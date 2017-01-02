Запертые на тесной и жаркой земле

Продолжим же текст «Черных футурополисов». Как вы понимаете, Максим Калашников в нем изобразил будущее в логике нашего Онтологического Врага. Грядущее по его планам и тенденциям. Увы, тот русский «Третий проект», о котором мы мечтали в 2006-м, так и остался грезой. РФ, как вы прекрасно понимаете, не может выступать альтернативой плану Великой Глобалии. РФ – страна, захваченная мародерами, ныне решившими изобразить из себя «российских великодержавников».

Однако проблема остается. Мы ведь так и остаемся на тесной матушке-Земле. Причем надолго.

КОСМОС НАС ПОКА НЕ СПАСАЕТ…

К сожалению, у нас нет надежд на скорое расселение по иным планетам. Конечно, было бы здорово поступать, как древние эллины: их молодежь могла уходить на кораблях из старых, переполненных полисов на новые Земли – в Северном Причерноморье (нынешней Новороссии), на Сицилии и Южной Италии, в Ионии – на западном побережье Малой Азии. Когда-то так же поступали и на Западе, захватывая и осваивая колонии. Однако пока нем некуда уходить с планеты-метрополии.

Человек плохо приспособлен к дальним космическим перелетам. К великому сожалению, это правда. Конечно, дальняя миссия во Вселенной нынче – совсем не страдания, что приходилось переживать несчастным морякам Васко да Гамы на своих каравеллах или каракках при многомесячном плавании из Португалии в Индию, огибая Африку. Да, в космосе не придется пить тухлую воду, зажимая нос от ее ужасной вони. Героям космического пограничья-фронтира не нужно есть сухарную пыль, «благоухающую» крысиной мочой. По их сырым одеялам не станут ползать черви, их десны не распухнут от цинги настолько, что изо рта понесется зловоние, и откусить пищу станет невозможным. Не потребуется срезать гниющую плоть с десен, промывая раны мочой. Белый космический комбинезон, чистота и свежий воздух, белоснежные коридоры умного космического корабля – может ли что-то разительно отличаться от гнилого, затхлого нутра парусных судов прошлого?

Но человек столкнется с другими напастями. Например, с космической радиацией. Откроем познавательный труд С.П.Уманского «Космонавтика сегодня и завтра» (1986 год). Пронизывая радиационные пояса Земли, команда космических путешественников подвергнется воздействию потоков протонов высоких энергий из внутреннего радиационного пояса (он простирается на расстояние до 10 тысяч километров от поверхности планеты). Врезаясь в оболочку корабля, они, хотя и теряют энергию, но при этом попадают внутрь кабины. Вызывая в обшивке космического судна сложные ядерные реакции, в итоге коих возникают нейтроны и гамма-лучи, облучающие экипаж.

Дальше корабль попадает во внешний радиационный пояс Земли, где его хлещут потоки электронов. Они, конечно, не могут проникнуть сквозь стенки космического аппарата. Однако, тормозясь в его обшивке, они порождают гамма-излучение. Опять люди на борту облучаются!

А дальше – долгий перелет сквозь открытый космос. Здесь экспедиция сталкивается с океаном галактических космических лучей. От них нас хранят магнитное поле и воздушный океан матушки-Земли, до ее поверхности доходит не более одного процента космолучей. У людей в полете, скажем, к Марсу, такой защиты нет. Кораблю приходится лететь сквозь потоки быстрых заряженных частиц – протонов, ядер различных элементов, электронов. Какое действие они производят? Смотрим выше. День за днем, месяц за месяцем. Вроде бы, доза малая – 0,2 бэр в земные сутки. Но если учесть, что полет к Марсу и обратно продлится около трех лет, то доза облучения выйдет внушительная. Как вам лучевая болезнь вместо цинги?

Но это – в спокойный период. А если во время полета к тому же Марсу произойдут вспышки на Солнце? Каждая термоядерная вспышка на дневном светиле выбрасывает в пространство потоки частиц высокой энергии, лучи ультрафиолетовые и рентгеновские. Что будет с людьми на борту? При особо сильных солнечных вспышках экипаж за считанные часы может получить дозу облучения, близкую к смертельной! Да, питье тухлой пресной воды на борту каравелл, оказывается, не самая жуткая перспектива в жизни.

При полетах в Солнечной системе придется защищать экипаж от галактических космических лучей и от вспышек на нашем желтом карлике. Иначе даже несмертельные вроде бы дозы его способны повредить ДНК космонавтов, вызвать раковые болезни у экипажа. Экранировать экспедиционный комплекс привычными методами, слоем свинца? Скромненькое убежище на троих будет весить несколько тонн. Правда, в 2010 году американцы предложили пластик RXF1 как экранирующий материал. Уж не знаю, как планирует защищать свои команды Элон Маск, но советские ученые в 1980-е предлагали активную электростатическую защиту марсианских кораблей. Из двухслойной обшивки. Наружный слой должен быть заряжен положительно, отталкивая положительно заряженные частицы. Например, протоны или положительно заряженные ионы. Но зато она будет буквально притягивать к себе опасные электроны, обладающие отрицательным зарядом. На этот случай нужна вторая оболочка, под первым слоем обшивки, заряженная отрицательно.

А еще придется защищать корабль электромагнитным полем. Так, чтобы положительно и отрицательно заряженные частицы, влетая в него, отклонялись в разные стороны. Но магниты тяжелы. И еще никто толком не знает, как повлияет на команду корабля жизнь в таком магнитном поле.

А поскольку на обеспечение всего этого - как и на собственные немалые потребности – кораблю потребуется ядерная силовая установка, то и от ее излучения экипаж тоже придется экранировать.

Кстати, пока еще электростатически-магнитная защита кораблей существует лишь в проекте. Прежде, чем она станет реальностью, нужно преодолеть множество технологических трудностей.

Но разве это – единственная опасность для экипажа? Вы не забыли о долгом пребывании в невесомости?

Человек тоже к ней не приспособлен. Пребывание в «мире-без-веса» аналогично долгому лежанию в больничной постели. Мышцы начинают слабеть, особенно ножные. Слабеет и сердце, поскольку ему приходится гонять по сосудам невесомую кровь (хотя массу она не утрачивает, но зато сердцу не приходится бороться с гравитацией, перекачивая кровь из нижней части тела в верхнюю, мы же – прямоходящие существа на Земле-то). Человек в невесомости словно дряхлеет. Да и кости становятся ломкими. Чтобы долго летать в том же околоземном пространстве на орбитальных станциях, космонавтам каждый день нужно тратить много времени, чтобы поддерживать себя и физическими упражнениями, и особой диетой. Кроме того, нужно носить специальные нагрузочные костюмы – советские «Пингвины» - со вшитыми в них резиновыми жгутами-амортизаторами. Ну, как монахам в веригах ходить надо. Чтобы все время нагружать мускулы тела, не давая деградировать костно-мышечному аппарату. Мало того, нужны еще и «вакуумные штаны» - «Чибис». В них звездоплавателям тоже надо периодически влезать, из «штанов» откачивают воздух – и кровь отливает к ногам. Сердцу приходится прилагать усилия, чтобы перекачивать ее от ног в торс, руки и голову. Этакая замена силы тяжести получается.

А при долгом перелете на Марс нужно делать экспедиционный корабль очень сложным и громоздким. С вынесением жилых отсеков во вращающийся вокруг основного корпуса пояс. Чтобы центробежной силой заменить земное тяготение. Но собирать такой корабль придется на орбите, одним носителем и в готовом виде его на разгонную орбиту не вывести.

В общем, даже для переброски первопоселенцев на Марс понадобятся огромные усилия. Чтобы люди сошли на его поверхность не на подгибающихся, немеющих ногах, не задыхаясь от напряжения, без волос и зубов, выпадающих от облучения. Но даже в самом лучшем случае на Красную планету переселятся от силы несколько тысяч колонистов-фанатиков. Причем по сравнению с жизнью в марсианских базовых лагерях обитание на полюсе холода в Антарктиде при минус восьмидесяти покажется отдыхом в подмосковном пансионате. Во всяком случае, в Антарктиде есть и воды вдоволь, и, самое главное – земная атмосфера. А на Марсе – разреженная углекислота, атмосферное давление сродни тому, что у нас – на высоте тридцати верст, и ночные холода как антарктические морозы. Да еще и пыльные бури.

НЕ В БЛИЖАЙШИЕ ДВА ВЕКА

Других вариантов колонизации иных небесных тел в Солнечной системе нет. Из планет земной группы более или менее пригоден для колонизации Марс. Раскаленная Венера исключена, равно как и Меркурий. Жить на спутниках газовых планет-гигантов? Это – дело еще более далекого грядущего. Да и расположены спутники Юпитера или Сатурна, прямо скажем, не в самом благоприятном секторе нашей планетной системы. Слишком мало солнечного тепла туда доходит.

Чтобы жить на «седьмом материке», Луне, также нужны громадные затраты – чтобы построить подлунные пещеры-города. Больше, чем несколько тысяч человек, туда не перебросишь. В общем, вновь остаются нам холодные и пыльные марсианские равнины. Превратить Марс в подобие Земли, создать ему плотную воздушную атмосферу (пускай и не такую густую, как у нас дома) и перебросить на Красную планету часть ледникового щита Антарктиды, как в «Фаэтах» Казанцева? Боюсь, до такой стадии развития технологий мы дойдем лишь через пару столетий. Да и само терраформирование Марса займет еще столько же. Для нашей же истории и один век – много. Сколько потрясающего воображение прежних поколений стряслось в ХХ столетии, через какие опаснейшие кризисы тогда пришлось пройти роду людскому? Век нынешний тоже выйдет опасным и бурным.

Строительство в космосе огромных искусственных «эфирных островов», огромных космических станций-городов? Нет, тоже не то, пускай даже источником стройматериалов для таких внеземных ковчегов и послужат астероиды. Это все равно, что сейчас уходить на судах в океаны и жить на качающихся палубах. Да и стоимость создания космических суперкораблей-поселений неописуема. Во сколько обойдется создание «жизненного пространства» для одной души в дальнем космосе? Даже подумать страшно. В лучшем случае, так жить смогут всего несколько тысяч отчаянных душ, породив нечто вроде космических монастырей.

К чему я речь веду? Да к тому, что нам еще столетиями придется обитать на Земле. Пока мы не сможем быстро летать на многие световые годы от своего планетарного дома, отыскивая у других звезд планеты с водой и атмосферой, похожей на земную. Космическую экспансию никак не назовешь делом близкого будущего. Жить пока придется на Земле. На тесной, уже перенаселенной планете. Там, где теплеющий климат вызывает нашествие гигантских медуз Номуры, поедающих зоопланктон в Тихом океане. Там, где аргентинские муравьи захватывают Европу, а в нашей матушке-России все больше распространяются энцефалитные клещи, где продвигаются на север природные носители чумы. На Земле, где все меньше хватает и плодородной земли, и пресной воды. Где все больше жестокости, крови и мракобесия.

Так что мечтам о том, что мы сможет ступить на неведомые долы иных миров, увидев на горизонте загадочно-синие горы и ломкие очертания руин нечеловеческих городов, еще долго быть лишь мечтами. Нет, человек не должен отказываться от космических полетов! Хотя бы для того, чтобы остаться человеком, а не деградировать в дебила-потребителя или во «вторичного варвара». Дальние миссии принесут нам создание совершенно прорывных технологий. Мы можем найти корабли и старые экспедиционные лагеря иных цивилизаций где-нибудь на Селене, на Марсе или на спутниках планет-гигантов, обнаружив совершенно чудесные технологии. Это очень здорово, что Элон Маск поднял на знамя великий план высадки первых колонистов на Марсе! Он напоминает мне советского «безумного мечтателя» и одного из основателей советской космонавтики Фридриха Цандера (1877-1933 гг.) с его призывом: «Вперед, на Марс!». Правда, в отличие от Цандера, Маск очень богат. Уверен, что мечтателю Маску удастся создать криогенно-метановый ракетный двигатель «Раптор» с фантастической мощностью.

Но Марс все-таки не станет вторым Новым Светом для нас в этом столетии. А корабли Маска не выступят в роли нового «Мэйфлауэра», перевезшего отцов-пилигримов из Британии в Северную Америку.

Нам все равно придется устраивать свою жизнь прежде всего на Земле. И если мы не хотим жить в мире «черных футурополисов» от Великой Глобалии, то нужно создавать светлые авророполи и футурославли Третьего проекта Максима Калашникова.

Сделать это нынешняя РФ, сырьевое позорище, сия кошмарная помесь официозной поповщины с пиночетовщиной и Гаити времен Дока Дювалье, не в состоянии. РФ – не альтернатива нынешнему Западу, а его ресурсная периферия. РФ не в состоянии выступить альтернативой даже новому средневековью какого-нибудь ИГИЛ. Да и сами, поди, видите, что сырьевая клептократия нутром ненавидит Будущее. В РФ процветает культ прошлого. Москва загромождается памятниками и мемориалами былому величию и победам минувших эпох. Пораженные каким-то безумием, расеяне проводят жизни свои в бесплодных спорах по поводу давно прошедших 1917 года, Гражданской или Великой Отечественной войны. Поклоняются пожухшему от времени скафандру Юрия Гагарина и запыленным остаткам космической техники 1960-х. РФ – это вечное повторение пройденного, это страх сделать то, что когда-то делали наши дерзкие деды – стать первопроходцами. В РФ царит душная и затхлая атмосфера «духоскрепительного» застоя. Оно и понятно, почему: любое футуристическое развитие потребует уничтожения сложившейся «элиты». Потому на Марс зовет американец Маск, а расеянам положено вечно шествовать с гвардейскими ленточками на 9 мая. По замкнутому кругу.

Однако это на спасает нас от вызовов завтрашнего для. От грозной тени Грядущего…

(Продолжение следует)