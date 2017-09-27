Саморазоблачились

Для того, чтобы понять кем правители считают народ, надо спокойно проанализировать их логику. Вот, например, история с «28 панфиловцами». Мединский не зря предпринял такие усилия для превращения в эпический миф разоблачённой пропагандистской фальшивки, и не зря поливал такой отборной бранью деконструкторов этой топорной выдумки редакции «Красной звезды».

Министерская логика железная - нация должна скрепляться мифами о прошлом (поскольку нет ни одного о будущем) и лучше военно-героических мифов ничего не придумаешь... Всякую «лейтенантскую прозу» может позволить себе социум, идущий вперёд... Обречённый же на циклическое воспроизводство унылого и несправедливого миропорядка должен вдохновляться доморощенными сагами...

Разрушающий же миф таким образом разрушаем нацию и есть национал- даже не предатель, но вредитель... И всё логично... При одном условии - что социум ещё традиционалистский, архаический, в лучшем случае средневековый...

Когда Гомер воспевал на аристократических пирах Ахилесса, то и он, и его слушатели знали, что сын Пелея - убийца, насильник, мародёр, бисексуал и дезертир... Как и они... Но Элладе нужны были вдохновляющие молодёжь примеры и общие «духскрепы»... Когда появляется «Батрахомиомахия» - это уже эллинистический декаданс... Плутарх же сочиняет свои вдохновляющие параллельные биографии для номенклатурных чад римского - императорского и имперского эллинизированного мира - владыки ойкумены...

Схожая ситуация с «Матильдой» - сказочный принц мог влюбится в прекрасную простолюдинку... Но в сказке царь-отец не мог быть сводником, а императорский балет - придворным гаремом, великовозрастный принц не мог не владеть ухаживанием за приличными барышнями (как и Лермонтов), потому что интимный опыт приобрёл в портах при совместном плавании со своим греко-немецким кузеном Жорой [его то ждало три свержения!] от Триеста до Нагасаки, т.е. Порт-Саид, Бомбей, Сингапур, Бангкок...

А Лермонов получал от не чаявшей в нём души бабушки послушных крестьянских девочек и великосветскому пикапу также не был обучен...

Зато Алисе достался уже вполне обученный молодой придворный... Но и эти подробности не для сказки... И в сказке простолюдинка безропотно уступает принца принцессе, а не устраивает голливудских страстей в роковом треугольнике, оттянув этим на год коронацию...

Просто дорогих россиян, что называется, держат за детишек, которые должны только знать про чудо-богатырей, одной гранатой побивающих немецкий танковый полк, и про уже рождающихся с маленькими нимбиками августейших особ...

Кстати, традиционное общество может быть и справедливо и мудро организовано, но оно в этом смысле для нас зеркально. Вот недавно в Ливане отменили грубо нарушающий права женщин закон, избавляющий насильника от наказания в случае женитьбы на жертве...

Это в современном мире - такой порядок варварский и циничный. А в мире архаики он автоматически делал обесчещенную респектабельной супругой (заодно предоставляя ей возможность всю жизнь горстями пить кровь из обидчика), давал гражданский статус ребёнку (участь байстрюка была печальной), избавлял род от выплаты приданного, а часто оба рода - от многолетней вендетты, ибо как альтернатива - отец или братья жертвы должны были убить обидчика, избавив род от позора...

Послесловие. Как легко на самом деле выявить истинное восприятие

Только что в "Саморазоблачились" я предположил, что Мединский и Шевкунов и прочие навязывают госмифологию, характерную для восприятия ими народа в качестве либо малых детишек, либо - для носителей средневекового (архаического) сознания.

Теперь выявилось отношение московских покровителей "Альтернативы для Германии" к Израилю (в сведению всяких израильских и еврейских кругов, решивших, что опора на Путина - идеальное средство защиты от американского давления по палестинскому вопросу): глава "Альтернативы" заявил, что свои обязательства по гарантиям Израилю Германия должна выполнять, только когда "евреев начнут сбрасывать в море"... Раньше же всё шли рассуждения о защите "традиционного иудео-христианского наследия Германии" от "исламизации"...

И ещё немного о том, какими считают Путин и Лавров западных партнёров. Суть их "миротворческого предложения" по ОРДЛО такова: миссия сил ООН размещается в демилитаризованной зоне вокруг линии прекращения огня и [тут - барабанная дробь] включает российский контингент...

Когда я был юнцом, то начиная с 13 лет (6 класс) по 15 рассказывали такой анекдот из эпической серии про "Вовочку" (разбитного симпотного парнишку как раз этого возраста).

Вовочка приглашает одноклассницу - вечером - как сделает уроки - подвалить к нему послушать новые записи [тогда - в начале 70-х - качественная плёнка с иностранных дисков - привозимых детьми дипломатов, командируемых на запад или моряков - большая ценность]. В 7 вечера звонок в дверь. На пороге Маша - в школьной форме, с бантиками и с портфелем и мешком для сменной обуви... На вопрос: не сошла ли она с ума в таком виде приходить слушать условные "Led Zeppelin" или "Pink Floyd", она, глядя ясными глазами на Вовочку, говорит: Но ведь завтра утром в школу...

Характерно, что достигнув 16-ти (9 класс), такие анекдоты больше не рассказывали - уже понимали, что мир сложней и такие "чудеса" в нём не бывают совсем... Переходили на более реалистические. Вроде истории о молодой учительнице, оставившей после урока под предлогом помочь ей убрать карты-глобусы здоровяка-второгодника, которая кокетливо спрашивает: не желает ли юноша пошалить? - и встречает не просто радостное согласие, но и инициативу - навалить кучи на стол в учительской... В смысле, на второй год его оставили не зря...

Это я про главное "оружие возмездия" российской внешней политики - пранкеров Вована и Лексуса...