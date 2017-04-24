Вид Ивановской области во времена «подъема с колен»

УГАСАНИЕ «РУССКОГО МАНЧЕСТЕРА»

Продолжаем изучение того состояния, в коем очутилась РФ после четверти века под игом «элиты» сырьевиков, казнокрадов и ростовщиков. Поглядев глазами наших читателей на Челябинскую область, Тулу, Ульяновскую губернию и Ненецкий АО (http://forum-msk.org/material/region/13113124.html), дадим слово тому, кто живет в Ивановской области. Некогда – «русском Манчестере», центре имперского текстильного производства.

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Вот что нам сообщили с места:

«Бюджет области многие годы подряд остается дефицитным и зависит от дотаций федерального центра. Исполнение бюджета осложнилось после т.н. "майских указов" 2012 г.. На без того нищий бюджет легли колоссальные нагрузки на доведение зарплат бюджетникам до "среднерыночных". Правительство области вынуждено было брать на эти цели кредиты в коммерческих банках. В итоге размер госдолга к концу 2016 г. достиг 17.4 млрд руб. Для сравнения: по состоянию на 1 января 2013 года сумма государственного долга Ивановской области равнялась 7, 445 миллиарда рублей. Перспективы бюджета очень плачевны, учитывая то, что расходы на обслуживание госдолга будут только увеличиваться. А доходы бюджета снижаются. Да и откуда им повышаться, если в регионе практически не осталось крупных предприятий промышленности, основных налогоплательщиков?

Деградация промышленности идет с начала 90-х гг., но в последние годы динамика падения промпроизводства увеличилась. В регионе сложилась такая ситуация, что дорогие кредиты, снижение платежеспособного спроса на товары (население области самое нищее в ЦФО) не способствовали развитию производства. Цеха выгоднее было переделать под торговые и развлекательные объекты.

Один пример: первая в СССР ткацкая фабрика-автомат «Имени 8-го марта», известная в свое время на всю страну, в 2000-е была переделана под торговый центр. Такая ситуация - не только в Иваново, но и в других городах области. Только вот если в облцентре все-таки множество других предприятий, то в малых городах закрываются фабрики и заводы, которые являются градообразующими. Не имея работы с своем городе, большинство населения вынуждено работать вахтовым методом в более благополучных городах (в основном в Москве).

Такая ситуация в экономике здорово отдает по развитию социальной сферы. Региональные и местные власти области в последние годы занимаются "оптимизацией" образования и здравоохранения. Под вопросом, будет ли дальше работать роддом в г. Родники, в сельской местности закрываются ("реорганизуются") школы и ФАПы (фыелдшерско-акушерские пункты). Чтобы как-то обеспечить выполнение местных бюджетов, городские и районные власти продают муниципальную собственность (эти самые бывшие школы и пр. объекты недвижимости). А новый собственник, скорее всего, сделает там очередной магазин или торговый центр (промышленное производство с такими кредитами, которые еще надо получить, не создашь). Так уже многие годы исчезает индустриальный потенциал региона.

Серьезные проблемы испытывает коммунальная инфраструктура, уровень износа которой только по официальным данным составляет 70%. На замену и модернизацию ветхих сетей тепло-, электроснабжения региона, канализационных сетей, по неофициальным данным, требуется более 700 млн руб. (это только, что называется, на латание дыр). А объем годового финансирования на эти цели - 40-50 млн.

О состоянии дорог в регионе и о том, какие "суммы" выделяются на их ремонт, промолчу…»

Максим Калашников: после прочитанного отпадают вопросы насчет того, почему РФ не может удовлетворить спрос внутреннего рынка на продукцию легкой промышленности – а это 3,5 трлн. рублей в год. И почему сей рынок захватили китайцы да турки. Вспоминается недавнее выступление текстильщиков на МЭФ: они говорили, что предприятий со старым советским оборудованием уже не осталось, что уцелевший легпром давно переонастился. Но воспользоваться возможностями, открывшимися с девальвацией рубля с осени 2014 года они не смогли. Ибо для этого нужны и дешевые кредиты, и разумный протекционизм. Ни того, ни другого, как вы понимаете, нет. В этих условиях сколько рубль не обесценивай – толку не будет, только народ в полную нищету ввергаешь.

Отвоевание внутреннего рынка легпромом могло бы остановить умирание Ивановской губернии. Но, как видите, все упирается в политику центральной власти, в политику правительства и ЦБ. На них никакой, даже самый распрекрасный, губернатор, влияния не имеет.

Вот и угасает бывший «русский Манчестер». Блин, так страна, поднявшаяся с колен, выглядеть не может! И не надо орать: «Зато сейчас у нас оружие производят». В Российской империи тоже спускались на воду броненосцы и делались пушки, в СССР вставали в строй ракеты и танки – и при этом Иваново продолжало работать и развиваться. В Союзе даже текстильные заводы-роботы в строй входили. А сейчас – только оружие имеем. Да и есть ли оно? Не имеем ли мы дело с голым пиаром?

Мне понятно, что в РФ власти ведут дело к тому, что частокол из баллистических ракет будет окружать пустыню – деградации, нищеты и вымирания. Понятно, что пустеющие области (вроде Ивановской), особенно в коренной Великороссии, станут заполняться мигрантами из Средней Азии. Да и в том же Иванове какие предприятия работают? Да те, что контролируют курды – у них своя система кредитования.

Уже понятно, что путинско-майские указы 2012 года о невиданном подъеме зарплат бюджетников невыполнимы. Ведь это делается за счет казны регионов. А как они должны пополняться? Только за счет развития местной промышленности. Она же налоги платит и работу небюджетникам дает!

Но политика Кремля доколачивает русскую индустрию. Поэтому регионы, наращивая выплаты бюджетникам, остаются без штанов – голыми и в долгах. И без индустрии. Последствия этого мы видим сейчас: РФ на глазах приближается по состоянию к разоренной Украине.

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Спасибо за то, товарищи и други, что стали моими глазами.

Сил у Максима Калашникова на все не хватает. Прошу: опишите положение дел в ваших регионах. По плану:

- Что происходит с конкретными предприятиями, виден ли тот самый рост реального сектора?

- Уровень зарплат.

- Что происходит в обществе?

Давайте получим картину происходящего в стране реально, вместо царящего на ТВ Серука (Сирия, «ЕР», Украина).

Опубликую.

Поскольку для меня РФ и Украина – одна страна и один народ, попавшие под власть то алчных дегенератов, то шизоидов (но всяко паразитов и короедов), жду писем и с Малороссии. Подписывайтесь псевдонимами, времена нынче плохие.

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