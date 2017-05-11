О тайных посланиях в марше "бессмертного полка"

Мне понравилось проводить психоанализ коллективной психики и составлять свои психограммы. Делаю это и для Марша Бессмертного полка.

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Оговорюсь сразу: память героев Великой (Второй) Отечественной для меня свята. Но мне не нравится нынешняя «элита» РФ, каковая для Максима Калашникова – гнусна донельзя.

Во-вторых, выход на МБП где-нибудь в Киеве или Харькове сегодня – поступок смелый, самоотверженный. Ибо там тебе грозят схватки с озверевшими необандеровцами.

В Москве же выходить на МБП, где власть сама тебя туда всячески приглашает – это поход на безопасный карнавал.

Все, чего касается лапа нынешней «элиты», превращается в дурно пахнущую субстанцию. Это касается и памяти наших героев Второй Отечественной, каковые в МБП превращаются в чистую политтехнологию. В средство управления массами. Мало того, в МБП «встроены» послания подданным. Каковые ког Максим Калашников, в отличие от многих, слышит.

С чем это сравнить? Представьте себе, что под масса русских, не знающих, например, английского языка, пляшут под ритмичную песню с отличным поп-музоном. Но один человек понимает слова этого хита-шлягера. Он не танцует, ибо слова песни оскорбительны и унизительны для русских.

Аналогия понятна?

Приступим к распаковке тех посланий, что «элита» РФ делает через МБП. Посланий, «вплетенных» в него.

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Послание первое: мы довели вас до нищеты, мы украли у вас будущее – но вы все равно будете за нас голосовать. Мы захотим – и вы соберетесь на шествие. Не захотим – не соберетесь. А если захотим – так вы послушно пройдетесь по указанному маршруту и потом разойдетесь. А все мерзости в РФ так и останутся. На своих местах. И мы вас будем так же использовать потом, как стадо. Мы даже традиции и атрибутику вам создадим – а вы послушно примете. Заменим красное знамя на полосатую ленточку, и вы послушно примете замену.

Послание второе: вы, россияне-русские – угасающий этнос, вступающий (по Гумилеву) в мемориальную фазу. То есть, вы только можете гордиться победами великих предков, но сами ни на какое усилие уже не способны. Мы погружаем вас в Вечное Прошлое, в почти наркотический флэшбэк Дэна Симмонса, в вечные переживания побед прошедших эпох. Вы не должны думать о том, что происходит с вами и с остатками вашей страны в настоящем. Вы должны жить с головой, повернутой только назад, вообще не мысля о будущем. Такова суть мемориальной фазы – фазы умирания этноса, коему воспоминания о былой славе служат обезболиванием. Вы должны угасать, сходя в могилы от нищеты и безработицы, испытывая при этом эйфорию.

Массы принимают сие с радостью. Ну, как толпы наркоманов – раздаваемый опиум.

Послание третье: вы – глупцы. Ибо верите внешней форме, но не содержанию.

Послание четвертое: МБП – это средневековый карнавал. Вполне по Бахтину. Раз в год в Средние Века господа-феодалы позволяли презираемой ими черни устраивать праздники-карнавалы. Подчас с нарушениями многих норм. Ведь черни нужно как-то разрядиться. После карнавала же установленный порядок возвращается. Мы – господа, белая кость и правящая каста. А вы – просто пыль под ногами. Но раз в год мы дадим вам пьянящее чувство величия и «национального единения».

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Отдам должное искусству политтехнологов «элиты» - они создали изумительный по эффективности продукт. Они точно поставили на эмоции надломленного населения, впадающего фазу угасания. Но мы, коги, вам не поддаемся.

Но от того мне оное приятным не становится.

Вас же призываю подумать над моими словами. Начало нашего психоанализа - http://forum-msk.org/material/moscow/13185894.html

От редакции: Вставим свои "семь копеек". Главный редактор ФОРУМа.мск на День победы был в Таганроге - и вот здесь 9 мая уже превратилось в настоящий карнавал, в чем нет ничего удивительного. Не только множество людей выходят с портретами своих близких, участвовавших в войне - город оказался под оккупацией, и тут было и подполье, и расстрелянные комсомольцы-подпольщики, для которых просто не нашлось Фадеева, чтоб написать "Молодую гвардию"... А со временем даже камень возле гимназии, где учился Чехов, с именами расстрелянных неподалеку, куда-то убрали и до сих пор никак не восстановят. Правда, памятник комсомольцам-подпольщикам стоит в полном порядке, только с войной все меньше ассоциируется - это только если подойти и прочесть.

Это как памятник Ленину на Октябрьской площади - тоже в порядке, но стал чем-то вроде античной статуи из другой эпохи, вокруг которого катаются подростки на скейтах, играют в хоккей на роликах, а на 9 мая даже вальсируют тысячи специально обученных пар - на асфальте нарисованы специальные кружочки, где стоять каждой паре, и круглый год каменный Ленин смотрит на площадь перед собой, разрисованную как шкура леопарда.

По всему городу бегают дети в пилотках и даже целых мундирчиках, отдаленно схожих с формой военных времен - все это можно купить на городском рынке накануне праздника. Мало того, по городу ездят машины, стилизованные при помощи фанеры и картона под танки и "катюши" - по инициативе местных депутатов проводится конкурс, кто забавней украсит свою машину: сам видел здоровый джип, разделанный под "катюшу", да еще с прицепом в виде пушки-сорокапятки - так вот машина-то была аж с липецкими номерами! То есть на карнавал 9 мая в Таганрог уже съезжаются со всей страны как в какую Венецию.

Да и чем хуже Венеции? Население исторически - те же итальянцы, греки, немцы, армяне... На памятных досках Депальди, Варваци, Куинжи. Южный город, даже стилистически средиземноморский.

С другой стороны - русская провинция чрезвычайно бедна на впечатления. Нет ничего странного, что люди стремятся себя развлечь. И "патриотический" повод - это только повод.

Владимир Семаго написал недавно, что акция типа "бессмертного полка" нужна тем, кто забыл о своих героях. Тем, кто помнит, это не нужно. Ну так и времени после войны прошло довольно, чтобы и успеть забыть, и начать вспоминать. Но спустя семь десятков лет, конечно, воспоминания не могут быть столь острыми и щемящими, и постепенно все превращается в карнавал. В чем нет ничего плохого и ничего особенно хорошего, даже для властей - "патриотического" содержания все меньше, но правда для городского бюджета карнавал всегда хорошо...

Анатолий Баранов