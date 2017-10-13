О старческой болезни правизны в коммунизме

Вопросы теории социализма и коммунизма не являются привилегией коммунистов только одной партии, коммунистов только одной «титульной нации» или цивилизации.

С это точки зрения представляет интерес болевая проблема коммунистического движения - САМОПЕРЕРОЖДЕНИЕ партийно-государственных кадров, впервые сформулированная в деятельности Коммунистической партии Вьетнама накануне её XI съезда в 2011 году.

Компартия Вьетнама гостеприимно принимала в октябре 2016 года 18.IMCWP ( Международную всртречу коммунистических и рабочих партий) в рамках международной коммунистической группы SOLIDNET, в которую входят Компартия Китая и компартии СКП-КПСС, включая КПРФ и КПУ. Это делает ещё более АКТУАЛЬНЫМ рассмотрение точки зрения вьетнамских коммунистов об истоках, причинах и опасности « самоперерождении» партийно-государственных кадров и самой партии.

Об актуальности этой проблемы для самой Компартии Вьетнама упоминается, но как бы ВСКОЛЬЗЬ, в статье «Октябрьский вектор Вьетнама», опубликованной в газета Правда №114 (30611) 13—16 октября 2017 года. Её автор - члена Политбюро, секретарь Центрального Комитета, заведующий отделом пропаганды и просвещения ЦК Коммунистической партии Вьетнама товарищ ВО ВАН ТХЫОНГ.

Цитируем:

«На нынешнем этапе революции, извлекая опыт и уроки истории, КПВ обращает особое внимание на следующие актуальные проблемы.

Прежде всего нам следует строго хранить идейные основы партии: марксизм-ленинизм и идеи Хо Ши Мина, придавать большое значение обобщению практического опыта и теоретическим исследованиям, направленным на развитие марксизма-ленинизма в соответствии с вьетнамской действительностью и новыми условиями. При этом необходимо решительно бороться против оппортунизма, ревизионизма, против искажений в сфере идеологии, а также преграждать дорогу упадничеству в политической мысли, обеспечивать единство взглядов и действий внутри партии и народа.

Нам следует правильно решать взаимоотношения между национальной независимостью и социализмом. Смысл национальной независимости — в служении высшим интересам национального государства. Борьба наций и борьба классов концентрируется в достижении целей национальной независимости и социализма.

КПВ взяла курс на индустриализацию и модернизацию страны. Развитие рыночной экономики социалистической ориентации происходит одновременно с совершенствованием политической системы, с формированием социалистического правового государства народа и для народа.

Задача: осуществлять строительство партии с чистыми рядами, сильной, повышающей свой потенциал руководящей и правящей силы, обладающей большой боевитостью. Во имя этих целей предстоит вести борьбу с ошибками и бюрократизмом, отрывом от масс, «самоперерождением», плюрализмом и многопартийностью, формировать социалистическую демократию, крепить национальное единство, расширять и укреплять единый национальный фронт. Мы строим общество, в котором хозяин — народ, люди богатые, страна сильная, господствуют демократия, справедливость, цивилизация».

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Понятие САМОПРЕРОЖДЕНИЕ - относительно НОВОЕ в коммунистической теории, о нём вы ПРАКТИЧЕСКИ не найдёте ССЫЛОК в энциклопедиях и даже во всезнайке Интернете. Исключение - статьи в КиберЛенинке и трудах Центра изучения Вьетнама и АСЕАН ИДВ РАН.

Если очень коротко: … чем больше РЫНОЧНОЙ экономики с НАЦИОНАЛЬНОЙ спецификой, чем больше патриотически-ориентированных «отечественных предпринимателей» ( ..хоть и под контролем компартии), - тем больше условий для всепроникающей и всё разъедающей общество и саму Партию коррупции, и, под её влиянием, - САМОПЕРЕРОЖДЕНИЯ партийно-государственных кадров, самой компартии и социалистического государства. Поэтому ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ и ПРАКТИЧЕСКАЯ борьба компартий, находящихся у власти с САМОПЕРЕРОЖДЕНИЕМ партийных и государственных кадров , - становится АКТУАЛЬНОЙ проблемой № 1, вопросом ЖИЗНИ и СМЕРТИ для СОЦИАЛИЗМА и КОММУНИЗМА.

Не об этом ли говорит нам судьба горбачевской КПСС, не об этом ли нам говорит актуализация борьбы с КОРРУПЦИЕЙ и САМОПРЕРОЖДЕНИЕМ в КНР и Компартии Китая, даже создание специального партийного органа - Центральной Комиссии по проверке дисциплины ?

Каковы методы лечения? Каковы методы предотвращения этой «старческой болезни правизны в коммунизме»? Вот это становится вопросом вопросов.