Рудиментарная футурология

Футурологов роднит с фантастами то, что они пишут о том, чего нет и, возможно, не будет и ошибаются, предсказывая завтрашний день. После полета Гагарина массовый туризм в космос дружно предсказывали и футурологи, и фантасты, а появление персонального компьютера у первоклашек не предсказал никто. И футурологи, и фантасты очень любят мрачные предсказания. Максим Калашников утверждает, что скоро наступит диктатура сверхчеловеков, живущих по несколько сот лет, а остальные, как и сегодня, будут страдать старческим слабоумием уже к шестидесяти. Оруэлл предсказывает перманентные вялотекущие войны, отвлекающие обывателей от протеста по поводу нищеты. Оба они считают, что людское стадо, как и сегодня, будут всегда пасти негодяи, готовые на любую подлость ради сохранения власти.
По возрасту я вполне созрел, чтобы стать и футурологом и фантастом, а мой оптимистический прогноз основан на истории человека разумного, очень медленно, но неуклонно, превращающегося из дикого зверя в домашнее существо, только потому, что обстоятельства, заставляющие его быть зверем, превращаются в рудимент и отмирают, как человеческий хвост. Так развитие сельского хозяйства позволило отказаться от каннибализма, хотя мясо человека разумного превосходит говядину и свинину по всем показателям.
Несколько тысячелетий рабовладельцы были эффективными собственниками и без них цивилизация не могла продвигаться вперед. Потом эстафету эффективных собственников приняли феодалы, а рабовладельцы вымерли, как динозавры. Феодалы скоро последовали их примеру, отдав всю собственность суперэффективным собственникам капиталистам, которые и собираются владеть ею до конца света. Но так не бывает, поэтому участь рабовладельцев и феодалов ожидает богатеев всех стран и народов. Придется рядовым обывателям, не владеющим средствами производства, самим управлять сложнейшим и огромнейшим производством.
Первая такая попытка не удалась. Буржуев слишком рано объявили рудиментарным органом общества и выбросили на помойку, а пришедшие им на смену пролетарии умственного труда очень скоро превратились в отъявленных бюрократов, не отвечающих за качество своей работы. Технология автоматического управления социалистическим общественным производством не успела родиться, а при ручном управлении буржуи оказались намного более эффективными управленцами. Но прогресс уже приговорил управляющую капиталистическую элиту к роли ненужного рудиментарного органа и в исторически короткие сроки она займет свое место в мусорной корзине истории. Это произойдет потому, что практически готова технология управления общественным производством без участия собственников средств производства. Основой этого управления стали информационные технологии.
После автоматизации управления производством, на повестке дня станет вопрос, что делать с армией политических бюрократов, сидящих на шее обывателей и усложняющих их жизнь? Их тоже ждет судьба человеческого хвоста.
Человечество давно научилось обходиться без фараонов, королей, царей, императоров, шахов и шахиншахов. Главы многих европейских государств живут в обычных квартирах, рядом с обычными обывателями, а смена власти проходит почти незаметно. При переходе к настоящему социализму обязанности чиновника будет с успехом выполнять компьютер, а профессия чиновника будет забыта. И выводить породу долгоживущих правителей никто не будет. Не говоря уж о профессии полководцев. Войн просто не будет, если конечно, нынешние правители не успеют уничтожить человечество до наступления социализма.
Прогресс может лишить работы не только правящую элиту, но и обычных мирных профессионалов. Рядового врача скоро с успехом заменит компьютер с диагностическими приборами, быстрее, точнее и дешевле ставящий диагноз и назначающий процедуру лечения. Нужны, конечно, будут специалисты, «обучающие» этих искусственных врачей лечить людей.
Интересней всего вопрос, что станет с генераторами идей, которые нужно будет вставить в голову сытых обывателей, живущих в полной безопасности и не имеющих врагов? Нужны ли ему будут другие скрижали и что на них нужно писать. Больше всего человек разумный любит неразумные чудеса – нужны ли ему новые сказки и новый религиозный дурман? И о чем он будет думать , когда соперничество останется только в любви и спорте. Нам об этом не суждено узнать.
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Аркадий написал 23.12.2016 02:54
Зря Вы считаете Волобуева таким гением, что ему надо дать сразу три Нобелевских премии! Вообще-то наш незабвенный учитель Карл Маркс полагал, что никто формации "не отменяет" - они меняются сами в определенных обстоятельствах (Волобуев про это знает лучше и Вас, и меня). Мне как-то странно и то, что Вам кажется: Маркс, изобретая капитализм, предвидел "все прелести неравномерного разделения национального дохода". Напишите пожалуйста, на какой странице его великого труда про это так написано.
И при всем моем уважении к Вам, я сомневаюсь, что Вы в силах снова уничтожить Карфаген.
А с капитализмом вообще арифметика: возьмите разблюдовку ВВП по доходам в США,и поищите там признаки капитализма: прибавочную стоимость и эксплуатацию труда пролетариата.
Знаете, как-то нехорошо из-за Карфагена стулья ломать.Особенно, демонстрируя при этом свое невежество.
!!!DAJPROSTOBOGTOTTAKI!!!&&& написал 23.12.2016 02:53
- Таки в этом-то и беда! Разумных ели и съедали, а всякие идиоты оставались живыми и размножались дальше! Таки и сейчас людоедство процветает. И как-раз среди бесноватых гав-ноликов и безумных вчонкиных... Таки вот только что читал новости науки - до сих пор даже Я, Высшее Существо, не могу понять, какой идиот эти новости готовит к печати... То таки да... Скоро эта публика станет самой глупой со времен дрипопитеков... Это Я, как Зоопси-холог вам говорю... То таки да...
Аркадий написал 23.12.2016 02:37
Есть и другой нюанс: вроде никто не говорит, что древний египтянин или римлянин был намного тупее современного человека.
Я слегка подозреваю, что если древнего египтянина с рождения учить так, как современных детишек, то и из него может получиться компьютерный гений.
И вообще...
Например, некоторые законы Хаммурапи (далеко не все) просто поражают верным пониманием, скажем, экономических проблем.
Например, Хаммурапи еще 4000 лет назад установил, что обязательно должен быть минимум оплаты труда свободного работника. Но в России в 90-х многие очень высоколобые либеральные демократы с пеной у рта спорили: нужен ли минимум оплаты труда. Некоторые громко говорили: "Зачем? Работодатель с работником сами договорятся, а как договорятся, так тому и быть - рынок ведь".
Победил Гайдар: при нем в России был установлен МРОТ. Правда, и первый МРОТ, и все последующие, были придуманы так, что были ниже прожиточного минимума на самого работника. И в этом Гайдар и его последователи слегка разошлись с древним Хаммурапи: тот установил такой минимум количества серебра, которое надо дать за годовой труд работнику, что, в переводе на нынешние российские рубли, это тянет на 900 тысяч рублей (15 тысяч современных долларов).
Р России МРОТ обещают поднять выше 7000 рублей в месяц, т.е. 84 тысячи рублей в год, слегка меньше, чем приказал Хаммурапи в своем законе (который где-то откопали специалисты).
Не могу понять: неужели Хаммурапи был вдесятеро талантливее самого гениального российского экономиста Гайдара?
Может быть Гайдар просто не владел арифметикой в том объеме, как умели считать 4000 лет назад?
И самое удивительное: минимум, который установил Хаммурапи,как-то подозрительно похож на тот минимум, который первоначально установили в США в 30-х нашего века, естественно, в пересчете на современные доллары.
Может быть Рузвельт - это инкарнация древнего царя?
Я при этом не был... Но вот то, что ныне в развитом мире часовой минимум оплаты труда неквалифицированного, тоже свободного работника, почти в 20 раз выше российского, вызывает у меня желание отправить нынешнего российского царя вместе со свитой экономистов куда-то подальше, чем 10 тысяч лет до нашей эры. Не так ли???
есаул написал 23.12.2016 02:24
ВЕК написал 23.12.2016 01:22
Потому что отмена золотопаритетности отменила капитализм и сняла все объективные ограничения с роста производительности труда, явив миру окончательный для человечества способ производства, в котором неограниченно возрастающий поток товаров идет рядом с соответствующе неограниченно возрастающим потоком выпускаемых денег. Осталось, чтобы этот способ производства заработал на все население страны, на всех и каждого, чтобы войти в коммунизм, законно (бюджетно) направить выпускаемые деньги населению страны. Но это нам не дают сделать представители графоманского сучьего племени, как Трофимов, несущие невесть что, нагло голословно обманывающие народ, что капитализм все еще якобы существует.
Евгений Волобуев
........... написал 23.12.2016 00:13