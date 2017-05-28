История репрессий современной России уже была описана Владимиром Буковским в книге "И возвращается ветер". Все повторяется, людей начали задерживать за чтение классики.

«Горбатый Илюша Бакштейн был осужден на пять лет, а Кузнецов и Осипов – на семь лет лагерей каждый. Конечно же, ни о каком этом фантастическом покушении речи не шло. Судили их за “антисоветскую агитацию и пропаганду”, то есть за Маяковку, за чтения и диспуты, за сборники стихов».

Владимир Буковский «И возвращается ветер»

Интернет взорвался обсуждением задержания ребенка читавшего сцены из шекспировского Гамлета.

Кто-то тут же принялся строить версии всемирного заговора против России, дескать, вечно недовольная оппозиция снова баламутит воду, ища виноватых. А на самом деле мальчик всего лишь попрошайка и его совершенно справедливо доставили в полицию.

Других возмутило поведение женщины, бросившейся на помощь мальчику. Тотчас же появились версии ее пиара. «Имя себе делает на скандале» - заверещали многочисленные тролли в комментариях.

Кого-то возмутили действия полицейских задержавших паренька.

И, как-то на задний план отошел тот факт, что попрошайничество стало нормой для «успешной» России. Пока мы помогаем, а может – мешаем, всей планете своим вмешательством, в переходах метро орудует мафия нищих, которую крышует та самая полиция, бросившаяся на пресечение страшного преступления – чтения Шекспира.

В небольших городках, таких, как Чехов, где я проживаю, на входах магазинов стоят пожилые старики, которые не входят ни в какую мафию, а просто побираются из-за нищенских пенсий, чтобы не умереть с голоду, в то время как чиновники возят на отдых собачек на личных самолетах…

Вопрос не в том, попрошайничал ли ребенок или нет? Вопрос, почему это стало нормой для страны, хотя оголтелые телеведущие на федеральных каналах ежедневно и ежечасно впаривают нам новости, а точнее пропаганду, как хорошо живется людям в России и, как плохо во всем мире.

Нищенство – стало нормой для многих российских граждан, выживают ли они, или делают на этом бизнес.

Но и это не основной лейтмотив происшествия.

Ребенка задержали за публичное чтение Шекспира!

А не так давно людей судили за публичное чтение Конституции. Куда движется страна?

Может быть, гражданам стоит перечитать книгу Владимира Буковского «И возвращается ветер»?

Там очень подробно описаны мытарства самого автора и других диссидентов в тюрьмах и психиатрических лечебницах.

Сломанные и исковерканные судьбы людей, читавших стихи возле памятника Маяковскому, выпускавших самиздатовские книги, говоривших вольности в прокуренных кухнях…

Все они были виноваты только в одном – осмелились иметь собственное мнение в тоталитарном государстве. За что сполна расплатились.

Предвосхищая гневные тирады или недоумение людей, напомню, что: уже запрещены прогулки с Мальцевым; запрещено чтение Конституции в день Конституции; встречи депутатов с избирателями приравнены к митингам; Матвиенко инициирует запрет участия подростков в митингах и шествиях, а попутно в Москве отбирают частную собственность, а в Подмосковье отменены прямые выборы глав муниципалитетов…

А вот теперь задержан ребенок, читавший вслух классику!

Пока все получается По-Буковскому, а значит, дальше свободомыслие будет лечиться уже в психбольницах, да «выбиваться» в тюрьмах и следственных изоляторах, как это случилось с Ильдаром Дадиным.

Похоже, что ветер, действительно возвращается. Причем злой, беспощадный и холодный…