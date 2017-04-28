Как живут Иркутск и Хабаровск?

Продолжим наше путешествие по «новой России» после четверти века «независимости» и через 17 лет «подъема с колен». (Впрочем, нам и с Украины написали, а потом – из угорских земель РФ: http://forum-msk.org/material/region/13126822.html). Сегодня публикую письма из Иркутска и Хабаровска. Они не очень пространные, потому публикую их вместе.

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«…Хочу рассказать о ситуации в Иркутской области и Иркутске. По большинству предприятий у меня нет данных, кратко расскажу о тех о которых есть данные.

Иркутский авиазавод чувствует себя относительно неплохо (как впрочем и в предыдущие годы - был заказ от ВПК). Сейчас собирают МС-21 (который торжественно выкатили в прошлом году и который на тот момент еще не разу не летал, да и сейчас первый полет уже 5 раз переносят - подробнее тут : http://newsbabr.com/irk/?IDE=158533 ).

Нефтянка - тут относительно тоже неплохо, люди ездят на вахты (с Иркутска, с местных моногородов, даже издалека прилетают). Качают нефть, зарплата 80-100 тыс. за вахту. Вроде неплохо, но надо учитывать что это - за 2 месяца (месяц вахта + месяц межвахта), то есть, получается 40-50 тыс. в месяц. 40-50 тыс за месяц работы без выходных и праздников, зачастую ненормированной, в лесу, в дали от цивилизации - по сути это не много.

Больше информации особо нет, догадки и домыслы писать не хочу.

Насчет общества: во-первых, очень остра проблема эпидемии ВИЧ/СПИД. Иркутская область на первом месте по России по количеству ВИЧ-инфицированных: http://www.rbc.ru/politics/02/11/2016/5819c4ff9a79472dbeca308d ). 2,12 % области инфицированно, причем данные по возрастным группам получить не возможно (я во всяком случае не смог найти), максимум можно найти по категории 0-60 лет. Хотя понятно, что распределение по возрастам будет разное, то есть из 100 человек в группу 50-60 лет попадет пара человек, а вот в группу 20-30 лет - наверно половина. Соответственно, для это группы процент инфицированных будет выше. Но везде идет замалчивание, по ТВ и в Инете трубят о Сирии и ИГИЛ, что террористов надо убивать на дальних подступах, а то каждый террорист обязательно приедет к нам сюда и или взорвет что-нибудь, или завербует еще 10 террористов, которые завербуют еще по 10 и так далее. Бред? Абсолютный. А вот реальную проблему распространения ВИЧ - замалчивают, хотя инфицированные заражают (причем иногда специально - на местном портале публикуют истории ВИЧ-инфицированных, по ссылке как раз такой пример: https://www.irk.ru/news/articles/20170201/hiv/ - парень, зная что у него ВИЧ, … здоровых девушек и его за это не могутпосадить (героиня статьи не смогла - парень юрист).

Лет 10-15 назад, когда вся эта эпопея с ВИЧ начиналась и болели в основном только наркоманы и проститутки, я в разговоре с друзьями говорил, что их надо изолировать от общества, чтобы пресечь распространение инфекции. Тогда надо мной посмеялись да поподкалывали, что у меня фашистские методы. Недавно друзья вспомнили этот разговор, сказали что я был не так уж и неправ (тогда было примерно 0,2% инфицированных, сейчас 2%, еще лет через 10-15 будет 20%). Эпидемиологический порог для ВИЧ я не знаю, но 2% - это, мне кажется, уже повод говорить о эпидемии (в википедии сказано от 1 до 5 процентов для разных заболеваний порог, для вирусного наверно ближе к минимуму должен быть). Плюс как писал Ройзман на самом деле количество инфицированных выше, просто обследованность населения ниже 20% и многие даже не догадываются, что они носители вируса.

С распространением ВИЧ борются только на местном уровне, федеральные СМИ молчат, федеральных программ нет, хотя проблема эта всей страны. Так же юридически все сделано очень криво, что подтверждает ссылка на историю выше. Распространителя ВИЧ посадить не могут, зато садят людей за разглашение ВИЧ-статуса. На одной чаше весов - реальная опасность людей заразиться смертельной болезнью, на другой - лишь то, что окружающие узнают что человек болен. Казалось бы, вещи разных порядков. Но закон таков, что пусть даже он заразит 10, пусть 100 человек, но разносчик заразы защищен законом и остается анонимным.

Во-вторых, туберкулез, ситуация почти такая же. Количество больных намного превышает вместимость тубдиспанцеров, попасть в тубдиспанцер можно либо по блату, либо при очень тяжелой форме. Численность зараженных пополняется в первую очередь за счет большого количества зон (зэки почти все поголовно заражены), но и среди обычных людей можно встретить тех кому не повезло подцепить заразу (например, медсестра у жены на работе была больна).

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Следующая проблема Иркутска - ужасная экология. Может, тут не так страшно как в Красноярске с их "черным небом", но все таки... Город загазован, в ясный день над городом отчетливо виден смог. Так же с началом весны начинаются лесные пожары, весь город в дыму. Распиаренные по ТВ силы МЧС на деле абсолютно ничего сделать не могут, последние несколько лет леса горят, люди дышат дымом. Все списывают на палы травы, но в реальности проблема в незаконной вырубке леса.

Вот краткая история: Несколько лет назад в очереди на получение оружия стояли человек 15. Зашел разговор о пожарах. И каждый (КАЖДЫЙ) привел пример где в лесу он видел вырубленный участок. Черные лесорубы сваливают дерево, берут второе бревно (самое ценное), остальное - бросают. Через месяц сухая хвоя и хворост становятся как порох - только поднеси спичку. И видимо подносят. А по ТВ рассказывают сказки что это все из-за глобального потепления, хотя стоит прекратить вереницу вагонов с лесов в Китай - и пожары сойдут на нет.

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В целом народ озлоблен. Могут устроить мордобой из-за какого-то малозначительного повода, к примеру места на парковке. Нервничают. Хамят друг другу. Особенно бросается в глаза по возвращению из-за рубежа (постоянно где-то бываю, есть с чем сравнивать).

Грустно и за державу обидно. А в случае с ВИЧ еще и страшно за народ и его будущее…»

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«…Горячий и пламенный привет вам с Дальнего Востока России. Мне 37 лет. Имею два высших образования – техническое (инженер-электрик) и гуманитарное (учитель технологии). Учитель – это мое призвание, моя мечта, моя профессия. Но на данный момент я официально безработный – работать в системе Министерства образования и науки РФ у меня нет никакого желания. Пробовал. Мне не понравилось. Условия труда тяжелые, зарплата маленькая – в системе дополнительного образования – 23 тыс.рублей, в школе и того меньше. Перебиваюсь случайными заработками.

Теперь о главном. Город Хабаровск. Население около 700 тысяч душ. По моему мнению (как еще говорят ИМХО), производства в городе практически не осталось. Народ валит отсюда на запад в поисках лучшей жизни. Некоторые возвращаются. И это тоже факт.

Я родился во времена СССР. Мой отец работал на заводе, которого сейчас нет – завод «Дальдизель» (выпускал дизеля для речных теплоходов).

Моя мама работала на швейном предприятии ХПШО «Восток», от которого тоже практически ничего не осталось. Мама работала в филиале предприятия. Сейчас там маленькая частная школа. В здании основного предприятия уже давно базируется торговый центр «Сингапур» (торгуют шмотками).

Брат работает на одном из оставшихся заводов Хабаровска – нефтеперерабатывающем заводе. Работа тяжелая, зарплата маленькая.

Мой отец и я тоже поработали на этом предприятии. Я сбежал через три года работы. Отец проработал более 20 лет и ушел на пенсию. Пенсия была смешная по размеру. Отца уже нет в живых.

Мама сейчас работает в стоматологической поликлинике санитаркой. Зарплата мизерная, работы – через край. Зарплату постоянно урезают.

Системы здравоохранения и образования находится ИМХО в очень тяжелом положении. Зарплаты врачам и учителям постоянно урезают, работы добавляют. Многие не выдерживают и увольняются. Качество медицинского обслуживания и образования оставляют желать лучшего.

Про производство. Во времена Советского Союза и в первую половину 90-х годов ХХ столетия в Хабаровске работало очень много предприятий. Вот некоторые из них, которые я помню: завод имени Кирова (уже не существует), завод «Дальдизель» (уже не существует, основная территория заброшена, цехи разваливаются от времени, часть территории отдана коммерсантам), завод «Дальэнергомаш» (осталось несколько цехов - на остальной территории находятся торговые центры, планируется жилая застройка), станкостроительный завод (тоже не существует), предприятия южного промышленного узла (территория отдана коммерсантам под коммерцию) и многие другие.

Я так понимаю, что ситуация по всей России одинаковая, будто под копирку все сделано. Хабаровск - не исключение. В городе одна сплошная коммерция, торгаши, множество торговых и развлекательных центров (постоянно что-то строится). Маленькие предприятия есть, но их мало и они на грани выживания (дорогая аренда, высокие цены на электричество и прочие коммуникации). В городе экономическая жизнь замирает. Я это чувствую на себе – открыть свое дело очень сложно, высокие налоги на малый бизнес все мечты сводят на нет.

В городе очень много бюджетников-силовиков – военные, полиция, ФСБ и т.п. Много и чиновников разного ранга. Они-то и питают своими деньгами торгашную экономику города. Если и их не станет, то все – трындец.

А так все остальные выживают как могут. Очень много таксистов.

Ну, а я собираюсь уезжать за рубеж, так как другого выхода из сложившейся ситуации не вижу.

Любые попытки сказать властям правду в виде организации мирного протеста заканчиваются задержанием полицией и административным штрафом. Наш город тоже не исключение (акцию Навального официально запретили, были аресты). Поэтому я не хожу ни на какие митинги, так как результат уже давно известен. А у меня семья, дети. А это большая ценность. А свобода еще дороже. Уж извините за такую откровенность.

Желаю всем россиянам крепости духа и выдержки. Денег нет, ну а вы держитесь там…»

***

Спасибо за то, товарищи и други, что стали моими глазами.

Сил у Максима Калашникова на все не хватает. Прошу: опишите положение дел в ваших регионах. По плану:

- Что происходит с конкретными предприятиями, виден ли тот самый рост реального сектора?

- Уровень зарплат.

- Что происходит в обществе?

Давайте получим картину происходящего в стране реально, вместо царящего на ТВ Серука (Сирия, «ЕР», Украина).

Опубликую.

Поскольку для меня РФ и Украина – одна страна и один народ, попавшие под власть то алчных дегенератов, то шизоидов (но всяко паразитов и короедов), жду писем и с Малороссии. Подписывайтесь псевдонимами, времена нынче плохие.

Присылайте тексты на t34-85@mail.ru