (производство важных узлов для гидравлических систем – М.К.) превращён в банальный рынок по торговле барахлом для отделочных и бытовых работ.

УЗТС - Завод уникальных тяжёлых станков - обанкрочен и сдаётся в аренду под мелкие конторы.

Радиоламповый завод - огромный полупустой торговый комплекс.

«Контактор» (специальная электроаппаратура) и «Утёс»(авионика, оборудование для автомобилей, медтехника) - приборостроительные заводы, кое-как выживают за счёт оборонки.

Центр микроэлектроники «Искра». Лет 15 как стоит в разрушенном состоянии. Оборудование вывезено в утиль…»

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Историческая справка: что уничтожили варвары под власовским флагом? Оказывается, настоящий техноград Будущего. Сравните то, что делали технократы СССР (не имея и десятой доли тех нефтегазовых доходов, что были у Кремля в 2000-2014 гг.) – и что на фоне планов 1987 г. деляют нынешние пигмеи. В СССР тогда начали строить отличные комплексы грядущей науко-промышленности. В данном случае – целую микроэлектронную «слободу» в Ульяновске. Пигмеи сегодня строят футбольные стадионы. Оцените разницу в интеллекте, фантазии и психологии советских технократов и нынешних клепто- и пиарократов. Как русско-советские управленцы тратили средства на создание реального статуса сверхдержавы – и как нынешние манагеры спускают триллионы на пускание «золотой пыли» в глаза. СССР – суть, РФ – видимость, имитация. И Максима Калашникова еще спрашивают: «А куда Кремль мог вложить деньги, кроме как не в олимпиаду и не в мундиаль по футболу?»

Напомню, что это сейчас РФ – дикое захолустье с зачаточной роботизацией производства. А в 1984 году Советский Союз по производству промышленных роботов вышел на второе место в мире, в нем создавались уже роботы-пекари, роботы-дояры, роботы-шахтеры…

Подробнее –

http://forum-msk.org/material/economic/12745712.html

Итак, о бывшем УЦМ, который начали убивать еще при Горби…

«22 мая 1987 года вышло Постановление № 601 ЦК КПСС и СМ СССР "О создании Центра применения микроэлектроники и автоматизации в машиностроении" (УЦМ). Перед УЦМ ставилась задача перевода определяющей отрасли промышленности - машиностроения на современную микроэлектронную базу в системах управления и автоматизации.

УЦМ планировался как самый передовой в СССР, но и в мире учебно-научно-производственный комплекс (НПК), включающий четыре НИИ с мощными опытными производствами, КБ специального оборудования и межотраслевой учебно-методический центр (в перспективе высшая техническая школа СССР). Кадры для НПК УЦМ должен был готовить также открывшийся в Ульяновске филиал МГУ им. Ломоносова (ныне УлГУ). Планируемый общий штат ученых, инженеров, техников, рабочих, служащих составлял около двадцати тысяч человек.

Строительству такого гигантского предприятия должно было сопутствовать развитие многих отраслей экономики Ульяновской области: строительно-монтажной базы, жилья и объектов социально-культурного назначения, коммунальной сферы, производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Красивейшая эспланада с аквапарком от проспекта Нариманова до Волги, Дом ученых с гостиницей международного класса, большой современный стадион, набережная с новыми пристанями, оригинальная промышленная и жилая застройка должны были преобразить всю северную часть города

Этот выдающийся научно-технический проект вызвал огромный интерес во всей стране, и к 1990 году в строящемся НПК УЦМ активно работало около тысячи сотрудников, в том числе 6 докторов наук и около 50 кандидатов наук. В 1989 г. при УЦМ была открыта аспирантура, а в 1990 г. создан специализированный совет по присуждению ученой степени кандидата технических наук.

Основные работы велись в первом объекте НПК УЦМ - НИИ интегральных датчиков, в котором работало более 300 специалистов в т.ч. 3 доктора и 28 кандидатов наук.

Как это обычно бывает с грандиозными стройками, одновременно велось проектирование и строительство. Очень важно, что постановлением Правительства было предусмотрено не только промышленное строительство, но и создание развитой сферы социальных услуг, а также расширение строительной базы области. Поэтому на первом этапе строительства НПК УЦМ возводились дома для переселения старой частной застройки, находившейся на месте будущих институтов, расширялись инженерные сети, строились вспомогательные объекты, закладывался огромный жилой массив у завода "Искра" со своей школой, поликлиникой, детскими учреждениями, торговым и культурным центром. К 1990 г. были построены здание проектного института (в нем размещался НИИ ИД, а сейчас - Ленинское РУВД), здание СУ-5 (сейчас в нем находится ГАИ), поликлиника на улице Орлова, один из корпусов УлГУ, три жилых дома микрорайона "Искра". Проведено расширение волжского водовода, городской ТЭЦ №1, магистральных тепловых сетей, реконструкция гормолзавода №1. Введены в эксплуатацию птицефабрика в Больших Ключищах, картофелехранилище на 3000 тонн, Карлинское шоссе с мостом через р. Сельдь и другие объекты, которыми и сегодня пользуются ульяновцы.

… "Катастройка", прокатившаяся тяжелым катком по экономике СССР, сорвала все намеченные планы.

В 1990 году полностью прекратилось финансирование деятельности НПК УЦМ и его строительство. К этому моменту была реализована лишь малая часть грандиозного плана. Только наполовину было построено административно-лабораторное здание НИИ ИД, лишь начато строительство корпуса микроэлектронного производства, по своим характеристикам не имевшего аналогов в СССР. Сотрудники УЦМ, выполнявшие к этому времени большой объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, остались без зарплаты, без нового оборудования, без жилья.

В 1990-91 г.г. НПК УЦМ распался на 64 малых государственных предприятия (МГП), пущенных в самостоятельное плавание по бурному морю "свободного рынка". Как и следовало ожидать, абсолютное большинство из них погибли, и лишь небольшая часть уцелевших и сохранивших первоначальное направление деятельности вновь объединились для продолжения работы…»

http://ucm.ds73.ru/about

Это вам не 50 млрд. долларов – в бессмысленную Сочинскую олимпиаду.

Вернемся к письму нашего читателя.

***

«УЦМ (Ульяновский центр микроэлектроники, аналог Зеленограда), начали строить в конце 1980-х гг. с размахом. Не достроили. Недавно всё демонтировали и построили жилой дом…»

«Про организации, работающие в сфере транспорта и строительства - работают, но, медленно умирают. За последние лет 5 в чермет было вырезано столько техники, сколько не резали за все предыдущие годы! Ушли старые добрые КрАЗы, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, тягачи... Порезаны в работоспособном состоянии! По причине безработицы, отсутствия кадров и прочих мелких бумажно-чиновничьих препонов.

А вообще, у меня есть мечта - музей советских тракторов, грузовиков, строительных, коммунальных и дорожных машин. Но, мы ж не в Гейропе какой или Пиндостане... Это там можно встретить паровые работающие экскаваторы или скреперы годов 1950-х... На радость публике. У нас всё суровее - резак и чермет. Дальше баблишко и гламурный поджопник и квартирку любовнице.

Удачи!»

***

Такое вот «вставание с колен» получилось на родине Ленина. Когда-то – на одной из самых развитых в Империи земель.

Спасибо за то, товарищи и други, что стали моими глазами.

Сил у Максима Калашникова на все не хватает. Прошу: опишите положение дел в ваших регионах. По плану:

- Что происходит с конкретными предприятиями, виден ли тот самый рост реального сектора?

- Уровень зарплат.

- Что происходит в обществе?

Давайте получим картину происходящего в стране реально, вместо царящего на ТВ Серука (Сирия, «ЕР», Украина).

Опубликую.

Поскольку для меня РФ и Украина – одна страна и один народ, попавшие под власть то алчных дегенератов, то шизоидов (но всяко паразитов и короедов), жду писем и с Малороссии. Подписывайтесь псевдонимами, времена нынче плохие.

Присылайте тексты на t34-85@mail.ru