Договоров много, а прибыль за бугор

Сколько за последние 26 лет проведено форумов в России и даже за рубежом. Заключаются десятки и даже сотни контрактов на огромные суммы. Недели две или чуть больше все каналы телевидения и радио мурыжат выступления бизнесменов, политиков, экономистов, министров. Но главное выступление отводят нашему президенту, а когда его нет премьеру. И некоторые выступления прерываются даже аплодисментами. Проходит время и о форуме забывают. Каков итог любого форума? Надо бы правительству отчитываться о контрактах, которые заключаются на этой пафосной болтовне. Большинство населения страны судят о форумах, даже не судят, они просто видят, что никакого улучшения нет. Зарплата падает, пенсии не будут расти ещё 20 лет, увеличится безработица. Сегодня безработных, как сказал в конце прошлого года президент чуть более 5 %. Повысят пенсионный возраст, а работы нет, после пятидесяти человеку практически устроиться на работу невозможно. Даже сторожем не берут, нужна специальная подготовка. Значит безработица будет расти, а пенсия минимальная, что и требовалось доказать. Депутат посидел в думе года три и получит пенсию в 55 тысяч рублей, а мужик поработал на производстве 25 и более лет получит не более 10 - 12 тысяч рублей. Попробуй проживи?

Естественно на форуме принял участие и разработчик Стратегической программы развития России А.Кудрин. Его выступление почти совпадает с заявлением министерства экономического развития. Однако А.Кудрин стал смотреть чуть дальше и возможно намеревается получить в новом правительстве руководящую должность или даже в Кремле. Докладывая о перспективах затронул проблему здравоохранения. К чему бы это? Неужели стал болеть? Эксперты приравняли модель здравоохранение России с африканской. Смелое заявление. Как бы последствия не наступили? Стратег выступил так: "Из - за отсутствия внимания к профилактики заболеваемости, смертность мужчин среднего возраста находится на уровне Африки. В 2016 году умерло 435 тысяч человек трудоспособного возраста. Из них 346 тысяч мужчин. Ни одной приличной страны с такими показателями нет. С 2003 года число функций федеральных органов исполнительной власти увеличилось вдвое. А значит увеличилось и количество чиновников. При этом все чиновничьи конторы заполнены компьютерами, что должно облегчить труд и сократить время работы с людьми. Однако в действительности всё наоборот. В нашем случае время приёма посетителей с применением современной техники увеличивается. Даже в регистратурах поликлиник. В стране гигантское отставание в применении технических новинок. Народ пока не видит результатов работы "Сколково" и "Росснано". При этом Счётная палата выявляет почти ежегодно использование бюджетных средств не по назначению. Однако власть на это не обращает внимание, а А.Чубаис хвалиться перед своими подчинёнными, что у них много денег, которые используются на премиальные. За какие достижения премируют не знает никто, даже сам премируемый.

Но ведь министр здравоохранения и президент говорят, что в стране растёт рождаемость, которая превысила смертность. На самом деле всё не так просто. Специалисты говорят, что в настоящее время в России от ишемической болезни сердца ежегодно умирает 1 миллион 200 тысяч человек. В Европе всего 300 тысяч. Правительство на 2015 год министерству здравоохранения ставило задачу уменьшить количество смертей на 18 тысяч от болезни сердца. Задача оказалась не выполненной. И кто об этом говорит и принимает меры? Никто. Чего нам ждать? Если министерство здравоохранения и дальше будет так же работать, то к 2030 году нас останется около 85 миллионов человек. А оно так и будет работать, потому что другого пути у него нет. Нужно в разы увеличить финансирование и подготовку кадров. Открыть или построить заново всё что было разрушено за 27 лет существования России с бандитски - воровским капитализмом. А где взять средства? Таких планов нет ни у Медведева, ни у А.Кудрина. Наоборот они предлагают окончательно закончить приватизацию государственной собственности. Я приводил пример владения государственным предприятием в нашей Пензенской области частным лицом. В Никольском районе Пензенской области производством хлеба и хлебных изделий владеет один человек. Так вот за 2015 год он заработал 32 миллиона рублей. При этом хлеб лучше не стал. А если бы это производство было в государстве, то 32 миллиона рублей пошли бы в бюджет региона. И так во всей промышленности по всей стране. Прибыль идёт в карманы собственников, а в Союзе на прибыль содержали всю социальную сферу, в том числе и медицину. Поэтому в нашем районе произошло сокращение медицинских сотрудников и закрыты многие медицинские учреждения. Теперь попасть к врачу надо записаться и ждать неделями. Результат реформы в здравоохранении привёл к тому, что только в нашей Пензенской области не хватает 800 врачей, а по России. Странную политику ведут чиновники. Говорят, что сейчас много молодёжи поступают в медицинские вузы и по окончанию придут на село работать. Ну конечно придут на 12 - 15 тысяч рублей. Врачей не хватает ни потому что их нет, а потому что нет зарплаты. Зато зарплата есть у чиновников, которые себе продлили стаж работы.

Главный кардиолог страны И.Чазова говорит, что через 10 - 20 лет мы достигнем тех показателей, которые имеют наши зарубежные коллеги. А за счёт чего? Об этом доктор умалчивает. Через 10 - 20 лет или ишак умрёт, или эмир, или хозяин.

Прошедшие форумы ранее ничего народу не дали. Правда некоторые прикупили самолёты, яхты и положили на свои счета за бугром миллионы долларов. А народ так и остался на нищенской зарплате, которую не всегда выплачивают. На нынешнем форуме заключено 332 договора на сумму более триллиона рублей. Если договоры являются иностранными инвесторами, то прибыль то пойдёт за бугор. Несколько тысяч человек получат работу и нищенскую зарплату и что это изменит? Западный инвестор - это как правило прагматик и вкладывает деньги только с одной целью, получить как можно больше прибыли. Россия от этого практически никакой выгоды нет. При этом наши олигархи содержат за рубежом и как правило у наших врагов миллиарды долларов. Почему бы не вернуть эти средства в Россию? И не надо искать и лезть в новую кабалу от Запада и США. Один раз президент и премьер попробовали вернуть хотя бы часть уворованных и вывезенных за рубеж миллиардов, обещая амнистию. Не получилось. Дураков нет. Нужно не предлагать бредовые идеи по возврату, а принуждать силовыми методами воров вернуть капитал. Ну например, пригласить на очередную тусовку Абрамовича и закрыть на неопределённый срок в определённом помещении, при этом сообщить ему, что пока не будут возвращены в Россию украденные миллиарды он будет сидеть без суда и следствия. Читатель скажет, что автор этих строк не здоров головой. Не возражаю. А воровали они и вывозили различными путями миллиарды на законном основании? Абрамович наверное и сегодня получает дивиденды от шахты в Кузбассе, на которой была страшная трагедия. И это тоже законно? А может законно украл и вывез за рубеж 360 миллиардов рублей банкир, о чём говорил президент и чтобы не разорять вкладчиков этого банка, а они не простые граждане, президент выделил 329 миллиардов рублей и банк продолжил работать. А этот банкир проживает на Лазурном берегу Франции и радуется жизнью. Нашим государством руководит сотрудник бывшего КГБ, мог бы организовать возвращение таких в страну. Экс - президента Украины вывезли из под носа бандитской власти и международная общественность молчит. Такие примеры есть и в международной практике. Если вспомним Германию и Италию, когда Скорцени в 1943 году выкрал Муссолине и доставил в Германию. Это война, а сейчас мирное время. Такой шаг правительства остудил бы головы многих преступников из числа высокопоставленных особ. Но власть не такова, она всё хотит делать по закону по отношению преступников с миллиардным состояниям.

На форуме Т.Голикова сообщила о том, что Счётная палата проверяя предприятия выявила нарушений на 700 миллиардов рублей. Пусть эти миллиарды не украли и не вывезли за бугор, но они использованы на другие цели. На пиар губернатора, на дорогу, которая ведёт к губернаторскому особняку и так далее. От использования денег не по назначению выигрывает только чиновник. Какова реакция власти? А никакой. Ну снимут чиновника, а он уедет во Францию или в Германию, может и в Израиль. А народ продолжает вымирать. Он находится постоянно в стрессовом состоянии. Не знает, что будет завтра, да и сама власть не знает этого. Указы президента от 2012 года так и не выполнены. Премьер на месте, на месте и министры. Нет перспективы и на будущие годы. Вот появились не запланированные доходы от роста цены на нефть, надо бы направить на развитие тех предприятий, которые закрыты. Например, смежные заводы АвтоВаза и сборочный конвейер был остановлен на несколько дней. Нет поставки комплектующих. И так по всей стране. Однако правительство решило укрепить чиновников силовых структур, повышая им зарплату. Ведь скоро выборы. При этом задержка зарплаты, особенно в обрабатывающей отрасли растёт. И никому до этого нет дела. Даже самим рабочим. В стране тишина.

В Лондоне произошёл новый теракт. 6 человек погибло. СМИ на все лады рассказывает об этой страшной трагедии. Привлекает к этой болтологии специалистов, политиков, а вот под Тверской области в нашей стране человек из ружья расстрелял 8 человек. Сообщили и молчок. Как москвич оказался в тверском посёлке? Почему чужого человека пригласили что - то чинить по электрической части? В России полностью закрепился капитализм. В школах стреляют, молодёжь убивает не только сверстников, но и родителей. Кражи, угоны автомашин, воровство не только квартирное, а из магазинов, банков, расстрел инкассаторов стало нормой. Беспредел на дорогах как со стороны водителей особенно приблатнённой молодёжи, да и самих полицейских тоже стало неотъемлемой частью нашей действительности. Но самые главные преступления по стране это убийства. Жизнь человека стала разменной монетой. Убить могут за всё, даже по ошибке. И всё это происходит от беспорядка в стране. Потеряна государственная дисциплина и об этом народу информируют сами чиновники. Воруют миллиарды кто? Чиновники. Они живут совершенно по другим законам и об этом не стесняются заявлять народу. Вот телевидение показывает монолог Топилина, который он произнёс очевидно на форуме: "Рабочую неделю надо сократить до 4 - х дней и продолжительность рабочего дня до 4 - 6 часов. Остальное время человек должен отдыхать и заниматься собой". Справа от него сидел мужик, который для меня не знаком, при этом он отвернул лицо и посмотрел на министра как на д... Собственник разрешит рабочему работать 4 - 6 часов и 4 дня в неделю. Вот поэтому и заплата, и пенсии не будут расти. Давно пора разогнать правительство без каких либо пособий. Пусть горбом зарабатывают на хлеб, хотя своё пребывание на этом свете они уже обеспечили.