Мордовия и Удмуртия времен "суверенной демократии"

Продолжаю очерк социально-экономической географии остатков великой страны (РФ, Украины и Белоруссии) в письмах моих читателей. Мы слышали голоса из Тулы, Челябинска, Ульяновска, Ровно, Ненецкого округа (http://forum-msk.org/material/fpolitic/13122663.html). Видели, чего стоит «подъем с колен» и вся эта «европеизация».

А вот что пишут мне читатель из Мордовии и Удмуртии, из угорских земель РФ…

«…Пишу Вам из одной из многих в России этнократий, под названием Мордовия. Для начала позвольте сказать немного о себе... Родился я в 1991 году в одном из рабочих посёлков, закончил школу, университет, отслужил в армии, после армии обзавелся семьей, в общем все как (нормальному русскому националисту) положено. Подрабатывал и в колхозах и на заводе, когда учился, теперь осел по специальности в одном из офисов (знаю как вы не любите "офисный планктон" но ничего не поделаешь, хотя работа у меня там не совсем сидячая, приходиться ездить по селам республики, скупать земельные паи).

…В целом ситуация в нашей республике неоднозначная. С одной стороны промышленность в малых городах постепенно гибнет. Вот в г. Рузаевка недавно закрыли стекольный завод, в котором работало около 600 человек, якобы главной проблемой являлось падение уровня спроса на продукцию, по поводу закрытия есть интересная статья https://stolica-s.su/incident/29274 .

С другой стороны, в административном центре региона, в Саранске открылся технопарк «Мордовия». Технопарк специализируется в следующих областях разработки и производства: электронное приборостроение, оптоэлектроника и волоконная оптика, энергосберегающая светотехника, информационные технологии, нанотехнологии и наноматериалы.

Наши крупнейшие предприятия: ОАО «Саранский литейный завод «Центролит» - металлообработка: узлы и детали литейного производства для автомобильной промышленности; ОАО "Резинотехника" - химическая промышленность: производство синтетических смол; резинотехнические изделия; ОАО "Медоборудование" - медицинская промышленность;

ОАО "Биохимик" - лекарственные препараты, микробиологический кормовой белок; ОАО "Мордовцемент"- производство строительных материалов. В основном они все стагнируют, но все-таки выживают. Саранский телевизионный завод даже сохранился, правда, на нем собирают телевизоры в основном из иностранных деталей.

В целом по региону уровень зарплат 20-25 тысяч карбованцев. Все-таки статус республики дает бюджету региона держаться на плаву за счет дотаций. Столица Саранск к чемпионату-2018, активно обустраивается и строиться, в этом плане город за последние 10 лет расцвел, стал красивее. Развиваются крупные агрохолдинги, скупившие практически все сельхоз. земли. Тут и там строятся птицефабрики, курятники, свинарники, особенно на востоке.

Имеется тенденция по оттоку населения из сел и поселков в основном в Саранск, так как на селе работа хоть и есть, но в основном низкооплачиваемая (10 - 12 тыс.руб.). А из г. Саранска в основном уезжают в Москву, Петроград и другие крупные города. Так же имеется тенденция и к иммиграции в республику из мусульманских стран (даже в чисто мордовских селах видел семьи из Таджикистана и других республик), везде стали заметны продмаги "Халяль" и кафе-кальянные, хозяевами в которых отнюдь не всегда являются местные татары, заметна иммиграция из Донбасса.

***

В обществе в целом - настроения аполитичные, хотя 26 марта и вышло на протесты пару сотен человек, каждый думает а личном. Идет тихое недовольство "мордвинизацией", причем часто даже со стороны титульной нации, так как никто не хочет учить еще один язык. Под боком у столицы республики находится ваххабитское татарское село Белозерье, откуда боевики едут в Сирию https://stolica-s.su/society/79854. В общем, Мордовия это Россия в миниатюре, со своей столицей, в которой сосредоточены практически все финансы, своей Тюменью - только в ней добывают цемент и строят курятники, и даже со своей Чечней.

P.S. Огромная просьба к вам Максим Александрович, прошу, опубликуйте в своём блоге статью в вашем национально-футурологическом стиле о Плейстоценовом парке и о его создателе Сергее Афанасьевич Зимове. Ведь это очень интересно: преобразить безжизненные тундры в высокотоварную ледяную степь, где можно сохранить и вести разумную промысловую охоту, на воссозданного путём клонирования мамонта, а так же на бизонов, сайгаков, овцебыков, львов и прочих представителей вымершей мегафауны. Думаю для нашей национал-футуристической Русии, (где "Верховным" надеюсь будете вы))), если она все-таки появится, это дельный проект. Спасибо Вам за творчество, удачи в работе!...»

А вот мне пишет высококвалифицированный рабочий из «оборонки» Удмуртии.

«…. В рамках предложенного вами проекта о ситуации в регионах хотел бы рассказать об Ижевске и Удмуртии.

Главным для Ижевска всегда было и есть оружейное производство. Здесь у нас (а сфера ВПК - это бывший Ижмаш, Механический завод, ИЭМЗ) действительно наблюдается некоторый подъем, связанный с нынешним гособоронзаказом. Концерн «Калашников» расширяет производство, создано много новых рабочих мест (завод переходит на работу в 3 смены). ИЭМЗ (Электро-механический) тоже в принципе развивается.

Но – не все так радужно. Когда к нам приезжал Путин, ему показали, разумеется, образцово-показательный цех и выставили для встречи специально и тщательно подобранных сотрудников, которые четко озвучивали то, что требовалось. Во многом же производство по-прежнему ведется в старых-престарых зданиях, на станках 1970-х годов. Уровень зарплат оставляет желать лучшего. Да, квалифицированный рабочий (если будет работать фактически без выходных и с постоянными сверхурочными) может получать до 40 тыс. Но основная масса имеет оклад + премию в районе 20-25 тыс. руб. Среди рабочих существуют опасения, что такое счастье продлится лишь пока есть этот новый гособоронзаказ, а что - потом? Опять снижение зарплат и увольнение под разными предлогами новонабранных рабочих? В общем, уверенности, что будет дальше нет. Примерно та же ситуация на Электромеханическом (ИЭМЗ), который также работает на ВПК.

Более-менее функционирует радиозавод, хотя там зарплаты поменьше. На автозаводе вновь грядут сокращения, поговаривают снова о сокращении производства. Вообще, как я заметил среди рабочих существует изрядная текучка с завода на завод, многие ищут, где повыше зарплата и условия труда получше. «Кочуют», в общем, с места на место.

***

А ведь во времена СССР Ижевск славился мощным производством, причем не только военным, но и гражданским. Даже под занавес Советского Союза производство электроники на том же радиозаводе не сокращалось, а росло. Здесь в том числе делали массово отечественные компьютеры «Компаньон» (советский аналог ZX-SPECTRUM), я это хорошо помню.

А ижевские мотоциклы! Наш Мотозавод был ведущим советским предприятием в этой области, имевшим огромные производственные мощности. Что с ним теперь? Полное запустение.

В последнее время у нас на заводе большой приток тех, кто потерял рабочие места в непомерно разросшейся торговой сфере. В Ижевске понатыкано множество торговых центров, причем многие из них открылись на бывших советских заводах. Так очень показательна судьба успешно работавшего в Советские времена и прошедшего даже 1990-е Подшипникового завода, который был полностью уничтожен в начале 2000-х, а на его месте открылись супермаркеты и торговые центры. Кстати, Мотозавод тоже пережил ведь как-то 90-е и убит был окончательно именно в первое путинское десятилетие. Как говорит один персонаж по ТВ: «Совпадение? Не думаю…»

И это только несколько примеров уничтоженного производства – Ижевск ведь был всегда заводским, промышленным городом. Немало здесь и других промпредприятий с печальной судьбой.

Из разговоров с нашими новыми рабочими становится ясно, что многие ИП (сферы услуг, мебельного производства и др.) сейчас разоряются, поскольку у населения нет денег на их услуги, а налоговые службы планомерно душат мелкий бизнес. Сами ИП-шники и их бывшие сотрудники идут на завод, поскольку больше идти некуда. По сути Ижевск, как и всегда, держится на своих заводах, продукция «военки» сейчас, слава богу, востребована. Но вот как долго это продлится? Я полностью согласен с вами, Максим, что ВПК не может существовать сам по себе, в отрыве от гражданского промышленного производства.

***

Кроме сферы ВПК, у нас неплохо функционирует нефтянка, и тут все понятно – сырье. В республике хорошо развит АПК, Удмуртия производит мясо, молоко, прочую сельхоз продукцию, которая идет в том числе на экспорт в соседние регионы. В целом регион мог бы успешно существовать, во многом себя обеспечивая, но в реальности за пределами Ижевска в сельхозрайонах царит жуткая нищета. Зарплаты там крайне низкие (10-12 тыс., и это еще считается - повезло). Да и работы мало, а социальная сфера чуть не полностью разрушена, вплоть до закрытия больниц, в связи с так называемой «оптимизацией здравоохранения». Вся молодежь стремится вырваться в Ижевск и хоть как-то закрепиться здесь. Деревня в Удмуртии попросту вымирает, что-то более менее приличное можно встретить только там, где ведется разработка нефти.

Среди нашего населения бытует мнение, что Удмуртия могла бы жить обеспеченно и богато, если бы не форменный грабеж со стороны Москвы. Считаю, это действительно так: развитые ВПК, сельхозпроизводство и нефтедобыча дают к тому основания. Для нашего небольшого региона этого было бы достаточно. Но власти республики крайне слабы, тут у нас не Татарстан и Башкирия, о которых регулярно слышно. С арестом Соловьева и приходом ставленника Путина Бречалова все ждут нового (очередного по счету) передела собственности. Никогда ничем хорошим такие переделы не заканчиваются для жителей республики.

В общем, более-менее сносно существовать пока можно, но что будет когда прекратится поток денег, выделяемых на оборонку (пусть до рабочих из них доходят только крохи)?

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Значительное озлобление населения вызывает состояние ЖКХ. Все убито в хлам, толком ничего не ремонтируется, а платежи по ЖКХ становятся уже просто непомерными. Дорожная сеть разрушается, несмотря на отдельные приступы начальственного рвения, мы видим в основном показушные ремонты к выборам. Здравоохранение также практически разрушено после волны «оптимизаций» (а по сути просто сокращения больниц и ставок врачей). Надеяться можно только на платную медицину, а там цены стремятся к заоблачным. Большую проблему представляет закредитованность населения. В «тучные годы» многие брали кредиты под грабительские проценты и теперь их выплачивают годами. Таким образом, после уплаты за жилье и текущих кредитов на руках остается мизерная сумма, которой хватает только на еду. Например, в моей семье при зарплате 26-28 тыс. руб. (а это уровень достаточно высокий считается для города, у многих зарплаты в районе - 12-15 тыс.) уже забыли про колбасу – только по праздникам. Так живет большинство населения Ижевска.

Народ в политическом плане довольно пассивен пока еще, хотя на мартовский митинг против коррупции у нас вышло около 2 тыс. человек – цифра для Ижевска немаленькая. Поддержка Единой России стремительно падает, возможно - это одна из причин, по которой убрали Соловьева и двинули сюда Бречалова (чтобы рисовать нужные проценты). Заметил также любопытный процесс – если люди постарше все еще «верят в Путина», то среди молодых рабочих (не говоря уже о студентах) все большую популярность набирает Навальный. Большинство молодежи не смотрят ТВ, а всю информацию получают из Интернета. Из разговоров становится ясно, что растет возмущение крайне несправедливым распределением доходов, многие среди молодежи уже знают кто такие Ротенберги и прочая братия.

О Навальном отзываются положительно, а новое заводское пополнение (из тех кто потерял работу в другом месте) изрядно злы на власть и вполне ведут разговоры на заводе, что уже и Путин не так хорош, как казалось раньше. Как я заметил, в основном такие разговоры воспринимаются рабочими положительно, несмотря на то, что наше благосостояние напрямую зависит от денег выделяемых на ВПК. Оно и понятно – у всех в жизни свои материальные проблемы, зарплат не хватает, на каждом собрании мастера выслушивают вопросы когда уже повысят оклады. Звучат голоса, что начальство гребет миллионы, а нам, кто стоит у станков, остаются крохи. И при этом если не все, то многие уже видят, как шикует на этом фоне «элита» с ее яхтами, дворцами и детьми на Западе…

Вот примерно так живем в Ижевске…»

***

Даже добавить нечего, дорогие друзья. Обратите внимание: если с 1991 года Китай с нуля поднял индустрии мирового уровня, если теперь мы видим китайский автопром, энергомашиностроение, гражданское авиастроение, лазерную технику, то в РФ мы в основном наблюдаем уцелевшие советские предприятия. Новых предприятий – кот наплакал. Это и есть приговор нынешней Системе. Обратите внимание, насколько бедно живут граждане РФ. За пределами Москвы – как на Украине. Видите, и колбаса теперь – лакомство на праздник. Вы все СССР ругали? В РФ зреет огромный социальный взрыв. Люди осознают, что надежды на выход из нужды у них нет. Что весь «подъем с колен» обернулся гигантским «набиуловом».

Спасибо за то, товарищи и други, что стали моими глазами.

Сил у Максима Калашникова на все не хватает. Прошу: опишите положение дел в ваших регионах. По плану:

- Что происходит с конкретными предприятиями, виден ли тот самый рост реального сектора?

- Уровень зарплат.

- Что происходит в обществе?

Давайте получим картину происходящего в стране реально, вместо царящего на ТВ Серука (Сирия, «ЕР», Украина).

Опубликую.

Поскольку для меня РФ и Украина – одна страна и один народ, попавшие под власть то алчных дегенератов, то шизоидов (но всяко паразитов и короедов), жду писем и с Малороссии. Подписывайтесь псевдонимами, времена нынче плохие.

Присылайте тексты на t34-85@mail.ru