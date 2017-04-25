Лапша благодатная

Мой безлошадный дед по материнской линии, родившийся в 1880 году, окончивший церковно приходскую школу, сеял рожь на своей делянке и подрабатывал слесарем в депо г. Владимира, поскольку урожая хватало только до рождества. В начале прошлого века решил он из крестьянина и рабочего превратиться в интеллигента и уговорил товарища по очереди учиться в школе десятников. Пока один учился, другой кормил две семьи. Так родилась династия интеллигентов Шибаевых: агрономов, артистов, художников, медиков. Бабушка поначалу была неграмотной, но вместе с детьми научилась читать и читала запоем. Она и сделала нас атеистами еще в детсадовском возрасте, рассказав историю из своей жизни.

В селе Красном, что в пяти верстах от Владимира было два барометра – у попа и в семье Шибаевых. Во время засухи верующие уговаривали попа организовать крестный ход и выпросить дождичка, а поп соглашался только тогда, когда барометр позволял ему это сделать. Бабушка не держала икон, но наказывала нас за богохульство, так мы стали атеистами, уважающими чувства верующих.

И сегодня, когда вся православная РФ с нетерпением ждет прибытия лайнера с благодатным огнем, нам вспоминается тот поп, у которого рядом с иконой висел барометр. Тот самый поп, который прекрасно знал, что крестный ход бесполезен, когда барометр показывает на ясно.

Тогда же в детстве из книг узнали мы откуда берется благодатный огонь, появление которого даже католики считают ловким фокусом, и теперь поведение наших властных подсвечников напоминает нам поведение того самого попа, обманывающего простодушных крестьян. Причем авторитетом своим поп почти что не рисковал – народ был темен, а атеизм опасен. Наши же власть имущие с высшим образованием и научными степенями, прекрасно знающие химическую природу божественной благодати, рискуют стать посмешищем для грамотного электората, но идут сознательно на этот риск.

Дело в том, что беспардонная ложь, тиражированная в средствах массовой информации бесконечное число раз, для основной массы обывателей становится «правдой» и аргументы ученых, ссылающихся на законы природы, уже бессильны. Так полет на луну считается состоявшимся, хотя та скорость, что зарегистрирована у ракетоносителя, для этого полета слишком мала.

То же самое и с обрушением высотных зданий торгового центра, которое не могло произойти при температуре горения керосина. То же самое и с убийством президента, то же самое и с последней химической атакой в Сирии. Тотальная ложь в современном мире побеждает химию, физику, математику и здравый смысл. Как это было в далекие темные времена, когда лжецы изобретали религии. Из самых добропорядочных соображений.

Действительно, если беспрестанно убивать и красть, как это делают хищные животные, то не останется времени пахать и сеять, некогда будет заниматься искусством и двигать вперед человеческую цивилизацию. Но кто же поверит обычному обывателю, что убивать и красть нельзя, поэтому слова не укради и не убий вложили в уста вымышленного существа, живущего на небесах.

Свои утилитарные обязанности наивная религиозная ложь добросовестно исполняла много веков, но развитие науки и очевидные для всех законы природы сделали ее неэффективной, в первую очередь там, где народное образование достигло высокого уровня. Трудно стало убеждать грамотных обывателей, что солнце вертится вокруг земли, что человека слепили из глины, трудно стало выдавать очевидные нелепицы за научные истины. И, тем не менее, наши грамотные политики и еще более грамотные служители культа эти трудности успешно преодолевают, оболванивая избирателей и прихожан. Но эффективность христианской лжи близка к нулю и грозит западному капитализму банкротством. Для нормальной жизни капитализму требуется рост числа работников и потребителей, но христиане не слушают проповедников и не спешат размножаться, а слепить из глины новых граждан удавалось только господу богу, да и то в минимальном количестве. Это явление уже используют некоторые политики. Эрдоган призывает своих земляков в Европе много рожать, много скупать и таким образом побеждать. Кого? Тех, кто разучился рожать.

Так что придется капитализму принимать ислам и просить всевышнего вылечить его от христианских болезней: кризисов, безработицы и мировых войн. И в своих прогнозах на будущее добавлять, - если будет воля Аллаха. А воля Аллаха, как и прочих всевышних, заставляла обывателей всех конфессий истреблять друг друга с остервенением. И если сегодня католики и протестанты научились молиться одному богу – наживе, то сунниты, шииты и прочие приверженцы разных форм ислама предпочитают доказывать свою правоту с автоматом в руках.

Политики и попы твердят – все религии зовут к миру. А история утверждает: все религии играют роль воинской формы, которая не позволяет убивать только своих, а убийство чужих упрощает.

В основе любой религии лежит вера в загробную жизнь, которую можно заслужить, соблюдая многочисленные обряды и не забывая поститься. Не укради не имеет большого значения – достаточно поделиться с попами и пропуск в рай обеспечен. Недаром же раньше у католиков был прейскурант, по которому любой грех, включая убийство, прощался по твердой таксе. Наш бывший экспедитор Якунин, доставлявший благодатный огонь на казенном лайнере за государственный счет, уже обеспечил себе райское место и отошел от дел, а благодатную лапшу на уши на том же лайнере нам доставляет теперь министерство иностранных дел.