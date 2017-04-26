Мордовия и Удмуртия времен "суверенной демократии"

Продолжаю очерк социально-экономической географии остатков великой страны (РФ, Украины и Белоруссии) в письмах моих читателей. Мы слышали голоса из Тулы, Челябинска, Ульяновска, Ровно, Ненецкого округа (http://forum-msk.org/material/fpolitic/13122663.html). Видели, чего стоит «подъем с колен» и вся эта «европеизация».
А вот что пишут мне читатель из Мордовии и Удмуртии, из угорских земель РФ…
«…Пишу Вам из одной из многих в России этнократий, под названием Мордовия. Для начала позвольте сказать немного о себе... Родился я в 1991 году в одном из рабочих посёлков, закончил школу, университет, отслужил в армии, после армии обзавелся семьей, в общем все как (нормальному русскому националисту) положено. Подрабатывал и в колхозах и на заводе, когда учился, теперь осел по специальности в одном из офисов (знаю как вы не любите "офисный планктон" но ничего не поделаешь, хотя работа у меня там не совсем сидячая, приходиться ездить по селам республики, скупать земельные паи).
…В целом ситуация в нашей республике неоднозначная. С одной стороны промышленность в малых городах постепенно гибнет. Вот в г. Рузаевка недавно закрыли стекольный завод, в котором работало около 600 человек, якобы главной проблемой являлось падение уровня спроса на продукцию, по поводу закрытия есть интересная статья https://stolica-s.su/incident/29274 .
С другой стороны, в административном центре региона, в Саранске открылся технопарк «Мордовия». Технопарк специализируется в следующих областях разработки и производства: электронное приборостроение, оптоэлектроника и волоконная оптика, энергосберегающая светотехника, информационные технологии, нанотехнологии и наноматериалы.
Наши крупнейшие предприятия: ОАО «Саранский литейный завод «Центролит» - металлообработка: узлы и детали литейного производства для автомобильной промышленности; ОАО "Резинотехника" - химическая промышленность: производство синтетических смол; резинотехнические изделия; ОАО "Медоборудование" - медицинская промышленность;
ОАО "Биохимик" - лекарственные препараты, микробиологический кормовой белок; ОАО "Мордовцемент"- производство строительных материалов. В основном они все стагнируют, но все-таки выживают. Саранский телевизионный завод даже сохранился, правда, на нем собирают телевизоры в основном из иностранных деталей.
В целом по региону уровень зарплат 20-25 тысяч карбованцев. Все-таки статус республики дает бюджету региона держаться на плаву за счет дотаций. Столица Саранск к чемпионату-2018, активно обустраивается и строиться, в этом плане город за последние 10 лет расцвел, стал красивее. Развиваются крупные агрохолдинги, скупившие практически все сельхоз. земли. Тут и там строятся птицефабрики, курятники, свинарники, особенно на востоке.
Имеется тенденция по оттоку населения из сел и поселков в основном в Саранск, так как на селе работа хоть и есть, но в основном низкооплачиваемая (10 - 12 тыс.руб.). А из г. Саранска в основном уезжают в Москву, Петроград и другие крупные города. Так же имеется тенденция и к иммиграции в республику из мусульманских стран (даже в чисто мордовских селах видел семьи из Таджикистана и других республик), везде стали заметны продмаги "Халяль" и кафе-кальянные, хозяевами в которых отнюдь не всегда являются местные татары, заметна иммиграция из Донбасса.
***
В обществе в целом - настроения аполитичные, хотя 26 марта и вышло на протесты пару сотен человек, каждый думает а личном. Идет тихое недовольство "мордвинизацией", причем часто даже со стороны титульной нации, так как никто не хочет учить еще один язык. Под боком у столицы республики находится ваххабитское татарское село Белозерье, откуда боевики едут в Сирию https://stolica-s.su/society/79854. В общем, Мордовия это Россия в миниатюре, со своей столицей, в которой сосредоточены практически все финансы, своей Тюменью - только в ней добывают цемент и строят курятники, и даже со своей Чечней.
P.S. Огромная просьба к вам Максим Александрович, прошу, опубликуйте в своём блоге статью в вашем национально-футурологическом стиле о Плейстоценовом парке и о его создателе Сергее Афанасьевич Зимове. Ведь это очень интересно: преобразить безжизненные тундры в высокотоварную ледяную степь, где можно сохранить и вести разумную промысловую охоту, на воссозданного путём клонирования мамонта, а так же на бизонов, сайгаков, овцебыков, львов и прочих представителей вымершей мегафауны. Думаю для нашей национал-футуристической Русии, (где "Верховным" надеюсь будете вы))), если она все-таки появится, это дельный проект. Спасибо Вам за творчество, удачи в работе!...»
А вот мне пишет высококвалифицированный рабочий из «оборонки» Удмуртии.
«…. В рамках предложенного вами проекта о ситуации в регионах хотел бы рассказать об Ижевске и Удмуртии.
Главным для Ижевска всегда было и есть оружейное производство. Здесь у нас (а сфера ВПК - это бывший Ижмаш, Механический завод, ИЭМЗ) действительно наблюдается некоторый подъем, связанный с нынешним гособоронзаказом. Концерн «Калашников» расширяет производство, создано много новых рабочих мест (завод переходит на работу в 3 смены). ИЭМЗ (Электро-механический) тоже в принципе развивается.
Но – не все так радужно. Когда к нам приезжал Путин, ему показали, разумеется, образцово-показательный цех и выставили для встречи специально и тщательно подобранных сотрудников, которые четко озвучивали то, что требовалось. Во многом же производство по-прежнему ведется в старых-престарых зданиях, на станках 1970-х годов. Уровень зарплат оставляет желать лучшего. Да, квалифицированный рабочий (если будет работать фактически без выходных и с постоянными сверхурочными) может получать до 40 тыс. Но основная масса имеет оклад + премию в районе 20-25 тыс. руб. Среди рабочих существуют опасения, что такое счастье продлится лишь пока есть этот новый гособоронзаказ, а что - потом? Опять снижение зарплат и увольнение под разными предлогами новонабранных рабочих? В общем, уверенности, что будет дальше нет. Примерно та же ситуация на Электромеханическом (ИЭМЗ), который также работает на ВПК.
Более-менее функционирует радиозавод, хотя там зарплаты поменьше. На автозаводе вновь грядут сокращения, поговаривают снова о сокращении производства. Вообще, как я заметил среди рабочих существует изрядная текучка с завода на завод, многие ищут, где повыше зарплата и условия труда получше. «Кочуют», в общем, с места на место.
***
А ведь во времена СССР Ижевск славился мощным производством, причем не только военным, но и гражданским. Даже под занавес Советского Союза производство электроники на том же радиозаводе не сокращалось, а росло. Здесь в том числе делали массово отечественные компьютеры «Компаньон» (советский аналог ZX-SPECTRUM), я это хорошо помню.
А ижевские мотоциклы! Наш Мотозавод был ведущим советским предприятием в этой области, имевшим огромные производственные мощности. Что с ним теперь? Полное запустение.
В последнее время у нас на заводе большой приток тех, кто потерял рабочие места в непомерно разросшейся торговой сфере. В Ижевске понатыкано множество торговых центров, причем многие из них открылись на бывших советских заводах. Так очень показательна судьба успешно работавшего в Советские времена и прошедшего даже 1990-е Подшипникового завода, который был полностью уничтожен в начале 2000-х, а на его месте открылись супермаркеты и торговые центры. Кстати, Мотозавод тоже пережил ведь как-то 90-е и убит был окончательно именно в первое путинское десятилетие. Как говорит один персонаж по ТВ: «Совпадение? Не думаю…»
И это только несколько примеров уничтоженного производства – Ижевск ведь был всегда заводским, промышленным городом. Немало здесь и других промпредприятий с печальной судьбой.
Из разговоров с нашими новыми рабочими становится ясно, что многие ИП (сферы услуг, мебельного производства и др.) сейчас разоряются, поскольку у населения нет денег на их услуги, а налоговые службы планомерно душат мелкий бизнес. Сами ИП-шники и их бывшие сотрудники идут на завод, поскольку больше идти некуда. По сути Ижевск, как и всегда, держится на своих заводах, продукция «военки» сейчас, слава богу, востребована. Но вот как долго это продлится? Я полностью согласен с вами, Максим, что ВПК не может существовать сам по себе, в отрыве от гражданского промышленного производства.
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Кроме сферы ВПК, у нас неплохо функционирует нефтянка, и тут все понятно – сырье. В республике хорошо развит АПК, Удмуртия производит мясо, молоко, прочую сельхоз продукцию, которая идет в том числе на экспорт в соседние регионы. В целом регион мог бы успешно существовать, во многом себя обеспечивая, но в реальности за пределами Ижевска в сельхозрайонах царит жуткая нищета. Зарплаты там крайне низкие (10-12 тыс., и это еще считается - повезло). Да и работы мало, а социальная сфера чуть не полностью разрушена, вплоть до закрытия больниц, в связи с так называемой «оптимизацией здравоохранения». Вся молодежь стремится вырваться в Ижевск и хоть как-то закрепиться здесь. Деревня в Удмуртии попросту вымирает, что-то более менее приличное можно встретить только там, где ведется разработка нефти.
Среди нашего населения бытует мнение, что Удмуртия могла бы жить обеспеченно и богато, если бы не форменный грабеж со стороны Москвы. Считаю, это действительно так: развитые ВПК, сельхозпроизводство и нефтедобыча дают к тому основания. Для нашего небольшого региона этого было бы достаточно. Но власти республики крайне слабы, тут у нас не Татарстан и Башкирия, о которых регулярно слышно. С арестом Соловьева и приходом ставленника Путина Бречалова все ждут нового (очередного по счету) передела собственности. Никогда ничем хорошим такие переделы не заканчиваются для жителей республики.
В общем, более-менее сносно существовать пока можно, но что будет когда прекратится поток денег, выделяемых на оборонку (пусть до рабочих из них доходят только крохи)?
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Значительное озлобление населения вызывает состояние ЖКХ. Все убито в хлам, толком ничего не ремонтируется, а платежи по ЖКХ становятся уже просто непомерными. Дорожная сеть разрушается, несмотря на отдельные приступы начальственного рвения, мы видим в основном показушные ремонты к выборам. Здравоохранение также практически разрушено после волны «оптимизаций» (а по сути просто сокращения больниц и ставок врачей). Надеяться можно только на платную медицину, а там цены стремятся к заоблачным. Большую проблему представляет закредитованность населения. В «тучные годы» многие брали кредиты под грабительские проценты и теперь их выплачивают годами. Таким образом, после уплаты за жилье и текущих кредитов на руках остается мизерная сумма, которой хватает только на еду. Например, в моей семье при зарплате 26-28 тыс. руб. (а это уровень достаточно высокий считается для города, у многих зарплаты в районе - 12-15 тыс.) уже забыли про колбасу – только по праздникам. Так живет большинство населения Ижевска.
Народ в политическом плане довольно пассивен пока еще, хотя на мартовский митинг против коррупции у нас вышло около 2 тыс. человек – цифра для Ижевска немаленькая. Поддержка Единой России стремительно падает, возможно - это одна из причин, по которой убрали Соловьева и двинули сюда Бречалова (чтобы рисовать нужные проценты). Заметил также любопытный процесс – если люди постарше все еще «верят в Путина», то среди молодых рабочих (не говоря уже о студентах) все большую популярность набирает Навальный. Большинство молодежи не смотрят ТВ, а всю информацию получают из Интернета. Из разговоров становится ясно, что растет возмущение крайне несправедливым распределением доходов, многие среди молодежи уже знают кто такие Ротенберги и прочая братия.
О Навальном отзываются положительно, а новое заводское пополнение (из тех кто потерял работу в другом месте) изрядно злы на власть и вполне ведут разговоры на заводе, что уже и Путин не так хорош, как казалось раньше. Как я заметил, в основном такие разговоры воспринимаются рабочими положительно, несмотря на то, что наше благосостояние напрямую зависит от денег выделяемых на ВПК. Оно и понятно – у всех в жизни свои материальные проблемы, зарплат не хватает, на каждом собрании мастера выслушивают вопросы когда уже повысят оклады. Звучат голоса, что начальство гребет миллионы, а нам, кто стоит у станков, остаются крохи. И при этом если не все, то многие уже видят, как шикует на этом фоне «элита» с ее яхтами, дворцами и детьми на Западе…
Вот примерно так живем в Ижевске…»
***
Даже добавить нечего, дорогие друзья. Обратите внимание: если с 1991 года Китай с нуля поднял индустрии мирового уровня, если теперь мы видим китайский автопром, энергомашиностроение, гражданское авиастроение, лазерную технику, то в РФ мы в основном наблюдаем уцелевшие советские предприятия. Новых предприятий – кот наплакал. Это и есть приговор нынешней Системе. Обратите внимание, насколько бедно живут граждане РФ. За пределами Москвы – как на Украине. Видите, и колбаса теперь – лакомство на праздник. Вы все СССР ругали? В РФ зреет огромный социальный взрыв. Люди осознают, что надежды на выход из нужды у них нет. Что весь «подъем с колен» обернулся гигантским «набиуловом».
Спасибо за то, товарищи и други, что стали моими глазами.
Сил у Максима Калашникова на все не хватает. Прошу: опишите положение дел в ваших регионах. По плану:
- Что происходит с конкретными предприятиями, виден ли тот самый рост реального сектора?
- Уровень зарплат.
- Что происходит в обществе?
Давайте получим картину происходящего в стране реально, вместо царящего на ТВ Серука (Сирия, «ЕР», Украина).
Опубликую.
Поскольку для меня РФ и Украина – одна страна и один народ, попавшие под власть то алчных дегенератов, то шизоидов (но всяко паразитов и короедов), жду писем и с Малороссии. Подписывайтесь псевдонимами, времена нынче плохие.
Присылайте тексты на t34-85@mail.ru
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Essaysig написал 26.04.2017 00:54
Let us turn your assignments into the highest grades!
!!!!@@!TAKIBOG-TOTQ!O!!!&&& написал 26.04.2017 00:31
- Таки основная причина - что Черный Страх, который нагнали на безумных вчонкиных и бесноватых гав-ноликов Сталинские Репрессии и, особенно - таки Секира Необоснованных Репрессий постепенно испарился, а без Черного Страха и Мудрого Руководства ВКПб и ЦК КПСС бесноватые и безумные начинают таки проявлять свое свободолюбие, везде таки лгать, гадить, предавать, таки разваливать, жевать те же тряпки... То таки да!
В в Китае, хувенбины и цзяофани сильно напугали эту таки свободолюбивую публику и тянямень с закаткой в асфальт свободолюбия абарзованых классов лишил их ума и воли и они таки не смогли додуматься, что заводы надо закрыть и порезать, все распродать нах инвесторам и самим свалить в америку или таки в еуропку или - таки в израИль! Во! То таки да!
Дмитрий..г..Запорожье написал 26.04.2017 00:18
1.человеками
2.народом
3.имеющим отношение к гражданам Украины.
Читай сюда быдло безродное.Экономика кацапомойки-это экономика сырьевой колонии и имея такую экономику начинать против Украины захватническую войну,нарушая при этом все подписанные руководством этой самой кацапомойки договора,для кацапомойки было равносильно самоубийству.Вот кацапомойка и самоубивается.В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно точу,как это было в 1991 г. не будет.Ты правильно повторяешь то что будет с кацапомойкой...дворцовый переворот под прикрытием массовых уличных протестов. Путина либо устраняют физически, либо выдают в Гаагу. Новая власть идет на капитуляцию перед Западом и сдает ему ядерные арсеналы. Начинается показательный процесс русской денацификации и мягкого раздела на протектораты с превращением РФ в бессильную конфедерацию де-факто независимых Европейской России, Сибири и Дальнего Востока ...Вот только перед этим надо задавать себе вопрос:
Чего нам убогим тварям по жизни то не хватало?
Цены на нефть и соответственно газ высоченные.Кацапомойка среди 8 крупнейших мировых экономически развитых государств,при этом не производя сама ничего кроме нефти и газа(1% мирового ВВП),в отличии от СССР,производившем 15% мирового ВВП.Живи развивайся и радуйся жизни.
Так вас тварей животноподобных мания величия обуяла.Начали развязывать захватнически войны против соседних государств.Ну так теперь,когда вас недочеловеков будут в клетку зоопарка запихивать и к клетке табличку с написью..КАЦАП-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно производился эксперимент по превращению кацапа в человека,который закончился неудачей и кацап снова вернулся,в присущее кацапу изначально животное и крайне агрессивное состояние,поэтому соблюдайте осторожность и не подпускайте детей близко к клетке...к клетке крепить вспоминайте Брежнева,который требовал после себя только Щербицкого и Ельцина с его знаменитым...проснулся и думай,что хорошего сделать для Украины...Они имели огромных жизненный опыт,правильно понимали жизнь и хорошо знали кацапскую натуру(воров и алкашей).Они понимали,что только Украинцы руководя кацапьем смогут сделать из кацапорылой макаки человека а из кацапомойки государство(ну и немцы конечно).Это подтверждалось всем опытом существования Рос.империи и СССР.
То же самое происходит и сегодня.Уничтоженная экономика кацапомойки и стремительно развивающаяся экономика Украины,причем самые высокотехнологичные отрасли.При этом экономику кацапомойки уничтожили сами кацапорылые.Никакой агрессор этого не делал.А я напомню тебе недоумку,что кацапорылые получили в наследство практически 90% всего научнотехническитехнологического потенциала СССР.Это мирового уровня физика,математика и химия(биология и т.д)Авиаракетостроительный комплекс.Производство чипов,обеспечивающих все эти отрасли и т.д.Уничтожено все.Вот это и есть гнилая натура кацапья.Все разворовать,прогулять и прийти у начальства что то просить.Вот в клетке вам все и обеспечат.Будете пить боярышник и кричать о великой кацапурии,ну там 3 Рим,великая культура и прочий бред.Вот примерно так.А это тебе недочеловеку кацапорылому.Вызубри как "Отче наш",хотя ты макака кацапорылая неверующий,но то такэ ....https://www.youtube.com/watch?v=Wg-FZ4jfst0...