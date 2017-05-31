Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Рабство, Которое Мы Потеряли

Опубликовано 31.05.2017 автором в разделе комментариев 0

церковь левиафан пастырь
Рабство, Которое Мы Потеряли

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (в миру Николай Селезнёв) крайне возмущён тем, что «Орловские новости» написали о его внедорожнике Land Cruiser V8. Требует убрать публикацию, обещая иначе возбудить уголовное дело против журналистов за "оскорбление чувств верующих" (ст. 148-1 УК РФ). Он пишет: "Подобные выходки подрывают духовно-нравственные устои нашего общества, бросая тень на Святую Церковь и её честных служителей".

Ну, что тут сказать? Епископ абсолютно прав.

Ведь не так давно протоиерей Алексий Чаплин (не путать с другим Чаплиным, тоже протоиереем, но Всеволодом) всё вроде бы популярно разъяснил в своей статье "О потерянном рабстве...". Вот что он написал:

"Рабы не выбирают. Рабы Господина принимают. Епископа не выбирают – его принимают от Бога... Почему нас самих, православных, так раздражает благосостояние духовных отцов? Наверное, потому, что «отцами» мы их называем по старинке, соблюдая этикет. Реально, не отцов мы в них хотим видеть, а лакеев собственных «духовных» потребностей. А лакеям негоже ездить на машинах, им нужно ходить пешком, или, по крайней мере, для пущей важности, ездить на ослах... Рабское сознание даёт возможность нам правильно относиться и к часам Патриарха (если таковые вообще существовали), и к дорогим иномаркам священноначалия. Для раба престиж Господина – это его личный престиж. Для христианина должно быть унизительным, что у архиерея машина хуже, чем у светских правителей. Лучше ходить самому пешком, чем видеть Предстоятеля Церкви ездящим на трамвае (как, например, ныне почивший Патриарх Сербский Павел). О горе Сербии! О унижение для всего Православия, когда князь Церкви страны, именующей себя православной, пользуется общественным транспортом."

Всё-всё так доступно и ясно разъяснил святой отец Чаплин, а этот вопрос снова и снова возникает... Эх, нет у нас по-настоящему "рабского сознания", вот в чём беда! Где оно, благословенное Рабство, Которое Мы Потеряли! Видимо, там же, где и Россия, Которую Мы Потеряли вместе с ним. Выдавливал его, выдавливал из себя по капле А. П. Чехов, и, похоже, выдавил совсем, до донышка... Что же делать? Выход только один: кропотливо искать всё то, что опрометчиво выдавил из себя Антон Павлович, и вдавливать, вдавливать это обратно. Терпеливо, но неуклонно, капля за каплей. Пока не вдавим всё назад, всего Раба целиком...

Вот и губернатор Орловской области Вадим Потомский Его Преосвященство поддержал. Ай, молодца, даром что коммунист... пардон, член КПРФ! Хорошо высказался: "Надо почитать Библию: не судите, да не судимы будете. А когда журналисты начинают задавать вопросы, кто как живет из священнослужителей, у меня возникает один вопрос: их кто уполномочил этот вопрос задавать? Бог не фраер. Он всё видит. И суд бывает только один: Божий суд. У нас это идёт до патриарха: не те часы, не так живёт, не на тех машинах ездит...". Всем бы коммунякам так перековаться — глядишь, не пришлось бы их декоммунизировать и по-одесски на шашлыки жарить, как на Украине... (А если бы и жарили, то исключительно с молитвой и благословением, как верных Рабов Божиих).



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к реновации?:
Результаты
Интернет-ТВ
С ума сошедшая погода
С ума сошедшая погода
30.05.2017
Есть ли жизнь после Кудрина?
Есть ли жизнь после Кудрина?
31.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Как президенты княжну не поделили (2)
Путин пока не решил, пойдет ли на следующие выборы президента России (8)
В МЧС объяснили отсутствие предупреждений о шторме ошибкой Росгидромета (0)
Суд отказался вызывать Медведева и Шувалова на допрос по иску Усманова к Навальному (9)
Минкульт предложил повысить пошлину на кино в 1,5 тысячи раз (12)
В ночь на 1 июня на Москву обрушится новый ураган (10)
Операторы не оповестили москвичей об урагане из-за нерасторопности МЧС (5)
"Аэрофлот" намерен через суд взыскать 2,1 млрд рублей с производителя Sukhoi Superjet 100 (2)
ВЦИОМ: 67% россиян стали экономить на продуктах (6)
Ушел из жизни Вадим Елизаров, создатель и руководитель Севастопольского театра танца (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КУДРИНА?
Максим Калашников Максим Калашников: Российский самолет МС-21 оказался советским с американскими двигателями
Дарья Митина Дарья Митина: Санта-Барбара прoдoлжается - в делo вступает рoдная мать мальчика, умученнoгo крoвавыми сатрапами
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Путин-отец и Макрон-сын
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss