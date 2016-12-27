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Московский листок

Патриоты кладбища

Опубликовано 27.12.2016 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 0

мухин бессмертие душа
Патриоты кладбища

Прошло то время, когда хозяева России и СНГ хорошо платили за клевету на нашу историю, и информационное пространство бывшего СССР было под завязку заполнено этой клеветой. Причём, подавая пример, в первых рядах клеветников были «пердизенты» России и депутаты Думы (вспомним Катынское дело). В те времена (в отличие от СССР, жившего будущим коммунизмом) начали жить историей, постоянным показом «трупов сталинизма» и рассказами о том, как хорошо сегодня потому, что не «как тогда».

И кладбищем «жертв ГУЛАГа» власть спасалась от мерзости того, что она устроила в стране.

Теперь Кремль «поменял ориентацию» и пытается найти спасение в патриотизме. И теперь со стороны тех же клеветников несутся вопли прославления исторических подвигов тех, кто к нынешним алилуйщикам не имеет никакого отношения.

Но хоть тогда, хоть сегодня, ключевым в обоих случаях являются не клевета или прославление, а история - ведь и клевещут на историю, и прославляют историю.

Подчеркну - проклинался и прославляется не сегодняшний день, не планируемое будущее, а именно прошлое - «отеческие гробы», кладбище уже умерших людей. Власть упорно не хочет жить сегодняшним днём.

А что народ?

Подавляющее большинство (не всё, но подавляющее большинство) населения России, как и остальных стран, совершенно явственно делится на две части.

Главная часть населения равнодушна ко всему, включая и историю, и живет в своём мире - мире, не сильно отличающемся по своим интересам от мира животных - кушать, сношаться или онанировать и развлекаться. А вот вторая часть, всё ещё социально активных жителей России, живет «на кладбище», виртуальном, разумеется, но кладбище. Поэтому Россия, с одной стороны, вроде и заселена, но, с другой стороны, по-настоящему дееспособных граждан нынешней России в нынешней России осталось до слёз мало.

Теперь немного об этом кладбище - о нашей истории.

Кто спорит, историю изучать и знать необходимо, но многих ли интересует вопрос, зачем её изучать?

А ведь ответ простой и единственный. Наши предки попадали в разные ситуации, были у них и ситуации, похожие на те, в которые попадаем мы. И поскольку наши предки как-то из этих ситуаций выбирались, то и нам интересны те приёмы, которые позволяли предкам выпутываться из передряг. Это ведь то, что называют опытом. Да, возможно то, что делали наши предки, нам сегодня не годится, - возможно. Но это нужно знать, чтобы не наступить не те же грабли.

В этом единственный разумный смысл истории, и если этот смысл вам не нужен, то зачем истрия вам? Читайте романы, они забористее.

Само собой, для того, чтобы пользоваться единственно полезным смыслом истории, от истории нужна правда, а не пропагандистская ложь или искренние заблуждения (такое тоже бывает). Поиск правды и обдумывание точных исторических фактов, это и есть задача историков.

Но посмотрите на сегодняшних патриотов-энтузиастов. Ведь правда истории им не нужна, и если присмотреться, то правды они и не понимают. Но тогда почему они интересуются историей?

Да только потому, что подвиги предков их возвышают. Их лично возвышают в их собственных глазах. Типа величие предков и к ним имеет какое-то отношение. Эти люди пытаются тень славы предков натянуть на себя, как одеяло, чтобы почувствовать и себя не тем, кто они есть на самом деле - не трусливыми животными, а настоящими людьми.

Ведь население СССР тупо и трусливо всё собственное богатство и будущее своих детей отдало заграничным хозяевам, и эта «патриотическая» часть населения России подспудно понимает, что в человеческом плане население России и лично они - дерьмо. Отсюда и востребованность истории для подобных людей - такой тупой трус нацепит на себя жёлто-чёрную ленточку или напишет на мерседесе: «Спасибо деду за Победу!», - и в своих глазах уже выглядит как-то причастным к этой Победе. Чувствует себя настоящим человеком.

Отсюда и такое болезненное отношение к очищению истории от мифов - этим людям правда, помогающая строить сегодняшнюю Россию, не нужна - ЭТИ ЛЮДИ И РАНЬШЕ НИЧЕГО НЕ СТРОИЛИ, И СЕЙЧАС НЕ СОБИРАЮТСЯ. Им нужна незыблемость возвышающей их лжи. Формально ложь эта возвышает не их, а наших предков, но нынешние патриоты, повторю, тень этой славы натягивают и на себя, и чем больше лжи, тем, в их понимании, шире тень.

Подчеркну для дураков, не понявших, о чём написано выше: разумеется, никакой разумный человек не откажется от славных предков. Но реальных предков, а не мифических. И ещё раз подчеркну второй, а может и главный аспект, - эти люди (уверенные, что они-то и есть настоящие патриоты) удовлетворяются исторической ложью и не ищут правду даже не столько ради собственного возвеличивания, сколько потому, что они НЕ СОБИРАЮТСЯ СТРОИТЬ свою Родину, НЕ СОБИРАЮТСЯ ЕЁ ЗАЩИЩАТЬ.

Они и не умеют это делать, и учиться не хотят.

Если вы считаете себя патриотом, то ответьте на естественный вопрос. Вы, патриоты, довольны сегодняшней Россией? А вы думаете над тем, что нужно сделать, чтобы Россия стала государством, достойным наших детей? Вы работаете над этим?

Только не надо тупое про то, что нужно «победить воровство», «победить коррупцию», «думать о народе». Те, кто об этом болтают, предельно тупы, поскольку это то, что «козе понятно». Понятно, что «надо», а вы думаете о том, как именно это сделать? Как именно победить и заставить власть думать? Вы приступили к исполнению того, что задумали?

Хотите все недостатки победить революцией? А что вы о реальных революциях знаете, кроме легенд и мифов? И вы же, «революционеры», первые обкакаетесь, когда к вам придут, вручат автомат и прикажут штурмовать Кремль.

А вот любой, мало-мальски реальный путь, спасающий Родину, вам, «патриотам», недоступен, как по недостатку опыта, так и из-за органической глупости.

Вот возьмите, к примеру, закон, за который режим судит ИГПР ЗОВ. Сколько патриотов способно понять его суть? А разве эта суть очень сложна?

Я уже много раз писал, что в 2008 году мы по этому закону провели оценку Путина на посту президента, то есть предложили опрашиваемым гражданам России считать, что такой закон у России уже есть, и им нужно определить, чего Путин достоин - звания Героя, отсидки в тюрьме или ухода с поста Президента без последствий? Так вот, по России было опрошено 22 065 человек, и из них только 1405 отказались участвовать в оценке Президента по этому закону, да и то, большей частью из-за страха - не провоцируют ли их какие-нибудь спецслужбы России. А 93,6% граждан России сочли данный закон нужным и полезным, и охотно вынесли приговор Президенту.

Вот и получается, что 93,6% населения России хочет и готово судить власть за последствия её правления, а патриоты 25 лет бухтят и бухтят про то, что этот закон ничего не даст, а нужна революция или победа над Америкой. Вот и насладитесь разницей - «глупый народ» закон ИГПР ЗОВ считает полезным, а «патриоты» болтают и болтают про революцию или борьбу с Америкой.

Ладно, для данной статьи дело даже не в законе ИГПР ЗОВ - я вспомнил о нём попутно и по обязанности.

Дело в том, что люди, считающие себя патриотами России, в своей массе не ищут решений СЕГОДНЯШНИМ проблемам России - не живут ими, а доказывают свой патриотизм охраной даже не истории России, а мифов её истории. Они живут на кладбище России, да ещё и на кладбище мифов.

Но, по большому счёту, разве достаточно жить сегодняшним днём?

А какое будущее мы строим для своих детей - мы об этом думаем? Ведь сегодня никто и ни в какой стране, не обсуждает, не планирует, и не строит будущего. БУДУЩЕГО!

У социализма такое будущее было - коммунизм. У меня был довольно хороший знакомый, фактический владелец фирмы «Минре» с годовым торговым оборотом в 1 млрд. долларов, «сделавший себя сам» еврей из Люксембурга Роже Эрманн. Где-то в 1992 году мы сидели с ним в каком-то московском ресторане, обсуждали текущие события, и он мне сказал: «Юра, вы совершили страшное дело: убив социализм, вы убили смысл жизни своих детей». И сейчас видно, что это именно так.

Казалось бы, сегодня очень динамичен Китай, но разве у него есть будущее? Разве он всё ещё строит коммунизм? Нет, и Китай гордо и мощно идёт «в никуда» - и Китай живёт сегодняшним днём. И дело даже не в том, что те, кто считаются государственными деятелями мира, не думают о будущем своих государств, но ведь и обычные люди всё больше и больше перестают о будущем думать.

Будущее невозможно без детей, но вы посмотрите, ведь в «цивилизованных странах» налицо массовый отказ от детей - массы, если ещё как-то хотят секса, а не просто онанизма, то в детях уже видят обузу. Будущее необходимо созидать, но вы посмотрите, ведь в «цивилизованных странах» налицо массовая ненависть к работе, как таковой, а счастьем считается безделье, занятое тупым аналогом работы - развлечениями.

С точки зрения жизни на Земле, эту ситуацию с деградацией, с вырождением можно объяснить.

Дело в том, что смысл жизни человека - воспитать себя для жизни после смерти тела, а после смерти тела нужно жить ради общества и созидать. И если человек не воспитал себя так, как это требует его природное предназначение, то он после смерти отправляется, скажем так, в вечно живые отходы.

Взгляните на это со стороны природы - если люди не готовят себя к своему природному предназначению, то зачем они нужны природе? Что природа должна ждать от людей, одобряющих сентенции типа: «Что наша жизнь? Семь лет до школы и три года после пенсии». Зачем природе переполнять свалку человеческих душ? И природа ведёт дело к исчезновению этой популяции людей с лица земли. (Напомню, что природа - это результат действия законов природы). Природа не убивает людей эпидемиями - человек теоретически способен изменить себя достаточно быстро, даже перед смертью. А вдруг?

Природа (её законы) поступает глобальнее и проще - делает всё, чтобы такой вид человеческий, живущий «для себя», перестал воспроизводить себя автоматически - чтобы такой народ вымер. Сам вымер. И ведь всё предельно просто. Хочешь жить не для блага общества, а для личного счастья? Нет проблем - живи. Но ведь дети будут мешать твоему счастью, не правда ли? Надо с детьми возиться, воспитывать, деньги на них тратить. А ведь на эти деньги можно в Египет слетать и под пальмой сфотографироваться - это же такое счастье! Так зачем тебе дети? Не нужны тебе, алчущему счастья в виде барахла и ничегонеделания, дети. Они тебе помешают иметь много барахла и займут твоё время. Не заводи детей!

И дегенераты детей не заводят.

Не грядёт, а уже идёт всемирная дегенерация, по меньшей мере, вырождение европейцев.

Ну и как на эту дегенерацию своей Родины (своей patria) реагируют наши «патриоты»?

А нынешние «патриоты» всех мастей о деградации не думают. Не думают ни о том, как исправить положение сегодня, ни о том, какое строить будущее, ни о том, как они сами будут жить после смерти тела.

Им некогда, они заняты тем, что гордятся предками - гордятся кладбищем.

И считают это достаточным.



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