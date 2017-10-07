Люди подземелья

Около 80 шахтёров рудника в посёлке Вершино-Дарасунский Забайкалья в мае спустились в шахту и в знак протеста против снижения зарплаты и невыплаты её в апреле, отказались покидать забой.

Не дождавшись с ночной смены своих кормильцев жёны и матери забеспокоились. В шахтоуправлении они наткнулась на полицейское оцепление. Тревога за родных привела женщин на площадь посёлка Вершино-Дарасунский.

Наталья Химич, жена шахтёра: "У мужчин зарплата мизерная и та постоянно урезается, работают, как в каменном веке, оборудование износилось, старое. Не удивительно, что преследуют травмы. Мы постоянно беспокоимся за своих мужей. Вернется ли он с работы живым или привезут на катафалке".

Анна Пешкова, жена шахтёра: "Очень страшно. У нас двое детей. Сказали, что будет 0,3 КТУ. У нас два кредита. Я в декретном отпуске, и вообще содержать семью не на что. Полторы тысячи аванса, ну, что можно купить на полторы тысячи?"

Так живут не только нынешние золотодобытчики, но и большинство рядовых работников по всей стране. Но говорят у нас на официальном уровне не об этом, а о том, какую очередную дурость сморозил Порошенко, или американец Трамп и сколько было вылетов нашей военной авиации в Сирии.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и региональный прокурор по тревоге приехали в шахтерский поселок. Даже непривычно осознавать их поступок, но для разговора с протестующими горняками они спустились в шахту. Без подготовки даже для обыкновенного человека спуститься в шахту почти подвиг, а тем более для таких освященных милостью власти лиц, как губернатор и региональный прокурор. А они спустились, переговорили с подземным народом, после выданных обещаний горняки решили подняться наверх.

Смелому губернатору и прокурору, после подъема из шахты, сразу нужно бы вручить награды России за этот героический поступок. У нас стало привычным, что наши чиновники, работодатели, называя себя элитой, прячутся за стенами административных зданий от протестующих работников, которые часто требуют, чтобы им отдали всего – на всего заработанные деньги. Народ грабят на рабочих местах, а защиты нет. Наверно, считают тех, кто кормит страну, дикими племенами, которые обычного языка не понимают. А тут к работягам, даже без охраны, да ещё глубоко в шахту, пожаловала сама губернатор.

Вот живой пример обычного для нашей страны поведения нашей власти в рабочем вопросе, в Ростовской области предприниматель умышленно обанкротил компанию «Кингкоул». После этого шахтеры уже полтора года не могут получить долги по зарплате. В августе прошлого года, в надежде привлечь внимание власти, горняки объявили голодовку. В ней приняли участия около 180 человек. Истязания себя ради поиска справедливости не помогло. После этого два активиста встали около административного здания, почетным караулом, называемый пикетом, с плакатами: «Прокуратура, помоги вернуть 68 млн. руб. шахтерам» и «Президент, спаси шахтеров». Как и полагается по закону, расстояние между протестующими соблюдалось. Несмотря на это, пикетчиков сразу скрутили, отвезли в отдел полиции, где продержали пять часов. Суд присудил этим активистам штраф по 20 тыс. рублей на брата, якобы за нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга. Где взять этим голодным и безработным деньги на штраф, если на еду ни копейки нет. Может быть, попросить взаймы у судьи, которая принимала решение о штрафе, пообещав ей отдать долг, когда власть добьется возврата долга этим работникам по зарплате.

В таежный поселок Вершино - Дарасунский прилетел в беспокойные майские дни ещё и представитель президента Сергей Меняйло, он собрал в местном кинотеатре «Кристалл» для разговора шахтеров и просто жителей поселка.

Сергей Меняйло пообещал горнякам, что заработки в кратчайшие сроки за апрель выплатят. Потом микрофон взял электрослесарь Виктор Путинцев, он рассказал на этом необычном народном форуме о новшестве, которые ввел в трудовые отношения их работодатель. Чтобы легче было уменьшать зарплату на предприятие, появился новый вид коэффициента трудового участия, КТУ. Без всяких подтверждающих документов подписывают под этот коэффициент не отдельного человека, а целый коллектив. Ещё недавно был коэффициент 0,8 и 0,7, потом его снизили до 0,5, а в мае – до 0,3. По словам Путинцева, зарплату на предприятии снижают, потому что в добытой породе оказывается меньше ожидаемого хозяевами количества золота, хотя шахтёры свою работу по добыче кубометров выполняют и перевыполняют. Отправляют вагонами. Может быть, не там роют? Но это уже не к рабочим, а к инженерам, руководству.

Разведанные запасы золота в этом, помеченном богом месте, составляют по разным оценкам свыше 100 тонн, причём с увеличением глубины возрастает его содержание в породе, и соответственно увеличиваются затраты на подготовку. В Советский период рудник являлся градообразующим предприятием, где было около двух десятков разных цехов. Рудник нёс на себе затраты по обеспечению водой, теплом, строительством жилья и дорог в поселке. Планы по реконструкции рудника были ориентированы на дальнейшее увеличение добычи с глубоких горизонтов, все это было связано с оснащением в будущем рудник современным оборудованием.

Но перестройка заглянула и в этот поселок. Появились «ваучеры», акции, темные личности и подлые дела, такие как поджог конторы рудоуправления, где сгорели архивы, нужные рабочим для начисления пенсии и прочее. Рудник продали, неизвестно кому и за сколько.

Нынешний директор рудника Юрий Бусыгин почти всю часовую встречу с народом в кинотеатре молчал. Ему не давали возможности сочинять небылицы о благополучие на предприятие. «Нам директор обещал полную зарплату», — прокричал кто-то из шахтёров. Микрофон перешел в руки директора. Его слова о полной и своевременной выплате в прошлом месяце потонули в хоре возмущенных голосов.

— Мне вас всех не перекричать, — попытался он усмирить зал. «Перекрикивать не надо, — вмешался Меняйло. — Надо с людьми уметь разговаривать и набраться мужества, говорить им правду».

Излили люди президентскому представителю, все, что накопилось на душе. Подвернется ли ещё такой случай в жизни? Правда, будет ли толк от этого, это уже другой разговор. Жаловались не только на низкие зарплаты. К примеру, говорили о том, что даже рабочую одежду шахтеры вынуждены приобретать за свой счет. Условия труда не соответствуют технике безопасности, да и инструменты для работы, приходиться в прямом смысле добывать, где придется. Сергей Коновалов, крепильщик ствола шахты: «Работать порой нечем, обыкновенного ключа нет, гайки затянуть».

Люди жаловались на отсутствие горных спасателей. Досталось и оптимизированной медицине, арендаторам леса, старателям, которые распахали в поисках золота покосы и взлетную полосу. В центре поселка появились две кучи отработанных ранее концентратов, из которых идут радиоактивные излучения. Рудник применяет технологию обогащения с помощью цианидов, которые после отработки вывозят на край поселка, где уже не раз находили отравленные трупы птиц и животных. Цианидвыбрасывают и в местную речку.

Уничтожают саму возможности жить на своей земле? Зарплата, разумеется, должна выдаваться вовремя. Но для чего деньги, если жить тут нельзя? Да, детей надо кормить. А они сплошь оказываются больными? Человек, зарабатывая эти гроши, подрывает здоровье детей плодами своего же труда. Чтобы потом тратить эти деньги на таблетки и на поездки к врачам в Читу. И выхода нет. Нет другой работы, а те деньги, которые платят на этой штрафной площадке, не позволяют даже мечтать о переезде в другие места. Чтобы противостоять хоть как-то этому злу, не давали рабочим на руднике даже возможности организоваться, профсоюзная организация на предприятии давно разгромлена.

Вот в таком состояние оставляют нашу землю новые, жадные хозяева. В поселке сгорел Дома культуры, нет денег на его восстановление. Негде молодежи собираться, развиваться. Но, зато, в центре, за полгода построили тюрьму для населения, обнесенную высоким колючим забором. Особенно активные граждане получат в ней, наверное, место для продолжительного отдыха.

Большую часть проблем полпред Меняйло, обещал решить после всесторонних проверок, которые будут проводить сотрудники прокуратуры и прочих надзорных ведомств. Полпред несколько раз созванивался с президентом компании «Южуралзолото», которой принадлежит шахта в поселке Вершино-Дарасунский, Констатином Струковым, в итоге, было перечислено на погашения долгов 14 миллионов рублей.

На самом деле, за апрель 873 работникам Дарасунского рудника миллиардер Константин Струков должен был заплатить по ведомостям 16 419 850 рублей. Или по 18 808 рублей в среднем на одного работника! И вот у людей с такими мизерными зарплатами администрация рудника пыталась их еще "урезать"! Это даже не жлобство, это уже психическое заболевание! Люди отказались работать задарма, и Струков этих неблагодарных решил наказать. Всех сократил и закрыл рудник. Обосновал это как борьба с криминалом. В поселке, якобы, замечена незаконная добыча золота.

Как он может говорить, что мы воруем? – возмущаются шахтёры. – Струков пытался поймать воров, но не было ни одного пойманного за руку. С работы ничего не вынесешь, пограничникам нужно учиться у хозяев рудника. Три «голевых» места создано, где раздеваешься, разуваешься полностью, встаёшь на табуретку. Если не понравился, заходишь в кабинет — тебя и там проверяют. Мы золото не плавили, нас к нему не допускали. Хозяин привозил для этой цели своих, издалека.

И оставляет после себя «эффектный менеджер» Струков опасную экологическую обстановку, разбитые дороги, развалены цехов, а также разрушенный жилой комплекс. Словно упала на этот клочок земли вражеская бомба и все разрушила. Такой печальный конец наступает по всей России. Вот и в Гуково Ростовской области за собственником компании «Кингкоул» Владимиром Пожидаевым закрепились клички «ликвидатор», «банкротщик», специалист, умеющий профессионально «сливать в утиль» производства, которые еще можно было реанимировать. Этим летом, в Якутии произошла трагедия, на руднике «Мир», где ищут алмазы, не соблюдали обыкновенные меры безопасности, в результате произошла страшная аварии, погибли 8 человек, рудник закрыли, 800 человек остались без работы.

Отечественные предприниматели не вкладывают средства для развития предприятий, доставших им за копейки, они не знакомы со словом инновация, не строят новых заводов, не предлагают новых рабочих мест для населения. Выкачивают до последнего времени из советских предприятий все до последнего, банкротят их, а станки сдают в металлом. Поимели выгоду за счет дешевого труда наших работников, теперь ещё прибыль от сдачи металлолома. Тем временем наши правители рыскают по белу свету, ищут инвесторов, чтобы те, хоть что-нибудь нам построили. Министры тоже время не теряют, из чистого воздуха ловят какие-то перспективы роста нашей экономики. Подсчитывают доли процента роста. Удивительный процесс, закрыли тысячу предприятий, а новых нет, но экономика поднимается на пустом месте.

Основная часть сотрудников Вершино - Дарасунского рудника была уволена в июне. Сократили работников шахт, карьеров, автобазы, фабрики. Остались только слесаря и вспомогательный персонал. И как уже принято в наших криминальных трудовых отношениях, всем полностью не выплатили расчёт, не платят компенсацию по исполнительным листам, которую по закону должны выплачивать в течение полугода после сокращения. Наступила гробовая тишина. При этом официальных представителей Гострудинспекции не допускают даже на предприятие.

Какой выход из этого беззакония. В нашем государстве пока он только один - протест за счет своего здоровья. 18 сентября 28 шахтёров объявили голодовку, залегли в администрации посёлка. К ним присоединились ещё товарищи по несчастью, стало голодающих 50 человек. Об этом уведомлён собственник предприятия — компания «Южуралзолото».

В результате, вечером 19 сентября шахтёрам выплатили около 30% долга. Днём 20 сентября стало известно о том, что остатки денег перевели на счёт предприятия. А перед этим забайкальские единороссы написали обращение к своим единоверцам в Челябинск с просьбой повлиять на Струкова. Оказывается, этот капиталист в Челябинске является ещё и депутатом законодательного собрания, даже заместитель председателя.

Трагедия Дарсунского рудника не единственное черное пятно в биографии этого деятеля. В апреле 2017 года произошло обрушение его шахты "Центральная" в Пластовском районе Челябинской области, добывающей тоже золото. Погибло два человека. Еще двоих проходчиков там насмерть завалило горной породой в ноябре 2015 года, а несколькими месяцами ранее там оборвалась жизнь 29-летнего подземного проходчика при проведении взрывных работ. В 2013-ом году рабочего в той же пластовской «Центральной» придавило обрушившейся кровлей здания 20-летнего рабочего, а в июне 2016 года там погиб под завалами горной породы еще один горняк. В мае 2013 года было возбуждено уголовное дело по факту гибели двух шахтеров в шахте «Коркинская» Челябинской угольной компании из-за обрушения крепежа, тоже владение Струкова. И это далеко не все примеры. На шахтах в течение нескольких лет почти в открытую нарушаются правила техники безопасности, которые приводят к трагическим последствиям. 17 апреля 2017 года Ростехнадзор опубликовал результаты проверки струковской «Челябинской угольной компании». Результаты неутешительные. Выявлено 121 нарушение соблюдения обязательных требований законодательных, нормативных правовых и нормативных технических документов в области промышленной безопасности, говорится в выводах Ростехнадзора. Работников без подстраховки заставляют ходить по минному полю. Вот и на Вершино - Дарсунском руднике инспекция установила, что 76 работников предприятия работали без оформления трудовых отношений. Эти люди тоже оказываются в зоне риска, для них не было надлежащего проведение медицинских осмотров, инструктажей, не выдавались в установленном порядке средства индивидуальной защиты. Ну и что из этого? Главное, ведь прибыль. А её, русский олигарх Струков отправляет в офшоры, опять экономия на налогах.

На разрезе Коркинский, компания Челябинская угольная компания, принадлежащая тому же Струкову, добыча угля в разрезе, дошла почти до подкопа под дома рабочего поселка Роза. Эти дома в любой момент могли сползти в пропасть. Путин в 2012 году побывал здесь, приказал переселить жителей поселка. Спасти поселок Розу, конечно, нужно, а может быть, нужно спасать людей от такого хозяина, как Струков. Дать ему время на размышление в новой тюрьме в Вершино - Дарсунском поселке. Может быть, там не все койки ещё заняты.

Нет, на проведенном в прошлом году в Челябинской области праймеризе партии власти Струков занял второе место и мог бы даже стать депутатом Госдумы. Но его оставили как нужного человека, в заксобрание Челябинска.

Мы удивляемся, почему у нас в стране коррупция, кумовство, беззаконие. Чего удивляться, если подбирают во власть таких деятелей, как Константин Струков.

Альберт Сперанский, председатель Совета общероссийской общественной организации «Рабочие инициативы»