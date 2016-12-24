Попытка разгадать стратегию современной Холодной войны

ТРЕТЬЯ ПСИХОИСТОРИЧЕСКАЯ

Вам никогда не казалось странным то, что западные медиа (рупор наших врагов) поет хвалебные гимны и осанну Владимиру Путину? Не удивительно ли, что рекламную кампанию ведет сам враг?

Попробуем разгадать сей секрет. Как сторонники новой индустриализации как способа породить новую Русскую цивилизацию. Сдается мне, что мы имеем дело с третьей стратегией уничтожения русских хозяевами Запада. Причем уничтожения совершенно безопасного для последних, без риска ядерного апокалипсиса.

ТРЕТИЙ ПОХОД

Итак, попытки уничтожить нас чисто военными способами не увенчались успехом, участь Наполеона и Гитлера оказалась печальной. Более того, прямое нападение всегда мобилизует русских, дает им смысл жизни, пробуждает волю к действию и творчеству. Потому, по глубокому убеждению Максима Калашникова, хозяева Запада никогда не сделают Путину (и тем, кто будет после него) такого подарка, как прямая военная агрессия США и НАТО. Как ни надувают сегодня военную истерию в Кремле, прямое столкновение с Западом нам не грозит. Владыки Америки не рискнут нарваться на ядерный контрудар, а способа мгновенно лишить русских ядерного потенциала так и не создано. Во всяком случае, пока Запад не сможет развернуть в космосе мощнейшую военную группировку спутников с оружием на новых физических принципах (чтобы перестрелять наши ракеты на взлете).

Но на Западе давно поняли, что лучший способ уничтожить русских – сделать это руками самих русских. Расколоть нас, стравить друг с другом, вызвать гражданскую войну. Они догадывались об этом с начала XVII века. Западники попробовали применить стратегию учинения Смуты в России. Вторую стратегию. У них почти получилось это в 1917-1922 годах. Но русские – под красным знаменем – смогли побороть Смуту и восстановить себя в роли мировой державы. Пускай и ценой огромных потерь. Тогда властители Запада применили «смутостратегию» второй раз – в 1991-м и позже.

Но желаемый результат все-таки не получился. Хотя русские снова понесли огромный урон, хотя страна сократилась вдвое, все равно осталось пускай и уродливое, исковерканное, пораженное коррупцией и дебилизмом, но имперское ядро – РФ. Пускай и с сырьевой экономикой, но все-таки сохранившую боеспособность и силу для того, чтобы военным путем покончить и с Соединенными Штатами, и с Евросоюзом.

Для Запада существует огромный риск: в любой момент русские могут сбросить с шеи клику сырьевых мародеров и клептократов, построив на месте сырьевого убожества РФ новую, научно-индустриальную, Великую Россию. Они в принципе могут создать суверенную финансовую систему и превратиться в центр нового имперского строительства. Потому такую опасность понадобилось ликвидировать в зародыше. Как? С помощью третьей психоисторической (люблю Азимова) стратегии.

Итак, жертву агрессии нужно убедить в том, что она действует совершенно правильно и Запад ее боится. Нужно во что бы то ни стало сохранить в РФ власть глуповатых обывателей с хватательными рефлексами и экономику Трубы. Жертва должна попасть в иллюзорно-наркотический мир грез, до самого своего удара о камни экономического краха пребывая в уверенности: я – пуп Земли, я – возрождающаяся империя, предо мною все трепещут. Жертва не должна замечать того, что ее народ демографически угасает, что ее экономика – голимое сырье, что наука у нее загибается. Как лучше всего это сделать? Правильно: через создание в западных СМИ легенды о «новой блистательной империи» и «самом могущественном человеке планеты». Используется вековечная русская слабость: нежелание жить своим умом и слышать пророков в собственном Отечестве. Верхи хоть Российской империи, хоть СССР, хоть нынешней Эрэфии всегда, внешне соперничая с Западом, раболепно прислушивались к его мнению, к его дискурсу и теориям. Значит, надо с помощью всей мощи западных медиа создать нужную иллюзию, не дав жертве соскочить с самоубийственной траектории.

С этой задачей наш враг в текущий момент справляется просто великолепно.

НЕ ДАТЬ СОСКОЧИТЬ С КОЛЕИ, ВЕДУЩЕЙ В ПРОПАСТЬ

Дифирамбы, что поет Запад российскому Эль Супремо, все эти образы «великого и ужасного», все эти рейтинги самых влиятельных персон, где ВВП стоит на первом месте, имеют, по рассуждению Максима Калашникова, четкие аналоги.

Вы не забыли того, как Запад объявлял лучшими министрами финансов мира и Чубайса, и Кудрина, этих «гениев» убийства нашей высокоразвитой индустрии и паладинов русской деградации? Вы помните, как недавно лучшим центробанкиром планеты провозгласили Набиулину? В общем, за то же самое. Всех этих восславленных Западом «деятелей» Роднин одно: они построили и поддерживают систему по перекачке русских денег в западную финансовую сферу, систему полного паралича для русского научно-промышленного развития. Мы об этом писали:

http://forum-msk.org/material/power/12622463.html

А если взять времена пораньше, то точно так же лидером нового типа западная пресса называла Михаила Горбачева. Главу МИД СССР Шеварнадзе иначе, как блистательным, не именовали. То есть, принцип тут один – хвалят и превозносят того, кто на самом деле действует так, как выгодно Западу. Того, кто ведет нас к краху.

Думаю, что нынешняя кампания фактического прославления Кремля на Западе имеет совершенно ту же природу. Не дать русским дуракам соскочить с крючка. Внушить им то, что все делается правильно и самым наилучшим образом.

ПРОВЕРКА РЕАЛЬНОСТЬЮ

Очень разумно и логично, господа. В РФ экономика принимает все более и более сырьевой характер. РФ все больше отстает от остального мира в науке и технике. По совершенно официальным данным Росстата за январь-ноябрь 2016-го добывающие отрасли выросли на 2,4%, а обрабатывающие – упали на 0,3%. Политика уродливого, перекошенного «развития» в виде вложения средств исключительно в армию, в ВПК и добычу сырья (при том, что в РФ не развиваются иные отрасли современной промыщлненности) – это гарантированный крах. Это повторение судьбы СССР 1980-х, но в самой карикатурной форме.

Отлично! Западу нужно сохранить сей курс Москвы. Пускай еще больше строит пушек вместо масла! Она вляпалась в чавкающую трясину Сирийской войны, бросив ради этого проект «Новороссия» и дело воссоединения русского народа? Великолепно! Пусть и дальше жжет в Сирии те ресурсы, которые могли бы пойти на развитие РФ, на ее индустриализацию, на строительство Великой России от Сахалина до Днестра. Нужно уверить и Кремль, и русских в том, что они тем самым посрамили саму Америку – пускай все глубже увязают в этом болоте. Пусть они все больше и больше денег при этом тратят и на войну, и на содержание режима Асада, а потом – и на восстановление Сирии. Главное, что при этом они режут финансирование науки в своей стране. Подробнее –

http://svpressa.ru/economy/article/163013/

Главное – что Москва при этом безбожно рубит ассигнования на программу развития Дальнего Востока, на три года прекращает федеральное финансирование программ развития Курильских островов, чего не было даже при Ельцине в 90-е.

http://m-kalashnikov.livejournal.com/2900216.html

Главное – в том, что от Кремля отворачиваются даже самые близкие союзники, включая Казахстан, Белоруссию и Киргизию.

http://m-kalashnikov.livejournal.com/2900565.html

http://m-kalashnikov.livejournal.com/2878728.html

http://m-kalashnikov.livejournal.com/2872344.html

РФ сохраняет насос для перекачки своих финансов на Запад? (http://forum-msk.org/material/power/12622463.html). Она идет к новому 1998 году? Отлично! Надо хвалить не только Кремль, но и Набиуллину. Самое время трубить о том, что Кремль по своему желанию ставит президентов в США и Европе! Чем глубже провалы Москвы в экономике и внешней политике – тем громче гремят фанфары, тем красочней Запад описывает успехи новой империи.

По тому же самому принципу шло пропагандирование Сочинской олимпиады. Оно и понятно: пускай глупые русские лучше в ней деньги похоронят, нежели вложат их в робото- и станеостроение, в электронику, в переоснащение села передовыми агромашинами.

В мудром детском фильме о приключениях Буратино (1975 г., СССР) лиса Алиса и кот Базилио поют:

На дурака не нужен нож

Ему немного подпоешь –

И делай с ним, что хошь!

Да, впору нынче запрещать советское детское кино. Оно ведь давно предсказало то, что происходит сегодня.

ЭТО ДЕЙСТВУЕТ БЕЗОТКАЗНО

Работает это отменно. Западную рекламу радостно подхватывают российские официозные СМИ, орава «патриотов на довольствии» в Интернете и продажные, прикормленные интеллектуалы из всяких клубов. То есть, идет усиление психоисторического воздействия. Жертва упоенно продолжает самоуничтожение. Власть сырьевых дебилов укрепляется. Чего еще желать Западу.

Он-то видит, что на самом деле в РФ вступила в пору полного торжества пиара-пропаганды над реальной жизнью и в период распада управления страной. Не верю, что хозяева Америки не хохотали над воспаленным бредом министра обороны РФ Шойгу, который уже «нейтрализовал» системы ПРО в Румынии и Польше, и у которого воображаемые американские «томагавки» летают в шесть раз быстрее реальных. (http://forum-msk.org/material/power/12622463.html).

Вместо того, чтобы решать реальные проблемы, власть топит нас в бреду военной истерии. Скоро нам расскажут, как ВКС РФ тайно отразили налет "Звезды смерти" и взяли в плен самого Дарта Вейдера. "Суеверная демократия" (она же - вертикаль) вошла в такую стадию, что ее действия смахивают на метания самодура, да еще и с помутившимся рассудком. "Боярышниковый кризис" это показал во всей красе. Борьба с ним в виде запрета свободной продажи валокордина? Это надо было додуматься.

Побьюсь об заклад: чем больше будет проваливаться Кремль в будущем – тем громче западные СМИ станут орать: «Русские идут! Русские сделали это!». Психоистория, понимаешь…

«ЗАПАД ЭДЕМА»-2

Все это качественно отличает происходящее от заключительной стадии Холодной войны в 1979-1991 годах. Тогда наш враг (если исключить период Горбачева) своей пропагандой изображал нас в образе нелепых неудачников, везде терпящих крах. В годы Рейгана никто не рисовал нас успешной новой империей. Да, враг наш очень умен. Он, в отличие от Кремля, нужные выводы сделал и не боится придумывать новое. Тогда как Кремль всего лишь копирует (чисто внешне) то Сталина, то – куда чаще и больше – Брежнева. Враг добился огромного успеха: Кремль падает жертвой собственной пропаганды. Он и вправду решил, что Запад его смертельно испугался, что он – самый крутой на планете.

Но умный тем дурака сильнее, что может последнего обмануть и понудить глупца делать то, что нужно умному. А элита Великой Глобалии (хозяева США) намного сложнее, высокоорганизованнее и умнее кооператива «Озеро». Стратеги в Америке куда как сильнее. Они и китайскую философию знают, и Сунь Цзы («Война – путь обмана») читали, и на классике научной фантастики росли. Мне это видно. На одном простом примере. На вмешательстве РФ в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

Вдумайтесь: победа Хиллари Клинтон была для Москвы намного выгоднее, чем победа экономического националиста, протекциониста и нового индустриализатора, Трампа. Ибо властвование Клинтон означало победу самой дремучей части элиты США – финансовых глобализаторов-деиндустриализаторов. Восемь лет Хиллари приближали крах США, смерть белой Америки, вели дело к гражданской войне и распаду Штатов. Вместо новой индустриализации Клинтон занималась бы истощением ресурсов страны на внешней арене, ядерным разоружением Америки, созданием гегемонии всяческих меньшинств над большинством и вбиванием клиньев в национальное единство янки. Наоборот, Кремль должен был помочь этой старухе Шапокляк победить. Ибо она была бы абсолютно предсказуемой.

А вот Трамп – реальная погибель для сырьевой РФ. Намерение Трампа расколоть мир на несколько больших геоэкономических блоков (путем введения протекционизма в США), реальная угроза нового витка глобального финансового кризиса из-за этого, четкий план на форсирование добычи углеводородов всех типов в Соединенных Штатах, на активизацию американской научно-технической революции – это конец для Путина. Если американская махина врубит полный ход своей индустриализации, то утлая лайба РФ попросту опрокинется от поднятых Трампом волн. Трамп не станет заниматься такой глупостью, как финансирование «оранжемайдана» в РФ. Он просто создает ту реальность, где Москва разоряется.

То есть, Кремль, оказав Трампу помощь в победе на выборах в Америке, подписал себе смертный приговор. Пусть и с отсрочкой. Чем Трамп (и стоящие за ним элитные круги) купили дурачков в Москве? Тем, что дядюшка Дональд заявил, что признает Крым, что считает РФ союзником в войне с терроризмом (созданном и питаемом из Америки), что не рассматривает РФ как врага. Кремль, разомлев и расстрогавшись, влез хакерами в избирательную кампанию, сделал грязную работу своими руками – и свалил Хиллари Клинтон.

Москву в данном случае использовали. Ведь той части американского Большого Бизнеса, что стоит за Трампом, было как-то неудобно и страшно расправляться с Клинтонидами и стоящими за ними кругами элиты США. Это могло нарушить неписанные американские правила. А вот коль такое делает кто-то сторонний, какой-то Великий и Ужасный из Москвы – совсем другое дело. Это он всему виной! Пусть Кремль сделает грязную работенку, а мы этим воспользуемся – и потом покончим с Кремлем.

Откуда взят сюжет? Из фантастического романа Гарри Гаррисона «Запад Эдема» (1984 г.). Там на Земле динозавры не вымерили 65 миллионов лет назад, а эволюционировали в разумных и создали свою биоцивилизацию. С матриархатом. Люди существуют параллельно с расой разумных динозавров, на положении подчиненной расы (как в «Планете обезьян» 1968 г.). Один из поворотов сюжета: чтобы устранить соперницу в борьбе за власть, матриарх-динозавриха использует для ее уничтожения человека, «чужого». Сама оставаясь как бы ни при чем.

Это практически один к одному история с «рукой Москвы» на американских выборах-2016. Максим Калашников явно читал со стратегами Трампова лагеря одни и те же книги…

Вот так умные правят ослами. Вот такова нынешняя – третья по счету – стратегия психоисторической войны нас уничтожение русских хозяевами Запада. Вот так нас погружают в иллюзорный мир, где сокрушительные провалы представляются Кремлю эпохальными победами.

На сем завершу дозволенные речи. Финал истории любознательный читатель допишет сам. Я же продолжу готовиться к неизбежному моменту в истории Корабля Дураков.