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Московский листок

Зона... правительства Московской области

Опубликовано 29.04.2017 автором Александр Гаврилин в разделе комментариев 0

подмосковье воробьев
Зона... правительства Московской области

Правительство губернатора Подмосковья Воробьева все больше походит на режимный объект, где охрану несут сотрудники МВД, а простые граждане воспринимаются заключенными, которых необходимо сопровождать под усиленным конвоем.

Уже несколько лет активисты «Народной палаты Подмосковья» борются с таким позорным явлением, как сопровождение граждан по зданию правительства Московской области при осуществлении личного приема с вице-губернаторами и зампредами правительства.

Мало того, что граждане, являющиеся – единственным источником власти в стране, конечно, если верить Конституции РФ, вынуждены проходить двойной кордон охраны, где сканируют их самих, их вещи и паспорта, так посетителей еще и сопровождает страж, бдящий, чтобы простой человек не сделал лишнего шага направо или налево.

Доходит до абсурдных вещей, конвоир запрещает посетителям сходить в столовую и даже туалет, говоря, что перекусить можно после приема в ближайшем супермаркете, а справить нужду на выходе с территории пропускной, где имеется одна единственная кабинка для всех.

При этом жители Подмосковья, чтобы попасть в Красногорск, едут по 3-4 часа, просыпаясь в 5 утра и их организм, из-за нарушения режима, подчас идет вразнос. А ведь среди посетителей встречаются пенсионеры с целым букетом болезней.

На очередной встрече с зампредом правительства Московской области Эльмирой Хаймурзиной, граждане снова подали заявление о необходимости пресечь порочную практику сопровождения граждан, поскольку навязанное конвоирование ущемляет права граждан, унижает их гражданское достоинство и выглядит так, будто их в чем-то подозревают.

И потом, работники правительства не имеют права ограничивать свободу других граждан. Тем самым они преступают закон.

Приняв заявление, Эльмира Хаймурзина на словах, выразила свое полное согласие с этим.

Дождавшись, когда Эльмира Хаймурзина покинет личный прием, заместитель начальника Управления по работе с обращениями граждан и организаций Аркадий Литвиничев потребовал, чтобы активисты незамедлительно покинули приемную правительства, причем в сопровождении полиции.

Все ссылки на слова Хаймурзиной и поданное на приеме заявление он пропускал мимо ушей. Как и вопросы, в чем же их подозревают? И почему граждан под конвоем будет сопровождать полиция?

А после Аркадий Литвиничев перейдя на повышенный тон, стал агрессивно выпроваживать посетителей, грозя им полицией.

Попросту говоря, активистов попытались вышвырнуть вон, с чем они не согласились и остались в здании правительства, вступив в длительную перепалку с сотрудниками аппарата правительства и полиции.

Представители МВД в итоге согласились, что попытка ограничения свободы передвижения граждан – незаконна, а вмешательство представителей правопорядка не требуется, поскольку он не был нарушен.

Вопрос лишь в том, что сопротивляться подобным нарушениям могут единицы, а остальные покорно соглашаются с навязанной им ролью заключенных, которых сопровождает конвой.



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