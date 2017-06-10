Раннее летнее утро, ещё не сошла роса. Еду в компании на рыбалку. Вереница машин из деревень встречает нас на выезде из города... Деревенские едут работать в город - районный центр. В деревне работы нет, а местные за такую зарплату работать не идут. За 10-15 тысяч работа для деревенских найдётся, но городских она не интересует.

Местные, обгоняют нас на своих машинах, спешат на работу в областной центр. В областном центре, местные за 20-30 тысячную зарплату работать не идут, а земляки, тратя час-полтора на догогу - идут. Все мои знакомые из областного центра, которые хоть как-то искали возможность заработать себе на жизнь, уехали в агломерацию cтолицы. Три часа пути до cтолицы. Почему бы не уехать?

В пригороде столицы заработная плата 40-60 тысяч. Местные за такую зарплату работать не идут, едут сразу в Москву, стоически перенося дорожные пробки и давки в метро. А жители областного центра идут жить на съёмных квартирах и комнатах. В центре столицы заработная плата 80-120 тысяч.

Правы выпускники московских школ, рассчитывая на зарплату в 82 тысячи рублей. У москвичей первоклассное образование: школы, курсы, ВУЗы к их услугам. Лучшее здравоохранение - столица вытянула врачей-профи из регионов. Новые спортивные здания и сооружения. В наследство доставшийся научный центр. Прекрасного состояния, по сравнению с остальной страной, инфраструкрура: дороги, электричество, вода, связь. Но и в Москве, коренные москвичи кто стал специалистом высокой квалификации на такую зарплату работать не идут. Мой знакомый из смежной сферы деятельности уехал в Западную Европу на 3000 евро. Европейцы той же должности и квалификации на такую зарплату работать не идут. Местные европейцы едут в Калифорнию (США). В Калифорнии за те же знания дают 10000 долларов. Но местных там в нужном количестве и качестве нет.

... доезжаем до пруда. На его берегу следы заброшенной деревни - плодовые деревья и кустарники своими цветами и незрелыми плодами говорят о жизни людей, протекавшей здесь когда-то. Под сенью столетних яблонь из незаросшего чернозёма видны остатки деревенской утвари. Могли ли подумать жившие там 100 лет назад крестьяне, что их деревня перестанет существовать. Не думаю. Но реальность оказалась ужаснее. Каждый день в России умирают 3 деревни. Деревенские давно уехали в город в поисках лучшего заработка и реализации. Да и тот город, приютивший деревенских, теряет житилей. За 20 лет выехала и умерла треть жителей районного центра. Район видел миграции и поболее. В 20-е годы ХХ века в районе жило в 2 раза больше населения, чем сейчас. Но могут ли жители подумать, что городское поселение перестанет существовать. Не думаю. Как не думали об этом же жители заброшенных деревень. Зато областной центр за 100 лет вырос в 10 раз. Да, что там говорить. Москва выросла тоже в 12 раз. Причём по площади - за 50 лет.

Вот так проносится вся история людей и страны. Прадеды жили в деревне. Деды переехали в уездный центр. Отцы в областной. Дети едут в столицу. А внуки покинут страну. Неужели в этом смысл существования современной цивилизации - искать где больше заработная плата и лучше условия жизни? Не пора ли нам самим изменить условия жизни у себя?