ТВ о бедности

В стране при бандитски-воровском капитализме незаметно, но при участии чиновников Кремля и правительства выработалась система по которой тот кто живёт и ест от пуза не замечает реальных проблем. 15-го мая на канале ОРТ с утра пораньше идёт передача в которой обсуждают бедность в стране. Участвуют 6 человек от предпринимателя до экономиста и профессора. Ведущий Николай Матвеев. Приводили примеры высказывания президента, премьера по искоренению бедности. Практически то, что говорят остаётся за скобками. Ничего в плане ликвидации бедности в стране не делается. Одни говорят, что минимальная оплата труда делает человека нищим. Другие что надо его довести до прожиточного минимума и тогда проблема будет решена. Предприниматель говорит, что надо повысить оплату труда и тогда в его магазинах появятся покупатели. Предприниматель имеет четверых детей считается многодетным и получает доплату 2 тысячи рублей ежемесячно. Сходятся в том, что в стране нет денег. Вспомнили выступление О.Голодец на форуме, сказала, что в стране 4,9 миллионов человек живут на минимальную зарплату. " Только у нас в России рабочий человек является нищим". Такого нет ни в одной цивилизованной стране мира. Но она не сказала, что уходя из компании "Норникель" сделала себе пенсию в 200 тысяч рублей. И зарплата в правительстве, наверное, не меньше 500 тысяч. Имеет за бугром в разных странах недвижимость. Отвечает в правительстве за социальную сферу. И что она сделала, чтобы искоренить бедность? А денежки, которые она получает утекают за бугор на содержание недвижимости. И сколько таких голодец по стране? Но на передаче об этом ни слова.

Правительство компенсирует пенсии и зарплаты бюджетников на процент инфляции, но это ничего не даёт человеку. Дополню из собственного наблюдения. С 1-го февраля повысили пенсии. В посёлке практически живут одни пенсионеры и собираясь в магазине, другого помещения поговорить нету, "радуются" прибавкам. Одна говорит, что ей добавили 36 рублей, другая всего 6 рублей. Не дотянули даже до ста рублей. А ведь премьер на отчёте упомянул об индексации. И у него язык не застрял на повороте. А мы радуемся и не можем дождаться когда будут выборы президента. Газета "АиФ" уже выбрала нового президента. Да и другие издания и тусовки подкидывают народу идеи как и за кого надо голосовать. Газеты не хотят менять президента.

На передаче говорили, что надо поднять зарплату в несколько раз бюджетникам и естественно пенсионерам, повысить покупательскую способность гражданам и это отразится на экономики страны. Однако в стране нет денег. Упомянули и о том, что более 15 миллионов человек трудоспособного возраста неизвестно на какие средства живут. Значит они не платят налоги. Вот такая болтовня шла целый час и никто не смог сформулировать вывод. Что же надо делать, чтобы ликвидировать бедность и особенно среди работающих людей? Нужно поднимать экономику, но никто об этом даже не заикнулся. Что же происходит в стране? Сытые имеют доступ к средствам массовой информации, но при этом толи сами бестолочи, толи сознательно не говорят правды ибо они живут вполне прилично и ничего менять не собираются.

Если систематически читать газету "Правда", то можно заметить, что 75 % промышленных предприятий управляются из - за рубежа через офшорные зоны. Хозяева некоторых живут в России, но от этого ничего не меняется. Вся прибыль уходит в карманы собственников, которые выводят за рубеж. Собственник выплатит нищенскую зарплату, оставит средства на закупку сырья или других необходимых материалов, а всё остальное в карман. Вспомнили жизнь в СССР. Ведущий сразу перебил коллег и сказал, что в то время в США человек ел пять сортов сыра и десять колбасы. Но сравнить с нынешним положением ума не хватило. Нынешнюю колбасу даже кошки не едят. В СССР прибыль предприятий расходовалась на строительство бесплатного жилья. Крупные предприятия содержали поликлиники, больницы, дома отдыха, санатории, профилактории, пионерские лагеря, дома культуры и народ по ЖКХ платил копейки. И колбаса была настоящая, хотя хватало не всем. И мамы не боялись вечером выпускать детей на улицу, а сейчас сами боятся выходить. Для красоты картинок ведущий вывел на экран самолёт А.Усманова. Комментируя сказал, что это самый большой самолёт в России. Зачем ему летающая крепость? Денег девать некуда. Другой олигарх купил супруге сигарету за несколько миллионов, чтобы она бросила курить. Сигарета из золота и бриллиантов. Вспомнили и Р. Абрамовича и его яхту. Кстати, А.Усманов тоже приобрёл яхту и в прошлом году несколько месяцев не появлялся в России. Говорят что яхта на один метр короче чем у Абрамовича. В прошлом году я выписал 40 олигархов из журнала "Форбс" и сложил их доход. Получилось 273 миллиардов долларов. А миллиардеров в стране около 200. Бюджет страны на то время в долларах составлял 247,4 миллиардов. А если посчитать сумму всех 200 миллиардеров то наверняка получится ещё один бюджет. А сколько миллиардов рублей выведено из оборота теми, кто ищет способы вывести их за рубеж. Например, бывший сотрудник центрального аппарата МВД, держал миллиарды на квартире родственницы а часть в собственном автомобиле. И к сожалению он не один.

Чтобы повысить зарплату надо не увеличивать налоги со всех, а открывать производства. За последние 10 лет до 2016 года в стране сократилось количество крестьянских хозяйств на 45 %. Село потеряло 1,7 миллионов человек. И где эти люди? Нищенствуют в городах, перебиваясь временными заработками. Многие подались в преступные сообщества. Президент и премьер на каждом заседаниях говорят о развитии малых предприятий. И где они? И никто с них не спрашивает. На ремонт Вифлеемского комплекса власть находит деньги, а на развитие собственных производств денег нет. И тишина, хлопаем в ладоши. Дожили статистика говорит, что в России всего 20 % здорового населения. А медицинские эксперты называют всего цифру 5 - 8 %. Это уже катастрофа. Страна плодит инвалидов, закрывая больницы, поликлиники, медицинские пункты, сокращает тысячами медицинских сотрудников. При этом власть утверждает, что продолжительность жизни растёт. Наверное, за счёт миллионов чиновников. Рабочий кое как доживает до пенсии и к сожалению не всегда.

Телевидение иногда радует нищий народ. На днях сообщает, что Лариса Маркус украла из Внешпромбанка 119 миллиардов рублей, а общая потеря 210 миллиардов. Другие сотрудники тоже не брезговали рублями. И что дальше? Ну получили от 4 до 9 лет тюрьмы, а денег то нет. Сколько при Набиуллиной закрыто банков и коммерческих структур? Около 700. А сколько они увели денег? Кто назовёт общую цифру потерь? Гигантская сумма. Это вторая причина развала экономики и никто ей не занимается. Конфискации нет. Предложение Медведева штрафовать казнокрадов в 100 - кратном размере не действует. Страна работает только на олигархов и просто воров.

Сколько было разговора о золотых парашютах. Пример. ГМК "Норникель" за 2012 год семь менеджеров получили вознаграждение на сумму 1,1 миллиардов рублей. В.Стржалковский увольняясь получил 200 миллионов долларов. Провоторов покидая компанию "Ростелеком" получил 280 миллионов рублей. А что сейчас? Страшнов "Почта России" премиальные за 2015 год - 95 миллионов рублей. Прокуратура просила СК возбудить уголовное дело. Что дальше нам не известно. Ничего не меняется. Власть, чиновники грабят страну по чёрному.

Золотые парашюты дума запретила, а чиновники эту проблему решили моментально. Раскидали предполагаемый парашют на зарплату. Поэтому Сечины, Грефы получают в месяц по 10 и более миллионов рублей. А президент оправдывает такие зарплаты.

Вот что пишет Д. Ибрагимова - доцент департамента ВШЭ. "Крупные сбережения концентрируются у 1 - 2 % населения. Но платить придётся всем. (Речь идёт о преодолении кризиса) "АиФ" посчитал, что благодаря уже принятым антикризисным нововведениям годовой доход российской семьи снизится на 13,6 тысячи рублей с человека. С каждого работающего казна и вовсе возьмёт 24 тысячи рублей. Всего же в 2016 году правительство отберёт у граждан 1 триллион 996 миллиардов 300 миллионов рублей". При этом олигархи наварились, чиновники остались при своих интересах. Зарплата их уменьшилась на 10 % по их согласию, но они доберут на премиальных. Точно так же и с депутатами. Зарплата 360 тысяч рублей и никаких налогов. Вот это государство по конституции социальное. Все проблемы решает за счёт нищего народа. Государство социальное но только для определённого круга лиц.

Несколько лет назад в Хабаровском крае случилось сильное наводнение. Было замечено, что в Союзе на реках стояли земснаряды и чистили дно рек, что предотвращало наводнения. Поговорили и что? А ничего. Денег нет, но вы держитесь. Сибирь горит и тонет. Пучков занимался этими проблемами и докладывал президенту, который остановился с Иркутске. И после полетел в Тюменскую область, где на реке Ишим наводнение. На вертолёте облетел возникшее бедствие. Надо было облетать ни тогда когда беда случилась, а заранее и принимать меры. Какова причина наводнения? Некому следить за порядком на реках. Денег нет. Президент дал поручение принять все меры по оказанию помощи пострадавшим. А сколько бюджет теряет средств на ликвидацию бесхозяйственности. И в Хабаровском крае люди жалуются на построенные дома. Они как бумажные расползаются на глазах. На днях телевидение показало такой домик. Трещины и стены шатаются. Семья живёт в стрессовом состоянии, но кого это волнует. В стране нет хозяина.

Так что же делать, чтобы рабочий человек получал достойную зарплату и мог учить детей в любом учебном заведении, куда молодой человек может поступить не за деньги, а по своим умственным способностям. Надо не закрывать предприятия, а наоборот открывать и на несколько лет отменить налоги. Занять всё трудоспособное население. Значит надо вернуться к плановой экономике. И все крупные предприятия и компании национализировать.

Приведу пример из нашей деревенской жизни. В Никольском районе вся хлебная отрасль принадлежит одному человеку. И вот в прошлом году местная газета "Знамя труда", хотя никакого труда нет, пишет, что этот собственник за 2015 год заработал 32 миллионов рублей. В районе проживает 32 тысячи человек. Один человек только на хлебе заработал такие деньги. И хлеб, и хлебные изделия не стали лучше. Наоборот хлеб стал каким - то серым, не привлекательным, на него смотреть тошно. Но ведь есть и другие предприятия. И вся прибыль уходит в карманы собственнику. И так по всей стране. Здесь не о чём полемизировать. Вот деньги и надо их пустить на развитие региона, области, страны и тогда будет с чего платить зарплаты и достойные пенсии.

Зачем одному человеку, например, Усманову самолёт? На его содержание не хватит ни какой зарплаты. Но ведь он содержит самолёт. Мало того приобрёл яхту, стоянка которой требует миллионы долларов. Ну почему же мы знаем об этом и никаких мер не принимаем.

На передаче предприниматель комментировал 7 - ю статью Конституции. Россия социальное государство. Для кого? Для народа? Нет только для избранных. А народ превращён в рабов только об этом никто не говорит. Давайте вспомним статью 3 Конституции. "Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является её многонациональный народ". И где этот источник власти? Где мы??? Сидим в своих халупах и ждём когда кто - то за нас начнёт управлять страной. Многие просто опустились и ждут последнего звонка. Опомнитесь, люди добрые, после нас страна должна остаться с нашими детьми и внуками. Что они будут думать об усопших. Многие из которых ушли раньше времени. Сегодня живут только чиновники, олигархи и просто ворьё. А скоро выборы. Не ошибиться бы?