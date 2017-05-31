Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (в миру Николай Селезнёв) крайне возмущён тем, что «Орловские новости» написали о его внедорожнике Land Cruiser V8. Требует убрать публикацию, обещая иначе возбудить уголовное дело против журналистов за "оскорбление чувств верующих" (ст. 148-1 УК РФ). Он пишет: "Подобные выходки подрывают духовно-нравственные устои нашего общества, бросая тень на Святую Церковь и её честных служителей".

Ну, что тут сказать? Епископ абсолютно прав.

Ведь не так давно протоиерей Алексий Чаплин (не путать с другим Чаплиным, тоже протоиереем, но Всеволодом) всё вроде бы популярно разъяснил в своей статье "О потерянном рабстве...". Вот что он написал:

"Рабы не выбирают. Рабы Господина принимают. Епископа не выбирают – его принимают от Бога... Почему нас самих, православных, так раздражает благосостояние духовных отцов? Наверное, потому, что «отцами» мы их называем по старинке, соблюдая этикет. Реально, не отцов мы в них хотим видеть, а лакеев собственных «духовных» потребностей. А лакеям негоже ездить на машинах, им нужно ходить пешком, или, по крайней мере, для пущей важности, ездить на ослах... Рабское сознание даёт возможность нам правильно относиться и к часам Патриарха (если таковые вообще существовали), и к дорогим иномаркам священноначалия. Для раба престиж Господина – это его личный престиж. Для христианина должно быть унизительным, что у архиерея машина хуже, чем у светских правителей. Лучше ходить самому пешком, чем видеть Предстоятеля Церкви ездящим на трамвае (как, например, ныне почивший Патриарх Сербский Павел). О горе Сербии! О унижение для всего Православия, когда князь Церкви страны, именующей себя православной, пользуется общественным транспортом."

Всё-всё так доступно и ясно разъяснил святой отец Чаплин, а этот вопрос снова и снова возникает... Эх, нет у нас по-настоящему "рабского сознания", вот в чём беда! Где оно, благословенное Рабство, Которое Мы Потеряли! Видимо, там же, где и Россия, Которую Мы Потеряли вместе с ним. Выдавливал его, выдавливал из себя по капле А. П. Чехов, и, похоже, выдавил совсем, до донышка... Что же делать? Выход только один: кропотливо искать всё то, что опрометчиво выдавил из себя Антон Павлович, и вдавливать, вдавливать это обратно. Терпеливо, но неуклонно, капля за каплей. Пока не вдавим всё назад, всего Раба целиком...

Вот и губернатор Орловской области Вадим Потомский Его Преосвященство поддержал. Ай, молодца, даром что коммунист... пардон, член КПРФ! Хорошо высказался: "Надо почитать Библию: не судите, да не судимы будете. А когда журналисты начинают задавать вопросы, кто как живет из священнослужителей, у меня возникает один вопрос: их кто уполномочил этот вопрос задавать? Бог не фраер. Он всё видит. И суд бывает только один: Божий суд. У нас это идёт до патриарха: не те часы, не так живёт, не на тех машинах ездит...". Всем бы коммунякам так перековаться — глядишь, не пришлось бы их декоммунизировать и по-одесски на шашлыки жарить, как на Украине... (А если бы и жарили, то исключительно с молитвой и благословением, как верных Рабов Божиих).