А ну устроим этой гниде 93-й год! Случай в Ельцин-центре

В Ельцин-центре идет лекция: «Истоки величия Бориса Николаевича Ельцина – основателя новой, свободной и счастливой России».

Лектор:

– Борис Николаевич еще со школы отличался своими способностями, был первым учеником и признанным лидером в классе. Вот, полюбуйтесь на его череп в возрасте 10-и лет – какая красота!.. В институте он отдавался сполна общественной работе, служа для всех непререкаемым авторитетом и эталоном честности и справедливости. И этот его юношеский череп не менее прекрасен, чем предыдущий экспонат… Ну, о дальнейших его подвигах во имя превращения нашей страны из смрадного советского болота в процветающий оазис демократии вы все прекрасно знаете. И этот третий череп, относящийся уже к моменту смерти светоча, являет собой лучшее его черты… Есть ли ко мне вопросы, уважаемые дамы и господа? С удовольствием на них отвечу.

С заднего ряда поднимается мужчина лет 60-и в заношенном костюме:

– Простите, я не ослышался? У Ельцина было три черепа?

– А вы сами кто собственно будете?

– Школьный учитель, почти 40 лет уже преподаю…

– То есть еще из этих, так называемых совков…

Голос из зала:

– А то по нему не видно! Коммуняка, ушибленный на всю голову!

– При чем здесь мои убеждения? Есть же законы биологии…

– Знаем мы эти законы, по которым в СССР ставили к стенке всех несогласных! 90 миллионов только в одном ГУЛАГе замочили!..

– Откуда у вас такие данные?

– Оттуда! Вы только гляньте, господа! 3 черепа – это для него много, а 90 миллионов невинных жертв – ничего, начхать и растереть!

Второй голос:

– Действительно! Ишь какой учитель выискался, не нравятся ему эти черепа! А по-моему – отличные, сразу по ним видно выдающего деятеля! Правильно он этих коммуняк в 93-м в Белом доме пострелял! Жаль, что не всех добил…

Учитель:

– Товарищи, но разве можно этим восхищаться?

Третий голос:

– Гусь свинье не товарищ! Где ты, свинья, тут своих товарищей увидел? Мы, слава Богу, господа – и не позволим всякой харе…

Лектор:

– Господа, уймитесь! Позвольте мне все-таки ответить этому… мм… гражданину. История – это предмет особый, больше связанный с политикой и идеологией, поэтому глупо требовать от нее рабского следования старозаветным догмам – тем более в наш век открытий чудных…

Учитель:

– Нет, я все могу понять. Но три черепа…

Четвертый голос:

– Во как его эти черепа бомбанули! Что, сука краснозадая, тоскуешь по 37-му году?

Пятый голос:

– Да он и есть типичный сталинист, животное! Разве нормальный человек может так ненавидеть создателя страны, в которой мы все живем!

Шестой голос:

– Сегодня он до черепов докопался – а завтра скажет, что никакого Ельцина в природе не было!

Учитель:

– Да я же не отрицаю…

Седьмой голос:

– Ещё бы, мразь, ты отрицал! Сколько тебе, Иуда, заплатили за осквернение наших святынь?

Все окружают учителя с явным желанием насовать ему под ребра. Лектор:

– Господа, господа! Ну нельзя же так… Во всяком случае не здесь… Самое главное – вам лекция понравилась?

Все:

– Да!

Лектор:

– Вот и прекрасно! В следующий раз приходите с детьми, знакомых приводите – назло таким вот провокаторам. Билеты в кассе есть всегда! Тем более, сдается мне, это не просто провокатор: он выступает против самой истории и нашего нынешнего президента, чьей милостью и создан этот уникальный Центр. Я даже готов думать, что этот горе-учитель заслан сюда известными всем мракобесами…

Седьмой голос:

– Побледнел, мразь! Ну, точно засланный! Ребята, что ж мы смотрим? А ну устроим этой гниде 93-й год! Подключайтесь, господа!

Учителя хватают и с криками «Да здравствует великая Россия!», «Героям слава!» «Слава Ельцину!» выносят из помещения, рвут на части – и части скидывают в ливневую канализацию.

Лектор с кассиром тем временем самозабвенно пересчитывают выручку с билетов…