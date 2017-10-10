Жил и помер

Телевизионный целитель Аллан Чумак умер на 83-м году жизни. В принципе, достаточно. Как писал Рабле, сам, кстати, довольно известный в свое время врач, писал: "Ты врачевать собрался род людской, а сам покрыт вонючею паршой".

Впрочем, Аллан Чумак никакой паршой покрыт не был, а, наоборот, выглядел вполне презентабельно. Однако тот же раблезианский принцип "Врачу - излечись сам!" к нему применим вполне. Но и врачом, в отличие от Анатолия Кашпировского, имевшего четвертьвековой стаж работы в психотерапии, Чумак не был.

Кашпировский, кстати, в свои 75 отличается завидным здоровьем. Но он и с молоду следил за собой - мастер спорта СССР по тяжелой атлетике. Да и никаких загадочных методов он не применял - все в рамках традиционной медицины, психотерапия в бодрствующем состоянии...

Чумак - другое дело. Но довольно логично посмотреть, был ли сам целитель, полагающий на некие чудодейственные силы собственного организма, сам вполне здоровым человеком?

Судя по всему, нет, не был.

Хотя возраст в 82 года, конечно, заметно выше средней продолжительности жизни в РФ, однако вполне укладывается в среднестатистические рамки по Москве. Однако для целителя, несущего здоровье миллионам людей, можно было бы ожидать и чего-то большего по продолжительности, и, главное, более очевидного физического здоровья. А сам Аллан Чумак в конце жизни довольно долго болел...

Пил ли он "заряженную" самим собой воду? Это не известно...

А.Б.