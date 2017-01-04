Перед концом фэнтези

3 января исполнилось 125 лет со дня рождения Джона Рональда Руэла Толкиена (Толкина) (1892—1973), автора знаменитой трилогии "Властелин колец".

В СССР Толкиена не особенно жаловали. Отдельные произведения вроде сказки "Хоббит" — печатали, но главное его детище, "Властелин колец", вплоть до перестройки так и не было полностью опубликовано (первая часть, "Хранители", вышла в 1982 году). И это неудивительно: ведь по накалу консервативных и, даже прямо скажем, реакционных идей "Властелин колец" не сильно уступает "Архипелагу Гулаг" Солженицына. С той разницей, что чем дальше, тем яснее становится, что "Архипелаг" — это просто бездарный графоманский бред, а "Властелин колец" — весьма яркое и талантливое произведение. Но на историю человечества оно оказало далеко не самое благотворное действие, и в этом смысле их вполне можно поставить рядом...

Не знаю, стоит ли ломиться в открытую дверь и объяснять, что "Властелин колец" от начала до конца пропитан неприятием самой идеи прогресса. Дело даже не только в том, что автор изо всех сил романтизирует и возвышает идею монархии и "люди Запада" сражаются в романе "за Короля". Сам настрой романа категорически враждебен современной цивилизации, обществу машин и элементарному техническому прогрессу. Негодяям, монстрам и людоедам, которые считают, что "мир меняется", и на смену дереву должно прийти железо, в романе противостоят благородные рыцарственные герои разных племён и народов, но которые все непременно твёрдо убеждены, что мир меняться ни в коем случае не должен. "Хоббиты — скромный, но очень малый народ… они не понимают и не любят машины, более сложные, чем кузнечные меха, водяная мельница или ручной ткацкий станок".

Это отвращение к машинной цивилизации разделял, кстати, в своей жизни и сам автор, который предпочитал ездить на велосипеде, презирая автомобили, а итог второй мировой войны ему виделся так: "миллионы погибли, а победило одно: Машины".

И вот это общее антипрогрессистское настроение и творчества Толкиена, и фэнтези вообще, упало на благодатную почву, когда мир в последней четверти XX века развернулся в сторону реакции. Частями этого процесса было и крушение социализма в Европе, и распад СССР, и "толкиеновский бум", и недавнее рождение Халифата (да-да, известно кого рождает сон разума), и осуждения за богохульство в "цивилизованных странах". Даже бывшие научные фантасты типа Рэя Брэдбери или Роберта Шекли в этот период, подстраиваясь к общему настроению публики, переходили к жанру, близкому к фэнтези. Так что одним из признаков того, что мир, наконец, выныривает из той глубочайшей чёрной ямы, в которую он прочно погрузился четверть века назад, будет, между прочим, падение популярности жанра фэнтези и вообще "толкиенутых". Рискну предположить, что это уже происходит, и, значит, не всё так плохо...