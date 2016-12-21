Всё после или никогда

Предатели Отечества в целях усиления мощи ФРГ бесплатно передали ГДР в состав Федеративной республики Германии. Далее ликвидировали Союз и плановое ведение хозяйства. Зачем напрягать мозги на решение проблем государства. В этих целях власть навязала народу бандитско-воровской капитализм. По их мнению рынок решить все проблемы, а властные чиновники будут пожинать плоды, что и происходит на самом деле. Плоды оказались в руках властных чиновников и их окружения, а народу достались корешки.

19 -го декабря Россию встряхнул теракт в Турции при котором погиб наш посол и ещё ранено несколько человек. Днём в помещении, где посол открывал выставку молодой человек 22 - х лет отроду, прилично одетый расстрелял посла в спину.

Чиновникам известно, что в соседней стране с Турцией идёт гражданская война - война жестокая, которая не щадит ни стариков, ни детей. Боевики - мусульмане расстреливают всех без исключения, отрезают головы не только взрослым, но и детям. Нас возвращают в средневековье. Надо не забывать, что в этой бойне активное участие принимает Турция. Боевики гуляют свободно через границу с Турцией. Возможно через Турцию получают пополнение своих рядов живым товаром, оружием и финансами. Боевиков поддерживает США и другие страны расположенные поблизости. Если бы не Россия, то Сирия была бы похоже на Ливию. И страшно предположить, что могло быть дальше. Через Среднюю Азию они могли войной вторгнуться на территорию России. И снова гибель ни в чём не повинных людей. Такое нашествие могло перерасти в третью мировую войну. А это гибель цивилизации и народа России. Чем виновен народ страны, который содержит власть и околовластных чиновников. И содержит хорошо, довольствуясь объедками. Руководство министерства иностранных дел должно было сообразить, что российские войска не дают возможности боевикам одержать победу в Сирии и создать бандитское государство, которое имеет поддержку других государств. Значит боевики будут гадить России всеми доступными и недоступными методами. Много ума не надо чтобы сообразить, что надо усилить охрану посольства и посла в частности. Гибель посла на совести нашего руководства.

В нынешней России всё делается после. Давайте вспомним некоторые трагические события. Сгорели люди в клубе "Хромая лошадь". МЧС начала проверку противопожарного состояния в других клубах по всей стране. Затонул ржавый теплоход "Булгария", погибли люди, начали проверку подобных корыт по всем портам. Сгорел дом престарелых вместе с людьми начали проверять подобные дома. Горят целые производственные цеха, обрушиваются перекрытия и заживо хоронят рабочих. Проверки были, составлены соответствующие документы, но они не выполнены. Виновных нет, нет и части рабочих. И так по всей стране и по всем отраслям. Мне вспоминается случай, когда губернатором в Сибири был Хлопонин. Он проводил какое - то студенческое мероприятие. Для них устроен обед, после которого часть студентов попала в больницу с пищевым отравлением. Если у губернатора травятся гости, то что говорить о тех продуктах, которые народ покупает для себя.

Первые месяцы, находясь в Сирии наши ВКС усиленно бомбили караваны бензовозов, перегонные заводы, хранилища нефтепродуктов. Президент Турции рвал и метал, в дым и пепел уходили миллионы долларов. И вот руководство ВКС направляет бомбардировщик на задание, маршрут которого пролегал вдоль границы с Турцией. Два турецких истребителя барражировали поблизости и при появлении сбили наш бомбардировщик. Неужели командование не знало, что во время военных действий бомбардировщики не летают без прикрытия. Где они учились? После того как погиб пилот и сгорел самолёт стали сопровождать. Видите у нас всё делается после. А это "после" стоит человеческих жизней. И виновных нет. Послали на спасение вертолёт. Солдат погиб, вертолёт взорван. И всё это от умелого руководства. Пилота погибшего бомбардировщика наградили звездой Героя России. Может так и надо, продлить память. Ведь в стране гибнут тысячи. Через месяц, два о них забывают, появляются новые жертвы и помнят только родственники. А что сделал этот пилот геройского? Его командование ВКС поставило в безвыходное положение. Он ничего сделать не мог. Надо было принять меры к руководству ВКС. Однако в стране большие чиновник живут совершенно по другим законам или вообще без законов.

В Иркутске уже погибло 60 человека от жидкости называемой "Боярышником". Сегодня все каналы радио, телевидения начинаются с этих двух событий. Есть о чём поговорить. Люди высказывают разные предложения по наведению порядка в алкогольной отрасли. Говорили об этом и раньше. С разными перерывами говорят всегда. Проблема очень важная, но не решается. Мне понравилось предложение вечного депутата В.Жириновского. Закрыть все точки по продажи таких жидкостей. Завод по разливу спирта охранять военными и ими сопровождать фуры с бутылками. А прежде нагрянуть на такие производства и расстрелять всех как при попытке к бегству. Серьёзная проблема и говорит серьёзный человек наделённый полномочиями законодателя, но говорит как дурачок. Рабочие которые стоят в разливочном цехе чем провинились. Они работают и им всё равно что разливать. Им надо кормить себя и семью. Что же Жириновский не всех обеспечил безопасной работой? Да и зарплата у них нищенская в отличии от депутатской. Надо отменить мораторий на смертную казнь. И расстреливать организатора такого производства. Где и по каким документам получил метиловый спирт? Какова была сумма взятки. Вопросов по расследованию много, но их кто будет решать? Все жить хотят во дворцах и наглядный опыт такого проживания есть. Почему одни живут во дворцах, покупают яхты и кичатся друг перед другом длиной яхты и отделкой, а народ на грани голода. Эти вопросы не интересуют ни Жириновского, ни других депутатов. Поговорили через пару месяцев все забудут о гибели 60 граждан от суррогатного алкоголя и всё останется по - прежнему. Ведь и раньше случались отравления, но мер кроме болтовни не принималось. Власть впереди человека поставила деньги и пока среди людей, а главное среди чиновников не появятся другие приоритеты, поэтому ничего изменить не представляется возможным. Теперь будем ждать очередной трагедии предлагать новые решения, но в итоге всё останется по - прежнему. Наши руководители не могут предвидеть хотя бы на шаг вперёд чем мошенники и казнокрады.

Вот ЦБ снова отозвал три лицензии банков. Обанкротились, а где деньги? Вывезли за бугор. И сколько таких банков по стране? С 2013 года обанкротилось более 293 банков и кредитных организаций. Какой ущерб они нанесли бюджету страны? Никто не говорит. С двухтысячного года ликвидировано более 700 банков. Кто может назвать ущерб от таких банков? И есть ли случаи возврата денег в государство и непосредственно вороватых банкиров? Банкротство банков власть выявляет тогда когда банкиры выехали за бугор, а кладовые денег оказались пустыми. Всё делается после или никогда. Например, один банк Москвы потерял 360 миллиардов рублей. В прошлом году в СМИ прошла информация, что Россия за время бандитско-воровского капитализма потеряла более трёх триллионов долларов. Кто ни будь может представить такую сумму? Я нет. И самое главное состоит в том, что отток капитала продолжается. Пусть не в тех объёмах, которые были до кризиса, но 20 миллиардов долларов тоже деньги. Такой прогноз был на три квартала этого года.

Уважаемые читатели, чего ждать хотя бы на три следующих года? Бюджет не даёт ответа на рост экономики. Один процент с копейками это статистическая погрешность. При этом руководство со средины 2017 года увеличивает минимальный размер оплаты труда на 4 % и он составит 7800 рублей. И что это даст рабочему, крестьянину, пенсионеру? Ничего хорошего. Это пиар власти. На днях Дмитрий Анатольевич заявил: "Рейтинг доверия к думе вырос". Вот только он не сказал на основании чего. Возможно на основании того, что бюджет здравоохранения на следующий год сокращён на 20 %. А если и не сокращается на другие министерства, то остаётся на прежнем уровне, который и послужил падению экономики и сокращению социальной сферы. Вот так мы и живём. Либо мы вам после подадим милостыню, либо никогда. Вы ждите, а мы поживём сейчас в королевских условиях.