Кидай-город

- Ты знаешь, я просто очарована гирудотерапией!

- А что это такое?

-За каждое ухо пристраиваются пиявки – и сразу все мысли становятся такие позитивные-позитивные!...

(Из разговора в вагоне метро)

Едва пригрело солнышко – на нас обрушились полчища малопочтенных двуногих.

Стремящих нас «оздоровить» и «омолодить»..

Вот приглядитесь хотя бы к очень уверенным в себе юношам и девушкам, в выходной день буквально навязывающим всем, кто попадется под руку возле входов в метро, приглашения на бесплатные косметические процедуры некоего салона красоты, расположенного на Китай-городе.

Точного адреса на бумажке почему-то нет.

А в районе Китай-города «салонов красоты» как грязи! Но у других есть сайты, а у этого он почему-то отсутствует.

В кризис наши женщины стали даже больше, чем до него, тратить на косметику и оздоровление. На всякий там тайский массаж да китайский акупунктурный лифтинг.

Позволишь себе на минутку расслабиться, и работодатель задумается – не пора ли тебе «на выход» и не слишком удачливый спутник жизни окончательно затоскует.

По данным Ассоциации Cosmetik Europ россиянки в год тратят на косметику в среднем 192 доллара. Больше, чем француженки, немки и англичанки.

Если же сопоставить траты со средней зарплатой, разница окажется просто фантастической. У россиянки «на красоту» уходит 30 процентов зарплаты, у француженки и англичанки около 5 процентов, у немки примерно 4 процента.

Гендерная разница в зарплатах в России самая высокая в Европе.

Наши женщины в среднем получают на треть меньше своих мужей, немки на 21,6 процента, англичанки на 19,7 процента, француженки на 15,2 процента.

Стоило первыми в Европе добиваться права на труд, чтобы век спустя оказаться жертвами лютой дискриминации в очаровательном театре абсурда!

Нам с вами уже четверть века много раз доказывали, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И тем не менее даже весьма немолодые обитатели «Кидай-города» останавливаются возле зазывал и просят приглашения на «бесплатные процедуры» для своих жен и дочерей.

А от них требуется всего лишь номер мобильного телефона, чтобы напомнить «счастливице» о скором косметическом «счастье».

После чего даме действительно звонят и воркующим голосом просят не забыть прихватить с собой паспорт, отправляясь на подаренную «процедуру».

-А зачем паспорт? – недоумевает «счастливица».

- Ну-у… это для того, чтобы мы были уверены – никто нашими подарками дважды не воспользуется! Не злоупотребит нашей добротой!

- Так вроде бы рекламные акции для того и проводятся, чтобы люди убедились в качестве товара, и пришли бы снова и снова?!

- Ну, так вы придете?! Вот как раз на сегодня есть окно в расписании косметолога!.

Легко догадаться, что девочкам и мальчикам наниматели платят за число «навязанных услуг».

Примерно как в Сбербанке, где у толкущихся в офисе молодых обаяшек будто бы есть жесткий план по окучиванию клиентов.. И если в течение двух месяцев ты так и не достиг контрольных цифр по навязыванию «услуг» - тебя увольняют.

Но если бы дело ограничивалось лишь навязанными услугами!

Настойчивые просьбы прихватить с собой паспорт при визите к косметологу заставляют думать, что «косметологов» интересуют в первую очередь вовсе не жалкие гроши, что вы уже после рекламной акции выложите из кармана за счастье быть отмассированной и вымазанной «омолаживающим» кремом..

Так вот: голая дама, млеющая на массажном столе, даже не подозревает, что данные её паспорта с помощью сканера уже перекочевали в базу данных, откуда уже не выбраться без «ампутации» очень больших денег.

И очень скоро обнаружится, что на паспорт «омолодившейся» дамы оформлена фирма с кучей долгов, или взят изрядного размера кредит..

А никакого салона красоты в том месте, где дама оголялась перед «омоложением» уже давно нет.

Да никогда и не было!

Этот «бизнес» разнообразен в своих проявлениях.

Вот, например, в объявлениях о наборе сотрудников масса однотипных завлекалочек типа: «Требуется курьер-регистратор для поездок с документами в банк и к нотариусу.. Оплата 3-5 тысяч рублей в день Выплаты ежедневно.»

А то и просто «Требуется генеральный директор. Можно без опыта работы».

Это значит – деньги украдут ваши наниматели, а сидеть за их фокусы придется вам. Ну., совсем как старичку Фунту из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок»,

Ещё один крючок – объявления о поиске «помощника руководителя расширяющейся фирмы» с «достойной зарплатой», без ограничения возраста и «сам(а) всему научу»

Техника нынче делает чудеса, меняя фотографии на копиях паспортов.

Но реальный «лох» с незапятнанным (пока что!) прошлым, явившийся в банк за кредитом для фирмы, которая была столь добра к нему, доверив «руководящую» роль, куда быстрее получит деньги.

А потом с него снимут штаны при переселении в чистую и светлую тюремную камеру.. Великодушно оставив ему его богатый внутренний мир, вряд ли интересный сокамерникам, следователю и судье.

В любом человеке можно найти немало очень хорошего и ценного. Если его как следует обыскать!

Нельзя сказать, что господа, подставляющие нас с вами под запланированные ими жуткие удары, нас хотя бы ненавидят.

Пиявки не могут испытывать никаких эмоций. Иначе это им мешало бы отсасывать кровь.

Они нас «имеют»?!

Почему бы и нет?!

Если уже половина Европы законодательно легализовала инцест – почему бы и России не стать большим сексуальным клубом, где все друг друга «имеют»?!

Мы ведь привыкли быть жертвами.

Любим помучиться!

Зря, что ли, Россию кличут «страной победившего мазохизма»?!

Как отметила очень неглупая газета «Ведомости» «Русское сопротивление – радикальный конформизм на почве недоверия друг к другу.»

Объединиться даже для самых невинных занятий людям мешает необходимость постоянно решать «дилемму заключенного»,где наиболее вероятной линией поведения другого человека является донос. Поэтому даже за пределами страны выходцы из России крайне неохотно идут на контакт с земляками, если недостаточно хорошо с ними знакомы. Русские практически нигде не формируют диаспор, а с местным населением легко вступают в контакт. Проблема не в людях как таковых, а в «антимагнитном поле»,в котором они вынуждены существовать внутри страны

Алишер Усманов за 150 миллионов долларов выкупил на аукционе Нобелевскую медаль Джеймса Уотсона, в 1962 году удостоенного Нобеля за открытие спирали ДНК. Старичок Уотсон, продавший медаль в трудную минуту жизни, известен не только тем, что присвоил работу скромной научной сотрудницы Розалинды Франклин (умершей от ураганного рака после перенесенного стресса!), но ещё и высказыванием, что, мол, «некоторые расы» изначально тупее других.

В телевизионном сообщении о покупке, сделанной Усмановым, утверждалось, что дедулю после сказанного о «неравенстве рас» якобы не пускают на порог в «приличные дома».

Все «приличные дома» наших сограждан почему-то за пределами государственной границы.

А вот высказывание Уотсона, что «лоху» на роду написано быть лохом уже в силу принадлежности к определенной расе – помогает несколько легче пережить собственное «невезение».