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Московский листок

Две выморочные "самостийности"

Опубликовано 12.05.2017 автором в разделе комментариев 0

украина калашников новороссия
Две выморочные "самостийности"

ГОЛОСА С УКРАИНЫ: ЗАПОРОЖЬЕ И КИЕВ

Сейчас, когда настала третья годовщина гибели Русской Весны и проекта «Новороссия», мне пишут письма с Украины. Со своим виденьем того, что там сейчас происходит. Даю их без купюр, с одним своим комментарием. Вот – голос из Запорожья…

***

«…Решил откликнуться на Ваш призыв описывать жизнь в городах бывшего Советского Союза. Хочу описать жизнь в городе Запорожье, Украина.

Постараюсь быть МАКСИМАЛЬНО НЕЙТРАЛЬНЫМ. Насчёт моей нейтральности Вы можете мне довериться. И вообще, нужно же Вам узнать и максимально отстранённое мнение людей, проживающих в городах юго-востока Украины?

  ***

ЧАСТЬ 1 – введение.

Запорожье – крупный экономический узел на юго-востоке Украины, административный центр Запорожской области. Расстояние до Донецка – около 200 км. Население на 2017 год – около 750 тысяч человек. Количество населения постепенно снижается, недостаток рождаемости пополняется миграцией из близлежащих сел и городков. В основной своей массе Запорожье русскоязычно, хотя и имеет сильный «украинский акцент». Город ДнепроГЭСа, Мотор Сичи, АвтоЗАЗа, Запорожстали, Днепроспецстали, Запорожскокса, Ферросплавного, Титано-Магниевого, Алюминиевого комбинатов. В соседнем Энергодаре находится крупнейшая в Европе Запорожская атомная станция. В 80 км севернее находится еще один экономический и промышленный центр украинского Юго-Востока – г. Днепр.

  ***

ЧАСТЬ 2 – экономическая ситуация в городе Запорожье.

Рынок рулит. Те предприятия, которые смогли вписаться в международный экспорт и наш местный колоритный капитало-феодализм, то и выжили. Прочие - закрылись.

ДнепроГЭС работает и вырабатывает электричество с 1930-ых годов, АЭС (в Энергодаре) работает и даже экспортирует часть электроэнергии (кстати, говорят, что у работников АЭС хорошие зарплаты в среднем по региону). Днепроспецсталь, Запорожкокс, Запорожсталь, Ферросплавный, АвтоЗАЗ, Мотор Сич принадлежат олигархам – Ахметову, Богуслаеву, Коломойскому. Есть заводы помельче – Запорожогнеупор, Укрграфит, Трансформаторный, Запорожкран, Абразивный. Предприятия работают и приносят прибыль. Мэр города Запорожье – ставленник «Оппоблока», Запорожстали и Ахметова.

Имеется авиаремонтный завод.

Есть и легкая промышленность – конфетная фабрика, масложиркомбинат, пивзавод.

В связи с войной на Донбассе заводы получили военные заказы.

Разрыв либо существенное сокращение экономических связей с РФ негативно сказалось. Но выходом из ситуации послужил поиск рынков сбыта запорожской продукции в Азии и Африке.

Также запреты работы с РФ могут обходится по «серым» (полулегальным) схемам. Но вообще взят курс на работу с альтернативными внешними потребителями, но не с Россией (ибо ненадежно с политико-экономической точки зрения).

*** 

ЧАСТЬ 3 – социальная ситуация в городе Запорожье

Коммунальные тарифы подъемны. Отопительный сезон закончился в апреле 2017 года и потому сумма коммунальных платежей снизилась. Горячая вода в кранах имеется. Можно оформить субсидии на коммунальные услуги и тогда финансовая нагрузка на бюджет семьи существенно уменьшается.

Минимальная зарплата в городе – 2600 гривен на руки (около 100 $). Основной источник поступления денег – заводы, работающие на экспорт в страны Азии, Африки и России. Зарабатывают люди по-разному. Много немецких, французских, итальянских, японских иномарок. Местная машина «Таврия» и «Ланос» также распространены. В пригородах растут поселки с домами чиновников, адвокатов, профессоров.

Часть людей едут на ПМЖ или на заработки за границу. Из моих знакомых лишь двое уехали жить и работать в РФ, а подавляющее большинство осваивает рынок труда Польши (сборка мебели, работа в поле, стройки). Некоторые знакомые уже на ПМЖ в США, Франции, Германии. Студенты часто попадают на польские, немецкие, американские гранты или студенческие программы.

Мэр от «пророссийского» «Оппоблока» всё-таки декоммунизировал улицы и убрал советские памятники (Ленину, Комсомолу). Ментальные связи с советским прошлым и теперешней Россией всё больше разрываются. Скоро подрастут поколения (да и уже подросло) на которое пропаганда Кремля не будет оказывать влияния в силу отсутствия общих «ментальных образов», общих «мемов».

С июня 2017 года вступает в действие безвизовый режим с Евросоюзом. Многие студенты делают биометрические загранпаспорта. Авиакомпании «лоу-костеры» с дешевыми авиабилетами (около 100$ в обе стороны) готовят осуществлять рейсы из соседнего Днепра в города Европы. Молодежь будет заводить знакомства с тамошними жителями и еще больше отрываться от РФ.

Также стоит отметить быстрый рост протестантских религиозных организаций с большим количеством молодежи, ориентированных на Запад. Баптисты у нас в Запорожье даже создали партию «Сила людей» и провели своих первых представителей в районах области.

В Запорожье есть воинская часть, откуда солдат отправляют на Донбасс. Это строит «кровавый водораздел» между запорожцами и соседними им донбассцами.

  ***

ЧАСТЬ 4 – политическая ситуация в городе Запорожье

Никакого массового недовольства властью нет, делать свои родные улицы «фронтами борьбы за Новороссию» и потом прозябать в качестве жителя непризнанной территории тоже в здравом уме никто не желает. Город в основной массе русскоязычен, говорят у нас с «шоканьем» и «хэканьем». Но русский язык не является у нас «маркером» пророссийскости. На недавнем праздновании 9 мая наш город «прославился» тем, что к малочисленной группе «Бессмертного полка» примешались хипстеры с плакатами «ветеранов» из сериала «Игра Престолов». Целью этой акции было довести шествие до абсурда, что и было ими выполнено.

Конечно же в Запорожье есть малочисленные группки тех, кого Вы можете назвать «русским подпольем». Но на деле это «русское подполье» ни на что не способно в силу малочисленности, отсутствия действительных устремлений и плана действий, а также отсутствия поддержки со стороны РФ. Сторонники Кремля в Запорожье ведут обычную жизнь, ходят на работу и не перестают рассказывать о своей ненависти к «недо-государству Украина». При этом переселятся в Россию они не желают в силу отсутствия реальных «притеснений» со стороны «бандеровцев». Конечно же есть и сторонники Майдана, которые разочаровались во власти и клянут Порошенко. Но это скорее такой уже «хохляцкий менталитет», что «любая власть плохая», ворчать всегда будут, но ничего решительного делать не будут.

Вспомнил, что крест на идее «русского мира» в Запорожье был поставлен в апреле 2014 года, когда на Аллее Славы сторонники Новороссии был окружены майдановцами, забросаны яйцами и зелёнкой. Среди сторонников Новороссии оказались действительно «идейные», которые стояли с гордо поднятой головой и терпеливо принимали на себя удары яиц, муки и зеленки. После этого в соцсетях «антимайданавцы» долго дискутировали «с каких пор Запорожье стало бандеровским?». Вот так с Вашей точки зрения и была предана идея «русского мира» в Запорожье. Хотя скорее всего в Кремле посчитали, что в случае вооруженного захвата Запорожья его будет трудно контролировать и удерживать.

  ***

ВЫВОДЫ: неутешительные для сторонников Русского мира «от Одессы до Аляски». Ментально большинство жителей Запорожья продолжают оставаться русскими людьми, но для большинства из них Российская Федерация и кремлевская власть стали «лишними». Советские поколения уходят. Еще несколько поколений и для ментально-русского Запорожья Россия станет «лишней сущностью», без которой вполне можно жить. «Мемы» вроде «Сталина», «23 февраля» и «Великой Победы» скоро не будут узнаваемы среди молодого поколения запорожцев. Будут завязываться ментальные связи с Польшей и Германией…»

Максим Калашников:

Огромное спасибо за спокойный рассказ. Хотя изящно обойдена тема средних зарплат в Запорожье. Ибо на 100 долларов (минималка) жить невозможно ни в РФ, ни на Украине. Насчет жирной жизни профессуры – то на вашей совести. А в остальном – верно. Кремль позорно проиграл Украину, новая бандеровщина одержала громадную моральную победу, и трезубец попрал символы Великой Отечественной, на которых пробовали спекулировать расейские бездарные бонзы.

Но история на том, что вы написали, не заканчивается. Она только начинается.

Видите ли, друг мой, и РФ, и Украина – две выморочные «самостийности». Будущего нет у обеих, хотя бы в силу низкой рождаемости там и там. Обе они плывут по течению ныне. Их схватка смахивает на драку двух прокаженных, причем с обоих летят куски плоти. Просто в задницу одного из дерущихся воткнут газовый шланг. А так – различия минимальны. Плюс к тому, что сам Евросоюз вступил в пору своего упадка: Украину он не примет. Но примет, конечно, ее молодежь, как и рынки сбыта. Так что схватка за Русское пространство (Беларусь, РФ и Украина-Малороссия) еще впереди. Геополитика вакуума не терпит.

Да, Кремль с треском проиграл Украину в 2014-м. Главная причина – в том, что РФ не является полюсом притяжения, причем даже для тех, кто говорит не на мове, а на великорусском. (Насчет шоканья и хэканья – в сем речь запорожцев ничем не отличается от говора воронежцев, белгородцев, кубанцев). Кого может притянуть страна, которая деиндустриализовалась и стала сырьевым захолустьем? Которая управляется гнусной «элитой» трупоедов и мародеров, то есть – сырьевиков, казнокрадов и сырьевиков? В этом смысле «элиты» РФ и Укрии – одно и то же. РФ не создает никакого будущего, не является миром пленяющей мечты. Она – вся в прошлом, она в 1001-й раз будет праздновать 9 мая 1945 года, первый полет Гагарина, первый выход Леонова в космос. Но побед в текущей реальности у нее нет. К тому же, в РФ – произвол быдлоначальства, Шемякин суд, воровство. Какие общие мемы с нынешней Украиной-Малороссией может создать такая РФ? Такая пиво-футбольная «аристократия»?

Если бы все эти годы Запорожье было бы интегрировано в общие с РФ научно-промышленные проекты (в то же создание авиации будущего, с интеграцией «Мотор Сечи») – настроения были бы совершенно иными.

То, как подло и низко Москва поступила с Донбассом (не признав его хотя бы по абхазо-осетинской модели, с раздачей гражданства), во что она его превратила оттолкнуло от РФ даже потенциальных приверженцев даже на Юго-Востоке. И как сей факт ни пытаются сейчас замазать Сирией и прочей баландой, он все равно вылезает.

Нелюбимый мною Сорокин-писатель прав: Подполковник уничтожил прежнюю идею имперского, Русского триединства. Именно в случае с Украиной. К февралю 2014 года у Кремля не было ничего, чтобы завершить дело молниеносно, не допуская долгой войны, которая разрывает связи между велико- и малороссами.

У него не было созданной на Украине и годами выпестованной пятой колонны, каковая оказалась у Запада. У него в активе не было книг, фильмов, мемов о воссоединении и общем Сопроцветании. Молодежь из бывшей УССР не вывозилась в РФ на учебу все эти годы (как делали даже небогатые румыны с случае с Молдавией). Правящая в РФ быдлоэлита занималась совсем не тем, для нее и Приморье-то – как бы не совсем Россия. Мысль от триединстве Русского народа – выше ее разумения.

По той же самой причине у Москвы не имелось на Украине организованного подполья, каковое было у немцев в Судетах или Австрии к решающему моменту.

Наконец (о чем я много писал) можно было действовать быстро и решительно весной-2014, используя и добровольцев, и войска, и легитимного на тот момент Янека, чтобы быстро создать Большую Новороссию и прочно расколоть ВСУ и чиновничий аппарат Украины. Что тоже в Кремле профукали.

Теперь они получили раскаленную от ненависти Украину, аналог Хорватии для Сербии.

Но помните: это плоды не НАШЕЙ деятельности. Это – «креатив» коронованных обывателей, туповатых и трусливых. С нами будет иначе.

***

Дело в том, что нынешние системы в РФ и на Украине нежизнеспособны. Если РФ не погибнет и власть в ней перейдет в руки национал-индустриализаторов, если они совместят имперскость и защиту прав граждан, экономическое развитие, футуристичность и создание высокого качества жизни, то Украину они в себе притянут. Так или иначе. Думаю, что скорее – по австрийско-судетскому варианту. Поднимающаяся Великороссия создаст себе опору в Малороссии, втянет в свою орбиту машиностроительные предприятия, задействует предприятия и людей в грандиозных проектах развития, привлечет к себе молодежь. А потом – сделает решительный шаг. Вы понимаете, какой.

Если же РФ погибнет, то следом за нею уйдет и Украина-Малороссия. В лучшем случае ей уготована участь неразвитой, аграрно-сырьевой восточной окраины Польши до 1939 года. В случае нашей гибели огромное Русское пространство от Днестра и Карпат до Камчатки станет объектом дележа со стороны более жизнеспособных народов и цивилизаций. Тех же турок, в самом деле.

Так что история еще не завершена. Она только начинается. Попомните Максима Калашникова.

А вот иной голос – из Киева.

«…Пишу Вам прямо из «сердца тьмы» - Киева. Я – 24-летний русский националист, киевлянин в третьем поколении, потомок казаков 2-ой Переяславской сотни Переяславского полка Его Императорского Величества Войска Запорожского. Как написали бы до революции: «настоящий хохол в своей истинной формации», но, тем не менее - русский националист, и всегда им был, несмотря ни на школьную и институтскую обработку, и несмотря на весь ужас, творящийся на моей малой родине эти проклятые три с половиной года после майдана и путча.

Перед тем как перейти к основной части рассказа – описанию идеологической обстановки - остановлюсь на описании экономической ситуации в стране и в городе. А ситуация эта описывается одним словом: «смерть». Страна буквально погрузилась в девяностые. Единственная возможность заработка на Украине – это переезд в Киев, где еще теплится какая-никакая, но жизнь. Страна тонет в нищете. Если в Киеве уровень жизни еще временами напоминает человеческий, то в регионах творится такое, что описать цензурными словами просто невозможно. Лицезрение нефешенебельных районов городов Украины (да и фешенебельных уже тоже) навивает мысли об Африке, ибо открывающаяся картина очень похожа на какую-нибудь Киншасу или Аддис-Абебу. Причем данная картина была актуальной для Украины еще до Майдана, ну а что творится сейчас и словами не описать.

Вместе с этим, распространяется как чума полицейский произвол и тотальное беззаконие, существующие, тем не менее, на фоне взбесившихся принтеров Верховной Рады, штампующих один за другим идиотские законы, призванные «повышать законность и противодействовать коррупции», а на деле только создающие проблемы для обычных людей, зарабатывающих копейки и не имеющих к коррупции никакого отношения.

Порой случаются и курьёзы, как со внедрением новой «прозрачной» системы декларирования своих доходов через интернет – где сайт, куда нужно эти декларации подавать, висит, и в котором подать декларацию просто невозможно. Но зато регистрироваться там через российские электронные ящики запретили – война же ж (через западные можно).

***

Но всё вышеприведенное ни коим образом не дает повода для радости путиноидам и прочим «сознательным эрефянам» ждать скоро краха Украины. Украина стоит и будет стоять сколько угодно на двух столпах.

Первый столп – это покорность населения/ботвы/пипла/биомассы, а второй столп – иностранные кредиты.

Реклама, которую сделал для народа Украины Евромайдан – мол, это очень свободолюбивый народ, имеющий достоинство и готовый его защищать – гнусная и отвратная ложь. Народ Украины – это покорное стадо глупых обывателей, которые будут терпеть всё, что им предложат ультимативным образом украинские власти и не произнесут ни звука в свою защиту. Никакого отличия укров от эрефян, готовящихся к переезду из своих обжитых хрущоб Бог знает куда по велению Светлейшего Московского Дожа, нет – совершенно одинаковое покорное стадо. Не надо обманываться Майданом – это постановочное шоу включается только тогда, когда есть запрос в высоких кабинетах, а не когда в народе созревает недовольство. Народ в этом шоу – объект, массовка для экшена с кровью и насилием и не более того. Еще несколькими неделями до начала Евромайдана, Януковича поддерживали достаточно широкие слои населения даже в традиционно прозападном Киеве, да что уж Киев – мой институтский сокурсник из Ровенской области (Западная Украина) на полном серьезе рассказывал, что за Януковича в его родных краях чуть ли не большинство. Власть Януковича уже начинала казаться людям несменяемой и постоянной, как власть Путина в России. Митинги оппозиции набирали смешное количество публики, а самым острым моментом политической жизни был штурм броневика с прикрепленной на нем морковкой, который ехал на одном из митингов в Киеве за колонной оппозиционеров, тем самым поднимая на смех тогдашнего оппозиционного лидера – Арсения Яценюка с кличкой «Кролик». То есть, сплошная карнавальщина, вроде недавнего обливания зелёнкой Навального со товарищи, и прочий стыд.

Что из себя представляет украинское общество не на словах, а на деле, отличным образом демонстрируют недавние митинги оппозиции против абсолютно того же, за что в 2013-ом году стоял Майдан против Януковича. Да только вот собираются на них не 500 000 человек, а 500, а все остальные недавние «герои Майдана» покорно расстегивают свою мошну и отдают последнее, рассчитываясь за услуги ЖКХ, цены на которые взлетели до небес. И при всё этом надо отметить, что в отличие от 2013 года, сейчас Украина наводнена большим количеством людей, прошедших войну, но тем не менее решительности в отношениях с властью им это не прибавило.

Ну и второй столп – иностранные кредиты, тоже не собирается подтачиваться и падать. Украине будут давать столько денег, сколько ей будет нужно для поддержания дальнейшего существования и продолжения войны с Россией.

Все надежды «свидетелей ХПП» на то, что Украину разрушит что-то иное, а не Россия – ложны и бесперспективны. Даже если завтра произойдет новый олигархический передел собственности с майданом, кровью, убийствами и прочими обязательными атрибутами – на жизнеспособности самой Украины, как государства, это серьезно не скажется – сам Путин первым побежит обеспечивать своих друзей и братушек углем, газом, продовольствием и выгодными контрактами.

Что же касается идеологической обстановки, то всё еще печальнее. Когда начинаешь об этом обстоятельно думать, то может возникнуть даже паника, ибо если русские люди не поспешат очнуться и взглянуть на мир трезво, а также на то, какое чудовище выросло у них под боком на, де-факто, их же собственной земле, то может произойти страшное несчастье и русский народ Малороссии будет навсегда оторван от России.

После всего, что произошло вокруг несчастного Донбасса, я удивляюсь, что на Украине до сих пор еще остаются люди, которые продолжают демонстрировать свою приверженность русскому единству.

***

Нужно отдавать себе отчет в том, что подавляющее большинство русского населения Украины (как малороссов-приверженцев русского единства, так и великороссов, переселившихся сюда в годы советской власти) – это обычные обыватели, для которых их национальная идентичность – не выстраданная ценность, ради которой они готовы пойти на смерть, костёр или осмеяние, а бессознательное качество, которое при правильной промывке мозгов можно и поменять. И что самое прискорбное – большая часть работы по дерусификации русских Украины провела и проводит поныне не Украина, как таковая, а скотское отношение кремлевского режима и «россиянского народа» к своим соотечественникам из Украины. «Ленивыедонбасскиехохлы» сделали для дерусификации русских на Украине во сто крат больше чем все полоумные укро-нацисты, вместе взятые. Полбеды было бы, если бы в предательстве оказался виноват только Путин со своей камарильей, самое страшное то, что огромные пласты населения России, причем русского населения, это скотство горячо поддержали. В данной ситуации, когда сами же русские люди тебя гонят из рядов твоего же народа, к которому ты принадлежишь, русскими останутся только железные люди с превосходным образованием и высокими интеллектуальными способностями, для которых их русскость – это непреходящая ценность, которую не перешибить ничем. Но таких, как Вы понимаете – мизерное меньшинство, да и те в глубокой «внутренней эмиграции».

При этом также считаю необходимым отметить, что ситуация запущена до такой степени, что если уж и завоёвывать Украину, то только тогда, когда на смену нынешней российской власти и современной эрефянской государственности придет здравое национальное государство и национально-ориентированная власть, имеющая свой собственный четко и публично выраженный национальный проект. Если представить себе, что завтра Путин ни с того ни с сего проснётся и помчится завоёвывать Украину и поднимать над Киевом триколор, то станет только хуже, ибо безыдейная, безнациональная, безликая ЭРеФия, если даже и сможет механически занять территорию Украины, то выиграть битву за умы и души ее населения она уж точно не сможет, и мы получим, в лучшем случае, гигантскую Чечню, после замирения которой, Кремль со своей стороны не смог предложить ничего, кроме денег, и которая населена абсолютно чуждым и враждебным России населением, чей бунт сдерживается лишь выплатой финансовой дани.
Вот такое «письмо с мест» у меня получилось…

Дай Бог Вам с Игорем Всеволодовичем удачи в нелегкой борьбе, ибо страшнее смуты на Русской земле еще не было – всякое бывало, но чтоб сам народ не хотел изменения своего гибельного положения и даже не понимал, что Смута есть – такого еще никогда не было…»



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