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Московский листок

Другой взгляд на проблему жизни

Опубликовано 26.12.2016 автором Николай Иванов в разделе комментариев 1

рейтинг здоровье население жизнь
Другой взгляд на проблему жизни

Что такое жизнь? Ответа на этот вопрос пока нет. Современная наука пришла к пониманию того, что в основе жизни лежит динамическая самоорганизация и самовоспроизведение живых систем - эти два свойства признаются современными теоретиками как непременные атрибуты живого. Удивительным является даже не то, что организмы сохраняют жизнестойкость в широком диапазоне условий среды, а то, что однажды возникнув на Земле, жизнь породила множество других, не менее загадочных по своей природе явлений.

 

Одно из этих явлений - сознание. Его изучают неврологи, психологи, анестезиологи, специалисты в области нейроинформатики и философы. В связи с проблемой сознания задают нетривиальные вопросы. Например: является ли реальность, которую мы воспринимаем во время бодрствования единственной? Есть ли другие реальности?

 

В наши дни почти все слышали о компьютерной виртуальной реальности — медицинской технологии, возникшей на почве последних достижений нейроинформатики и анестезиологии. Специальная аппаратура и кино с вовлечением зрителя («иммерсивное кино») позволяют любому совершить «полёт» над Москвой, или совершить «восхождение» в Гималаи, не покидая пределов палаты интенсивной терапии в больнице.

 

По сути, компьютерная виртуальная реальность является объективно существующей альтернативой физической реальности, более того, во время сеанса мы верим в её существование и взаимодействуем с ней точно так, как в физической реальности. Наше тело существует независимо от нее. Только во время сеанса виртуальной реальности тело и цифровые артефакты виртуальной реальности взаимодействуют между собой при помощи специальной медицинской аппаратуры (наркозный аппарат, интерфейс «мозг-машина», суперкомпьютерный комплекс и т. п.).

 

В последнее время метафора компьютерной виртуальной реальности используется для описания такого явления, как сновидения. Живые системы обрабатывают в автоматическом режиме огромные объёмы данных, и за счёт этого обеспечивается адаптивное поведение, самоорганизация и самовоспроизведение. Считается, что во сне мы «просчитываем» варианты будущего, оцениваем развитие прогнозируемых событий, заранее готовимся к поведению в разных ситуациях. Способность видеть сны не имеет аналогов в технике, это свойство только живых высокоорганизованных организмов.

 

В бодрствующем состоянии мы воплощены как в феноменологическом, так и в функциональном отношении. Мы строим образ реальности (и себя, как элемента этой реальности) и можем воздействовать на нее с помощью моторных актов. Во сне у каждого из нас тоже есть образ, в котором осуществляется феноменологическое воплощение. Что же касается функционального воплощения, то оно во время сна или снижено, или вообще отсутствует, то есть мы совершаем движения, взаимодействуем с персонажами сновидения, но при этом остаёмся неподвижными для внешнего наблюдателя.

 

Даже на этих простых примерах можно видеть, жизнь и сознание это сложные явления с информационной природой. И ещё становится понятным, что свойства живого, как и саму жизнь на Земле невозможно познать в отрыве от проблемы сознания.

 

Уже не только философы, но и неврологи рассматривают возможность «цифрового бессмертия» - продолжения жизнедеятельности человека (если под этим понимать его информационную сущность) в машине, после неизбежной гибели биологического тела. Проводят опыты по «имплантации воспоминаний», то есть по записи феноменологического опыта в память человека, пока в экспериментальном варианте, но в будущем применение этой технологии позволит лечить болезнь Альцгеймера и другие неврологические заболевания с амнестическим синдромом.

 

Вообще многое, что делается в этой области, кажется предметом чудачества неврологов, но это не чудачество, а завтрашний день нейронаук, который сейчас реализуется в отдельных лабораториях и клинических отделениях. Компьютеры тоже когда-то казались предметом роскоши, а сегодня персональный компьютер есть почти у каждого.

 

Постепенно учёные убеждаются в том, что сознание нельзя понять только путём изучения материальных (вещественных, полевых) коррелятов психической деятельности. Физиология располагает очень точными методами изучения изменений в теле человека (регистрация электрических потенциалов, электромагнитных излучений и т. п.), но это только следы активности разума, которые мало говорят о его сущности.

 

Живое отличается от неживого тем, что оно может себя осознавать, и при этом признаёт себя живым. Этого, например, не умеют роботы, даже с самым совершенным искусственным интеллектом. В то же время, это живое от неживого отличают люди, которые сами изучают жизнь во всём многообразии.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Рудольф написал 26.12.2016 00:16

Интересно
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