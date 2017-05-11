Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

О тайных посланиях в марше "бессмертного полка"

Опубликовано 11.05.2017 автором в разделе комментариев 8

победа 9 мая карнавал
О тайных посланиях в марше "бессмертного полка"

Мне понравилось проводить психоанализ коллективной психики и составлять свои психограммы. Делаю это и для Марша Бессмертного полка.

***

Оговорюсь сразу: память героев Великой (Второй) Отечественной для меня свята. Но мне не нравится нынешняя «элита» РФ, каковая для Максима Калашникова – гнусна донельзя.

Во-вторых, выход на МБП где-нибудь в Киеве или Харькове сегодня – поступок смелый, самоотверженный. Ибо там тебе грозят схватки с озверевшими необандеровцами.

В Москве же выходить на МБП, где власть сама тебя туда всячески приглашает – это поход на безопасный карнавал.

Все, чего касается лапа нынешней «элиты», превращается в дурно пахнущую субстанцию. Это касается и памяти наших героев Второй Отечественной, каковые в МБП превращаются в чистую политтехнологию. В средство управления массами. Мало того, в МБП «встроены» послания подданным. Каковые ког Максим Калашников, в отличие от многих, слышит.

С чем это сравнить? Представьте себе, что под масса русских, не знающих, например, английского языка, пляшут под ритмичную песню с отличным поп-музоном. Но один человек понимает слова этого хита-шлягера. Он не танцует, ибо слова песни оскорбительны и унизительны для русских.

Аналогия понятна?

Приступим к распаковке тех посланий, что «элита» РФ делает через МБП. Посланий, «вплетенных» в него.

***

Послание первое: мы довели вас до нищеты, мы украли у вас будущее – но вы все равно будете за нас голосовать. Мы захотим – и вы соберетесь на шествие. Не захотим – не соберетесь. А если захотим – так вы послушно пройдетесь по указанному маршруту и потом разойдетесь. А все мерзости в РФ так и останутся. На своих местах. И мы вас будем так же использовать потом, как стадо. Мы даже традиции и атрибутику вам создадим – а вы послушно примете. Заменим красное знамя на полосатую ленточку, и вы послушно примете замену.

Послание второе: вы, россияне-русские – угасающий этнос, вступающий (по Гумилеву) в мемориальную фазу. То есть, вы только можете гордиться победами великих предков, но сами ни на какое усилие уже не способны. Мы погружаем вас в Вечное Прошлое, в почти наркотический флэшбэк Дэна Симмонса, в вечные переживания побед прошедших эпох. Вы не должны думать о том, что происходит с вами и с остатками вашей страны в настоящем. Вы должны жить с головой, повернутой только назад, вообще не мысля о будущем. Такова суть мемориальной фазы – фазы умирания этноса, коему воспоминания о былой славе служат обезболиванием. Вы должны угасать, сходя в могилы от нищеты и безработицы, испытывая при этом эйфорию.

Массы принимают сие с радостью. Ну, как толпы наркоманов – раздаваемый опиум.

Послание третье: вы – глупцы. Ибо верите внешней форме, но не содержанию.

Послание четвертое: МБП – это средневековый карнавал. Вполне по Бахтину. Раз в год в Средние Века господа-феодалы позволяли презираемой ими черни устраивать праздники-карнавалы. Подчас с нарушениями многих норм. Ведь черни нужно как-то разрядиться. После карнавала же установленный порядок возвращается. Мы – господа, белая кость и правящая каста. А вы – просто пыль под ногами. Но раз в год мы дадим вам пьянящее чувство величия и «национального единения».

***

Отдам должное искусству политтехнологов «элиты» - они создали изумительный по эффективности продукт. Они точно поставили на эмоции надломленного населения, впадающего фазу угасания. Но мы, коги, вам не поддаемся.

Но от того мне оное приятным не становится.

Вас же призываю подумать над моими словами. Начало нашего психоанализа - http://forum-msk.org/material/moscow/13185894.html

От редакции: Вставим свои "семь копеек". Главный редактор ФОРУМа.мск на День победы был в Таганроге - и вот здесь 9 мая уже превратилось в настоящий карнавал, в чем нет ничего удивительного. Не только множество людей выходят с портретами своих близких, участвовавших в войне - город оказался под оккупацией, и тут было и подполье, и расстрелянные комсомольцы-подпольщики, для которых просто не нашлось Фадеева, чтоб написать "Молодую гвардию"... А со временем даже камень возле гимназии, где учился Чехов, с именами расстрелянных неподалеку, куда-то убрали и до сих пор никак не восстановят. Правда, памятник комсомольцам-подпольщикам стоит в полном порядке, только с войной все меньше ассоциируется - это только если подойти и прочесть.

Это как памятник Ленину на Октябрьской площади - тоже в порядке, но стал чем-то вроде античной статуи из другой эпохи, вокруг которого катаются подростки на скейтах, играют в хоккей на роликах, а на 9 мая даже вальсируют тысячи специально обученных пар - на асфальте нарисованы специальные кружочки, где стоять каждой паре, и круглый год каменный Ленин смотрит на площадь перед собой, разрисованную как шкура леопарда.

По всему городу бегают дети в пилотках и даже целых мундирчиках, отдаленно схожих с формой военных времен - все это можно купить на городском рынке накануне праздника. Мало того, по городу ездят машины, стилизованные при помощи фанеры и картона под танки и "катюши" - по инициативе местных депутатов проводится конкурс, кто забавней украсит свою машину: сам видел здоровый джип, разделанный под "катюшу", да еще с прицепом в виде пушки-сорокапятки - так вот машина-то была аж с липецкими номерами! То есть на карнавал 9 мая в Таганрог уже съезжаются со всей страны как в какую Венецию.

Да и чем хуже Венеции? Население исторически - те же итальянцы, греки, немцы, армяне... На памятных досках Депальди, Варваци, Куинжи. Южный город, даже стилистически средиземноморский.

С другой стороны - русская провинция чрезвычайно бедна на впечатления. Нет ничего странного, что люди стремятся себя развлечь. И "патриотический" повод - это только повод.

Владимир Семаго написал недавно, что акция типа "бессмертного полка" нужна тем, кто забыл о своих героях. Тем, кто помнит, это не нужно. Ну так и времени после войны прошло довольно, чтобы и успеть забыть, и начать вспоминать. Но спустя семь десятков лет, конечно, воспоминания не могут быть столь острыми и щемящими, и постепенно все превращается в карнавал. В чем нет ничего плохого и ничего особенно хорошего, даже для властей - "патриотического" содержания все меньше, но правда для городского бюджета карнавал всегда хорошо...

Анатолий Баранов



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 5
Поделиться
Всего комментариев к статье: 8
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
йЯЯЯй написал 11.05.2017 10:41
Как всегда, тов.Калашников забывает сказать, кто сегодня главный архитектор глумления над памятью павших, над Днем Победы в Великой Отечественной войне, - тов. Калашников ничего не знает о роли Вовы Плешивого в насаждения победобесия? Тов.Калашников ничего не знает о том, кому нужно и выгодно подменять память о войне глумлением над памятью? Забавный этот тов.Калашников - типа жыдка Шапиры (так называемого "журналиста Соловьева")...
Ответить
HarlandFutt
HarlandFutt написал 11.05.2017 10:39
Muchos Gracias for your article. Great. [url=http://1vcratjb.tumblr.com/]Yepes[/url]
Ответить
(без названия)
Браво, МК! написал 11.05.2017 10:38
Отличный материал. Только быдло он вряд ли заденет, на то оно и быдло - скот, без чести, без совести, без Памяти... Надеюсь, те, кто еще не пал до уровня этих тупиц, не потерял человеческий облик - задумаются над твоими словами и сделают правильный выбор.
Ответить
О внутреннем сломе в обществе
15426378 написал 11.05.2017 10:22
Последнее время не хожу и не смотрю сие мероприятие = какое-то чувство неискренности оно вызывает.
А Праздник Победы отмечаю дома без пафоса и шума.Поздравляю родственников и друзей,а вечером помяну ушедших стопочкой коньяка.
До Праздника обычно посещаю могилы предков.Память = самое чистое и правильное для тех,кого нет с нами и кто погиб тогда.
"Нынешние" этот большой Праздник политизировали,гипертрофировали каким-то новоделом,а порой и безумием,военной истерией и прочей шелухой...
Лучше вечером полистать семейный фотоальбом,вспомнить,воздать этим дань уважения к предкам!
А все наносное...
...так правильно М.Калашников сравнил сие с карнавалом. Вызывает только чувство отторжения,неискренности,безумия...
А поэтому,этический сей Праздник для меня!
Ответить
Мнение обывателя
Скептик написал 11.05.2017 10:22
Все происходящее все больше и больше напоминает годы правления Брежнева. В последствии эти годы были прозваны годами ЗАСТОЯ. Только возникает вопрос - время, когда развивалась наука, работали предприятия, запускались в космос ракеты, росло благосостояние людей - является ЗАСТОЕМ, то как назвать ЭТО время, когда наука деградировала, предприятия разрушаются, космические аппараты падают, благосостояние также падает. По сравнению с годами Брежневского ЗАСТОЯ - это время кроме как ПАДЕНИЕМ назвать нельзя.
И вот что интересно, чем дальше мы падаем, тем помпезнее становятся празднования. Такое впечатление, что Людям пытаются внушить, что в стране все замечательно. Но люди ведь не дураки. Они с удовольствием используют дополнительные выходные. А когда начинаются серые будни, еще больше недоумевают по поводу прошедших мероприятий.
Очень многое похоже а Брежневский Застой.
Но не хватает одной существенной составляющей. Тогда люди были убеждены, что НИЧЕГО ПЛОХОГО произойти не может. Сейчас люди не верят НИКОМУ. И осуждать людей за то, что они хотят просто жить - нельзя.
Ведь все внешние проявления СТАБИЛЬНОСТИ не обманывают людей. Прошедшие годы научили людей боятся будущего.
Судорожные попытки властей отвлечь людей не приведут ни к чему. Только РАЗВИТИЕ способно ВОЗРОДИТЬ НАРОД. РАЗВИТИЕ - а не ИМИТАЦИЯ СТАБИЛЬНОСТИ.
Ответить
(без названия)
Maximillian von Adelheid написал 11.05.2017 09:49
На день рождения Путиняшки скоро забабахают сверхновую супер-пупер-мега акцию - "ВВП" - "Вечный Вованный Полк"... Я гарантирую это!!! =) Ну, а опосля, возведение Путинсона в ранг Ыператора... И будет Миру явлен Вованищще Первый Дерьмократический и Стабилиздецный!
Ответить
Победобесие: в Омской области дорогу починили плитой с именами героев ВОВ
-*Светослав*--- написал 11.05.2017 09:43
Следователи в Омской области проверяют сообщения очевидцев о дорожной яме, которую засыпали осколками разбитой мемориальной плиты, сообщает СУСК по региону. Прокуратура Омской области также проверяет информацию об осквернении памятной плиты.
.
Клац сюды: https://vk.com/omsk_live?w=wall-80052011_553931
.
В марте с.г. в Архангельске возбудили дело после кражи лопастей самолетов на надгробиях на местах захоронения бывших летчиков. Кражи были совершены в декабре 2016 года. Злоумышленники несколько раз приезжали на кладбище, выламывали лопасти, установленные в качестве надгробий, после чего вывозили их, распиливали и сдавали в пункты приема цветных металлов. Всего подозреваемые похитили более 20 лопастей.
.
Ответить
Плевок на Победу!
Парад написал 11.05.2017 09:17
Очередной плевок на священную победу сделал правящий режим, задрапировав мавзолей!
Мавзолей, который провожал войска на защиту Москвы 7 ноября 1941 года!
Мавзолей, к подножию которого были брошены фашистские поверженные штандарты!
Мавзолей-символ победы Советского народа в самой страшной войне всей истории Земли!
Мавзолей зарыт от народа! Пятая колонна торжествует!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отставке правительства?:
Результаты
Интернет-ТВ
ОУНовцы зигуют и целятся из гранатомёта в "Бессмертный полк" в Киеве
ОУНовцы зигуют и целятся из гранатомёта в "Бессмер...
11.05.2017
Первомайская полуакустика "Эшелона" в штабе Левого Фронта
Первомайская полуакустика "Эшелона" в штабе Левого...
09.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Борьба с басурманскими винами может повторить накал общества времён горбачёвского "схуого закона" (0)
На видеоугрозы КНДР дядюшка Сэм ответил созданием реального центра ЦРУ в Южной Корее (1)
Путин - величайший хоккеист всех времен (19)
МВД купит VIP самолет c двуспальной кроватью за 1,7 млрд рублей (8)
Госдеп: оснований для отмены санкций против РФ нет (6)
Без права на защиту арестован глава московской организации партии РОТ ФРОНТ (11)
Декоммунизация шагает и по Путинской России: не Киров в Вятку переименовать, так хоть улицу (8)
В Николаеве лидеру организации воинов-интернационалистов, "афганцев" пробили голову прутом неонацисты из "Азова" (3)
Больше половины денег гособоронзаказа уходит в "обналичку" (3)
Во Львовской области юноша получил 2,5 года тюрьмы за пропаганду коммунизма (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Чтo-тo у нас oхранка сoвсем перестала берега видеть:(((.
Дарья Митина Дарья Митина: Вчера вечерoм и нынче нoчью у нас балкoн дрoжал, бахалo-грoхалo
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Пресонажи "Каприччос" Гойи
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Персонажи "Каприччос" Гойи
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Это надо знать потомкам победителей!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss