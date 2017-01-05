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Московский листок

Про Космос

Опубликовано 05.01.2017 автором Николай Иванов в разделе комментариев 2

деградация космос прогресс
Про Космос

Каждую ночь на небе мы видим звёзды. Глубина Космоса завораживает и озадачивает. Если мы не одни во Вселенной, почему другие цивилизации до сих пор не вступили с нами в контакт? А если мы одиноки, по крайней мере, в доступном наблюдению с Земли пространстве, как сохранить жизнь на Земле после того как в далеком будущем погаснет Солнце?

Космонавтика — наука и практика освоения космического пространства.

Космические аппараты бывают обитаемые и необитаемые. Необитаемые космические аппараты уже побывали на ближайших к нам планетах — Венере и Марсе. Успех в освоении космического пространства с помощью автоматических станций связан с достижениями в областях роботики, искусственного интеллекта и дальней радиосвязи, и об этом знают сегодня все. А вот ситуация с пилотируемыми полётами намного сложнее. Многие специалисты высказывают опасения, что в ближайшие десять лет будут развиваться лишь полёты на околоземной орбите и по суборбитальной траектории.

Слишком уж много рисков таит дальний Космос.

Директор ИМБП РАН В.Н. Сычев полагает, что освоение Луны потребует усовершенствования технологий жизнеобеспечения и защиты членов экипажей от высокоэнергетических космических излучений: «уместно напомнить, что многие участники лунных миссий, включая основателя расположенного в США Института духовных исследований астронавта Эдгара Митчелла, умерли от онкологических заболеваний, виной которых служит экспозиция к действих ионизирующих излучений». Врач Татьяна Савельева из того же института утверждает, что космонавтика сможет развиваться только при неукоснительном соблюдении этических требований, главное из которых — минимизация рисков здоровью членов экипажа. «Поэтому говорить о каких-то полетах в один конец, как минимум, безосновательно», - полагает Савельева.

Если технологию медицинского обеспечения орбитальных полётов можно считать условно «отработанной», то с полётами к другим планетам в Солнечной системе всё значительно сложнее.

Споры о возможности полёта на Марс и возвращения экипажа с Марса в целости и сохранности мы оставим для тех, кто занимается обоснованием этого проекта.

Сейчас уже понятно, что технологии для этой миссии ещё не разработаны, а большинство проблем с обеспечением адаптации дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, иммунной, нервной и эндокринной систем при дальних и длительных полётах потребуют принципиально других решений, которые не разрабатывались при обеспечении околоземных полётов, в связи с их относительно малой длительностью и возможностью экстренного возвращения экипажа на Землю. Об этом пишут авторы вышедшего в 2016 году сборника работ исследователей НАСА «Космическая физиология и медицина: от доказательств к практике».

Поэтому надо чётко понимать, что в ближайшие десятилетия мы на Марс не полетим. Но это не означает, что освоение красной планеты не состоится.

Освоение Марса будет происходить с помощью автономных роботов, наделённых сильным искусственным интеллектом. Эти аппараты будут намного сложнее самоходных роверов, которые на Марсе использованы НАСА и ЕКА в ходе последних миссий. В частности, будет реализована возможность сборки новых робототехнических комплексов на Марсе в автономном режиме, их ремонт и техническое обслуживание. Это направление получило название space robotics, в его развитие НАСА и ДАРПА (проектная организация МО США вкладывают большие средства.

Возможно, по этому же сценарию будет организовано освоение спутников Марса Фобоса и Деймоса. Освоение Венеры в ближайшем будущем не планируется из-за чрезвычайно жёстких условий на её поверхности. Хотя может быть, и это направление попадёт в списки проектов, получивших финансирование.

Высадка людей и создание колонии на Марсе возможны только тогда, когда будут созданы условия для гарантированного жизнеобеспечения. А это предусматривает решение таких задач, как регенерация питьевой воды и других ресурсов, автономное производство пищи, оказание медицинской помощи членам экипажей, включая хирургическую помощь. По существующим сейчас регламентам в таких ситуациях мерой реагирования является экстренное возвращение заболевшего астронавта или космонавта на землю. Но возвращение с Марса на Землю за короткое время невозможно. Необходимость решения этических и нравственных проблем ограничивает возможности колонизации дальних планет.

Кстати, точно такие же проблемы придётся решать при возможной колонизации Луны.

Если заглянуть в далёкое будущее...

Сейчас философы и учёные спорят о возможности расселения за пределы Солнечной системы. Понятно, что эта задача во много крат сложнее, чем все что человечество предприняло в области освоения околоземного пространство за последние десятилетия. Антти Ревонсуо, финский философ, сделал интересное предположение, что колонизация других планет за пределами Солнечной системы может проходить в две стадии. На первой будет доставлен необходимый минимум организмов для преформирования среды обитания, создания искусственной геоэкологической системы, а затем уже будет высадка людей на дальние планеты. Сбудется ли прогноз финского учёного?

Пока мы ответа на этот вопрос не знаем. Но что научная мысль будет работать в этом направлении — совершенно достоверный факт.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
........... . . написал 05.01.2017 01:52
космические программы так и останутся баловством и фигней покуда человечество не допрет на каких принципах работают летающие тарелки и где берут энергию. ведь самый захудалый нло запросто тратит мегаватт просто на излучение.
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(без названия)
Психиатр написал 05.01.2017 01:03
Автор е-нулся :
<i>"...как сохранить жизнь на Земле после того как в далеком будущем погаснет Солнце?..."</i>
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