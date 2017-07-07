На днях радиоведущая с В.Соловьёвым произнесла фразу: "История так устроена, что настала пора расплачиваться". Перед этим они рассуждали о жизни и коснулись расстрела царской семьи в Екатеринбурге. На это высказывание обратил внимание, потому что Соловьёв и Шафран имеют очень большую аудиторию. И особенно молодёжь им верит. По их мнению совершено непредсказуемое преступление, за которое нам надо расплачиваться. Наверное по этой причине Анна и произнесла якобы историческую фразу, которая не имеет никакого отношения к действительности. Во - первых революцию совершили не большевики, а представители царской думы. Большевики только подобрали власть и защитили. Возможно большевиками была совершена ошибка. А кто у нас не ошибается? Вот что по поводу ошибок пишет Н.Зенькович в книге "И пришёл Путин". "Завершила работу комиссия Госдумы по проверке обоснованности обвинения, выдвинутых группой депутатов против президента Ельцина, и объявила о внесении заключений по всем пяти пунктам обвинения на рассмотрение Совета Думы. Ельцин обвиняется в: 1 -Подписании Беловежских соглашений. 2 - Незаконном роспуске Верховного Совета РФ и его обстреле. 3 - Развязывании войны в Чечне. 4 - Развале Вооружённых сил России. 5 - Геноциде российского народа." И что? Ельцин фактически убил миллионы и ему возводят "Ельцин центр" не как палачу и предателю российского народа, а как "герою". Зенькович пишет, что только за один год свели счёты с жизнью две тысячи молодых людей в возрасте до 20 лет. А сколько стариков погибли от голода. Нет не потому что им было нечего есть. Они остались одни и по состоянию здоровья не могли себя обслужить. О них вспоминали соседи, но было уже поздно. А сколько погибло необстрелянных юнцов в Чечне? Об этом на передаче и на других тусовках не вспоминают. А сколько погибло солдат, когда царь командовал армией. Воровство интендантов зашкаливало, материальные ценности разворовывались, оружие не хватало и оно было первобытным. За такие преступления по всем законам должна быть высшая мера наказания. Может с семьёй поступили не по законам, но тогда времени не было на раздумье. По словам ведущих на радио нам всем надо молиться за грехи большевиков. А кто будет замаливать грехи Ельцина. Они гораздо страшнее грехов большевиков.

Сколько погибло людей мирных во Вьетнаме от напалма США? Растерзали М.Каддафи, разорили Югославию, Ирак, разводят наркотики в Афганистане, травят весь мир и тишина. Никто не призывает американцев молиться за убиенных. А тут большевики расстреляли царя. Хватит попил народной кровушке пора угомониться.

Сегодня все кто у кормушки ругают Сталина. Представляют его тираном, который якобы убивал невинных людей. Не буду вдаваться в подробности для меня это слишком сложно. Царь проигрывал войну, на которой гибли невинные люди, большевики выиграли Гражданскую, а Сталин самую кровопролитную, которую только знало человечество. И сделал страну Великой. До захвата власти предателем Ельциным Советский Союз занимал второе место в мире по развитию и экономическим показателям. Что народ имеет сегодня? На каком месте оказалась Россия в международном рейтинге. Описывать долго и уже оскомина на зубах. Нищета одолела даже работающее население. А чиновники и просто воры бесятся от жира. Супруга Абрамовича удивила Париж своими нарядами на неделе моды. Откуда денежки? До сих пор текут из России. Власть народ вернула в дореволюционную Россию. В городах народ бедствует, на селе выживаем за счёт огорода. Сталина под покровом ночи воровским путём вынесли их Мавзолея, а Ельцину, который совершил больше преступлений не только против российского народа, но и мирового строят Ельцин центр. Горбачёв с Ельциным позволили США стать международным жандармом, который убивает мирных граждан в странах, расположенных от США на десятки тысяч километров. И никто не призывает американцев искать прощения в молитвах. Никто!

В стране потеряна государственная дисциплина. Народ брошен на произвол судьбы. Смотрите, сколько в последние месяцы совершается катастроф с гибелью людей. Аварии на дорогах, пожары, которые уже не тушат, тонут по семь человек за одну прогулку. И вот уважаемые и образованные ведущие на радио, политологи, журналисты ведут разговор по данным происшествиям. А.Гаспарян образованный человек 3-го июля громит порядки на дорогах. Надо сильнее наказывать за нарушения. Ночью автобус с людьми догнал грузовик произошло столкновение и перевернулся. Погибли более десятка пассажиров. Никто не спросил и даже не озвучил порядок перевозки. Была необходимость отправлять автобус в дальний рейс ночью? Или глядя на ночь прогуляться на лодке по озеру? Федеральная власть от проблем регионов вообще отстранилась. Делайте что хотите, только платите налоги. Разве не так? А теперь, уважаемые читатели, ответьте себе на один вопрос: "Можно в России навести порядок в одном министерстве, организации, конторе, учебном заведении?" Нельзя и для этого есть десятки причин. Возьмём министерство транспорта. Авиацию. Пилоты бегут из страны сотнями. За бугром выше зарплата. А почему у нас нет такой зарплаты? На этот вопрос будет десяток ответов. Билеты дорогие. А почему дорогие? Да потому что зарплата пассажиров нищенская. Хорошая зарплата только у министра и его коллег. Значит надо повышать зарплату по всей России, но в стране нет денег. "Денег нет, но вы держитесь". Ежемесячно дорожает моторное топливо. Не хватает, да их вообще нет наших самолётов, берут в лизинг, а за это надо ежемесячно платить и очень большие деньги. Промышленность разорили а восстановить не хватает ума и тех же денег. При этом за 4 месяца из страны утекло более 1,6 миллиардов долларов. Наземный транспорт завязан на одну прибыль хозяину. Водители перерабатывают, транспорт используется на износ, ведь обслуга автобуса тоже требует денег. И так по всей стране и по всем министерствам, ведомствам. Невозможно навести порядок в одном министерстве или ведомстве. Вот так мы и живём. От аварии до аварии, и всё равно ничего не меняется.

Власть народ ввергла в нищету. Дума приняла закон по которому должнику не продадут билет на самолёт если долг достиг 10 тысяч рублей. Сейчас депутатам делать нечего они решили увеличить долг до 30 тысяч рублей. Пассажиров не хватает, должников миллионы. Надо чтобы самолёты летали. А Сибирь и Дальний восток горят и горят основательно. Конечно не депутатское дело тушить пожары, хотя горят миллиарды рублей.

Чиновники, околочиновники, политики, журналисты за период бандитски - воровского капитализма побывали за бугром. Занавес снята, появилась возможность некоторым "господам" потрошить бюджет или брать взятки, что позволило ездить за границу. И что они привозят оттуда? Сейчас не о материальных ценностях, хотя и это процветает. Привозят порядки Запада и США. Например, государство уже признало гражданские браки. Не возражает и церковь. Около 40 % детей теперь воспитываются в неполных семьях. А это зачастую ведёт к преступлениям. Кто - то возмутился? А кому надо? Народу слова никто не давал. Появляются почти легально молодые с фашистскими взглядами. Устраивают шествия отморозки не стандартной ориентации. И даже пытаются пробить однополые браки. Подтягивают к этому и церковь. Пока она сопротивляется, но доллар победит. Церковь не может отпевать преступников и самоубийц, однако за деньги отпевают.

На Западе девочки нашли способ зарабатывать. Через интернет продают невинность за очень большие деньги. Чуть не миллион долларов и желающих хоть отбавляй. И парни не остались в стороне. Тоже продают свою невинность, правда за очень скромное вознаграждение. Куда идёт человечество? Сегодня об этом в России не слышно, однако завтра это будет общедоступно. Представляете через интернет. Значит родители знают, соседи, друзья и просто знакомые и не знакомые. Совесть, честь стали пережитком общества. А это отразится на семьях. В России семья стала на последнем месте. А это грозит непредсказуемыми последствиями для страны. Нет семьи, нет государства.

Смотрите какие тусовки идут на нашем телевидении с ведущими А.Кузичевым, А.Норкиным, Э.Поповым, В.Соловьёвым и многими другими. Идёт обсуждение внешней политики. У России нет друзей. Перед саммитом двадцатки в Россию приехал Китайский лидер. В.Путин обхаживает гостя с тем чтобы сблизить решение международных проблем. Китайский лидер воспринимает всё с улыбкой, показывая согласие. Однако всё не так гладко. Вся политика Китая основывается на экономической целесообразности. Нам говорят, что подписано десятки соглашений и договоров как правило на поставку углеводородного сырья и с продукции сельского хозяйства. Например, пшеницы, которая самого низкого качества. В мире установлена рыночная экономика. Почему подписываются договора и различные соглашения? У кого дешевле и качественнее продукт тот и будет востребован на рынке. Однако Китай в договорах добивается цены той, которая его устраивает. Ясно, что в дальнейшем цены по всем товарам будут расти, а мы вынуждены будем десятилетиями поставлять по той, которая застолблена в договорах. Так что рынок только для отмазки и спекуляции. Потом мы будем каяться и молиться, что продешевили. А может и не будем, так как цена на жизнь чиновников не отражается. Несколько лет назад Россия заключила договор с Китаем на поставку электроэнергии по цене в полтора рубля за киловатт, а своим продаём по пять и более рублей. Об этом говорил депутат думы Б.Резник посещая Дальний восток в период паводка. За деньги Китай купить не удастся.

Что - то в последние дни не видно Дмитрия Анатольевича. Ушёл в подполье? Наверное устал охранять рынок. А может готовится к смене обстановки. Или молится за развал экономики. Российский - то рынок не оправдал себя. Нищета одолела даже работающего человека. А на тусовках проповедуют войну, которая потребует гигантских расходов денежных средств. Здесь уже не скажешь - денег нет но вы держитесь. А народу не надо забывать, что приближаются выборы и до выборов надо заставить каяться армейских чиновников, которые допустили разорение Союза и вооружённого захвата власти предателями.

Так настала пора расплачиваться? А главное за что? И кто должен расплачиваться? Всё что творится в России происходит не народом, поэтому и расплачиваться нам не за что.