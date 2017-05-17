Костромская земля в "независимой России" Продолжаем описание РФ после четверти века «независимости» и семнадцати лет «вставания с колен». Побывав в части Слободской Украины (в Воронежской области - http://forum-msk.org/material/region/13177444.html), отправимся на родину Ивана Сусанина – в Костромскую область. Еще недавно – богатую торгово-промышленную землю на Волге. Слово – двум нашим читателям. *** «…Костромская область. Родина династии Русских Государей Романовых. Герб и территория жалованы Императрицей Екатериной II (Великой). Кострома - Богом хранимый град. Родина и последнее пристанище многих славных граждан и защитников своего Отечества. Территория области перекраивалась 3 раза (во времена Советской власти), что оказывало прямое влияние на развитие региона, численность населения и его деления на сословия и социальные группы. Нынешние границы Костромская область получила Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13.08.1944 года. Площадь 60 211 кв. км., численность населения 648 157 чел. (2017 год), плотность населения 10,1 чел./кв.км. Для сравнения: по данным на 1897год Костромскую губернию населяли 1 млн. 387 тыс. 15 чел. На территории в 83 тыс. 996,4 кв. км. Потери населения в результате «независимости России» и «реформ»: 805 тыс. чел. в 1990 году и 651 тыс. чел. в 2016 году. Областной центр-город Кострома. До эпохи правления «эффективных менеджеров» в регионе (по большей части аграрном) основными отраслями являлись: Лесоводство и лесопереработка: производство пиломатериалов, древесных стружечных и древесных волокнистых плит, фанеры. Животноводство, переработка молока, мяса, сыроварение. Льноводство и переработка льна - производство пряжи, нити и полотна. Добыча торфа, производство удобрений. Тяжелое и среднее машиностроение, металлообработка, станкостроение. Легкая и пищевая промышленность. Производство одежды, обуви (из натуральных материалов), консервированного мяса, рыбы, мяса птицы, перевязочных материалов. В 1969 году введена в эксплуатацию Костромская ГРЭС (Волгореченск). Построен энергоблок на 1 млн. кВт электроэнергии, который так ни разу и не дал этот самый миллион. Город энергетиков посетил идейный и практический Лидер ЛИБЕРАСТОВ Чубайс в «тучные годы». Посмотрел и сказал, что в городе и так все хорошо (глядя на ряды коттеджей) , поэтому денег вам - Х… Но заводик по производству труб для буровых расширился. Значит, есть еще что украсть. Тем временем, износ ГРЭС - выше 60%, что является критическим. Раз денег нам Икс…, то ясен день, что в ГРЭС тоже Икс… Почему, собственно так «душевно»? Да потому что ГРЭС – основной поставщик денег в бюджет области. Собственно, и сам Волгореченск образован как город по причине постройки ГРЭС. *** Основными предприятиями, обеспечившими областной центр и районы области рабочими местами, школами, детскими дошкольными учреждениями и поступлениями в бюджет являлись: Завод «Мотор-Деталь» (гор. Кострома, до 10 тыс. рабочих мест). Основной вид продукции - детали дизельных моторов для автогиганта КамАЗ: поршневая группа, блоки моторов, продукция точного литья из цветных металлов. Стабильно работал до 1992 года. После цепочки смены собственников и форм собственности приказал долго жить. Сегодня работает участок литья. Остальные мощности (что уцелели от грабежей) поделены и арендованы под склады, полукустарные производства и гаражи. Завод «Рабочий-металлист» (гор. Кострома, до 5 тыс. рабочих мест). Выпускал с первых советских пятилеток экскаваторы, которые экспортировались почти в 50 стран мира, в т.ч. и развитые. Завод с полным циклом производства. С 1990 года залихорадило. Акционировались, взяли побочную продукцию. Потом - череда смены собственников. Продажа основных фондов, эшелоны с оборудованием в качестве металлолома. Сегодня площади или пустуют или в аренде под складами, полукустарным производством или попросту развалились. Завод «Стром-машина» (гор. Кострома, до 3 тыс. рабочих мест). Основной вид продукции - машины и оборудование для горно-карьерного производства. Дробильно-размольные машины, сельхозмеханизмы. Участок с оборонзаказом для РСЗО. Самый долгожитель. Несмотря на кучу собственников, менявшихся чуть ли не через год, проработал до 2015 года. В последнее время известен как ООО «Стром Нефтемаш». Производил мобильные цементные тампонажные станции для нефтегазовых промыслов. Умудрялись работать на оборудовании 1950-х годов! Основные фонды арестованы исполнительными органами за долги, в т.ч и по оплате труда работникам. Сегодня не работает. Льнообъединение им. Зворыкина (гор. Кострома, до 1,5 тыс. рабочих мест). С 1990-х годов начались перебои с поставкой сырья. На селе лен стало сеять и собирать некому. Также как и соседи, территориально, и партнеры-конкуренты Льнокомбинат им. Ленина и фабрика «Знамя Труда» бились в конвульсиях. Сокращение штатов, уменьшение зарплат. Период нормализации при закупке белорусского льна и работы на сирийских потребителей, потом - кома, далее - смерть. Сегодня на месте Зворыкинского льнообъединения стоит торговый центр «Галерея» и ряд коммерческих предприятий: складов, автомоек и парикмахерских. Всех больше повезло Льнокомбинату им. Ленина. Сегодня это БКЛМ (большая костромская льняная мануфактура). Работает более-менее стабильно, штат до 1 тыс. человек. Выпускают ткацкую и швейную продукцию, постельные принадлежности. Судоремонтный судомеханический завод (Кострома). Количество рабочих мест доподлинно мне неизвестно, но район вокруг завода и Ипатьевская слобода заселены всегда были плотно. Маломерные и скоростные суда - основная продукция предприятия. Ремонт в доках речных сухогрузов. В 1990-х годах вдруг никому не нужны стали буксиры и катера, (в регионе, где сплав леса в половодье - основной и ДЕШЕВЫЙ способ доставки сырья для предприятий) и даже милые сердцу каждого костромича речные трамвайчики. Долгое время без заказов, без работы, без денег, но зато с кучей меняющихся собственников и руководителей. Периодически имеет госзаказ от МЧС на катера, быстроходы для частников (которые не могут позволить себе яхты по сотне млн. баксов). Работает в сокращенном режиме. Менее значимые в масштабах страны (СССР) предприятия («Красная Маёвка», Калориферный завод, Завод деревообрабатывающих станков – ДОС, Завод автолиний, Завод автокомпонентов и пр.) получили статус ПРЕДПРИЯТИЙ, фактически находясь в положении мастерских. Ни госзаказа, ни четко отлаженного управления, ни грамотного собственника там нет. Многие из них (ДОС и Маёвка) прекратили свое существование. Объединение «Шарьядрев» (г. Шарья, около 1 тыс. чел., градообразующее предприятие). Производство древесных плит и тонкая деревообработка, своя лаборатория. Сегодня это предприятие именуется «Кроностар» - после того, как в 2000-2002 годах было полностью ликвидировано «Шарьядрев». Вместо реконструкции и модернизации существующих мощностей все порезали в металлолом, а на освободившейся территории новые инвесторы из ФПГ «KRONO GROUP» (Германия, Швейцария, Австрия) разместили оборудование и цеха 1970-х годов, вывезенное из Польши, по причине экологической непригодности для европейской страны. В начале в «Кроностар» стригли купоны. Потом - окращения, оптимизация и проч. Сегодня предприятие работает вполсилы, еле справляясь с выплатами. ГК «Свеза». Является собственников фанерных комбинатов в г. Мантурово и г. Кострома. Специализируется на выпуске фанеры и древесных плит. В лучшие годы обеспечивали работой и социальными объектами до 3 тыс. человек. В разное время работают с разной интенсивностью. Но «оптимизации» и «модернизации» не прошли мимо. Что в Костроме, что в Мантурово прошли сокращения, нет стабильного заказа на продукцию. Биохимический завод «ИНГАКАМФ» (г. Мантурово, в разное время от 1 до 3 тыс. работников) – фактически градообразующее предприятие, имело собственный речной порт на р. Унжа. В прошлом - ударная стройка. Основные виды продукции: медикаменты, бинты и удобрения, полученные из целлюлозы. Сегодня на месте завода декорации для экшенов или компьютерных симуляторов типа «Сталкер». ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО Территория Костромской области на 60% покрыта лесами смешанного типа, с преобладанием хвойных пород древесины. На севере и северо-востоке области - лес таежного типа. Фактически большинство из населенных пунктов вдоль железных дорог - это лесопункты, которые составляли сеть из подразделений леспромхозов. Крупнейшие из леспромхозов: Якшангский, Зебляки (оба Шарьинский р-н), Шортюгский (Поназыревский р-н), Вохомский (Вохомский р-н). Сильные леспромхозы были в Галичском, Буйском и Чухломском районах. Эти предприятия обеспечивали работой половину населения сельской местности, строили дороги, в т.ч. узкоколейные, школы и дошкольные учреждения, санатории и профилактории. С наступлением «эпохи развитого капитализма» не осталось ни одного леспромхоза и лесхоза. Исключение разве что Зебляки. Там крепкий частник управляет остатками былой роскоши. Особую лепту в уничтожение лесной отрасли внес Игорь Слюняев (ныне Албин). Во время его «царствования» губернатором был предпринят губительный эксперимент, подогнанный под новое лесное законодательство. Благодаря этому «деятелю» «попенечная» плата (за куб леса на корню) возросла кратно, и костромская древесина стала самой дорогой в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, что окончательно похоронило лесную промышленность и лесные хозяйства. Зато открыта широкая дорога различным хитрым ходам с длительной арендой, коррупции и разным махинациям. Теперь жителю села (которому разрешалось вырубить 50 кубов делового леса в год с разрешения местной власти) надо получить разрешение из областного центра на заготовку дров. ДА! ДРОВ! Потому что 70% области не газифицировано! Вместе с леспромхозами умерли торфопредприятия, ибо использовалась смешанная инфраструктура. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО Некогда небедное объединение «Кострома автодор» справлялось с содержанием и строительством дорог. Последняя их большая стройка окончилась в 2002 году, когда было завершено строительство и реконструкция дороги Кострома-Верхнеспасское (340 км), и участок дороги от гор. Шарья до пос. Поназырево с развязкой под Шарьей (76 км). До последнего времени дорога была в нормальном состоянии. Но вот сегодня она превратилась в кошмар для водителей и пассажиров. Автодора уж нет – обанкротили, основные фонды ушли с молотка, персонал выставили на улицу. В райцентрах, как и в Костроме, кроме центральных улиц лучше никуда не ехать (особенно в весеннюю или осеннюю распутицу), коль автомобиль вам дорог. Зато у нас есть новая статья расходов: проведение «ямочного ремонта» дорог. Это когда в любое время года, несмотря ни на какие погодные условия угрюмые мужики в сигнальных жилетах заравнивают ВРУЧНУЮ при помощи лопат и граблей выбоины на наших дорогах. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО …Сегодня практически все хозяйства разорены, обанкрочены или прекратили свое существование совсем. Удается работать молокоперабатывающим предприятиям в Вохме, Боговарово, Сусанино, Нерехте, Костромском р-не. Неплохие предприятия по переработке мяса в Нерехте и Костроме. Некогда знаменитая Костромская порода коров мясомолочного направления практически изведена. Племенной совхоз «Караваево», который, по сути, являлся передовым хозяйством не только региона, но и страны, в целом стал никому не нужен. Его попросту уничтожили. А это хозяйство было настоящим полигоном для новаторских идей и методов в животноводстве. Рядом стоят корпуса госуниверситета сельского хозяйства. *** В общем и частном: Костромская область имеет потенциал, да вот реализовать его скоро будет некому. Молодежь из села едет в города. У кого родители побогаче - те в Москву, Питер. Кто поскромнее - в Кострому, Ярославль, Иваново, Киров, Нижний Новгород. Из Костромы тоже многие уезжают, в т. ч. и за границу. Ну, а к нам эшелонами прибывают ребята из Средней Азии и Закавказья. Вот такой интернационал. Зарплаты у рабочих от 17 до 25 тыс. рублей в месяц (по городу Костроме). Цены в магазинах московские. Тарифы ЖКХ от столицы тоже мало отличаются. За год рост тарифов для городской квартиры: газ 6,02 руб./6,14 руб.; электричество 3,44 руб./4,02 руб.; холодное водоснабжение 21,77 руб./25,38 руб. Ко всему прочему, за отопление мы платим ООО ТГК-2, которая почему-то зарегистрирована в Ярославле. А о поборах за содержание и капитальный ремонт уже писано и говорено столько, что не хочется время тратить. Страховая медицина превращается в миф. В поликлиниках бесплатно можно разве получить рецепт на аспирин, да вызвать врача на дом, если температура за 38 или совсем при смерти. О диагностике типа УЗИ, МРТ и им подобных лучше не заикаться. Пока ждешь очереди, помрешь, неровен час. Поэтому люди лечатся в платных клиниках за наличные, благо, что платных медицинских учреждений в изобилии. Власти пытаются вернуть привлекательность туристических маршрутов. Но состояние улиц и некоторых зданий, да еще и сервис в гостиницах не соответствуют статусу города из Золотого кольца России. Все частное, а частному бизнесу нужны инвестиции, кредиты, субсидии. Кредит дорог, субсидий не дождешься, потому что область и так дотационная. Один Слюняев-Албин оставил после себя «наследство» в 9,3 млрд. руб. Работой обеспечивают многочисленные торговые организации, ювелирные предприятия (как крупные, так и мастерские), сфера услуг...» *** А вот другое письмо: «… В Костроме состоялась XI Всероссийская научно-методическая конференция «Актуальные проблемы преподавания информационных и естественнонаучных дисциплин». Было два стоящих доклада. Первый доклад назывался: «Вопросы снижения атмосферных выбросов в курсе "Концепции современного естествознания. Попал он и на телевидение. …Эти выпуски «Новостей» записаны здесь:

https://youtu.be/5Uyprval3IQ

https://youtu.be/kKDo3UQl7U4 ....Как известно, единственный автопешеходный мост в Костроме находится в аварийном состоянии. Выделение же срочных денег Москвой де-факто означает, что с мостом происходит настоящая беда, а прошлогодние уверения городских властей об успешности прошедших ремонтных работ – не что иное, как очередной блеф! Подробности – http://gtrk-kostroma.ru/news/2017/04/18/kostroma-poluchit-sredstva-na-remont-avtopeshehodnogo-mosta-cherez-volgu-ngO42yWDWrD0aPk8X3vSx9Hw.aspx В то же время, ввиду резкого сокращения перевозок ж/д транспортом, ж/д мост в Костроме используется крайне неэффективно. Высылаю также копии писем из РЖД по поводу проекта костромской городской электрички. Примечательно, что «Северная пригородная пассажирская компания» готова организовать маршрут от станции Кострома через Каримово и Кострому-Новую до БКЛМ хоть в этом году. Фактически именно местные власти и препятствуют воплощению проекта «Городской электрички» в жизнь. О строительстве второго автодорожного моста через Волгу теперь уже и не вспоминают. *** Второй доклад касался содержания курса «Новые материалы и технологии». По сути, речь шла о создании транспортных средств на воздушной подушке – т.е. всесезонных внедорожных транспортных средств, способных обеспечить бесперебойное круглогодичное снабжение и пассажирское сообщение в малонаселённые территории, где сооружение мостов не окупится десятки, если не сотни лет. Современные углекомпозитные материалы легче титановых сплавов в 4-5 раз и прочнее их до 10 раз. Их применение будет способствовать существенному снижению массы конструкции, что приведёт к повышению грузоподъёмности (или пассажировместимости) при снижении потребления топлива. Между тем, в Костромской области 2/3 Макарьевского р-на (в частности, село Тимошино и соседние деревни, где проживает около 500 чел.) фактически 3-4 месяца в году, во время разлива Унжи весной и во время ледостава, фактически отрезано от «Большой земли». Всесезонное и внедорожное транспортное средство на воздушной подушке на маршруте «Макарьев – Тимошино – Варнавино – Урень» вместимостью до 25 пассажиров решило бы главную проблему оторванности населённых пунктов от райцентра и железной дороги.

Технические характеристики здесь:

https://www.ubu.ru/izhevsk/vodnyy_transport/prodaetsya_vezdekhod_na_vozdushnoy_podushke_arktika_3d_1818982 При всех видах нагрузки вездеход на воздушной подушке «Арктика» может эксплуатироваться в любое время суток на акваториях больших и малых рек, озер, в прибрежной полосе морей, на болотах, в тундре, на лесных просеках и зимниках в течение всего года, включая периоды межсезонья.

Технические характеристики Грузоподъемность 25 чел. и 500 кг. груза или 2 чел и 3000 кг. груза. Мощность силовой установки (л.с.): 2 х 400 Максимальная скорость (км./час): – над снегом, сушей и льдом – до 120 – чистой водой – до 80 – над болотом заросшим травой, редким камышом и низким кустарником – до 70 Топливо дизельное: ДЛ, ДЗ, ДА Расход топлива при скорости 100 км/час, не более (л/час): 65 Запас хода, не менее, (час): 12 В России подобные транспортные средства выпускают и в настоящее время. Такое транспортное средство, например, успешно используется на переправе «Салехард – Лабытнанги». Подробности:

http://omskportal.ru/ru/government/News/2015/09/08/1441692194254.html

https://youtu.be/k0zEuAdDmUU – видео. Но сейчас, к сожалению, другие приоритеты. В Костроме усиленными темпами идёт восстановление «Кремлёвского ансамбля» – http://www.region.kostroma.ru/i/u/DSC_0033_1.JPG По масштабом – нечто соизмеримое с Храмом Христа Спасителя в Москве на Волхонке. По затратам, степени «полезности» и «пи-ару» – пожалуй, сопоставимо со стадионами для «мундиаля». Здравомыслящие костромичи в шоке, но их, к сожалению, меньшинство. Как и по стране в целом, если не меньше...

Первоисточник: http://www.region.kostroma.ru/kreml/index.aspx ...» *** Максим Калашников: Вот вам состояние одной из коренных великорусских областей. С 1990 года – потеря в полторы сотни тысяч человек в населении (почти одна седьмая часть, как после хорошей войны или мора), как и потеря главной части промышленного и аграрного потенциалов. В итоге Костромская область превратилась в регион застойной бедности и беспросветной жизни, причем во главе с невменяемой властью. На выборы в областную думу Партия Дела выставила команду кандидатов во главе с Юрием Крупновым. Одновременно выставился и ПАРНАС Навального. Наша партия заявила программу новой индустриализации Костромской земли, возрождения высокотехнологичного льноводства и льнопереработки (вплоть до новых конструкционных материалов). Нас (как и ПАРНАС) моментально объявили «пятой колонной Госдепа» и вместе с ПАРНАСом сняли с выборов. Потом ПАРНАС восстановили, а нас – нет. Ибо для этого режима новая индустриализация страшнее либерализма. В итоге Костромская область – умирающая земля. Кострома задыхается без нового моста через Волгу. Но денег на него у области нет. А Москва предпочитает тратить средства на футбол, олимпиаду, на бессмысленную войну в Сирии. В Костромской области в СССР летала местная авиация – Ан-2. Теперь не летает. Вот вам еще одна картинка страны, которую, как нам сказали, «подняли с колен». Как видите, все эти нефтяные триллионы, что проливались на РФ в 2000-1014 годах, Костроме ни черта не принесли. Как и многим другим регионам. Если вы смотрите лакировано-официозный канал «Страна», где показывают РФ, то что увидите? В основном, давая очерк того или иного края-области-республики, в качестве производства показывают две вещи: жратву и добычу сырья. Все правильно: русские должны гнать сырые материалы на Запад и в Китай, попутно сами себя кормя. И в Кремле еще удивляются тому, почему потеряли Украину? Так страной надо было заниматься, а не пустым саммитам раскатывать. РФ поднимать к процветанию, а не пустым пиаром маяться. *** Спасибо за то, товарищи и други, что стали моими глазами. Сил у Максима Калашникова на все не хватает. Прошу: опишите положение дел в ваших регионах. По плану: - Что происходит с конкретными предприятиями, виден ли тот самый рост реального сектора? - Уровень зарплат. - Что происходит в обществе? Давайте получим картину происходящего в стране реально, вместо царящего на ТВ Серука (Сирия, «ЕР», Украина).

Опубликую. Поскольку для меня РФ и Украина – одна страна и один народ, попавшие под власть то алчных дегенератов, то шизоидов (но всяко паразитов и короедов), жду писем и с Малороссии. Подписывайтесь псевдонимами, времена нынче плохие. Присылайте тексты на t34-85@mail.ru



Рейтинг: 5.00, Голосов: 1 Поделиться