Спасибо что не пришли...

Прожив 50 лет в Советском Союзе не думал, что народ России особенный. За 26 лет после развала Союза пришлось убедиться, что действительно такого народа нет ни в одной стране мира. Ни в позитивном смысле, ни в негативном. И это относится не только к простым смертным, но и к чиновникам всех рангов. Смотрите как в Испании люди борются за референдум. В России 22 миллиона голодают и тишина как на кладбище в тихую погоду. Именно от чиновников идёт негативная особенность.

На канале "Царьград" Ю.Пронько рассказывает о деятельности ЦБ. Банк ЮГРА, наверное, перестанет существовать. Потеряно 86 миллиардов рублей. Конечно сумма приличная. При этом банк ОТКРЫТИЕ потерял более триллиона рублей. Какой вывод бы сделал руководитель Центрального банка работающий на экономику своей страны? Оказать помощь банку ЮГРА, а дело по банку ОТКРЫТИЕ передать в компетентные органы для проверки. Но мы же не как все. После определённых процедур банк ЮГРА перестанет существовать, а банку ОТКРЫТИЕ ЦБ выделяет триллион сто миллиардов рублей. На передаче у Ю.Пронько эксперт говорит, что ранее Э.Набиуллина консультировалась у него и говорила, что она ничего не смыслит в банковском деле, а он ей преподал первый урок, который не пошёл в прок. А кто из правительства нынешнего смыслят в экономике огромной страны? Например, Дмитрий Анатольевич? Неужели в стране перевелись профессионалы? Видно незнайки лучше подходят нашему руководству. Промышленность сидит на голодном пайке, а банки, правда, не все лопаются от наличности. В Канаде работает российский завод по производству комбайнов и другой сельскохозяйственной техники. Странно слышать, что наш завод работает в другом государстве. И вот представитель рассказывает о жизни той. Если завод перенести в Россию, то за год он будут должен более 20 миллионов долларов. А там работают с прибылью, хотя и небольшой, но жить можно. Там всё проще и дешевле. Налоги, электроэнергия в два раза дешевле чем в России. А у нас каждый год идёт повышение не производства, а стоимости энергии и всего, что касается жизни народа и производства.

Читаю в газете "Правда" обращение Геннадия Андреевича к избирателям под заголовком "Спасибо за вашу поддержку!" О какой поддержке идёт речь? В Сибири и на Дальнем Востоке в некоторых муниципалитетах коммунисты получили больше голосов. И что? В Новосибирске, Орле, Иркутске парадом командуют коммунисты и людям стало жить легче? Политика делается не в регионах, а в Кремле. Да и кого выдвигала КПРФ народ не знал.

Президент проводит совещание в Ульяновске. Докладывает президиуму Госсовета и избранным губернаторам о положении дел с финансами. Некоторые регионы должны банкам в том числе коммерческим по два собственных бюджета. Положение аховое ни о каком развитии не может идти речи. Принимается решение отсрочить выплаты, но не списать. Иностранцам списываем миллиарды долларов, а своих держим на голодном пайке и на привязи. И вдруг президент произносит такую фразу - "Мы с министерством договорились". Так и должно быть? Президент должен с правительством договариваться. Это и есть решение экономических и финансовых вопросов страны? Власть скатилась при рыночной экономике до уровня базарных отношений. Должен быть план развития страны подготовленный профильными институтами и тогда не надо договариваться. Российские купцы при бандитски-воровском капитализме перевелись, когда договор был дороже денег. Сейчас всё наоборот. Впереди доллар, а всё остальное после. ЦБ раскидывается миллиардами, а Топилин пишет заметку в газету "АиФ". "Минимальный размер оплаты труда увеличится с 1 января 2018 года на 21,7 % и составит 9489 рублей. Какие проценты и какой результат? А с 1 января 2019 года зарплата не будет меньше 11 тысяч рублей". Какова зарплата министра и каковы льготы ? Совесть есть у Топилина и всего правительства на счёт 11 тысяч рублей? При этом бардаке Геннадий Андреевич пишет: "Мы благодарны всем, кто, отложив личные дела, помогал нам - словом и делом в агитации и в работе на избирательных участках. Мы представили свои программные предложения, открыто обсудили с избирателями". Вы сами не хотите получать за ваш "труд" по 11 тысяч рублей в месяц? До сих пор нет итоговых таблиц результатов выборов в законодательные собрания регионов. 19 сентября ЦК КПРФ проводит своё очередное заседание. Рассмотрен вопрос об итогах выборов. Никаких цифр нет. Какое место получила КПРФ? Что может измениться в регионах при таком результате? И снова КПРФ не удовлетворил день голосования. Как же вы не понимаете, что дело не в дне. А в КАНДИДАТАХ. Что сделала и делает партия КПРФ для победы? Практически ничего. Избиратель не знает даже своего кандидата и уж тем более его программу. Одно дело знать программу и совершенно другое как её осуществить. Ведь об этом ни слова. Сколько лет КПРФ пишет о программе "Десять шагов"? И что? И за эти годы не прошли и одного шага. Большинство сельского населения вообще не слышали об этой программе и о том как добиться её принятия. Ни революция, ни выборы КПРФ не устраивают об этом говорит Г.Зюганов. А что вас устроит, скажите народу. Вы пишите, что программу обсудили с избирателями. Когда и где? Кто от нищего народа присутствовал на этом обсуждении? Вы не признаёте обратной связи, как и сама власть. Например, в Орле вы разговариваете якобы с народом. Там народа нет, как его нет и на бесчисленных тусовках, которые ежедневно проводятся на телевидении и радио. Ваша партия боится народа.

Приведу ещё одну цитату лидера партии. "Мы обязуемся продолжить борьбу за её воплощение и будем вести дело так, чтобы голос наших избирателей был услышан". А что разве борьба была? Мы на селе не только не видели, но и не слышали, что коммунисты борются с кем - то. И сам же Геннадий Андреевич пишет, что в стране 22 миллиона граждан выброшены за черту бедности. За последний год число выброшенных увеличилось на 2 миллиона. Так где ваша борьба? Нет никакой борьбы так и не пишите о ней. Сами себе в одной статье противоречите. Точно как власть. Неверов говорит, что они обсудили свою программу с народом и обязуются её выполнять. Все преуспели в болтологии, но дел нет. Вот над чем и надо работать. Идти в народ, а не проводить бесчисленные собрания, заседания. Коммунистов нет на телевидении. Вчера одного послали на передачу "Время покажет" и ему ведущий заткнул рот. Не дают говорить от имени народа. Н.Кричевский полностью перешёл на строну врага. Несколько лет назад говорил совершенно о другом.

Ещё раз напомню читателям если таковые найдутся. В сентябре месяце прошлого года выписал из журнала "Форбс" 40 первых миллиардеров России. Сложил их накопление "заработанное" в поту и получил 273 миллиарда долларов, которые выведены из страны. Бюджет России в то время составлял 247,4 миллиардов долларов. Почему составлял, потому что доллар шевелится. А ведь миллиардеров больше ста. А сколько миллиардов лежат под подушками, они выведены из оборота. Либо в стране отсутствует контроль, либо это кому - то надо и поэтому деньги продолжают течь за бугор. Об этих фактах надо разжёвывать народу тогда и у коммунистов появятся избиратели. Нам осталось только предположить, что на выборах 10 сентября не пришло 80 миллионов избирателей. А что будет в марте? Придут чиновники всех мастей, родственники и просто ворьё и президент останется прежний. А мы и дальше будем бороться так чтобы голос наших избирателей был услышан. А где ваши избиратели? Их нет если бы они были, то и положение в стране изменилось.

Удивляюсь нашим депутатам думы. У них нет никаких обязанностей перед народом, они никогда не отчитываются перед людьми в живую. Устроили себе королевскую жизнь. Сколько лет идёт разговор о 20 миллионах нищих. Даже Голодец внесла поправку в то, что говорят коммунисты. Она сказала, что в нищете живут работающие, чего нет ни в одной развитой стране мира. Но никто на это не обратил внимание, даже коммунисты. Работающий человек не может содержать семью. Действительно мы особенные люди, особенно те кто попадает в думу.

На передаче "Время покажет" 23 - го сентября обсуждали вопрос участия народа в распределении прибыли от национального богатства страны. И снова прозвучала мысль, что это мы проходили. Да проходили и проходили так, что нынешняя бандитская Россия удерживает Запад и США от вооружённого вторжения только благодаря оружию созданному в Советском Союзе. В данном случае не надо ничего раздавать, надо вывезенные триллионы вернуть в страну, ограничить зарплату некоторым хапугам и всё направить на развитие образования, науки, медицины и увеличить зарплату тем кто работает, а не перекладывает бумажки на столе. Установить достойную зарплату по всей стране, а не отдавать распределение на откуп местным чиновникам. Разобраться с налогами. О зарплате рабочих, низовых бюджетников идёт годами вялотекущая болтовня, но никогда не говорят о зарплате хапуг, которые якобы зарабатывают миллионы в час. Это даже не наглость, а мошенничество в особо крупных размерах.

Газета "АиФ" ежегодно в № 24 публиковала доход ста самых богатых чиновников и депутатов. В этом году такой публикации нет. Почему? Народ хотел бы и дальше знать кто из чиновников и депутатов "зарабатывает" сидя в кабинетах миллиарды рублей. И коммунисты молчат. В стране есть порядок хотя бы в каком - нибудь министерстве? Разбазарили производство пассажирских самолётов, покупаем из отстоя иностранные или берём в лизинг, но и это не даёт нужного результата. Даже в Москве в аэропортах пассажиры сидят сутками в ожидании рейса. Ни гостиницы, ни питания ничего. Хуже положение в наземном пассажирском транспорте. Тысячи посёлков не связаны с районными городами. Оказывается не рентабельно содержать такие рейсы. А рентабельно содержать армию чиновников, которая ничего не делает, только мешает предпринимателям. И с каждым годом их количество растёт.

Коммунисты от фракции КПРФ в душе наверное благодарят избирателей, что они не пришли на выборы. Представьте что Коммунисты побеждают на региональных выборах. Вот тогда бы началась действительно работа, от которой они уже отвыкли. От депутатов оппозиционных партий ничего не зависит, даже если в некоторых регионах они побеждают. Между собой они никогда не договорятся. А потом политику власти изменить в регионах не представляется возможным. На местах вообще не нужны никакие депутаты. Нужен просто настоящий контроль за действиями начальства. Не плохо бы упростить отзыв депутатов Госдумы, губернаторов и местных князьков.