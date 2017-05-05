Портрет угасающей нации

Продолжим изучать нынешнюю РФ после 25 лет «независимости» и 17 лет «вставания с колен». Мы уже посмотрели на ряд регионов РФ и Украины глазами наших читателей (предыдущий материал - http://forum-msk.org/material/news/13156929.html).

Но теперь публикую письмо очень своеобразное. Это – РФ глазами «айтишника».

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«Добрый день, Максим.

Мне 31 год… Сейчас я живу и работаю в г. Верхняя Пышма ( город-спутник Екатеринбурга -15 минут на автомобиле). Родился и вырос в городе Новоуральск (ЗАТО, бывший Свердловск-44, градообразующее предприятие УЭХК)

Сначала кратко опишу ситуацию по текущему месту работы:

Я - руководитель ИТ-отдела группы компаний, занимающихся оптовой продажей продуктов питания (в основном сыров) и небольшим производством плавленных и творожных сыров. Общая численность сотрудников - чуть меньше тысячи: это и торговые представители, и офисные сотрудники, и работники складов и производства, «размазанные» не только по Свердловской области, но и по Челябинску, Перми, Тюмени, Кургану, а так же имеем представителей по всей России (Москва, Крым и т.д.)

По ситуации на предприятии:

- Сейчас часть подразделения в городе Тюмени (в основном складские работники) сокращается из-за нерентабельности

- По всем филиалам идет сокращение торговых представителей, вызвано оно в основном тем, что сокращается количество розничных торговых точек (в основном ИП-шников), они вытесняются федеральными сетями, которые отправляют заказы централизованно через систему EDI-документооборота, и необходимость в людях находящихся непосредственно в точке отпадает.

- По зарплате: у офисников (бухгалтеры, менеджеры и прочие сидящие на окладе) она колеблется около средней по области (30-35к), у производства и склада очень сильно разнится, т.к. является сдельной (в диапазоне от 20 до 40к в зависимости от количества смен).

Со сдельной зарплатой связано интересное наблюдение - на производстве и складе в основном работают выходцы из бывшего СНГ (таджики и узбеки), отдел кадров очень старается набирать русских, но они долго не задерживаются из-за тяжелых условий труда (низкая температура на складе) и низких зарплат. Но причина их низких зарплат в том, что таджики и узбеки всю рабочую смену носятся по складу и собирают большое количество заявок, а наши русские ребята в основном сидят в курилке, а если их пинками заставляют работать - ползают как сонные мухи, собирая в разы меньшее количество документострок и, как результат, получая в 2 раза меньшую зарплату. В них клокочет ярость, когда они получают з/п 20к, а "какой-то таджик" - 40к, но кто в этом виноват?»

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Максим Калашников: вот здесь прерву цитирование. Признаков того, что РФ угасает, все больше. (РФ можно назвать Великороссией, ибо на 80% она населена самой большой ветвью русского народа – великороссами (Ивановыми и Петровыми). Соответственно, в двух других русских республиках - на Украине-Малороссии и в Белоруссии – живут представители двух других ветвей русских, малороссы-украинцы и белорусы).

О том, что найти непьющих и активных работников в Великороссии, начали говорить еще при Горбачеве, в конце 1980-х, оправдывая, например, массовый заказ строительства в Москве турецким строителям. С той же проблемой столкнулись и те, кто в 90-е пробовал поднимать свои родные села, организуя в них высокопроизводительные хозяйства по последнему слову техники. Да, проблема огромная: великороссы на глазах превращаются в остывший пепел, внимающий сладким песням агитпропа о возрождении величия. Горько все это. Но очень объясняет существование массовой социальной опоры у власти ворья и пиарщиков (создателей иллюзий).

Однако продолжу цитировать письмо читателя.

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«- Теперь о качестве продукции: Собственники очень дорожат своей основной торговой маркой, поэтому делают все возможное, чтобы продукция производилась из качественного сырья с постоянным контролем, но продажи качественной (и соответственно дорогой) линейки плавленных сыров падают. Поэтому пришлось добавлять линейки более дешевые с большим количество ароматизаторов и прочего. Дошло до того, что начали производить сырный продукт, в котором ничего молочно-содержащего нет, я его пробовал на дегустации и не представляю, как человек, попробовавший его один раз, может решиться купить его в будущем. Но продажи этого суррогата растут!

Если говорить о качестве твердого сыра, то после введения продуктового эмбарго и закрытия поставок с Украины, оно постоянно снижается. Наши производители (например, с Алтая) доходят до абсурда: приезжает машина от поставщика, в которой коробки с сыром навалены без поддонов. При предъявлении претензий говорят прямо: "Не хотите брать вы - возьмут другие". Из качественных производителей остались только белорусы, но и у них бывают осечки (несколько раз приезжали целые делегации с заводов-производителей для того, чтобы принять решение о возврате целой партии не дозревшего сыра).

С одним из представителей пообщался и мне запомнился такой диалог…

Б :Хорошо вам, у вас главный собственник..

Я: Почему?

Б :Сломалось что-нибудь, взяли денег и купили, а у нас можно нужную деталь по несколько недель ждать, пока через все министерства согласования пройдут.

Не знаю уж, так ли сильна у них в Беларуси бюрократия, что нужную деталь можно неделями ждать.

- О перспективах: продажи растут только в количестве, причем за счет федеральных сетей и только по позициям с самой минимальной наценкой, все остальные каналы сбыта (розница, хорека) падают как по количеству, так и по сумме. В обозримом будущем нам маячит ФГИС в области ветеринарии (аналог ЕГАИС), постоянные ужесточающиеся требования к маркировке, упаковке и т.д. от федеральных сетей и прочие радости.

В 2013 году у собственников в планах было создание завода по производству твердых сыров, но 2014-15 годы внесли свои коррективы.

- О поддержке производителей: пытались принять участие в программе, по которой производителям компенсируют часть денег за приобретение промышленного оборудования, но нам намекнули что надо бы для того принятия нашей заявки отдать правильным людям денежку…»

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Максим Калашников: вновь прерву цитирование. Наш друг рисует жуткую картину падения качества продовольствия в РФ после 2014 года. Причем открытие рынка (снятие санкций с европейских производителей) проблемы не решает. Ибо люди стали настолько нищи и бедны, что не могут покупать качественную пищу. У них слишком мизерные зарплаты. Появись сейчас на прилавках сетей те же импортные сыры – вы бы в обморок упали от их цен (рубль-то с 2013 г. насколько обесценился). Нищие вынуждены есть суррогаты, подделки, эрзацы. В ущерб здоровью.

По той же самой причине и отечественные агропромышленники не могут дать населению качественного продукта. Он окажется слишком дорогим. Сыр (опыт Олега Сироты) не может быть по себестоимости за кило меньше, чем 10 литров молока. То есть, в РФ это – 400 рублей минимум. С торговой наценкой сетей это – от 600 до 800 рублей за кило минимум! Европейские сыры стоят дешевле по той причине, что западные сыровары получают молоко дешевле русских (европейские правительства платят своим животноводам дотации, отчего литр молока в ЕС для перерабочиков стоит в 2-3 раза меньше, чем в РФ). В РФ государство предпочитает тратить деньги на футбольные игрища, на вложения в западные ценные бумаги, в пустую Сирийскую авантюру – только не в поддержку своего реального сектора. Плюс к этому кредиты под развитие производства в Эрэфии в несколько раз дороже, чем в ЕС или США. Поэтому пищепром РФ, чтобы не околеть, вынужден гнать эрзацы. Делать конфетку их гуано. Использовать пальмовое масло вместо молока или переработанный рыбий жир вместо сливочного масла. Нищий не может покупать качественных продуктов. Советская докторская колбаса (95% мяса) стоила бы сейчас 800-1000 р. за килограмм.

Тем более, что к этому производителей принуждают торговые сети. Они навязывают производителям жестокие условия – очень низкие закупочные цены. Чаще всего – ниже себестоимости. Дескать, нас Кремль заставляет держать цены низкими во имя народа – вот мы вас и заставляем терпеть низкие закупочные цены. (При этом торгсети продолжают наваривать десятки процентов маржи для себя). Чтобы вписаться в закупочные цены, производители (не имея дотаций от государства и дорогие кредиты) вынуждены гнать фальсификаты. Круг замыкается, и наш читатель это прекрасно показал. Итак, во «вставшей с колен» вы, нищие, будете есть всякую гадость. Открытие границ импорту вас не спасет. И так называемый крепкий рубль – тоже. Без смены общего курса экономики в стране.

А иному читателю скажу в лоб. Ты хочешь сильного рубля при сырьевой экономике (где сырьевики – это власть)? Можешь закатить губу. А чтобы построить несырьевую (научно-промышленную) экономику, нужна власть национально ориентированных промышленников плюс протекционизм.

Ты не хочешь кушать фальсификаты из пальмового масла? Тогда потребуй таких же дешевых кредитов для русских аграриев и пищевиков, как на Западе, таких же субсидий для них, как и там. А если угодить тебе и просто открыть путь импортному продовольствию (при крепком карбованце), то вся валюта от нефти уйдет за закупку импортных жратвы и вещей, и миллионы обывателей просто проедят страну. Крепкий рубль при запредельно дорогих кредитах и убитом русском производстве – это курс Ельцина в 1995-1998 годах. Напомнить, какой катастрофой он кончился.

И еще – попробуй не ныть в интернете, а выйти на демонстрации протеста. Иначе так и останешься насекомым, на которое власти наплевать…

Но продолжу цитировать письмо моего читателя.

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«…О предыдущих местах работы.

За свою недолгую трудовую деятельность мне довелось поработать на крупном предприятии по производству куриного мяса в Свердловской области. У предприятия работали две производственные площадки, полученные из бывших государственных предприятий в 2006-2007 годах по какой-то программе (я подозреваю некую хитрую схему приватизации, но деталей не знаю). В 2009 г. под одну из площадок у Сбербанка (по какой-то программе поддержки) была получена безпроцентная ссуда в 1,2 миллиарда рублей на реконструкцию одной площадки, и часть денег точно была потрачена на закупку оборудования и постройку новых птичников. Был построен новый убойных цех, с современной разделочной линией, полностью автоматизированной и компьютеризованной (линия голландская, настраивали немецкие спецы). Но часть денег пошла налево (схемы очень простые: берем в лизинг у подставной фирмы автомобили по астрономическим ценам), за что Сбербанк в 2012-2013 году начал собственника прессовать. Хотя, может, это связано со сменой губернатора.

Нам замораживали счета, не давали выплатить сотрудникам зарплату, закупать корм для птицы, что привело к остановке работы на несколько недель. Но тогда удалось через губернатора договорится со Сбером и счета разблокировали. Учитывая, что предприятие до сих пор худо-бедно работает, видимо, вопрос удалось решить. Но все, с кем я в 2013 году там работал, на текущий момент уволились и уточнить по состоянию дел не у кого.

В 2011 году (начале 2012) как раз перед думскими выборами, собственнику приказали … выкупить производственную площадку в очень депрессивном городе на севере области, ибо в связи с банкротством площадки 400-м сотрудникам грозило увольнение, а напряженность областным властям была не к чему. Посыл был такой: берешь площадку, запускаешь, а мы тебе дотаций дадим. А не возьмешь - две другие площадки закошмарим.

Мы в авральном темпе восстанавливали работу (я занимался учетной системой, весами и этикетками, телефонией, до нас ЛВС была только в управе, в цехах не было ничего, оборудование, какое можно было, вывез предыдущий собственник) Но площадка оказалась бесперспективная, здания и сооружения, оборудование было все из 1960-70х годов, требовала глубокой модернизации и больших капиталовложений. Собственнику она была не нужна (т.к. только заканчивали модернизацию другой площадки), поэтому в конце 2012 и начале 2013-го он смог от неё избавиться. Насколько я знаю, сейчас предприятие не работает.

Мне запомнился один момент, связанный с городом, где была "впаренная" площадка. В первый день, когда я туда попал, на центральной улице увидел трамвайные рельсы. Спросил местных: "Что это?". На что мне грустно ответили: "Когда-то у нас ходил трамвай".

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Ну и совсем немного про мой родной город, в котором я провел все детство – Новоуральск.

В 2005 году началась оптимизация одного из крупнейших предприятий атомной промышленности России - Уральского электрохимического комбината. На начало 2000 г. на градообразующем предприятии трудилось около 12000 работников, на 2017 год – 3000. Конечно, их не всех сократили, просто вывели из состава УЭХК в разные дочки. Так, цех, занимавшийся научной разработкой, стал ООО "ННКЦ". Цех, разрабатывавший и производивший сложные устройства на базе микроконтроллеров (датчики, управляющие шкафы) стал ООО "УралПрибор". Сам слышал шутку: "Украл прибор - получил зарплату". Отныне все эти предприятия стали предоставлять друг другу услуги и продукцию по рыночным ценам, из-за чего благополучно дрейфуют в сторону закрытия. От комбината отцепили всю социалку: ясли, садики, больницу, библиотеку, агрофирму, молочный завод, пивзавод, мясной завод и т.д. Но, конечно же, даже в основном производстве провели оптимизацию: основное производство - огромные цеха, представляющие собой каскады из газовых центрифуг длиной по 800 м, Четыре здания образуют букву "Ш". Раньше на каждое здание в смене было два условных техника, которые следили за неисправностями, сейчас один в смену на все здания, зато - с велосипедом!

Ну и в завершение, всей душой поддерживаю ваше дело и верю что нам всем удастся пережить эти темные времена…»

***

Вот такое горькое, но правдивое письмо мне пришло.

Спасибо за то, товарищи и други, что стали моими глазами.

Сил у Максима Калашникова на все не хватает. Прошу: опишите положение дел в ваших регионах. По плану:

- Что происходит с конкретными предприятиями, виден ли тот самый рост реального сектора?

- Уровень зарплат.

- Что происходит в обществе?

Давайте получим картину происходящего в стране реально, вместо царящего на ТВ Серука (Сирия, «ЕР», Украина).

Опубликую.

Поскольку для меня РФ и Украина – одна страна и один народ, попавшие под власть то алчных дегенератов, то шизоидов (но всяко паразитов и короедов), жду писем и с Малороссии. Подписывайтесь псевдонимами, времена нынче плохие.

Присылайте тексты на t34-85@mail.ru