Воронеж в "поднятой с колен"

Продолжим изучение РФ через четверть века «независимости» и семнадцати лет лениво-нефтяного (косолапого) царства, причем глазами наших читателей. В прошлый раз мы посмотрели на нее глазами «айтишника» из торговой фирмы (http://forum-msk.org/material/region/13165721.html). Теперь же услышим голос из Воронежа, некогда – одного из центров русского гражданского авиастроения. Мне тем более интересно было прочитать весточку оттуда, ибо мои предки по бабушке (Самойленки) происходят из Бутурлиновки, с Воронежской земли. Из края, где с XVI века селились беглые повстанцы из Малороссии-Украины, уходившие от польских господ в Московскую Русь. Воронежская область – часть Слободской Украины в составе Московского царства…

***

«Здравствуй, Максим!

Меня зовут А. Я проживаю в Воронеже…

Родился, когда был жив Брежнев. И хотя я чуть помладше тебя, но я всё-таки кое – что помню из той жизни. Помню, как умер Брежнев, затем череда смертей КРЕМЛЁВСКИХ СТАРЦЕВ. Помню, как Генсеком стал Горбачёв, какие надежды были у людей. Моим родителям дали участок в 6 соток. Какая была радость от того, что есть свой клочок земли, где можно построить домик, можно выращивать что – то. Какая радость была у всех соседей по участку. Тогда люди с энтузиазмом стали осваивать новое для себя занятие – огородничество и садоводство.

А вот в стране творилось нечто невообразимое. Затеянная перестройка вдруг стала оборачиваться катастрофой. Уже к концу 1980 - х гг. люди стали понимать, что творится что – то непонятное. Я помню состояние недоумения. И хотя я учился в школе, но родители и другие взрослые передавали это состояние недоумения.

Зарплаты стали расти. Производство не успевало. Дефицитом стало всё. И люди с ностальгией вспоминали спокойного Брежнева.

А затем страшная трагедия – развал Великого Советского Союза. Но к тому времени пропаганда частично убедила людей, что без обузы в виде 14 республик, России будет лучше.

Но лучше не стало. Жизнь ухудшалась.

Это необходимое пояснение. Теперь перейду к сегодняшнему времени.

После того, как Путин стал во главе государства, у людей снова появилась НАДЕЖДА. Признаться, я тоже думал, что наконец-то Россия двинется вперёд.

Конечно, свою роль сыграла и пропаганда. Интернета у меня ещё не было. Поэтому приходилось смотреть новости по ТВ. Но тогда было альтернативное телевидение. Конечно, условно альтернативное. Тем не менее, московский канал ТВЦ давал информацию, отличную от официальной. Особенно мне нравилась программа «Постскриптум».

А лет 15 назад я впервые прочитал книгу Максима Калашникова. Это был «Третий проект». И у меня стали открываться глаза. Я понял, что наша страна погружается в пучину, страшнее пресловутого «брежневского застоя». Я стал читать книги Калашникова. Спасибо огромное за то, что помог разобраться в том, что происходит в нашей стране. Именно книги научили меня мыслить в конструктивном русле и дали НАДЕЖДУ на то, что в нашей стране есть люди, ресурсы и возможности для движения вперёд.

Калашников научил меня думать, критически оценивать действительность и делать выводы.

Когда появился интернет, то читая статьи Калашникова, я узнал о множестве людей, которые могут мыслить не так, как предписывает Генеральная линия. Я открыл для себя такие имена, как Фурсов, Делягин, Касатонов, Болдырев, Спицын. И я понял, что в нашей стране есть люди, которые не смирились с тем, что нас пытаются превратить в бессловесное стадо.

Также для меня очевидно, что то, что происходит сейчас сильно напоминает последние годы Советского Союза. Конечно с поправками на время. Но вот пропагандистская машина работает почти также, как и тогда.

***

Состояние промышленности в городе Воронеж

Воронежский Алюминиевый завод.

В настоящее время не работает. Территория и помещения - частично продано, частично сдано в аренду.







Воронежский авиационный завод (ВАСО).

В Советские времена выпускались самолёты «Ил».

Первый полёт Ил-86 состоялся 24 декабря 1977 года. С декабря 1980 года Ил-86 начал регулярные пассажирские перевозки внутри страны, а с июля 1981 — на международных авиалиниях. Всего за 8 лет цеха авиазавода покинуло более сотни Ил-86.

В 1986 году завод начал производство дальнемагистральных пассажирских самолётов Ил-96-300, первый полёт этого корабля состоялся в 1989 году.

В феврале 2009 года с предприятия было уволено около 1 тыс. человек.

С 2011 года на заводе планировалось начать выпуск лёгкого транспортного самолёта Ил-112, однако в августе 2010 года государственное финансирование этого проекта приостановлено. В августе 2013 года работы по Ил-112 были возобновлены.

В 2014 году ВАСО получило крупный заказ на производство 14 широкофюзеляжных Ил-96 разных модификаций — до 2024 года.

Сравните – сотни самолётов в советское время и 14 – в настоящее время.

Но работа идёт вяло. Финансирования практически нет. Так что и этот «амбициозный план» может не реализоваться.







«Воронежпресс имени Калинина»

В настоящее время практически не работает. Большая часть корпусов и территории сдана в аренду.







НПО «Энергия».

В советское время на предприятии разрабатывались технологии для космической отрасли. Например, станция «Мир».

В настоящее время территория и корпуса НПО «Энергия» проданы. На месте огромного Объединения - торговые и бизнес-центры.

Но НПО «Энергия» ещё борется за своё существование. Теперь онорасполагается на окраине города. Но финансирования от государства практически нет. Поэтому перебиваются мелкими заказами.

Справка:

«Чтобы достижения воронежского НПО «Энергия» полностью не канули в Лету, вернемся в недалекое прошлое и проследим путь этого значимого для местной экономики предприятия.

До 1986 года базовое предприятие, составившее в последующем основу научно-производственного объединения, носило название «Воронежагрегат», которое в последующем объединяло под своей эгидой производителей электротехнической и электрохимической продукции из Воронежа, Россоши (электроаппаратный завод) и других регионов.

Заводы, входившие в состав объединения, специализировались на разработке и изготовлении электромеханических и электронных изделий (турбогенераторных установок, систем электроснабжения, электрических машин малой мощности) для ракетно-космической техники и систем вооружения, медицинской техники, изделий общепромышленного назначения и бытовых приборов.

Предприятия из концерна «Энергия» участвовали в программе межпланетных исследований, в создании космической орбитальной станции «Мир», многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран», международной космической станции…

Тогда, в начале 1980-х годов, перспективы развития экономики страны виделись совсем по-иному, нежели сейчас. В ближайших перспективах значились такие направления, как освоение космического пространства, полеты на Луну и Марс. Приоритетами должны были стать автоматизация производств, робототехника, повсеместное внедрение компьютеров…

В 1984 году пост генерального директора НПО «Энергия» перешел к Владимиру Николаевичу Попову, который начал смело экспериментировать на хозяйственном поле. Одним из первых в стране он взялся за акционирование концерна, который стал закрытым акционерным обществом еще в 1986 году, в то время как приватизация по Чубайсу состоялась лишь в 1992 году.

Как только появилось законодательство, предоставлявшее льготы малому бизнесу, В.Н.Попов разбил подчиненный ему концерн на множество малых предприятий (которых насчитывалось тогда больше 100). В итоге образовался холдинг, который имел существенные льготы по налогообложению. Таким организационно-правовым действием В.Н.Попов пытался решить проблему мотивации персонала.

Надо сказать, что это действительно помогло. Хотя и ненадолго. С 1 января 1992 года в России был введен налог на добавленную стоимость, который сделал операцию разбиения крупного предприятия на множество малых экономически невыгодной…

… В 2003 году имущество ФНПЦ «Энергия» перешло во владение московской компании ЗАО «Межбанковская инвестиционная группа». А в 2005 году из ее состава выделилась группа предприятий, образовавших НПО «Электротехнический холдинг «Энергия»». Новые собственники, оценив ситуацию на рынке, решили продавать или сдавать в аренду имущество «Энергии» по частям. Тем более, что активный спрос на торговые, операционные и офисные помещения предъявляли ритейлеры, коммерческие банки, развлекательные учреждения, отдельные предприниматели Судьба НПО «Энергия» фактически была предрешена. Так закончился бизнес одного из лидеров воронежской наукоемкой индустрии, угасли научные разработки и исследования во многих инженерных областях…»

http://vadim-galkin.ru/politics/voronezh-economy/voronezhskoe-npo-energiya-vospominaniya-o-bylom-velichii/

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Экскаваторный завод имени Коминтерна.

В СССР здесь производились экскаваторы. В том числе – огромные шагающие экскаваторы. В 2015 году завод прошёл процедуру ликвидации. На территории расположен технопарк «Московский». Оборудование завода вывезено. Большая часть цехов занята арендаторами — ведется производство стекла, тротуарной плитки, автосервис. Часть цехов заброшена, часть снесена.

7 октября на бывшем административном здании завода была открыта мемориальная доска в память о производившейся на заводе имени Коминтерна реактивной установке БМ-13(легендарная Катюша). От самой установки, когда-то находившейся на территории завода, остался только постамент, сама установка была вывезена в неизвестном направлении.

Швейная фабрика «Работница».

В настоящее время почти все помещения сданы в аренду.

Работает небольшой цех.







Воронежский механический завод (ВМЗ).

Завод работает на оборонную промышленность и зависит от заказов государства. В последнее время череда падений ракет-носителей связано именно с Воронежским механическим заводом.

Но вопрос – кто в этом виноват? На производстве работает много пенсионеров. Молодёжи мало. ПТУ при заводе стало техникумом и вместо рабочих готовит СПЕЦИАЛИСТОВ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ.

Летом завод переходит на 4-х дневную рабочую неделю. Нет работы.

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Я описал крупнейшие заводы. Конечно, некоторые заводы ещё барахтаются. Например, такие, как завод РИФ, «Электросигнал» – производят приборы, превосходящие мировые аналоги, но всё это на энтузиазме – заинтересованности государства нет, а значит нет и финансирования.

Заплаты на всех предприятиях Воронежа в среднем - 10 000 – 20000 рублей.

Молодые специалисты, естественно, получают по низшей планке.

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Правда, справедливости ради, надо сказать, что в Воронеже есть заводы, которые хорошо работают и зарплаты там приличные. Например, пивзавод. В настоящее время он является филиалом объединения «Балтика».

Также работает кондитерская фабрика.

После распада СССР и приватизации государственных предприятий Воронежская кондитерская фабрика была приватизирована. В 1992 году предприятие стало акционерным обществом открытого типа. К концу 1990-х годов численность работников Воронежской кондитерской фабрики составляла более 1000 человек.

В настоящее время это предприятие, входит в состав холдинга «Объединенные кондитеры», где ведущую роль играют зарубежные инвесторы.







МОЛВЕСТ - Воронеж

К 2014 году молочный комбинат «Воронежский» стал крупнейшим российским предприятием молочной промышленности по объёму переработки молока с показателем 328,5 тыс. тонн в год, опередив завод Danone в Чехове и принадлежащий PepsiCo Лианозовский молочный комбинат. Компания в целом по состоянию на 2014 год занимает третье место на российском молочном рынке с объёмом переработки 455 тыс. тонн в год и долей 2,95 %, уступая Danone и PepsiCo.

Таким образом, в Воронеже неплохо себя чувствуют пищевые компании. Это конечно хорошо. Но это также подтверждает слова Калашникова о том, что покорённое население должно само себя обеспечивать пищей, но лишиться всего высокотехнологичного и наукоемкого. Потому в Воронежской области неплохо развивается сельское хозяйство. А вот высокотехнологичные производства – либо закрыты, либо находятся на грани выживания.

Также неплохо работают иностранные компании. Например: ООО «Сименс Трансформаторы» .

100 % дочернее предприятие концерна «Сименс АГ» в Германии и работает как полномочный представитель на территории РФ компании «Сименс», которое проектирует, производит и обслуживает силовые и тяговые трансформаторы . Завод был открыт в феврале 2012 года в Воронеже; это первый завод, построенный компанией «Сименс» в России после национализации её имущества в 1916 году.

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Что происходит в городе?

С 12 марта 2009 года губернатором Воронежской области стал Алексей Васильевич Гордеев, бывший министр сельского хозяйства РФ. На моей памяти - это первый руководитель области, при котором хотя бы что-то стало улучшаться.

Например, в сентябре 2009 года была закончена реконструкция старейшего моста «Чернавский» через Воронежское водохранилище, которое до этого велось 19 лет. Стали ремонтироваться дороги.

Но вот производство не развивается. О чём я и писал выше. И хотя Гордеев прилагает усилия для развития, но, по-видимому, московским властям это не нужно. Да и Гордеев не всесилен.

С 11 марта 2008 года по 13 марта 2013 года должность главы города занимал Сергей Колиух.

Между губернатором и мэром часто происходили конфликты из-за расходования выделенных средств.

По-видимому, у Колиуха были свои соображения на расходование этих самых средств. Ведь запас, как известно карман не тянет, а карманы у наших чиновников - бездонные. А Гордеев хотел, чтобы большая часть средств расходовалась по назначению. На мэра Колиуха даже завели уголовное дело. Но, видать, у него оказались слишком высокие покровители, так как уголовное дело попытались завести и на Гордеева. Поэтому уголовное дело на мэра закрыли. Самого Колиуха перевели в областную администрацию, а мэром выбрали 8 сентября 2013 года Александра Гусева.

Кстати, 21 декабря 2016 года решением Городской думы г. Воронежа прямые выборы мэра были отменены.

Таким образом, понятно, что в нашей стране существуют определённые кланы, преследующие свои собственные интересы. И неисполнение обязанностей, а также расхищение государственных средств – преступлением не является, что видно из примера с мэром Колиухом.

Надо сказать, что после того, как мэром стал человек Гордеева, то перемены стали заметны. Стали быстрее и качественнее убираться улицы от снега. Прибавилось маршрутов городского транспорта. В этом году на ремонт дорог в городе выделены 1,5 млрд. рублей и ремонт уже начался.

Но люди, с которыми я общаюсь, не сомневаются, что часть средств всё равно будет «приватизировано». Вопрос только – сколько? 50%, больше или меньше? Но то, что дороги будут сделаны хотя бы частично – уже хорошо. Однако все эти перемены население связывает именно с Гордеевым, но никак не с президентом и правительством.

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Отдельно надо сказать про транспорт.

В 2013 году Воронеж стал городом-миллионником.

Правда, достигнуто это было не за счёт рождаемости, а за счёт присоединения близлежащих районов.

В советское время, как известно, в городах, в которых население превысило миллион, поднимался вопрос о строительстве метрополитена. Сейчас этот вопрос даже не рассматривается.

Какой же транспорт есть в наличии?

Воронежский трамвай — трамвайная система, функционировавшая в Воронеже с 1926 по 2009 год, с перерывом в военное время. К концу XX века была одной из крупнейших в России.

Закат воронежского трамвая начался в 2001 году, после демонтажа основной трамвайной линии по Московскому проспекту. Официальной причиной были названы имеющиеся долги предприятия, износ фондов и общее устаревание трамвайного транспорта в мире. Система закрыта 15 апреля 2009 года, а Воронеж стал единственным миллионным и (вместо Тольятти) крупнейшим в России и Европе городом без рельсового городского транспорта.





Троллейбус.

На данный момент существует 5 (!) троллейбусных маршрутов. В Советское время их было около 20-ти.

И если в советское время, да и в 90- гг., троллейбусы ездили с 6.00 до 00.00 часов, то в настоящее время - с 6.30 до 19.00

А какой же транспорт в Воронеже?

Так и хочется сказать – никакого. Но это, конечно же, неправда. Правда в том, что муниципальный транспорт представлен только несколькими маршрутами. До недавнего времени на этих маршрутах ездили старые автобусы. В основном – германские. Даже надписи сохранились в салоне на немецком языке. На некоторых маршрутах – ПАЗики. Теперь появляются новые автобусы, но много и старых приходит, по-видимому, из Москвы или других городов.

Но, как я писал ранее, муниципального транспорта мало, в основном – частные компании. Раньше, большинство этих компаний принадлежала чиновникам из администрации. Как сейчас – не знаю, но не сомневаюсь, что в любом случае «отстёжка» средств чиновникам идёт.

Очень много маленьких микроавтобусов. С числом мест до 18. Иногда на остановках выстраивается очередь из таких автобусов – до 5 штук. А если ещё и большие присоединятся, может выстроится целый поезд из 5-10 «вагонов». Проблема только в том, что остановочная площадка маленькая, а каждый из «вагонов» такого «поезда» едет по своему маршруту. Вот и приходится людям отталкивая друг друга метаться по «перрону», протискиваясь к своему «вагону». Кроме того, все эти автобусы создают многочисленные пробки и заторы на дорогах. Ездят, обгоняя друг друга, стремясь побыстрее доехать до остановки, где больше людей. Некоторые остановки, где 1-2 человека проскакивают. Коме этого – постоянно нарушают правила движения, создавая аварийные ситуации. ГИБДД часто смотрит «сквозь пальцы» на это.

Вот так и живём.

***

О людях и настроении общественного мнения

Сначала немного о том, что строится в Воронеже. Очень много торговых центров, бизнес-центров, храмов, магазинов самообслуживания. Таких, как «Магнит», «Пятёрочка», а также местных сетей «Пятью-пять», «Центрторг». Иногда эти магазины следуют один за одним, как тот же поезд из маршруток. Строится много жилых домов. Но возникает вопрос – для кого? Во всяком случае, мои знакомые не могут себе позволить купить квартиру.

А кредит взять – не рискуют. В самом деле – сегодня с утра идёшь на работу, а к вечеру можешь остаться без работы. Текучка везде очень большая.

Хочу сразу оговориться. Может быть у какого-то жителя Воронежа другое мнение. Я же описываю своё представление, мнение знакомых и людей, с кем мне приходилось общаться.

Так вот. Большой озлобленности нет. Скорее - усталость. Приблизительно такие же настроения были у людей в последние годы жизни Брежнева, а также при Андропове и Черненко. Но есть и отличия. Тогда у людей всё-таки была вера в то, что в принципе ничего плохого случиться не может. А сейчас люди не верят ни во что. И многие не ждут от будущего ничего хорошего.

Молодёжь прекрасно понимает, что перспектив – никаких. У одного моего знакомого сын в этом году заканчивает 11-й класс. Он собирается в военное училище. По его словам – более половины из его класса также собираются в военное училище. Если не получится поступить, то - в армию по контракту. То есть им ясно, что на гражданке «ловить нечего»

У большинства людей – апатия. Неверие в перемены. ТЕЛЕЯЩИК также всех достал. Но люди старшего поколения не очень верят и ИНТЕРНЕТУ. Просто их обманывали столько раз, что они просто не могут поверить, что возможны перемены к лучшему. По их мнению – перемены могут быть только негативные.

Молодёжь тоже не во что не верит. Но у них другая причина – видя, как родители едва сводят концы с концами, думают, что в этой жизни лично им, молодым, ничего не светит.

Именно поэтому, на мой взгляд, и объясняется популярность ролика Навального и то, что столько молодёжи вышло на улицы. Он не говорит, о том, что нужно сделать для улучшения жизни, но зато он показывает, кто виноват, что жизнь ухудшается.

Хотя, справедливости ради, надо сказать, что и среди молодёжи многие понимают, кто такой этот Навальный и чего на самом деле он добивается.

***

О медицине

Как известно, медобслуживание у нас бесплатное. Но на практике получается так. Нужен талон к специалисту? Запись - на 2-4 недели вперёд. На некоторые виды анализов – около недели. Поэтому, если нужно срочно, а если человек болен, то ждать 2 недели или неделю он не может, приходится делать платно. Поэтому в последнее время в Воронеже появилось очень много платных клиник. Вот и приходится людям вместо бесплатного медицинского обслуживания – обслуживаться платно. Впрочем, у нас ведь демократия: хочешь – помирай от болезни, а не хочешь загибаться – плати.

Люди, как я уже писал не верят ни во что и никому. Да и наше доблестное правительство постоянно это недоверие подпитывает.

Например – элементарный вопрос об инфляции. Все, с кем я общался, не понимают, как эта самая инфляция считается. Цены растут – на 10-20 %, а у них инфляция – ниже 10%.

Но ведь и пенсии у пенсионеров добавляются на размер инфляции. Повышение было в феврале. Добавили в среднем по 500 рублей. Но вот в апреле добавили около 40 рублей. Многие недоумевают – это что такое – изощрённое издевательство?

Поэтому и недоверие правительству у населения. Всё, что оно (правительство) делает для улучшения, лучше бы не делало.

Вот такое длинное получилось у меня письмо о жизни в Воронеже. До свидания, Максим!

Желаю успехов в нелёгком деле по возвращению России статуса Великой Державы!...»

***

Вот как живет Воронежская земля, часть Слободской Украины (части Великой России) при нынешнем мудром верховеном руководстве. При такой вот политике правительства и Центробанка (макруха – макроэкономика). При имеющихся налогах и дорогих кредитах. При ненависти Кремля к самой идее разумного протекционизма. Так ли уж сильно жизнь там отличается от жизни на обанкротившейся «евроукраине»? То же самое: сельское хозяйство, торговля и «пищевка». А сложная промышленность, требующая мозгов и высококвалифицированных специалистов, дающая людям и самоуважение, и высокие заработки, сводится в могилу. А ведь именно промышленность и есть сила русских…

Спасибо за то, товарищи и други, что стали моими глазами.

Сил у Максима Калашникова на все не хватает. Прошу: опишите положение дел в ваших регионах. По плану:

- Что происходит с конкретными предприятиями, виден ли тот самый рост реального сектора?

- Уровень зарплат.

- Что происходит в обществе?

Давайте получим картину происходящего в стране реально, вместо царящего на ТВ Серука (Сирия, «ЕР», Украина).

Опубликую.

Поскольку для меня РФ и Украина – одна страна и один народ, попавшие под власть то алчных дегенератов, то шизоидов (но всяко паразитов и короедов), жду писем и с Малороссии. Подписывайтесь псевдонимами, времена нынче плохие.

Присылайте тексты на t34-85@mail.ru



